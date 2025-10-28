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As notícias. Jornal das três, com edição do Miguel Cordeiro, aqui na Rádio Observador. E entre destaque, Miguel, no debate do Orçamento do Estado, o ministro das Finanças diz que o PS tem contas erradas sobre os pensionistas.

Joaquim Miranda Sarmento acusou o secretário-geral socialista de estar enganado no que toca às contas sobre o aumento extraordinário de pensões. Diz isto no segundo dia de debate do Orçamento do Estado. O titular da pasta das Finanças procura explicar a José Luís Carneiro por que não é possível um aumento extraordinário das pensões.

Em 2026, haverá um aumento permanente de pensões. Ele decorre da lei e representa um aumento de encargos de cerca de €700 milhões. O que não há, neste momento, é margem para um aumento extraordinário de pensões. E o que disse o secretário-geral do Partido Socialista, mal-informado? Que o saldo da Segurança Social, até agosto, estava a aumentar €1.000 milhões face ao ano passado. Só que €600 milhões resultam de transferências da administração central para pagar o suplemento extraordinário aos pensionistas, para reforçar despesa com o CSI e outras. Portanto, o saldo da Segurança Social, até setembro, está a aumentar €400 milhões e não os €1.000 milhões. E, portanto, a premissa do secretário-geral do Partido Socialista está errada.

Joaquim Miranda Sarmento, no dia da votação do Orçamento do Estado para 2026, na generalidade, a votação vai acontecer ao longo desta tarde, momento que vamos acompanhar em direto aqui na Rádio Observador.

E Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se confiante com a aprovação dos próximos orçamentos do Estado e acredita que a atual legislatura pode durar quatro anos.

Diz o presidente da República que a economia portuguesa tem pés para andar nos próximos anos e considera que a situação do país não se deve alterar nos próximos tempos.

E a ideia é que há uma legislatura, são quatro anos, o Executivo deve durar e a composição no Parlamento deve durar quatro anos. Portanto, não há razão para os orçamentos futuros serem mais complicados, a não ser que o mundo entre numa situação ainda mais difícil do que a atual.

Sobre o Orçamento do Estado para 2026, o presidente da República fala de um orçamento reduzido ao mínimo, mas afirma que é preciso aguardar para conhecer o documento.

Vamos esperar pelo final de novembro para ter o retrato completo do orçamento. Eu sei que o orçamento é um orçamento reduzido ao mínimo. Saíram todos os cavaleiros. Cavaleiros eram as propostas de autorização legislativa, que eram penduradas no orçamento, para depois darem origem a leis da Assembleia da República, e saiu. Mas fica a parte económica e social toda. Portanto, vamos esperar pela votação na especialidade, porque aí cada partido puxa a brasa à sua sardinha, vamos ver o que é que resulta.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas numa visita à Escola Básica de Vila Verde, em Braga.

André Ventura confirma o voto a favor da lei da nacionalidade e fala numa vitória do Chega.

André Ventura refere ambos os partidos acabaram por abdicar de bandeiras importantes para se chegar a um entendimento e, nesse sentido, apesar de não ter conseguido incluir na lei todas as propostas que apresentou, Ventura fala numa lei importante.

Conseguimos coisas e vitórias importantes, como esta que lhe disse. Não vamos poder ter as pessoas que pedem nacionalidade dependentes de subsídios, isto é muito importante. Vamos poder aumentar o prazo largamente para se obter a nacionalidade portuguesa. Portugal hoje entra no lote dos países da Europa onde será mais difícil obter nacionalidade. Isto é uma vitória que há um ano ou dois ninguém acreditava ser possível. Hoje, Portugal entra nesse lote, graças ao Chega. Portanto, entre isso e não ter nenhuma lei da nacionalidade, eu acho que esta é uma vitória. Traz riscos, porque se correr mal, se a lei tiver falhas, se o Tribunal Constitucional entender que ela tem que voltar para trás, cá estaremos.

O líder do Chega apela que a lei não seja bloqueada pelo Tribunal Constitucional ou pelo presidente da República. Quanto à proposta de Orçamento do Estado, Ventura continua sem avançar com o sentido de voto que o partido vai seguir esta tarde em relação a essa proposta do governo.

E a Associação dos Profissionais da Guarda expressa condolências à família do militar da GNR morto e pede respostas firmes ao governo.

Numa nota enviada, a Associação da GNR expressa profunda tristeza e envia condolências aos familiares, amigos e colegas de Pedro Manata e Silva, que morreu em serviço. O incidente deu-se durante uma operação de combate ao narcotráfico, quando a embarcação em que os militares seguiam foi abalroada por uma lancha de alta velocidade que tinha sido detetada no rio Guadiana, no Algarve. Um militar morreu, outros três ficaram feridos. A Associação dos Profissionais da Guarda pede que se deixem de apresentar discursos de circunstância quando um militar da GNR morre em serviço sem que haja consequências políticas concretas. Exige, por isso, ao governo, respostas firmes que se traduzam em medidas que reconheçam o risco da profissão. O acidente que vitimou um militar da GNR já foi alvo de declarações do presidente da República, que lamenta o que aconteceu, e também pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, que garante que vão ser reunidos esforços para capturar os autores do crime.

Miguel, noutros temas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para a possibilidade de cheias urbanas em Faro.

Foi lançado um aviso amarelo de precipitação para todo o país até à meia-noite. Para amanhã, o aviso de precipitação passa a laranja nos distritos do Alentejo e do Algarve. A meteorologista Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, fala nesses períodos de chuva fortes nesta zona, nestas regiões do país, e diz que, para além da chuva, há também vento forte e trovoada.

Hoje temos períodos de chuva, aguaceiros, que podem ser, por vezes, acompanhados de trovoada. Eles serão mais intensos na região Centro e Sul, e é essa região que amanhã será mais afetada durante a manhã na região do distrito de Faro. Neste distrito, temos rajadas de vento que podem chegar a 75 km/h, quer à superfície, quer nas serras

E com a quantidade de precipitação que se espera que ocorra, poderá haver algum fenômeno de cheia em meio urbano.

A meteorologista explica também que para quinta-feira não está prevista chuva, mas que a chuva deve regressar já na sexta-feira. Por enquanto, ainda não há avisos para o final da semana.

Entretanto, a Proteção Civil alertou também para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias, devido a essas previsões de chuva e vento forte.

Pedimos à população para que sejam adotadas medidas preventivas. Perante essas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Proteção Civil avisa para a ocorrência de inundações em zonas urbanas, que podem ser causadas por acumulação de águas pluviais, por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro. Há também alerta para o risco de cheias, devido a transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

No desporto, José Mourinho considera que os maus resultados do Benfica esta temporada nada têm a ver com as eleições para a direção do clube, que decorreram no sábado.

Este foi um dos temas em destaque na conferência de imprensa do treinador do Benfica, de antevisão ao Benfica-Tondela, a contar para a Taça da Liga. O jogo é amanhã. No rescaldo das eleições do clube, que ditaram a vitória de Rui Costa e a passagem para a segunda volta com João Nuno Lopes, Mourinho confessa que o plantel, por vezes, teve de se abstrair do tema do ato eleitoral. Uma missão que diz que tem sido bem-sucedida.

Há meses que se sentem as eleições do Benfica. Eu acho que ainda antes de eu chegar, já se sentia. E era uma coisa com a qual os jogadores foram, acho eu, habituando a estar e habituando a fazer o seu trabalho, um bocadinho isolados de alguns contextos que podiam prejudicar, mas eu acho que não prejudicaram. A equipa conseguiu, umas vezes com bons resultados no campo, outras vezes com resultados negativos, mas não considero que exista nenhuma relação entre os resultados negativos e o período eleitoral.

A segunda volta das eleições do Benfica está agendada para 8 de novembro. Sobre o jogo, José Mourinho promete não fazer uma revolução no plantel. Diz que vai fazer poucas alterações no 11 inicial. O treinador confirma também que Mário Silva ainda não está disponível e que o lateral espanhol Rafael Obrador pode ter minutos neste jogo.

Passam oito minutos das 15h, Miguel, vamos às notícias de âmbito local.

Em Matosinhos, estão a ser instalados abrigos de paragens de autocarro. A operação começou esta semana, depois de terem sido retirados os mais de 200 antigos abrigos no último verão, devido ao fim do contrato com a anterior concessionária. Já foram colocados um em cada freguesia do município, a título experimental. As obras devem terminar em janeiro do próximo ano. O tubista José Guilherme Neves, natural de Leiria, vai atuar esta noite em Paris, no âmbito do projeto Leiria-Paris. A iniciativa tem como objetivo apoiar a internacionalização de músicos da cidade e levá-los a tocar na Casa de Portugal André Gouveia, na capital francesa. A atuação do jovem, que atualmente estuda no Conservatório de Amsterdã, nos Países Baixos, tem início às 20h. Depois do concerto, há uma conversa aberta com o público. O Teatro Independente de Oeiras vai a Estremoz no dia 8 de novembro. Pelas 21h30, a peça "O Marido do Meu Marido" será apresentada no Teatro Bernardim Ribeiro. O espetáculo é para maiores de 14 anos. Os bilhetes já podem ser adquiridos, custam €8. A equipa feminina de futsal do Vitória Clube de Santarém fez história. Conquistou o primeiro ponto na segunda divisão do Campeonato Nacional de Futsal. Aconteceu no jogo com o Alhandense, que se realizou na Figueira da Foz. Catarina Menino foi a autora do gol. O jogo terminou com um empate a um igual. A caminho do Halloween, o Museu de Sesimbra organiza a Noite dos Chustos 2025, Terror no Castelo. Este evento está agendado para sexta-feira, dia 31 de outubro, é às 21h. Qualquer pessoa pode participar na atividade. Basta para isso comparecer no ponto de encontro, o Parque de Merendas João David. Amanhã, em São João da Madeira, para fechar, há uma sessão especial de Halloween de leitura do texto "Quando Morrer, Vou Fazer Filmes para o Inferno". Este é o texto do dramaturgo Mário Coelho. O evento faz parte do projeto Pontos de Vistas, do coletivo artístico Ponto. A sessão está agendada para as 21h, na sala da Associação Ecos Urbanos, na Oliva Creativity Factory. Tem entrada gratuita.

Notícia de fecho do Jornal das três.