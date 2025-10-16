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Das notícias. Este é o Jornal das Três, em edição do Miguel Vidara. Miguel, há uma greve nacional dos médicos, foi conhecida hoje, convocada para o próximo dia 24 de outubro.

É uma decisão da FNAM, da Federação Nacional dos Médicos, e foi anunciada no final de uma reunião com o governo. Um dos temas do encontro passou pela criação das urgências regionais e dos apoios aos médicos que tenham de prestar serviço num hospital diferente daquele onde trabalham. O governo, o Ministério da Saúde, anunciou uma proposta de ajuda de € 500. Joana Bordalo e Sá, presidente da FNAM, queixa-se da falta de margem de negociação.

O que nos foi transmitido é que os diplomas iam entrar em vigor a partir de 01 de novembro. E portanto, uma vez que nós viemos para esta reunião sem sequer conhecer os diplomas, não nos foram enviados, e isto irá pra publicação a partir do dia 01 de novembro, obviamente, não estão a fazer uma negociação séria, mas também não é nada que nos espante, tendo em conta o modus operandi deste governo do Luís Montenegro ao longo de toda a sua governação.

As razões que levam a FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, a convocar esta greve para o próximo dia 27 de outubro. Joana Bordalo e Sá defende também que os médicos não precisam de apoios extraordinários, numa referência a estes € 500, mas de aumentos estruturais de rendimentos.

O presidente da República explicou ao início da tarde a decisão de promulgar a nova versão da Lei dos Estrangeiros.

Isto já depois da publicação de uma nota na página da presidência, em que Marcelo Rebelo de Sousa sublinhava que o diploma revisto corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade que tinham sido apontadas pelo próprio chefe de Estado e que tinham justificado o envio do diploma para o Tribunal Constitucional. Em declarações aos jornalistas, foi perguntado a Marcelo Rebelo de Sousa se a expressão "minimamente" significa que, no entender do presidente, se devia ter ido mais além.

Não, a questão não se põe assim. A questão põe-se noutros termos, que é: é um debate político intenso na sociedade portuguesa. Durante muito tempo, a maioria parlamentar, várias vezes, pelo menos duas, afirmada e, portanto, teoricamente, a maioria do país, estava numa onda. Essa onda mudou, e mudou num sentido claramente oposto. A democracia é isso. E mudou de uma forma que corresponde aos 70%. Agora, cabe ao presidente saber se a Constituição é respeitada ou não. E por isso o diploma foi pro Tribunal Constitucional. Uma vez resolvido esse problema, é evidente que a democracia não acaba hoje e que este debate vai continuar a ser feito ao longo de muito tempo.

Marcelo Rebelo de Sousa contornando aqui a pergunta sobre a expressão "minimamente" que usa na nota que publicou esta manhã no site da presidência. Sublinha também o chefe de Estado que a nova versão da Lei de Estrangeiros obteve a aprovação de 70% dos deputados.

A Iniciativa Liberal saúda a promulgação da Lei de Estrangeiros. Já o LIVRE e o Bloco de Esquerda falam num passo atrás para a economia portuguesa.

Mariana Leitão, líder dos liberais, afirma que a decisão do presidente da República vem corrigir os erros de governação do PS em políticas de imigração.

É uma ótima notícia, obviamente, porque finalmente vamos conseguir ter regras claras, estabelecidas, que fazem o equilíbrio de direitos entre as pessoas que querem entrar no nosso país. Defendemos que devia existir uma imigração regulada para sairmos do caos em que o Partido Socialista, em conjunto com outros partidos da esquerda, na altura da geringonça, deixaram o país.

Já o deputado Paulo Muacho, do LIVRE, afirma que a nova lei é prejudicial a Portugal.

Esta legislação acaba por ser um tiro no pé do nosso país, em termos económicos, em termos até de coesão social, porque não promove essa coesão social, não promove o investimento em maior integração dos migrantes que estão no nosso país.

E a deputada Andreia Galvão, do Bloco de Esquerda, considera que a Lei de Estrangeiros não trata todos por igual.

Da nossa perspectiva, esta promulgação da Lei dos Estrangeiros evidencia que vivemos numa economia altamente desigual. Enquanto, por um lado, os trabalhadores portugueses são empurrados pro estrangeiro devido aos baixos salários, devido à precariedade, a economia vive da exploração do trabalho imigrante e depois não quer tratar as pessoas imigrantes como pessoas.

Reações dos partidos com assento parlamentar esta tarde ouvidos nos Passos Perdidos na Assembleia da República reagirem à promulgação do novo diploma da Lei dos Estrangeiros, diploma promulgado pelo Presidente da República.

Miguel, há novos dados sobre o número de imigrantes a residirem em Portugal.

Mais de 1 milhão e meio, segundo a AIMA. É este o número oficial. Até dezembro do ano passado, o dado vem confirmar a informação que tinha sido avançada pelo governo em abril e que tinha suscitado dúvidas ao presidente da República. Na altura, o governo falava em 1 milhão e 500 mil imigrantes com estatuto de residente. Marcelo Rebelo de Sousa anotava que os dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a população portuguesa em 2024 apontavam para uma subida de pouco mais de 100 mil pessoas face ao ano anterior, um número bastante inferior ao número total de imigrantes em Portugal. A AIMA confirma agora que há, de facto, 1 milhão e meio de imigrantes no país, quase quatro vezes mais face a sete anos.

O Benfica vai amanhã a Chaves. É um jogo a contar para a Taça de Portugal. José Mourinho avisa que o adversário, que joga na segunda divisão, tem qualidade para estar nos escalões superiores do futebol português.

Além da qualidade do Chaves, José Mourinho lembra que o jogo acontece em cima do fim da pausa para seleções e que muitos jogadores acabaram de regressar agora aos treinos, uma situação que representa um risco para o Benfica.

O risco é não jogar bem, o risco é o Chaves fazer Um jogo fantástico, que é uma coisa normal de acontecer. Acho que é isso mesmo que vai acontecer. O risco é nós não o fazermos e obviamente que a preparação do jogo foi no sentido de tentar evitar isso mesmo. Temos que jogar bem, se não jogarmos bem, vamos ter dificuldades.

José Mourinho, na antevisão daquele que vai ser o primeiro jogo ao serviço do Benfica para a Taça de Portugal, desde que regressou. O técnico salienta que a Taça é uma competição de que gosta particularmente, tal como o Benfica. E a este propósito, deixa uma farpa.

O Benfica tem uma história fantástica com a Taça de Portugal. Tem uma Taça a menos daquelas que deveria ter, porque a Taça da época passada, todos sabemos que devia ter sido do Benfica e não foi por motivos um bocadinho estranhos àquilo que normalmente é a essência do jogo.

Erros de arbitragem aqui sublinhados por José Mourinho, que amanhã vai dar a titularidade a Samuel Soares, vai também fazer descansar alguns dos jogadores que chegaram mais tarde das seleções. Richard Rios, por exemplo, não vai estar entre as opções.

Já o treinador do Chaves quer causar uma surpresa e não vê os encarnados fragilizados nas primeiras semanas com José Mourinho.

Uma equipa em transição. É assim que o treinador do Chaves define o adversário de amanhã, o Benfica. Filipe Martins diz também que este foi o jogo mais fácil de preparar, porque, sem margem para dúvidas, o Benfica é favorito.

A responsabilidade está do lado contrário. A ambição tem que estar do nosso lado, de querer disputar o jogo e passar à eliminatória. É nesse sentido que vamos entrar amanhã. Sinceramente, eu vou falar por mim próprio, se calhar estava mais nervoso na primeira eliminatória com o Paredes, porque a responsabilidade estava toda do nosso lado. Agora, volto a dizer, acho que a responsabilidade e o favoritismo estão do lado do adversário, mas a ambição tem que estar toda do nosso lado.

Ambição do treinador do Chaves, Filipe Martins, que recebe amanhã o Benfica.

Vamos ao cinema, Miguel. Começa hoje o Festival de Cinema Doc Lisboa. Vai abrir com uma reflexão sobre a Faixa de Gaza.

A sessão de abertura está marcada para às 21h, no Cinema São Jorge. Em destaque, está o filme do cineasta palestiniano Kamal Al Jafari. O porta-voz do Doc Lisboa, Bruno Pereira, revela o que se pode esperar da exibição de "With Azan in Gaza".

O grande destaque do dia de hoje será a mesma sessão de abertura, "With Azan in Gaza", do realizador e artista visual palestiniano Kamal Al Jafari, que é um road movie filmado em Gaza em 2001, portanto, um contraste brutal em relação às imagens que nós reconhecemos nos dias de hoje e acaba por ser uma homenagem às pessoas e a tudo o que foi apagado no sítio.

O festival conta com mais de duas centenas de filmes de documentário, incluindo perto de 30 obras de realizadores nacionais.

Amanhã, no Cinema São Jorge, há documentário de Jeff Buckley. Vou tentar apanhar. É um dos destaques do Festival Doc Lisboa. Temos outras notícias em destaque no Jornal das 3.

São notícias de âmbito local e começamos pela Câmara Municipal de Sintra, que anunciou a aprovação de apoios às associações humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho e a manutenção do programa Táxi Social. Há €61.000 para serem distribuídos pelas nove corporações de bombeiros do concelho e o projeto Táxi Social, que serve para transportar a população sénior em situação de carência económica. As alegações finais da Operação Babel foram agendadas para novembro e dezembro. Este processo está relacionado com a alegada evicção e violação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanístico em Vila Nova de Gaia. Há 16 arguidos, a que incluído o ex-vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, dois empresários do ramo imobiliário, que são acusados de dezenas de crimes económicos, como corrupção e tráfico de influências. Um homem matou a mãe durante a madrugada à porta de casa no Barreiro. A GNR de Setúbal explica, em comunicado, que as autoridades foram chamadas à meia-noite. A detenção só aconteceu perto das 07h porque o homem barricou-se em casa. O suspeito aguarda agora pelo primeiro interrogatório judicial nas instalações da GNR. Um grupo de jovens imigrantes que reside em Leiria e na Marinha Grande vai participar ao longo dos próximos três anos num projeto de teatro musical que visa a inclusão. Um projeto da Sociedade Artística Musical dos Pouzos intitulado "Vós Sês que Migram". Consiste num espetáculo de teatro musical interpretado por jovens imigrantes entre os 12 e os 25 anos que se encontram em situação de exclusão social. O município de Arouca anuncia que estão abertas as inscrições para o concurso Melhor Mel de Arouca. O concurso está integrado no Festival da Castanha 2025. As inscrições estão abertas até ao próximo dia 21 de outubro. Podem inscrever-se todos os apicultores do concelho. Uma panificadora de Rio Maior lança hoje uma nova edição limitada do Pão de Rio Maior de maçã e canela. A nova edição vai ser promovida no âmbito do Dia Mundial do Pão, que se celebra precisamente hoje. Este pão é feito com o objetivo de reduzir o desperdício alimentar através do uso e aproveitamento de excedentes agroalimentares.