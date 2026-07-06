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Notícias das quatro. Miguel Videra, começamos este jornal das quatro com uma nova atualização das vítimas portuguesas dos terremotos que atingiram a Venezuela.

Mais três mortos entre a comunidade portuguesa e luso-descendente. Subiu para 96 o número total de vítimas mortais. Há ainda 60 desaparecidos. São números do Ministério dos Negócios Estrangeiros. À medida que o tempo passa, diminuem as possibilidades de resgatar sobreviventes. Há, no entanto, histórias que alimentam a esperança de encontrar com vida familiares e amigos. Por exemplo, este caso que nos é agora trazido pelo jornalista Ricardo Lopes.

José Garcia não sabia que ia acabar por salvar a família, mas no dia seguinte ao terremoto não teve qualquer dúvida.

Eu sou um bombeiro afastado de La Guaira, mas no dia seguinte ao sismo, informei o general Sánchez, diretor da Casa dos Bombeiros de La Guaira, que ia prestar apoio.

Perto do que resta do prédio de 10 andares Rita Sol Palace, todo o apoio é bem-vindo. À noite, só é possível ver com o auxílio dos holofotes das equipes de busca. Não há eletricidade. Uma enorme massa de betão soterrou a casa de dezenas de famílias, uma delas a de José, que percebeu que o pai e os dois irmãos mais novos estavam debaixo dos escombros.

A primeira vez que entrei, eu o ouvi. Ele pediu-me que não o deixasse ali. Eu confiei em mim, mantive a calma, mantive as minhas crianças com calma, porque eu não ia embora sem ele.

Enquanto tentavam entrar pela primeira vez, uma réplica abanou novamente a estrutura. Apesar do risco, decidiram continuar. Era um resgate que exigia uma precisão milimétrica, mas José Garcia tinha uma certeza.

"Resgatar a mi papá y a mi dos hermanos".

E assim foi. Mais de nove horas de trabalho depois, com a ajuda da Polícia Nacional Venezuelana, foi possível retirar a família de José, que não escondeu a emoção.

O primeiro que resgataram foi meu irmão mais novo, que se chama Diego Garcia. Quando o vi, eu abracei-o, dei-lhe um beijo e disse: "Eu amo-te, irmão". Depois, fui pra um sítio e comecei a chorar.

Este é apenas um meio final feliz, isto porque a mãe de José continua desaparecida, bem como a avó, que está noutra zona do conselho.

Eu fico aqui, também estava na zona de Playa Grande, porque infelizmente a minha avó continua desaparecida.

José Garcia não vai baixar os braços. Por mais réplicas que haja, a fé não abala.

E bem, aqui estou com a fé intacta.

Fé, o alimento de muitos daqueles que enfrentam esta catástrofe. Os números globais apontam pra mais de 3 mil mortos. Há ainda milhares de desaparecidos. Escutamos um trabalho do jornalista Ricardo Lopes.

Mudamos de tema. Os exames do ensino secundário em atraso devem chegar aos professores até ao final do dia de hoje.

Uma informação avançada pelo ministro da Educação. Cerca de 70% das provas já estão nas mãos dos docentes. As restantes devem ser distribuídas até ao final do dia. É essa a expectativa do ministro Fernando Alexandre.

Eu penso que todos os professores terão provas pra classificar de uma maneira geral. Essa é a informação que temos e esperamos que hoje praticamente a totalidade das provas, 100%, estejam distribuídas a todos os classificadores.

Foi o que disse o ministro da Educação aos jornalistas, em Mem Martins, no centro de operações onde estão a ser processados os exames nacionais do ensino secundário. Fernando Alexandre explicou também que a suspensão temporária do acesso à plataforma que gera a correção dos exames ficou a dever-se a uma questão de segurança detectada ontem à noite, entretanto, já resolvida.

É mais um grão de areia neste processo já envolto em críticas.

Com a detecção de erros no sistema informático. Os professores denunciam, por exemplo, que faltam, em alguns casos, folhas de resposta dos alunos. Há também falhas no sistema que impedem a correção de exames de 10º e 11º ano.

Problemas que levaram o ministro da Educação a adiar a publicação dos resultados e também o calendário da segunda fase dos exames nacionais.

As pautas com os resultados só vão ser afixados no dia 17 este mês, em vez de 14. Quanto ao arranque da segunda fase dos exames, está agendada para o dia 24 de julho, quatro dias depois da data inicialmente marcada.

E a Iniciativa Liberal defende que também o calendário de acesso ao ensino superior deve ser revisto.

É a solução defendida pela deputada da Iniciativa Liberal, Angélique de Teresa, em nome do sucesso acadêmico de milhares de alunos e dos interesses dos professores.

Não só estão a acumular as tarefas de classificação da segunda fase, como o trabalho todo de secretariado antes e depois dessa fase, bem como porque terão que estar envolvidos nas revisões de provas e de recursos. Portanto, devido a tudo isto, como é que é possível exigir aos professores que, mantendo este calendário, consigam fazer isto tudo ao mesmo tempo? Não é viável. E, portanto, mais vale que o ministro assuma. Este processo correu mal, está a ser tudo feito para que seja corrigido e nós assumimos desde já um atraso neste calendário.

Já sobre a proposta do Bloco de Esquerda de criar uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso das avaliações dos exames nacionais, Angélique de Teresa diz que a IL ainda vai analisar.

Posição mais fechada tem o PSD. Hugo Soares duvida da intenção dos bloquistas.

Hugo Soares não descarta a necessidade de esclarecimentos, mas não sob a forma de uma comissão parlamentar de inquérito.

Da nossa parte, se o Bloco de Esquerda quiser ouvir o senhor ministro, os responsáveis pelas empresas de informática, nós viabilizaremos todas as audições. Se o Bloco de Esquerda achar que é preciso uma comissão parlamentar de inquérito, um juiz, um senhor procurador, um tribunal e Deus Nosso Senhor pra avaliar o que aconteceu, é com o Bloco de Esquerda. É manifestamente, mais uma vez, uma lógica de fazer política com a qual nós não nos identificamos.

É o que considera o social-democrata Hugo Soares.

E neste jornal ainda continuamos com o PSD, porque na Câmara de Almada, o partido vai avançar com uma moção de censura ao executivo liderado pela socialista Inês de Medeiros Por causa dos problemas com o abastecimento de água neste concelho.

Avolumam-se as queixas de cortes em várias freguesias do município de Almada. Os serviços municipalizados justificam com o rebentamento de uma conduta, problema, entretanto, já resolvido, mas também com o aumento do consumo a coincidir com a época balnear. As reservas de água são inferiores ao consumo que decorre do maior número de pessoas que procura o concelho nesta altura. O vereador do PSD na Câmara de Almada, Paulo Sabino, considera que este argumento não colhe.

Isto não é justificação. Isto é uma situação que devia ser acautelada. Provavelmente, por falta de investimento, hoje não conseguem ter água suficiente para dar às pessoas. Eu, sinceramente, começo a acreditar que não sabem qual é o problema. Eles referem uma gestão solidária e é uma gestão solidária que não está a funcionar. Que é aquela situação que uma vez falha na costa, uma vez falha na Ribeira, que é para não faltar sempre aos mesmos.

Paulo Sabino, o principal vereador da oposição, vereador do PSD na Câmara de Almada, afirma também que os social-democratas vão apresentar uma moção de censura ao executivo de Inês de Medeiros. Esperam a convocação de uma assembleia municipal extraordinária já para este mês de julho.

Foi hoje inaugurada em Lisboa uma rua com o nome de Snu Abecassis. O presidente da Câmara, Carlos Moedas, considera que este é um ato de justiça histórica.

Uma homenagem à fundadora da Dom Quixote e uma das figuras da luta contra o regime do Estado Novo. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, recorda isso mesmo, uma mulher que ajudou a estabelecer a democracia e a fazer renascer Portugal.

Atribuir o nome de Snu Abecassis a uma rua lisboeta é, acima de tudo, um ato de justiça histórica. É inscrever na calçada de Lisboa o nome de uma mulher que ajudou a pavimentar a nossa democracia. Hoje não estamos apenas a dar o nome a um lugar, estamos a celebrar um espírito. Snu Abecassis não nasceu em Portugal, mas Portugal renasceu um pouco através dela.

Carlos Moedas, o autarca de Lisboa. O antigo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também marcou presença na cerimónia. Lembra Snu Abecassis como uma pioneira que fica para a eternidade na memória dos portugueses. A família também esteve presente, os três filhos, o marido e fundador da Dom Quixote, Vasco Abecassis, e netos. A filha mais velha, Rebeca Abecassis, sublinha um legado muito maior do que a Dom Quixote.

Coragem, determinação, a luta pelo bem comum e por valores muito sólidos e ainda, não menos importante, a luta pela democracia. Penso que foi esse o seu principal legado.

Rebeca Abecassis, filha mais velha de Snu Abecassis, em representação do companheiro, Francisco Sá Carneiro, esteve o filho mais velho do antigo primeiro-ministro, Francisco, na inauguração da Rua Snu Abecassis, no Lumiar. Marcaram também presença os embaixadores de Suécia e Dinamarca.

O secretário-geral do PS critica a deslocação do primeiro-ministro aos Estados Unidos para assistir hoje ao jogo Portugal-Espanha dos oitavos de final do Mundial.

Incompreensível, diz José Luís Carneiro.

Eu esperava que o primeiro-ministro tivesse os pés no país e que estivesse concentrado naquilo que diz respeito à vida do país. É, aliás, incompreensível que numa altura em que o Estado decretou a situação de alerta, o primeiro-ministro estivesse fora do país para assistir ao futebol.

As críticas do líder do PS dirigidas a Luís Montenegro considera incompreensível a deslocação do primeiro-ministro aos Estados Unidos para ver o jogo de Portugal, tendo em conta a situação de alerta no país por causa da onda de calor. O Portugal-Espanha dos oitavos de final do Campeonato do Mundo está agendado para mais logo 20h, em Dallas. Há uma emissão especial aqui na antena do Observador para acompanhar pari passu todos os incidentes deste jogo. Emissão que arranca logo depois do Jornal das 19h.

E agora vamos a outras notícias também em destaque a esta hora, Miguel.

O presidente do CDS, Nuno Melo, avisa que já se antecipa outra crise política e deixa um vaticínio: os socialismos e os extremismos que pretendem coligar-se para deitar o governo abaixo, podem ter uma desilusão nas urnas. Foi o que disse Nuno Melo durante a cerimónia de abertura das jornadas parlamentares do PSD e CDS, que decorrem em Cascais. Luís Montenegro também enviou uma mensagem escrita aos deputados da AD com críticas àquilo que diz serem decisões imponderadas, voltando-se para os partidos da oposição e muito em particular para os dois principais partidos da oposição, o Chega e o Partido Socialista. Fechamos com a situação dos incêndios. Já aqui fomos dando conta ao longo da manhã, início de tarde, que está dominado o incêndio que começou em Vouzela na madrugada de quarta para quinta-feira. No terreno permanece, no entanto, um grande número de operacionais. Nesta altura, 687 operacionais e cinco meios aéreos estão envolvidos em operação de controle do perímetro deste incêndio, que foi ontem, ao final do dia, dado como dominado.