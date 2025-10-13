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Vanessa, vamos ao noticiário das 17h. Começamos pelo rescaldo das autárquicas. Os partidos da esquerda tiveram menos votos coligados em Lisboa do que quando concorreram separados há quatro anos.

É uma das análises que já podemos fazer agora que os resultados eleitorais estão fechados. Não foi só o incumbente Carlos Moedas que conseguiu mais votos. A coligação PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, de Alexandra Leitão, até conquistou mais eleitores do que Fernando Medina em 2021, mas não foi suficiente. Na prática, ficou ainda mais longe de Carlos Moedas. João Gama, a estratégia à esquerda para estas eleições não só não deu resultado, como piorou a performance dos partidos.

O PS, o Livre, o Bloco de Esquerda e o PAN perderam 12.480 votos em 2025, face a 2021. Hora contas feitas, a coligação liderada por Alexandra Leitão conseguiu ontem pouco mais de 90 mil votos. É mais do que Fernando Medina, que concorreu com o Livre há quatro anos, mas nessas eleições, as quatro forças de esquerda, umas coligadas e outras separadas, conseguiram 102.548. Ainda assim, Vanessa, não seriam suficientes para vencer Carlos Moedas, que ontem à noite conseguiu mais de 110 mil votos.

João Gama, com os números que ilustram à esquerda, em Lisboa, o desempenho eleitoral, por comparação com as autárquicas de 2021.

E por agora, falamos do PS. A Comissão Política Nacional reúne-se amanhã para analisar a derrota nas eleições autárquicas e tomar uma posição sobre o Orçamento do Estado.

Encontro agendado para esta terça-feira à noite, no Largo do Rato, a sede socialista. Antes disso, por volta das 18h, amanhã, o secretário-geral José Luís Carneiro reúne-se com o grupo parlamentar do PS para discutir a proposta de orçamento que foi apresentada já pelo governo. Ainda durante a campanha eleitoral, o próprio líder socialista abriu a porta à viabilização.

Comparando, o PS consegue 126 câmaras, mais duas em coligação. O PSD torna-se agora o maior partido autárquico, consegue 136 câmaras.

Ou seja, mais 10 e recupera a Associação Nacional de Municípios, além de estar a governar o país, faz o pleno. E se ainda há bipartidarismo no poder autárquico, a terceira força política a nível local continua a ser a CDU, apesar de ter tido o pior resultado de sempre. Perde, inclusive, Évora e Setúbal, tem 12 municípios, perdeu sete. O CDS mantém as seis Câmaras Municipais que já tinha.

E só depois, em quinto lugar, surge o Chega, Vanessa.

Consegue as primeiras três presidências de Câmara: São Vicente da Madeira, Entroncamento em Santarém e Albufeira, no Algarve. O partido teve, no total, pouco mais de 600 mil votos, é menos de metade do que nas legislativas. Aproveitamos para ir até ao Algarve, onde o Vasco Maldonado Correia entrevistou há pouco o novo presidente da Câmara, Rui Cristina, do Chega.

Rui Cristina é o novo presidente da Câmara de Albufeira. Obrigado, desde já, pela disponibilidade para falar conosco, com a Rádio Observador, neste primeiro dia enquanto presidente. Ainda não tomou posse, ainda não sabemos quando é que isso acontecerá, mas eu começava por lhe perguntar: é um dos três primeiros autarcas eleitos pelo Chega. O que isso significa e o que vai trazer de diferente?

Antes de mais, quero agradecer o convite da Rádio Observador, cumprimentar também quem nos ouve. É uma grande responsabilidade. Sinto nos meus ombros um grande peso de responsabilidade por esta eleição. É realmente um marco histórico. Foi um dia histórico ontem para Albufeira, quando tivemos o Partido Social-Democrata, desde 2001, a governar as vidas deste grande concelho. Um concelho que, como nós sabemos, é um dos líderes do turismo nacional, um concelho com praias lindíssimas, com 25 bandeiras azuis, mas que nos últimos anos tem atraído um turismo não de grande qualidade, de um turismo com menor qualidade e que nos cabe a nós, cabe agora ao Chega, conseguir criar condições para que Albufeira volte a ser a Albufeira dos anos 90, onde as famílias vinham para Albufeira e onde nós sabemos que realmente temos aqui um grande problema, que é o problema da habitação, é o problema do acesso aos cuidados de saúde e é os dois focos de insegurança, que é a Rua da Hora e a Baixa de Albufeira. E cabe-nos a nós, cabe-me a mim, como presidente eleito pelos albufeirenses, combater estas três necessidades. Para a habitação, teremos que reavaliar o PDM, terminar a reavaliação do PDM o quanto antes, que é o grande instrumento para se poder construir habitação neste concelho. Também sei que há várias bolsas de terreno, foi afirmado pelo atual presidente José Carlos Rolo, onde nós queremos construir 500 habitações a custos controlados. E para isso, teremos que criar uma via verde dentro da Câmara Municipal de Albufeira para que seja feita de uma maneira célere a construção dessa habitação, para que, como nós sabemos, a habitação tem muito a ver com a lei da oferta e da procura. Quanto mais habitação houver, mais os preços irão baixar. Ou seja, nós temos aqui um grande desafio relativamente à habitação. Também temos aqui um desafio muito grande relativamente aos acessos aos cuidados de saúde. Sabemos que há 18 mil albufeirenses sem médico de família. Isto é algo que a Câmara pode combater veementemente. Temos também um centro de saúde com várias valências, que é obsoleto, que tem se vindo a prometer que iria se fazer o novo centro de saúde. Nós assumimos o compromisso que iremos construir centro de saúde com duas unidades de saúde familiar, com uma unidade de cuidados de saúde primários, com urgência de cuidados primários e uma unidade de cuidados continuados. Ou seja, vai depender de nós, mas também vai depender do governo. Mas também cabe ao presidente da Câmara, se realmente houver atrasos por parte do governo, exercer pressão política. E eu estarei cá para exercer pressão política, porque faz mais quem quer do que quem pode. E depois, relativamente à segurança, à insegurança que nós temos nos dois polos, que é a Rua da Hora e a Baixa de Albufeira, tudo começa com prevenção. Ou seja, nós temos uma Polícia Municipal com nove efetivos Temos que colocar 30 a 40 efetivos para fazerem a supervisão, para exercer a lei, porque a lei tem que ser exercida, tem que ser cumprida e não tem sido nos últimos anos. Temos que criar condições também para a Guarda Nacional Republicana, porque há uma grande necessidade de atração. Há falta de guardas nacionais republicanos em Albufeira e cabe à Câmara criar condições para atrair esses agentes de segurança e para isso temos que lhes dar habitação e outras condições. Eu não tenho uma varinha de condão, mas claramente tenho uma visão para este conselho e é isso que nós queremos implementar neste Conselho de Albufeira.

Não tem a varinha de condão, mas sente responsabilidade em nome do partido, em nome do Chega, ou seja, o que o Rui Cristina aqui fizer, sente que tem os olhos do país postos neste conselho para se perceber o que o Chega consegue fazer enquanto partido de poder?

Sim, entendo e tenho aqui uma grande responsabilidade relativamente a nós sermos uma câmara bastante importante e, claro, é uma câmara do Chega e caberá-nos a nós demonstrar que estamos preparados para esta autarquia. E estamos. E este será o grande exemplo para o país. Tudo aquilo que nós fizermos de bem neste grande conselho, será levado de exemplo para o resto do país e estaremos sob os holofotes, mas não tem qualquer problema. Eu sei que estou preparado para liderar esta Câmara e atingir os objetivos e cumprir os compromissos que assumi nesta campanha eleitoral.

E se o sucesso pode beneficiar André Ventura a nível nacional, acha que um eventual insucesso, algum trabalho que não consiga ser cumprido aqui em Albufeira, pode também hipotecar as hipóteses do partido a nível nacional?

Acredite no que eu lhe digo. Assumi esta missão com grande compromisso: colocar os albfeirenses no centro das decisões. Aqui não haverá falhas, as coisas irão correr da melhor maneira. Pode ter a certeza de que quando chegar ao fim do meu mandato, muitas destas promessas, destes compromissos eleitorais, estarão cumpridos. E por isso eu só vejo um caminho, é o caminho do sucesso.

Rui Cristina, a nossa conversa faz aqui uma pausa para quem nos ouve em FM. Para quem nos segue em podcast, vamos continuar.

Uma entrevista que vai ficar depois disponível na íntegra mais logo. Uma entrevista feita pelo Vasco Maldonado Correia. Rui Cristina até aqui deputado do Chega, tem agora este novo desafio, lidera a Câmara de Albufeira. Faro também era uma grande aposta do Chega, mas o líder parlamentar Pedro Pinto ficou em segundo. A Câmara fica nas mãos do PS com António Miguel Pina.

E do Sul rumamos para o Norte. Em Guimarães, Ricardo Araújo foi o grande vencedor, foi eleito presidente da Câmara com uma coligação PSD/CDS.

Há 36 anos que o município era liderado pelo Partido Socialista. A jornalista do Observador, Maria Rego, está no centro da cidade berço de Portugal. Maria, agora em direto, os vimaranenses dividem-se entre a confirmação da expectativa que tinham e a surpresa para estas eleições.

Precisamente, se há por um lado quem esperava este resultado, há também quem tenha sido apanhado completamente de surpresa. Foi o caso de João Mota, nascido e criado no centro histórico de Guimarães, viu os resultados tanto com inesperados como até com alguma tristeza.

Conheci o PSD aqui, com um ou dois mandatos, mas de resto foi sempre PS. Por esse motivo eu fiquei totalmente estupefacto quando soube o resultado de que foi o PSD que ganhou. Claro que em democracia é assim e aceito muito bem, mas não gostei, como toda a gente não gosta. Mas fiquei surpreendido, bastante mesmo.

E fica triste?

Fiquei triste. Fiquei triste porque estou habituado a ver aqui esta Câmara sempre com socialistas e é o meu partido. É essa a minha tristeza.

Do lado oposto, há também quem estivesse à espera que 36 anos depois a Câmara de Guimarães virasse para o PSD/CDS-PP. Para Fernando Faria, um outro vimaranense, este desfecho era inevitável.

Eu estava à espera que o PSD ganhasse, porque segundo o meu ponto de vista, o PS não fez grande coisa pela cidade, pelo concelho.

As opiniões dividem-se, mas há em comum com quem falamos, o desconhecimento de quem é Ricardo Araújo. Os vimaranenses reconhecem a cara por causa dos outdoors e da campanha, mas admitem não saber muito mais sobre o agora presidente da Câmara Municipal de Guimarães.

Câmara que é agora liderada pela coligação PSD/CDS, em direto aqui a Maria Rego, reportagem em Guimarães.

Está a decorrer a esta hora uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lisboa por causa do acidente no elevador da Glória.

É um encontro, Ricardo, à porta fechada, com uma atualização das informações sobre este acidente que aconteceu no início de setembro. Carlos Moedas marcou esta reunião precisamente para o rescaldo das eleições autárquicas. A justificação foi que não queria partidarizar a tragédia que provocou 16 mortos.

E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 13 de outubro. Vanessa Cruz.

Morreram duas pessoas num acidente numa obra em Lisboa esta tarde, na Rua Professor António Flores, na zona do Campo Grande. As duas vítimas são dois homens, um deles de origem cabo-verdiana. Tinham cerca de 30 anos, terão caído de um andaime de uma altura de 20 metros. De acordo com o INEM, o alerta foi dado por volta do meio-dia. Donald Trump diz que a segunda fase do acordo de paz entre o Hamas e Israel já começou e que, agora que está feita a libertação dos reféns vivos, a busca pelos corpos daqueles que morreram continua. Depois da visita a Israel, o presidente norte-americano viajou até ao Egito, onde mais de 20 líderes mundiais vão reunir-se numa cimeira sobre Gaza. O próximo passo do plano de paz implica a desmilitarização do Hamas. E na sexta-feira, Donald Trump deverá receber Volodymyr Zelensky em Washington, uma notícia que está a ser avançada pelo Financial Times. Durante o fim de semana, ao telefone, os presidentes norte-americano e ucraniano discutiram a venda de mísseis de longo alcance Tomahawk. No futebol, Cabo Verde pode garantir um apuramento inédito para o Mundial do próximo ano. A partida começou há pouco, vai agora nos 10 minutos, ainda não há gols, é um jogo frente ao Eswatini. É a partida mais importante da história dos Tubarões Azuis. Não é só em Cabo Verde que os olhos estão postos na televisão, também em Portugal, num café em Alfornelos, na Grande Lisboa, passa-se o mesmo. Por aí, Martim Madeira, há muitos nervos?

Há muitos nervos aqui, o ambiente está um bocadinho ao rubro, estão todos muito esperançosos que Cabo Verde ganhe este jogo, que os pode efetivamente qualificar para o Mundial 2026. Aqui tenho um senhor que expressa exatamente esses nervos. Acha que é hoje, visto que não conseguiram o jogo passado ganhar. Acha que é hoje que conseguem se qualificar para o Mundial. É hoje, é hoje mesmo. Aqui também os senhores a dizer que é hoje, o ambiente está mesmo muito ao rubro. A seleção de Cabo Verde precisa de vencer frente ao Eswatini para garantir esse apuramento, ou mesmo se empatar, caso os Camarões percam ou empatem com Angola. Portanto, também a ver se hoje os Palopas se entreajudam para que os Tubarões Azuis consigam entrar efetivamente neste Mundial de 2026.

Martim Madeira, em direto de um café em Alfornelos. O café chama-se Óbvio. Os cabo-verdianos estão à espera de, obviamente, garantir este apuramento para o Mundial. Portugal também pode garantir já amanhã o mesmo apuramento. A seleção nacional recebe esta terça-feira a Hungria. Se vencer a partida e se a Armênia empatar ou perder contra a Irlanda, a equipa das Quinas carimba o passaporte para a nona presença numa fase final de um campeonato do mundo. O selecionador nacional, Roberto Martínez, diz que os jogadores estão calmos e com muita energia para vencer o encontro com os húngaros.

O aspecto emocional é importante em todos os jogos, mas acho que o grupo está calmo, está muito focado, está a trabalhar muito bem e também percebe a força que nós temos quando jogar em casa. O jogo contra a Irlanda, há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá.

Portugal-Hungria, amanhã às 19h45, no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Jogo da quarta jornada do grupo que pode garantir a qualificação da equipa das Quinas para a fase final do Mundial de 2026.

E para já estamos de olhos postos neste jogo entre Cabo Verde e Eswatini. Oficialmente, o reino de Eswatini era conhecido antigamente por Suazilândia, assim se calhar é mais fácil de localizar no mapa da África Austral. Era limitado a leste por Moçambique, também na zona ali entre Moçambique e a África do Sul. Chamava-se Suazilândia, agora é Eswatini, o reino, e está a jogar com Cabo Verde. Vamos ver se os cabo-verdianos conseguem marcar. Para já o jogo está empatado zero. Se Cabo Verde conseguir passar, entra pela primeira vez na história no Mundial de Futebol. Atualizamos as notícias às 17h30.