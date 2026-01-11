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Vamos às notícias. Jornal das Duas, com Rosa Rafael Lopes e José. Dia de voto antecipado para as eleições presidenciais. E, para já, a taxa de participação dos eleitores em Lisboa é de 17%.

É o balanço mais recente, feito com dados até ao meio-dia. Num universo de cerca de 27 mil inscritos, 17% já exerceu esse direito. São dados adiantados pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Gonçalo Reis, em declarações aos jornalistas na Reitoria da Universidade de Lisboa.

Temos, até ao meio-dia, uma participação de 17%. É significativa e é expectável que até o final do dia andemos pelos 70% a 80%. É significativo dos inscritos para o voto antecipado em mobilidade.

É o que diz Gonçalo Reis, vice-presidente da autarquia de Lisboa, espera essa adesão em dia de voto antecipado para as presidenciais na ordem dos 70% a 80%.

E Marcelo Rebelo de Sousa já votou antecipadamente. O presidente da República deixou um apelo aos portugueses. Diz que seria uma pena deitar o direito ao voto pela janela.

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu votar hoje em mobilidade, uma vez que no final da próxima semana vai receber o presidente da Estónia. Não teria, por isso, tempo para ir até Celorico de Bastos, onde está recenseado. Considera, ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa, que o voto antecipado é um avanço grande na democracia.

Todos os que estão hoje a votar mostram como vale a pena votar. Antigamente, dizia-se uma arma da democracia. Não digo uma coisa assim tão violenta, mas é de facto um direito que a democracia dá e é uma pena deitá-lo pela janela. Pode-se votar como se quiser. Vota-se em A, B, C, D, E, F. Vota-se branco. Nulo é um desperdício. Agora, o não votar, depois a pessoa dizer: "Que diabo, eu gosto ou não gosto daquilo que aconteceu, por que eu não usei o meu direito de voto?" Pode fazer a diferença, às vezes pode ser por um.

Presidente da República, momentos depois de ter votado na cidade universitária em Lisboa. Foi a última vez que Marcelo Rebelo de Sousa votou enquanto presidente da República.

E vamos à campanha. António José Seguro responde às críticas de Paulo Rangel. O candidato a Belém pede ao ministro dos Negócios Estrangeiros que se preocupe com a situação dos portugueses na Venezuela.

Paulo Rangel juntou-se ontem à campanha de Luís Marques Mendes para dizer que um voto em Seguro é um voto em branco. A resposta chegou esta manhã na voz do candidato a Belém, que João Gama, em Matosinhos, aproveitou para insistir no apelo ao voto. O slogan que persegue António José Seguro, candidato a presidente da República, numa manhã apertada no mercado de Angeiras, em Matosinhos, onde todas as conversas acabam com um apelo ao voto.

Ainda não ganhámos, temos que ir votar. Temos que ir votar. Temos que ir votar.

O socialista saiu com uma flor na mão, não uma rosa do PS, mas sim uma túlipa de várias cores. Tem insistido que, com ou sem o apoio socialista, tem uma candidatura ultrapartidária.

Eu gosto muito de rosa, gosto muito de lírio e gosto muito de giz de rosa. E sobretudo, estou com a alma cheia e o coração-

E foi entre bancas com peixe e legumes que Seguro se permitiu a fazer uma exceção e lata com o adversário, neste caso o ministro dos Negócios Estrangeiros, um dia depois de entrar na campanha ao lado de Luís Marques Mendes.

Sobre a situação dos portugueses na Venezuela, o ministro disse alguma coisa? Isso é que me preocupa. Devia preocupar o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Preocupado com os portugueses em Portugal e no estrangeiro, António José Seguro diz-se um candidato firme que veio para unir.

É verdade, e seja muito feliz, porque eu quero ser o presidente de todos os portugueses. Isso corresponde àquilo que eu quero. Eu vim para unir e para mim não há portugueses dispensáveis.

Mas do PS ainda há algum apoio que lhe falta?

Socialista, candidato a Belém com uma túlipa nas mãos, em campanha no norte do país. Um trabalho do jornalista João Gama com a primeira ação de campanha de António José Seguro do dia. A caravana socialista está em Aveiro para um comício e uma arruada que vai acontecer durante esta tarde.

E Luís Marques Mendes garante ser adversário do Governo quando o trabalho estiver mal feito.

Numa visita à Praia do Furador, em Ovar, Luís Marques Mendes compara a ligação ao PSD à que António José Seguro tem com o Partido Socialista e admite que a situação problemática na saúde se insiste para garantir que só será amigo do Governo quando o trabalho estiver bem feito.

Eu nem sou amigo do Governo, nem sou adversário do Governo. Eu sou amigo de boas decisões do Governo e sou adversário de falhas do Governo. E quanto à saúde, eu já disse várias vezes: é uma situação muito delicada. Eu não tenho menos coração que qualquer uma das pessoas que está preocupada com o estado da saúde. É mau. Há coisas que não deviam estar a acontecer. Há explicações que deviam ser dadas. E, portanto, eu lamento profundamente, mas eu neste momento sou apenas candidato.

Luís Marques Mendes numa ação de campanha com o ex-presidente da Câmara e hoje secretário de Estado, Salvador Malheiro. O candidato apoiado pela AD está em campanha no Algarve.

E em dia de voto antecipado, Gouveia e Melo sobe a fasquia e diz que era bom ganhar a primeira volta.

De visita a uma feira gastronómica em Boticas, o almirante defende que o voto útil não deve ser no sentido partidário e deixa essa fasquia de vencer à primeira volta a corrida a Belém.

Eu quero passar à segunda volta. De preferência, era bom que se resolvesse à primeira volta, mas tenho muita confiança. Eu quero dizer à população e ao povo português que hoje pode votar e depois no próximo fim de semana também pode exercer o seu direito de voto. Que venham votar, porque a cidadania é isto, participar na vida política Como cidadão, é votar. Não fiquem em casa, por favor, venham votar. O voto não deve ser um voto útil no sentido partidário do termo.

Declarações de Henrique Vieira Melo aos jornalistas à margem desta visita. O almirante que volta a dizer que está cansado de sondagens e que a verdadeira percepção só será conhecida no dia 18.

E João Cotrim Figueiredo diz que é muito grave o PSD estar a pressionar militantes para votarem em Luís Marques Mendes.

E afirma ter conhecimento de vários casos em que isso se confirma. João Cotrim Figueiredo diz que é um sinal de fraqueza da campanha de Luís Marques Mendes.

Eu espero que isso sejam apenas casos isolados e que não haja nenhuma manobra, mais ou menos orquestrada, para pressionar pessoas que sejam militantes notórios do partido em várias regiões, para não votarem noutros candidatos, em mim ou noutro qualquer. Deixem as pessoas escolher livremente. Se as pessoas não estão a escolher Marques Mendes, faça uma campanha melhor. Estão a escolher outros? Vejam o que é que os outros estão a fazer. Não critiquem o TikTok, o isto ou que o outro, façam melhor, façam por si. Por que não estar a criticar ou pressionar? É o chamado momentum da campanha, esse está do meu lado e não o vou perder.

Declarações de João Cotrim Figueiredo esta manhã, de visita ao Mercado de Setúbal, a pedir ao PSD para que deixe os portugueses escolherem quem querem para a Presidência da República.

E André Ventura acusa o Partido Socialista de estar a fazer uma campanha à base do medo.

Resposta do candidato apoiado pelo Chega, depois de José Luís Carneiro ter dito que Ventura é um candidato que quer romper com a Constituição. Em Viseu, Ventura responde, acusa o PS de ter medo do combate à corrupção e de estar a promover uma campanha centrada no medo.

Vou evitar andar em diálogo direto com qualquer dos candidatos, mas era particularmente relevante que o líder de um partido, como o Partido Socialista, diga às pessoas que se eu ganhar, como a maioria das sondagens indicam, que o fascismo vai voltar, que o racismo vai se implantar na sociedade, e isso é só meter medo. Mas não é de agora. António Costa fez o mesmo, Pedro Nuno Santos fez o mesmo. Os líderes do PS têm se especializado nisso, que é se ganhar o André Ventura ou se o Chega ganhar, vem aí o racismo, vem aí o fascismo, vem aí o regresso ao passado. O que vem é o fim da corrupção, o que vem é o corte com a corrupção, e é disso que o Partido Socialista tem medo.

André Ventura, que em Viseu recusou comentar a desfiliação da vereadora de Coimbra eleita pelo Chega.

E José, a Liga dos Bombeiros rejeita que a task force de ambulâncias para o reforço do apoio ao socorro seja ilegal.

É a reação do presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses após a Proteção Civil ter anunciado que vai abrir um processo de averiguações à task force de ambulâncias criada precisamente pela Liga dos Bombeiros Portugueses. A Proteção Civil diz que esta task force foi criada de forma marginal e que parece violar os princípios e os pressupostos do sistema integrado de proteção e socorro. António Nunes lamenta as acusações. O presidente da Liga dos Bombeiros assegura que nada é ilegal.

E a operação é tão ilegal, tão ilegal como todos os dias. A única alteração que houve em relação ao dia a dia é que estas ambulâncias estão nos vários corpos de bombeiros e neste sábado e domingo, das 08h às 20h, juntaram-se no local. É a única alteração.

António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros, a assegurar que não há nada de errado na task force de ambulâncias. São quatro meios de socorro na Ajuda, em Cabo Ruivo, Camarat e Cascais, para socorro pré-hospitalar. O reforço das ambulâncias é o resultado de, nos últimos três dias, pessoas terem morrido por alegado atraso no socorro.

Na atualidade internacional, no Irão, as manifestações contra o regime já terão feito centenas de mortes.

Uma informação avançada pela BBC, que refere que centenas de pessoas foram mortas e feridas nos últimos dias, citando relatos vindos do país. A BBC sublinha que o regime tem vindo a intensificar a repressão contra essas manifestações. Entretanto, o portal de notícias Iran International, que está ligado à oposição, fala em milhares de mortes, mas sem dados oficiais e numa altura em que a ligação à internet no país continua bloqueada.

Está feito o jornal das 14h.