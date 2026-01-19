Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começamos este jornal das 16h, Miguel Vieira, por declarações, a esta hora, aos jornalistas, de António José Seguro.

Sim, o vencedor da primeira volta das eleições presidenciais fala nesta altura com os jornalistas nas Caldas da Rainha. Vamos escutar à boleia da CNN Portugal.

Um grande resultado, fruto da confiança que se estabelece comigo e com os portugueses, e dos portugueses comigo.

firma o candidato que segue consigo para a segunda volta. Sente que vai com maior folga para a segunda volta?

Sabe que, para mim, o essencial é o diálogo que eu tenho, mantenho e quero manter com cada portuguesa e com cada português. É esse o papel que eu considero que o Presidente da República deve ter: escutar todos os portugueses para decidir bem, para decidir melhor. E é isso que eu continuarei a fazer. O meu diálogo é com os portugueses.

Nas últimas horas recebeu alguns apoios de peso de outras áreas políticas, nomeadamente Miguel Poiares Maduro, José Miguel Judice, Pedro Duarte, e vários outros. O que isso representa para si?

Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem-sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia, num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo.

Vê estes apoios também como uma resposta à atitude de Luís Montenegro?

Vejo estes apoios como manifestação de confiança e que correspondem a esse apelo que eu fiz. Fico muito feliz e sei que há outros que estão em vias de ser também tornados públicos, e isso é muito bom.

E como é que foi o dia de hoje? Conseguiu descansar alguma coisa? Recebeu muitos telefonemas, não o deixaram descansar?

Não, recebi telefonemas, recebi muitas mensagens. Quero ter a oportunidade de poder responder hoje e amanhã a essas mensagens e a esses telefonemas. Já tive uma reunião de trabalho hoje com os meus colaboradores mais próximos e vou ter outra reunião para prepararmos estas três semanas de campanha.

E queremos saber-

Telefonemas de votos mais à direita, do PSD?

Isso não vou revelar. A minha candidatura está a fazer o seu caminho, que é uma candidatura que cada vez vai somando mais apoios, uns mais à esquerda, outros mais à direita e, como eu costumo dizer, também muitos apoios de pessoas que não se reveem nesses quadrantes políticos. E são pessoas e cidadãos que vivem fora da política e a única coisa que querem é ajudar o seu país através da nossa candidatura.

Telefonou ao presidente ou não?

Não.

Ontem não tinha o telemóvel consigo, não sabia se tinha sido uma das chamadas. Não era.

Há uma questão muito simples, que é o seguinte: isto foi só a primeira volta. É normal que todas as personalidades que desempenham cargos, como é o cargo de chefe de Estado, o Presidente da República, telefonem apenas quando há um vencedor. E eu espero receber essa chamada no dia 8 de fevereiro.

A expectativa de António José Seguro, que fala nessa altura com os jornalistas nas Caldas da Rainha, onde reside o rescaldo das eleições presidenciais, a primeira volta das presidenciais, e aqui a expressar satisfação, pois claro, com os apoios que tem recebido nas últimas horas para essa segunda volta.

E há mais um apoio a António José Seguro de um militante do PSD, desta feita o antigo deputado Cristóvão Norte.

Segue o exemplo de Miguel Poiares Maduro, Pedro Duarte ou José Eduardo Martins. Cristóvão Norte foi deputado em cinco legislaturas, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Está conosco nesta edição das 16h. Bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. O que o leva a declarar publicamente o apoio a António José Seguro?

Muito obrigado. Em primeiro lugar, uma primeira nota: eu talvez não me tenha feito notar muito ultimamente, mas ainda sou deputado da Assembleia da República. Não fui entre 2022 e 2024. Regressei.

É um lapso meu.

E espero que em próximas ocasiões tenham isso em conta. Bom, dito isto, permitam-me assinalar as razões que presidem à minha posição. Eu tenho consistentemente afirmado que o Chega, e André Ventura em particular, têm um projeto iliberal marcado por uma visão da sociedade completamente irreconciliável com aquela que eu professo e, por isso, por procurar em todas as ocasiões fomentar uma sociedade fundada entre os nós e os eles, marcada pelo conflito, instigando a diferença e estigmatizando-a. Por muito que eu discorde de António José Seguro, eu não deploro essa opção. E por isso, para mim, há uma diferença de natureza fundamental, inescapável, que eu tenho o dever de assinalar. É que num caso eu vejo alguém que, ainda que eu não partilhe muita da visão de sociedade, é alguém que eu considero que respeita princípios democráticos fundamentais e que, na sua ação política, não tem como propósito exaltar ânimos, instigar ódios, estimular divergências entre as pessoas. E portanto, por isso, nessa circunstância, entendi tornar público o meu apoio e o meu voto nessa candidatura, a título meramente pessoal, mas sem pestanejar, com a convicção que esse é um dever inultrapassável para mim.

O PSD devia seguir o exemplo? Parece acertada a decisão ontem anunciada pelo presidente do partido, Luís Montenegro, de não apoiar qualquer dos candidatos?

Repare, nós temos um Parlamento extraordinariamente fragmentado Luís Montenegro está mandatado para liderar o país e, por força disso, independentemente de qual venha a ser o resultado, tem que, no Parlamento, assegurar a estabilidade política. Essa estabilidade política, quer gostemos ou não, tem que resultar daquela geografia parlamentar. E aquela geografia parlamentar obriga o líder do Partido Social-Democrata e o partido em geral a ter que articular posições sobre matérias fundamentais com mais do que uma força política. Essa é uma razão que eu creio ser ponderosa e que, previsivelmente, justificará a tomada de posição pública do presidente do partido.

Uma questão de governabilidade. Surpreendido com o resultado obtido por Luís Marques Mendes, o candidato que apoiou nesta contenda e candidato apoiado também pelo seu partido?

Vamos lá. Eu apoiei o Luís Marques Mendes e no dia seguinte não me vi que o Luís Marques Mendes, por força do resultado eleitoral, era um mau candidato. Aliás, há um mês ele liderava as sondagens. Acho que sim. Acho que, de facto, houve um momento fatídico. E esse momento, do meu ponto de vista, foi o debate entre o almirante Gouveia e Melo e o Luís Marques Mendes, que pôs em causa a confiança que franjas da população tinham nele. Por força disso, e com a perda de relevância nas sondagens, isso obviamente conduziu a uma erosão da base eleitoral, que preferiu redefinir as suas opções e tornar útil um voto que a partir de uma certa altura muitos consideraram que já não teria a utilidade de vir a eleger um presidente da República. E, portanto, creio que os eleitores da área política do PSD são, como se diz em bem, eleitores livres e que compreendem a mudivendência essencial das disputas políticas e, portanto, dentro do espaço do PSD ou contíguo ao espaço do PSD, procuraram encontrar outras alternativas para tentar assegurar que, de alguma forma, se poderiam sentir representados nessa segunda volta.

Cristóvão Norte, obrigado pela sua presença. Deputado Cristóvão Norte.

Não te esqueças.

Não, já não vou esquecer. Cristóvão Norte, deputado do PSD, é um dos militantes social-democratas que anuncia o apoio a António José Seguro na segunda volta das presidenciais, pese embora, como aqui abordamos, o presidente social-democrata Luís Montenegro, em nome do partido, tenha anunciado que o PSD não vai apoiar qualquer uma das candidaturas.

O antigo presidente do CDS, José Ribeiro e Castro, compreende a decisão do PSD de não apoiar nenhum dos candidatos nesta segunda volta das presidenciais.

Sim, tal como aqui referia Cristóvão Norte, sublinha Ribeiro e Castro que um eventual apoio pode ter consequências sob o ponto de vista da governação. Realça também que uma indicação de voto a favor de André Ventura, por exemplo, significaria o quebrar de uma promessa feita por Luís Montenegro.

Eu creio que o PSD não vai dar um voto no sentido Ventura, isso seria incompreensível, seria uma grande revolução, seria o fim definitivo do não é não. E também creio que se compreende que não endosse o seu voto a António José Seguro. Portanto, eu creio que nesta altura é a posição compreensível, que mantém a independência do governo.

É o entendimento do antigo presidente dos centristas, Ribeiro e Castro.

Já o secretário-geral do PS não compreende como é que o PSD não declara o seu apoio a António José Seguro.

A decisão dos social-democratas foi revelada, como já aqui referimos, ontem à noite pelo presidente do partido. Luís Montenegro sublinha que como na segunda volta não está representado o espaço político do PSD, personificado na candidatura de Luís Marques Mendes, o partido não dá qualquer indicação de voto. Ora, o líder do PS, José Luís Carneiro, não compreende.

Sobre as declarações do doutor Luís Montenegro, eu diria que entre a democracia e aqueles que atentam contra a democracia não pode haver neutralidade política. Do meu ponto de vista, ele deve ter uma posição mais clara sobre se está do lado dos valores constitucionais e do lado dos valores democráticos, ou se está do lado daqueles que atentam contra os valores constitucionais e contra os valores democráticos.

A reação de José Luís Carneiro à neutralidade assumida pelo PSD na segunda volta das presidenciais e há instantes, o ex-secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, numa publicação na rede social X, vem considerar que a neutralidade dos social-democratas vem legitimar e contribuir para a transferência de votos da AD para o Chega.

Vamos ainda a outras notícias que estão em destaque a esta hora, Miguel.

Um caminho cheio de obstáculos. O ministro das Finanças afirma que não vai ser fácil a eleição de Mário Centeno para a vice-presidência do Banco Central Europeu. O Eurogrupo está reunido esta segunda-feira e entre outros temas vai ser abordada a escolha do novo vice-presidente do BCE, Mário Centeno, antigo ministro das Finanças e governador do Banco de Portugal, é um dos candidatos. O atual ministro com a pasta das Finanças, Miranda Sarmento, avisa que não vão ser favas contadas. A PSP confirma a detenção de 37 pessoas envolvidas em desacatos antes do jogo de ontem entre o Vitória Sport Clube de Guimarães e o Futebol Clube do Porto. Rui Pereira, responsável pelo policiamento dos jogos, esclarece que 33 das 37 detenções ficaram a dever ao envolvimento numa rixa que ocorreu numa esplanada de um café numa rua próxima ao Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães. O primeiro-ministro espanhol decretou três dias de luto em Espanha depois do descarrilamento de dois comboios na zona de Córdoba. Um acidente que fez 39 mortos e mais de 150 feridos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal revelou e esclareceu esta manhã que não há entre as vítimas cidadãos portugueses.