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Arrancamos com essa notícia de última hora: o presidente da Carris renunciou ao cargo, Vanessa.

Demissão apresentada num encontro entre Pedro de Brito Bogas e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Surge depois das conclusões preliminares patentes no relatório do acidente no Elevador da Glória. São imputadas falhas acumuladas à Carris na supervisão e na manutenção desse elevador e de outros em Lisboa. A renúncia do presidente da Carris é extensível a todos os restantes elementos do Conselho de Administração, mas os gestores ficam à frente da empresa até ser nomeada uma nova equipa. O presidente da Câmara de Lisboa diz que compreende e aceita os motivos apresentados. Carlos Moedas também manifesta a intenção de restabelecer o mais depressa possível a total confiança e credibilidade de uma empresa que considera fundamental para a cidade de Lisboa. Ao mesmo tempo, Moedas elogia o que diz ser a forma profissional e corajosa com que o atual Conselho de Administração da Carris defendeu os interesses da empresa no momento mais duro do mandato do presidente e também da Carris, depois desse acidente, 3 de setembro, no Elevador da Glória.

E o primeiro-ministro cancelou toda a agenda até o final das cerimônias fúnebres de Francisco Pinto Balsemão.

Que começam hoje às 18h30, no Mosteiro dos Jerónimos, e se prolongam até amanhã. O funeral vai ser amanhã, às 13h. A missa é celebrada pelo emérito cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente. Com o cancelamento da agenda, Luís Montenegro falha pelo menos o arranque do Conselho Europeu, amanhã em Bruxelas, às 9h, hora de Lisboa.

O chefe do governo voltou, entretanto, a falar sobre o choque provocado pela notícia da morte do fundador do PSD.

Diz que a informação chegou a meio do Conselho Nacional dos Social-Democratas ontem à noite.

A saudação que fizemos no sentido de homenagem foi a de batermos uma enorme salva de palmas, que é capaz de ter durado mais de cinco minutos, tal foi a emoção e o reconhecimento com que o partido, através dos seus órgãos dirigentes, recebeu com consternação e tristeza a notícia da sua partida. E sim, ao mesmo tempo, demos a instrução para que na sede nacional do partido, a nossa bandeira ficasse a meia haste.

Luís Montenegro, numa declaração há pouco, no programa de Júlia Pinheiro, na SIC.

Também o Parlamento decidiu adiar as sessões plenárias.

Sim, de hoje e de amanhã. Uma decisão apoiada por todos os partidos e deputados únicos. De resto, também o governo tomou decisões, decretou dois dias de luto nacional, hoje e amanhã.

Os candidatos às presidenciais do próximo ano têm elogiado o legado de Pinto Balsemão. A mais recente reação de viva voz é do candidato apoiado pelo PSD.

Luís Marques Mendes propõe um prêmio com o nome de Balsemão e associa-se à visão do militante número um do PSD. O candidato presidencial falou a jornalistas em frente à Assembleia da República, local onde Balsemão começou a vida política. A acompanhar essa declaração esteve o jornalista do Observador Miguel Viterbo Dias. Miguel, que sugestão deixa Marques Mendes?

O candidato apoiado pelo PSD, antigo presidente do partido, quer criar um prêmio com o nome do militante número um, Francisco Pinto Balsemão, que acabe por ser também uma forma de homenagear os bons trabalhos na comunicação social portuguesa.

A ideia de no futuro se poder criar um prêmio, que poderia chamar-se Liberdade de Imprensa Francisco Pinto Balsemão. Mas com este ou com outro nome, o nome não é o mais importante, os dois objetivos são claros. Por um lado, recordar o notável exemplo de Francisco Pinto Balsemão na comunicação social. E depois, incentivar trabalhos jornalísticos que possam continuar esta obra em favor da liberdade de imprensa.

A sugestão de Luís Marques Mendes, sem detalhar muito mais, o candidato apoiado pelo PSD, que recorda também o apoio recente que recebeu de Francisco Pinto Balsemão, que era o presidente da Comissão Política da candidatura.

Eu acho que ele se identificava com a minha ideia de construção de pontes, porque o ano passado, antes da minha candidatura ser apresentada, almoçou comigo, por sua iniciativa, e estimulou-me a avançar com a candidatura. E depois recordo que o último cargo que ele teve foi presidente da Comissão Política da minha candidatura e a última declaração que fez, também a acentuar pontos de entendimento, foi no dia 16 de dezembro, a apoiar-me publicamente.

Essa declaração onde pediu um cerrar de fileiras aos apoiantes do PSD para votarem em Luís Marques Mendes, aqui também a ser referida pelo candidato presidencial apoiado pelo partido, numa declaração em frente à escadaria da Assembleia da República, local onde Balsemão começou a sua carreira política.

Reportagem do Miguel Viterbo Dias. Também o candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo homenageia Francisco Pinto Balsemão, sobretudo pelo papel que teve na promoção da liberdade de imprensa.

Uma democracia sem a liberdade de imprensa não existe. Nós devemos preservar a liberdade de imprensa. O doutor Pinto Balsemão foi sempre um defensor dessa liberdade e devemos preservar também isso em termos de nossa memória coletiva.

Henrique Gouveia e Melo, que adaptou a agenda por causa da morte de Pinto Balsemão, passa a não contar com a presença da comunicação social.

E outro candidato na corrida a Belém, António Filipe, destaca a importância de Pinto Balsemão para a democracia.

Diferenças ideológicas à parte.

Mais divergências do que convergências, mas é uma personalidade que nos merece, naturalmente, muito respeito e que foi muito marcante por ter exercido o cargo de chefe do governo e enquanto fundador e militante número um de um partido, tem a relevância que o PSD tem na democracia portuguesa.

António Filipe, candidato apoiado pelo PCP na corrida a Belém. Ouvimos aqui os elogios de alguns candidatos presidenciais a Francisco Pinto Balsemão.

E o líder do chega também reagiu há pouco sobre a morte de Pinto Balsemão.

André Ventura refere as divergências do partido com o grupo de mídia que Balsemão fundou.

O Chega e eu próprio temos, em relação ao legado do Dr. Francisco Pinto Balsemão, sérias e fundadas divergências, não só em relação à forma do jornalismo, que a SIC e o Expresso legitimamente fazem. Porém, isso não me impede, enquanto líder político, de reconhecer um trabalho que é marcante.

André Ventura, em declarações nos Passos Perdidos da Assembleia da República, num dia em que os trabalhos foram cancelados devido ao luto nacional.

E hoje arrancou o julgamento do agente da PSP acusado da morte de Odair Moniz.

Morte que ocorreu há precisamente um ano, na sequência de uma perseguição policial na Cova da Moura, na Amadora. O polícia Bruno Pinto está acusado de homicídio e arrisca uma pena entre oito e 16 anos de prisão. Vamos em direto até ao Tribunal de Sintra. O jornalista do Observador, Vasco Maldonado Correia, tem estado a acompanhar esta primeira sessão do julgamento. Um dia marcado, Vasco, pelo testemunho do autor dos disparos, do agente que o acompanhava, Rui Machado, e também da viúva Ana Patrícia Moniz.

Começando pela viúva de Odair Moniz, não conseguiu explicar ao certo o que fazia o marido na Buraca àquelas horas. Garantiu também que o marido não consumia estupefacientes e, por isso, não conseguiu explicar por que os testes a essas substâncias no corpo de Odair Moniz deram positivo. Esse testemunho aconteceu sem a presença de Bruno Pinto na sala, a pedido da viúva. Ele, que de manhã falou visivelmente emocionado ao tribunal, pedindo até desculpa pelo que aconteceu aos familiares da vítima, que aqui marcam presença. Tanto ele como o colega de patrulha, Rui Machado, explicaram ter perseguido Odair Moniz a alta velocidade, mas pararam quando perceberam que havia pessoas na rua que se tiveram até de desviar para não serem abalroadas por Odair. Foi nessa altura que o fugitivo embateu contra várias viaturas, aproximaram-se dele e quando tentaram algemar, dizem os agentes, Odair reagiu com um murro na cara do agente. Mais tarde, começou a subir a rua, continuando a resistir à detenção e a aproximar-se de um grupo de amigos que vieram em auxílio dele. Face a esse cenário, explicaram os agentes, Bruno Pinto recorreu à arma de fogo. Primeiro disparou para o ar para dissuadir esse grupo que se aproximava e depois então na direção do corpo de Odair, tentando acertar abaixo da cintura, o que não aconteceu. Ora, o Ministério Público tentou perceber por que os agentes não conseguiram conter o homem, não usaram, por exemplo, gás pimenta. A resposta foi que Odair Moniz era um homem muito grande, que estava descontrolado e que estava até vento nesse dia, por isso o gás pimenta podia ter neutralizado os próprios agentes, pondo ambos numa situação de vida ou de morte. Ambos referiram então, Vanessa, que se sentiram numa posição de alto risco e que tinham de defender a própria integridade física.

Vasco Maldonado Correia, em Sintra, tem estado a acompanhar este julgamento do agente da PSP acusado da morte de Odair Moniz. A primeira sessão está a decorrer hoje.

O Bastonário da Ordem dos Médicos ainda não conhece o decreto-lei em que o governo abre a porta a uma mobilização forçada de clínicos para as urgências regionais, isto caso não existam voluntários. Diz que apoia medidas que garantam o funcionamento dos hospitais.

Carlos Cortes esteve reunido esta tarde com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, durante mais ou menos uma hora e meia e diz que o decreto em causa esteve hoje em discussão no Conselho de Ministros.

Nós não conhecemos o decreto, que pelos vistos está hoje em discussão no Conselho de Ministros. Mas aquilo que eu posso dizer, o que compete à Ordem dos Médicos, e é isso que nós defendemos, é termos equipas constituídas adequadamente para poderem dar uma resposta à população.

Ontem a Ordem dos Médicos tinha-se manifestado contra os profissionais de saúde serem obrigados a fazerem urgências noutros hospitais que não aquele onde trabalham. A ministra da Saúde tinha garantido há um mês no Parlamento que não iria forçar ninguém, mas o Observador teve acesso ao anteprojeto do decreto-lei que abre a porta a essa possibilidade. Ana Paula Martins, a ministra da Saúde, teve agenda pública ontem e hoje. Não falou. As urgências regionais vão ser criadas a partir de novembro.

E há outras notícias que estão a marcar a tarde desta quarta-feira, 22 de outubro.

Atenção a quem anda de metro em Lisboa, a Linha Verde está interrompida. O primeiro aviso foi publicado por volta das 15h30 e ainda não há hora prevista para a circulação ser reposta. A partir de amanhã, todos os agendamentos para vistos de trabalho em Portugal vão ser cancelados. É o que adianta uma nota do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros. Estes vistos vão ser substituídos por vistos para procura de trabalho qualificado. Os postos consulares portugueses não vão, portanto, poder aceitar pedidos de visto para procura de trabalho sem ser qualificada. É uma mudança decorrente da Lei de Estrangeiros aprovada na semana passada no Parlamento. Disparou 19% o preço das casas em Portugal no segundo trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O preço mediano do metro quadrado está pela primeira vez acima dos €2.065. Os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam essa tendência de subida em 19 dos 24 concelhos do país com mais de 100 mil habitantes. Vila Nova de Gaia e Coimbra lideram. Um em cada três portugueses tem receio de ser assaltado ou agredido. É o que revela um barómetro da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Há um aumento de 10 pontos percentuais face a 2023 na perceção de criminalidade e segurança. Mesmo assim, 63% dos inquiridos sente-se seguro no dia a dia e quase a mesma percentagem, 60%, considera Portugal um país seguro ou muito seguro. Voltamos à notícia que marca a atualidade desde ontem à noite, a morte de Francisco Pinto Balsemão. O publisher do Observador, José Manuel Fernandes, trabalhou no Expresso no tempo em que Balsemão era primeiro-ministro. Recorda um tempo desafiante. Na edição extra da História do Dia da Rádio Observador, José Manuel Fernandes explica que Balsemão nunca deixou de intervir politicamente, apesar de ter uma vida empresarial que lhe consumia muito tempo.

Ele passa a ter uma vida empresarial muitíssimo mais exigente, até porque ele vai fazer uma coisa que é muito difícil de fazer, que exige coragem, no limite, também lhe complicou muito a vida e dificultou os últimos anos de vida. Ele vai fazer um grupo de comunicação com uma ambição muito superior à do Expresso, com um investimento muito grande numa televisão, sem ter aquilo que ele teve no arranque do Expresso, capital próprio. Evidente que abriu o capital. António Costa, por exemplo, tinha uma participação, mas ele a seguir não vai ter capital suficiente e vai ter que procurar parceiros para a SIC e muitos desses processos não vão correr muito bem.

O publisher do Observador a recordar Francisco Pinto Balsemão, que morreu ontem à noite, aos 88 anos.

Esta edição extra da História do Dia está disponível em podcast. Depois das 17h30, contamos na Tarde Política com a social-democrata e antiga ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite. Uma entrevista sobre o legado de Francisco Pinto Balsemão e também sobre a atualidade política, nomeadamente as presidenciais.