Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

24. Jornal das Quatro com a edição do Miguel Vidar. Miguel, o governo aplauda a promulgação da Lei de Estrangeiros. O ministro António Leitão Amaro fala num dia muito importante para o país.

O dia em que Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde à lei aprovada por dois terços dos deputados na Assembleia da República e questionado sobre a decisão no briefing do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro elogia.

Dizer que este é um dia muito importante para o país. É um capítulo importantíssimo da mudança na política de imigração, agora regulada, com mais controle, mais segurança, mas também mais dignidade para quem chega, para os imigrantes que acolhemos. Não é o primeiro capítulo e não é o último da mudança da política de imigração.

Os elogios de António Leitão Amaro, elogios e promessa. António Leitão Amaro, que não comentou as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Ao promulgar o documento, o chefe de Estado acrescentou que a proposta do governo corresponde, passo a citar: "Minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade suscitadas pelo Presidente da República e confirmadas pelos juízes do Palácio Ratton."

Vamos agora às reações de alguns partidos com assento parlamentar a essa decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. Começamos pelo Chega.

André Ventura saúda a decisão do Presidente da República e reitera que há um acordo com o governo para limitar o acesso aos apoios sociais.

A partir de agora, vamos trabalhar para evitar duas coisas. Um, que os imigrantes que vêm para Portugal venham beneficiar de apoios sociais e venham beneficiar da Segurança Social. Esse é um primeiro ponto importante. E dois, trabalharmos para a partir de agora haver uma lei que limite o número de anos que as pessoas têm que ter, ou melhor, estabeleça um limite mínimo de anos de descontos para se ter apoios sociais. Isto para nós é decisivo. Foi nessa lógica e nessa ótica que chegamos a um entendimento para que esta lei fosse aprovada.

André Ventura insiste na intenção de limitar o acesso a apoios sociais.

A Iniciativa Liberal saúda a promulgação da Lei de Estrangeiros. Já o Livre e o Bloco de Esquerda falam num passo atrás para a economia portuguesa.

Mariana Leitão, líder dos Liberais, afirma que a decisão do Presidente da República vem corrigir os erros de governação do Partido Socialista.

É uma ótima notícia, obviamente, porque finalmente vamos conseguir ter regras claras, estabelecidas, que fazem o equilíbrio de direitos entre as pessoas que querem entrar no nosso país. Defendemos que devia existir uma imigração regulada para sairmos do caos em que o Partido Socialista, em conjunto com outros partidos da esquerda, na altura da Geringonça, deixaram o país.

Mariana Leitão da Iniciativa Liberal. Ora, à esquerda, precisamente, o deputado Paulo Macho, do Livre, tem reparos a fazer ao novo diploma.

Esta legislação acaba por ser um tiro no pé do nosso país, em termos económicos, em termos até de coesão social, porque não promove essa coesão social, não promove o investimento em maior integração dos migrantes que estão no nosso país.

Há críticas também do Bloco de Esquerda. A deputada Andreia Galvão considera que a Lei de Estrangeiros não trata todos por igual.

Da nossa perspectiva, esta promulgação da Lei dos Estrangeiros evidencia que vivemos numa economia altamente desigual. Enquanto, por um lado, os trabalhadores portugueses são empurrados para o estrangeiro devido aos baixos salários, devido à precariedade, a economia vive da exploração do trabalho imigrante e depois não quer tratar as pessoas imigrantes como pessoas.

Ouvimos, por fim, o PCP. Paulo Santos lamenta o novo quadro legal. Reações dos representantes dos partidos com assento parlamentar esta tarde ouvidos nos Passos Perdidos da Assembleia da República.

Foi hoje convocada uma greve nacional dos médicos para o próximo dia 24.

É uma decisão da FNAM, da Federação Nacional dos Médicos, anunciada no final de uma reunião com o Ministério da Saúde, com representantes do Ministério da Saúde. Um dos temas do encontro é a criação das urgências regionais e dos apoios aos médicos que tenham de prestar serviço num hospital diferente daquele onde trabalham. O governo propõe uma ajuda de € 500. Joana Bordalo e Sá, presidente da FNAM, queixa-se da falta de margem de negociação das propostas agora apresentadas.

O que nos foi transmitido é que os diplomas iam entrar em vigor a partir de 1 de novembro. E, portanto, uma vez que nós vimos para esta reunião sem sequer conhecer os diplomas, não nos foram enviados, e isto irá para publicação a partir do dia 1 de novembro, obviamente, não estão a fazer uma negociação séria, mas também não é nada que nos espante, tendo em conta o modus operandi deste governo de Luís Montenegro ao longo de toda a sua governação.

Os motivos que levam a FNAM a convocar esta greve nacional para o próximo dia 24 de outubro. Joana Bordalo e Sá defende também que os médicos não precisam de apoios extraordinários, mas de aumentos estruturais de rendimentos.

Está marcada para esta hora um protesto de agentes da PSP em Lisboa.

Junto à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, na Penha de França. É um protesto convocado pelo Sindicato dos Profissionais de Polícia, que se queixa da falta de resposta do governo aos problemas desta classe profissional. Faltam propostas para resolver esses problemas vertidas na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. Seguimos de imediato até à Penha de França, Direção Nacional da PSP em Lisboa. É lá que está o repórter do Observador, António José Soares. António, com muitos agentes da PSP já por aí a participarem neste protesto ou nem por isso?

Boa tarde, Miguel. Nesta altura, diria que cerca de meia centena de agentes que se concentram aqui no Largo da Penha de França para participarem neste protesto que foi convocado pelo Sindicato dos Profissionais de Polícia, o SPP, queixa-se que entre os problemas mais graves que afetam a profissão estão, por exemplo, a idade de entrada na aposentação, que não estará a ser cumprida, falta de candidatos para cursos de formação de agentes, baixos salários, também queixam-se de não existirem aumentos há 15 anos e referem também que desde o acordo que foi assinado em julho de 2024, não tem existido, depois disso, qualquer negociação com a tutela. É de referir que esta é uma ação de protesto que vai ser inédita, porque vai contar pela primeira vez também com oficiais da Guarda Nacional Republicana. Será a primeira vez que a Associação Nacional de Oficiais de Guarda irá participar num protesto. Neste momento, como disse, estão cerca de meia centena de agentes aqui à porta. Este desfile, que começa junto à sede da Direção Nacional da PSP, vai seguir depois para o Ministério da Administração Interna, Miguel.

António José Soares é o repórter do Observador que acompanha este protesto convocado pelo SPP, pela falta de respostas do governo aos problemas que afetam os agentes da Polícia de Segurança Pública.

O Benfica vai amanhã às Chaves. É um jogo a contar para a Taça de Portugal. José Mourinho avisa que o adversário, que joga na segunda divisão, tem qualidade para estar nos escalões superiores do futebol português.

E para além da qualidade do Chaves, José Mourinho lembra também que o jogo acontece em cima do fim da pausa para as seleções e que muitos jogadores acabam de regressar aos treinos. Situações que conjugadas oferecem riscos.

O risco é não jogar bem, o risco é o Chaves fazer um jogo fantástico, que é uma coisa normal de acontecer. Acho que é isso mesmo que vai acontecer. O risco é nós não fazermos e obviamente que a preparação do jogo foi no sentido de tentar evitar isso mesmo. Temos que jogar bem, se não jogarmos bem, vamos ter dificuldades.

José Mourinho, à antevisão, aquele que vai ser o primeiro jogo ao serviço do Benfica para a Taça de Portugal desde que regressou. O técnico diz que o clube gosta muito desta competição, a Taça de Portugal, tal como José Mourinho, e a pretexto desta reflexão, lança uma farpa.

O Benfica tem uma história fantástica com a Taça de Portugal. Tem uma taça a menos daquelas que deveria ter, porque a taça da época passada, todos sabemos que devia ter sido o Benfica e não foi por motivos um bocadinho estranhos àquilo que normalmente é a essência do jogo.

Farpa de José Mourinho, que se queixa da arbitragem durante a final da Taça de Portugal do ano passado. O técnico do Chaves também fez a antevisão deste encontro. Filipe Martins diz que esta partida até vai ser mais fácil de preparar do que outras.

Se calhar estava mais nervoso na primeira eliminatória com o Paredes, porque a responsabilidade estava toda do nosso lado. Agora, volto a dizer, acho que a responsabilidade e o favoritismo está do lado do adversário, mas a ambição tem que estar toda do nosso lado.

Filipe Martins, o técnico do Chaves. Chaves-Benfica, jogo amanhã a contar para os 32 avos-de-final da Taça de Portugal.

Vai ter relato aqui na Rádio Observador. Vamos a outras notícias que também estão a marcar esta tarde.

O governo quer criar uma loja do cidadão virtual. O anúncio foi feito hoje pelo ministro-adjunto e da Reforma do Estado, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de Conselho de Ministros. Gonçalo Matias explica que o objetivo é evitar a necessidade de deslocações às lojas físicas. A mudança será feita de forma gradual e o ministro assegura que ninguém será excluído por falta de literacia digital. As lojas físicas vão manter-se em funcionamento com horário alargado para as pessoas mais idosas. Já quanto ao novo diretor dos Sistemas de Tecnologias e Informação da Administração Pública, Manuel Dias, assumiu funções no próximo dia 27 de outubro. Assim é que é, e vai receber o salário de um gestor público, tal como previsto na lei. Há novos dados sobre o número de imigrantes a residirem em Portugal, mais de um milhão e meio, segundo a AIMA. É este o número oficial até dezembro do ano passado. O número de imigrantes em Portugal aumentou quase quatro vezes face a sete anos. Foram detidas mais de 130 pessoas numa operação coordenada pela Interpol. A Operação Neptuno Sétimo foi realizada em postos de controle fronteiriços de 20 países, entre os quais Portugal. Os principais resultados foram divulgados hoje. Reconhece-se progresso em relação à operação realizada no ano passado. Entre os detidos está Igor Grechuksikin, proprietário do cargueiro que explodiu no Porto de Beirute em 2020 e que vitimou 218 pessoas. A Interpol confirma que a detenção teve lugar no aeroporto de Sófia, capital da Bulgária.