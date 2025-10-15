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Jornal das três, na Rádio Observador. Miguel Videira. Começamos este jornal com as novas previsões do Fundo Monetário Internacional para a economia portuguesa.

Os técnicos do FMI antecipam um excedente orçamental de 0,2% do PIB no final do ano. Estão mais pessimistas que o governo, que prevê um excedente de 0,3% para 2026. O FMI antecipa um saldo nulo, nem excedentes, nem déficits. O governo espera um saldo positivo de 0,1% do PIB. Apesar das previsões menos otimistas, o Fundo Monetário Internacional considera que a situação orçamental de Portugal melhorou consideravelmente desde a pandemia e que o país está no bom caminho nas finanças públicas.

Vamos agora a uma crítica ao Partido Socialista, depois de José Luís Carneiro anunciar a abstenção no Orçamento do Estado. André Ventura acusa o PS de taticismo político.

Acusações feitas hoje na Assembleia da República, durante a apresentação do Governo Sombra do Chega. Questionado sobre o sentido de voto do PS no Orçamento do Estado, anunciado ontem à noite, André Ventura não poupa nas críticas.

O Chega não passa cartas nem cartões em branco. Nós temos linhas importantes e não vendemos o apoio orçamental, nem cedemos o apoio orçamental, por razões de natureza tática ou política. O que nos move são as causas, não é o taticismo. José Luís Carneiro quer que o orçamento passe rápido e que a questão desapareça. O país é mais do que o nosso taticismo político. O país exige causas. As pessoas estão fartas de pagar impostos e têm uma carga fiscal gigantesca, nomeadamente sobre os combustíveis. Se o PS está OK com isso, tudo bem.

André Ventura, em declarações captadas pelo Sic Notícias, insiste que o Chega não dá um cheque em branco ao Governo e que mantém as linhas vermelhas para a negociação do documento, como o aumento dos impostos sobre os combustíveis.

Miguel, já terminou a segunda ronda negocial do Governo com os sindicatos da função pública.

Com a atualização de salários em plano de fundo. A Federação dos Sindicatos da Administração Pública, a FESAP, foi a última a ser recebida à saída da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido. José Abrão lamentou os avanços muito pouco significativos e insiste na resposta a questões como o aumento do subsídio de alimentação para os €10 por dia, isento de impostos.

Mais uma vez pedimos ao Governo que olhasse para o documento dos contributos para o Orçamento do Estado, que enviamos ao Governo, e que respondesse a questões tão importantes que são decisivas para nós, como é o caso concreto do aumento do subsídio de refeição. Não nos foi dito nada que não fosse apenas e só dizer que a senhora secretária de Estado não está em condições de poder responder. E, portanto, como não está em condições de poder responder, disse-nos que ia avaliar, analisar as nossas propostas.

As decisões ficam adiadas para a próxima reunião, que está agendada para dia 29 de outubro. E face à falta de respostas, o dirigente da Frente Comum, Sebastião Santana, já deixou claro que é para manter a greve nacional, agendada para 24 de outubro. José Abrão, secretário-geral da FESAP, não confirma a presença na greve, mas admite protestos dos trabalhadores caso não existam mudanças.

Analisar as propostas e depois sobre elas tomar posição. Admitimos, isso sim, é que se matérias como esta não forem tratadas, os trabalhadores que representamos estarão provavelmente na disposição de protestar contra mais um ano onde estas coisas não poderiam ser tratadas. Que tipo de protesto? Responder-lhe-emos na altura em que estivermos em condições para responder.

José Abrão, secretário-geral da FESAP, em declarações aos jornalistas depois de uma reunião de uma hora com o Governo no Ministério das Finanças.

Já o ministro da Educação revela que há mil horários nas escolas sem professores atribuídos.

Mais ou menos o mesmo número de há três semanas, sendo que na altura os horários eram completos e agora, sublinha Fernando Alexandre, não.

Na semana passada nós tínhamos cerca de mil horários por preencher.

Só mil?

Sim, mil horários por preencher.

Não são mil professores ou um professor que pode preencher?

Não são mil, porque apenas metade são horários completos e por isso corresponde ao professor, se quiser completo. E os outros são horários incompletos, em que, por exemplo, tem um horário de quatro horas, de seis horas, de oito horas e que nesses casos são muitas vezes os horários mais difíceis de preencher, porque é difícil contratar alguém para ir dar tão poucas horas. Mas é importante dizer que o facto de os horários estarem por preencher não quer dizer que os alunos estejam sem aulas.

Declarações do ministro da Educação, que garante que não há falta de recursos, há falta, sim, de mão de obra.

Não há problema de recursos. Felizmente, o Governo tem disponibilizado todos os recursos para recursos humanos necessários. O que nós muitas vezes não temos são os recursos humanos, pela falta de investimento que houve na formação de professores. É preciso dizer isso. E a mesma questão para os assistentes operacionais. Muitas vezes temos falta de assistentes operacionais, não é porque não haja recursos para os contratar, é porque não há assistentes operacionais disponíveis.

É essa a dificuldade salientada por Fernando Alexandre, que foi ainda questionado sobre a denúncia de cinco federações que apoiam pessoas com deficiência acerca do financiamento dos centros de recursos para a inclusão. O ministro adianta que há um processo legislativo em curso para que seja promovido um reforço do investimento nesta área.

O cenário repete-se há dezenas de migrantes em fila à porta da AIMA, tentam renovar as autorizações da residência.

À semelhança do dia de ontem, de resto, o prazo termina hoje para os imigrantes que viram os títulos de residência caducados a 30 de junho. O Governo decidiu prorrogar o prazo até hoje, face à incapacidade da AIMA para dar resposta aos pedidos de renovação. Ora, tendo em conta as filas junto à AIMA, espera-se que nem todos os migrantes consigam fazer o pedido antes do final do dia. A jornalista Matilde Sabino quis saber junto ao advogado Nuno Dias o que vai acontecer a estes cidadãos imigrantes.

Quem não tiver conseguido fazer o processamento do pagamento e da renovação online estará em situação irregular. O número de imigrantes que têm estado nos últimos dias à porta da AIMA, para perceber-se a dimensão que isto é, que serão milhares, basicamente Estarão em situação irregular e não se sabe muito bem, creio que a própria AIMA e nem o governo, como irão resolver essa situação, senão eventualmente voltar-se a criar aqui um decreto no sentido de estender-se mais o prazo da prorrogação para conseguir-se renovar os títulos ora caducados.

Sendo que o governo confirma ao Observador que não vai ser feita uma nova prorrogação do prazo para renovar a autorização de residência. Explica também o governo que os imigrantes que não o consigam fazer, vão ter de submeter um novo pedido, fazer o pagamento. É depois emitida uma guia com validade de 180 dias, três meses, até à emissão do cartão de residência. Durante este período em que os imigrantes têm a guia, não é aconselhável saírem do país.

Falamos agora da corrida a Belém. António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, recusa desistir em favor de outra candidatura, como a de António José Seguro.

O antigo deputado diz que representa uma candidatura independente e insubstituível e, por isso, desistir das eleições presidenciais é um cenário que está completamente fora de questão. António Filipe respondia assim a um apelo deixado por Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, no final de uma reunião com a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. O capitão de Abril apoia o socialista António José Seguro e pediu uma união das esquerdas na corrida presidencial. Um apelo negado por António Filipe, não, fica na corrida a Belém até ao fim.

O Benfica joga amanhã com o Arsenal na Liga dos Campeões de futebol feminino.

O encontro está marcado para às 20h, vai ser jogado no Estádio da Luz. A equipa portuguesa prepara-se para enfrentar as campeãs europeias em título. O treinador encarnado dá todo o favoritismo ao Arsenal. Ainda assim, Ivan Batista promete um Benfica com personalidade, apesar das dificuldades que espera encontrar.

E nunca esquecendo aquilo que serão as adversidades que uma equipa do Arsenal, campeã da Europa, favorita a ganhar o jogo e, quem sabe, a própria competição em si, que nos irá tentar causar. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que estamos a jogar em casa, não nos podemos esquecer a dimensão do clube que representamos e a responsabilidade que isso acarreta.

Benfica, Arsenal, os encarnados medem forças com a equipa campeã da Europa na primeira jornada da fase de Liga da Champions. O Benfica foi derrotado pela Juventus por 2-1.

Vamos agora às notícias de âmbito local.

A Câmara de Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, vai investir 1,4 milhões de euros na construção de uma nova creche e jardim de infância. O investimento vai ser feito na freguesia de Laúndos, de acordo com o anúncio publicado em Diário da República. O novo equipamento vai ter capacidade para um total de 67 crianças, projeto financiado com fundos do PRR. Em Aveiro, a autarquia anunciou que as iluminações de Natal vão ter um custo de €150 mil. A Câmara tem um projeto de valorização do património cultural da região e vai optar por decorações que evoquem elementos simbólicos como os ovos moles ou a ria. Em Almada, um cidadão português procurado pelas autoridades belgas foi detido pela Polícia Judiciária. É suspeito de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. O homem foi alvo de um mandado de detenção europeu, pode vir a ser condenado a uma pena de 10 anos de prisão. Na Marinha Grande, o abastecimento de água vai ser interrompido amanhã na localidade de Amieirinha. O corte é temporário, entre as 14h30 e as 19h. O município explica que as válvulas de seccionamento das condutas de abastecimento, localizadas no cruzamento da Rua Catarina Eufémia com a Rua 5 de Outubro, têm que ser substituídas. Lisboa acolhe no domingo uma marcha pela Palestina. A iniciativa arranca no Rossio, pelas 15h30, segue em direção ao Largo José Saramago. A mobilização é organizada por várias organizações, por exemplo, a Amnistia Internacional, a Greenpeace e os Médicos Sem Fronteiras, tem como objetivo exigir o fim do genocídio, da ocupação e o bloqueio de Gaza.