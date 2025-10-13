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Vanessa, arrancamos a um dia do encontro da comissão política do PS. Um dos membros do Secretariado Nacional acusa Alexandra Leitão de não ter sido capaz de apresentar ideias para Lisboa.

Pedro Costa defende até que João Ferreira, o candidato da CDU, esteve bem melhor e aponta o dedo ao desempenho da coligação que juntou PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN.

João Ferreira esteve melhor do que Alexandra Leitão, por exemplo, nos debates e na campanha?

O socialista Pedro Costa, entrevistado há cerca de meia hora aqui na Tarde Política da Rádio Observador. Amanhã à noite reúne-se a Comissão Política Nacional do PS para analisar precisamente a derrota nas eleições autárquicas e tomar uma posição sobre a proposta de orçamento do Estado já apresentada pelo governo.

E em Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, perante a falta de uma maioria no Executivo, não fecha portas a diálogos, nem com o Partido Socialista, nem com o CHEGA.

Uma convicção do novo autarca de Vila Nova de Gaia, apresentada na primeira entrevista depois da vitória ontem, também entrevistado aqui na Tarde Política. Luís Filipe Menezes diz que apesar da larga maioria na Assembleia Municipal e um empate de vereadores com o PS, não é de excluir entendimentos com outros partidos.

Luís Filipe Menezes, no Explicador, destaca a vitória do PSD em seis das 24 freguesias de Vila Nova de Gaia, 12 anos depois, recupera a autarquia aos socialistas. E o candidato à presidência, Luís Marques Mendes, considera que o PSD foi o grande vencedor das eleições autárquicas, mas não tira ilações sobre eleições presidenciais.

Até porque cada eleição é diferente. É o que diz o candidato a Belém, que é apoiado precisamente pelo PSD, diz que as eleições de ontem não deixaram espaço para dúvidas. De um lado, a vitória social-democrata, do outro, a derrota do CHEGA.

Luís Marques Mendes a responder assim quando foi questionado esta tarde sobre o resultado do CHEGA e sobre o resultado do PSD. Ontem saiu também uma sondagem no Correio da Manhã, que aponta para um empate técnico entre Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes e André Ventura nas presidenciais de janeiro do próximo ano. Diz o antigo líder social-democrata que são boas notícias.

Luís Marques Mendes, no registo da Agência Lusa, no final de uma visita a uma cooperativa de educação, reabilitação e capacitação para a inclusão em Cascais.

E voltando às autárquicas, Vanessa Cruz, temos estado ao longo do dia em vários pontos do país a medir o pulso. Algumas surpresas, outras confirmações. Isto depois de conhecidos os resultados eleitorais. Vamos agora até Coimbra.

A socialista Ana Abrunhosa, antiga ministra de António Costa, conquistou a Câmara Municipal de Coimbra com mais de 40% dos votos. Derrotou o incumbente José Manuel Silva, do PSD. Em Coimbra está a jornalista Laura Figueiredo, a que tem estado a recolher as reações a estes resultados eleitorais. Laura, agora em direto, percebemos que estás num café em Coimbra. Já se esperava uma vitória de Ana Abrunhosa por aí ou foi uma surpresa?

Pelo que tenho percebido, Vanessa, não foi uma surpresa. Os coimbrenses já esperavam este resultado, pelo menos é o que me dizem as pessoas com quem tenho falado. Estou aqui na Confeitaria Visconde, junto à Igreja de Santa Cruz, um dos pontos mais conhecidos de Coimbra, e comigo tenho Natália Dinis, a quem pergunto também se esperava que o PS reconquistasse aqui a Câmara Municipal.

Sim, claro que sim, porque há novas mudanças, etc, mas esta não é bem a minha opinião. A minha opinião, eu acho que qualquer presidente, quatro anos, um presidente de câmara, quatro anos é muito pouco, porque quatro anos, dois anos é como quem faz um recheio de uma casa para depois dois anos trabalhar.

Mas acha que a cidade precisava desta mudança?

Literalmente, eu acho que sim, tudo muito bem, porque dão apenas quatro anos. Vamos a ver. Mas quatro anos é muito pouco, como digo, porque dois anos é para remodelar a casa. Ao fim de dois anos, é para trabalhar. Quando as coisas estão a começar a trabalhar, quando se está a evoluir e a progredir, é quando as pessoas vão embora.

E o que espera que traga a nova presidente, Ana Abrunhosa?

A nova presidente, acho que trabalhe no que prometeu e que, mais uma vez, é dar o seguimento ao que está, porque Coimbra está um bocado meia apagada, e irmos em frente. Já que são de quatro em quatro anos, vamos em frente e vamos trabalhar.

Obrigada, Natália Dinis. Com o testemunho sobre esta vitória de Ana Abrunhosa, que conquistou a Câmara com a coligação Avançar Coimbra, que junta PS, Livre e PAN. Ainda assim, a nova autarca vai ter de enfrentar agora a difícil geometria autárquica. Teve 3 mil votos de vantagem, mas os mesmos cinco vereadores que a lista do atual presidente. O Chega também elegeu uma vereadora. Portanto, para gerir a Câmara de Coimbra vai ser preciso negociar, Vanessa.

Reportagem da Laura Figueiredo, em direto de Coimbra, a Câmara é agora liderada pela socialista Ana Abrunhosa.

Ainda decorre a esta hora, entretanto, uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lisboa, isto por causa do acidente no elevador da Glória.

É um encontro à porta fechada, com uma atualização das informações sobre esse acidente que aconteceu no início de setembro. Carlos Moedas tinha marcado a reunião precisamente para o rescaldo das eleições autárquicas. A justificação, na altura, foi que não queria partidarizar a tragédia que provocou 16 vítimas mortais.

Entretanto, há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 13 de outubro. Vanessa Cruz.

Ainda tudo em aberto. Começou há cerca de um minuto a segunda parte do jogo entre Cabo Verde e o Eswatini. Um jogo que pode levar os cabo-verdianos a garantir um apuramento inédito para o Mundial do próximo ano. O Martim Madeira tem estado num café em Alfornelos, na Grande Lisboa, com cabo-verdianos que estão de olhos postos no ecrã. Ainda está tudo por decidir, Martim.

Está tudo por decidir aqui no café. Óbvio que já está completamente cheio, está completamente azul. Tantas pessoas que vieram para aqui ver o jogo e tenho aqui comigo um senhor, o José Luís, que temos aqui um jogo muito importante, que pode marcar pela primeira vez a presença do Cabo Verde no Mundial e acha que é hoje, acha que é possível este marco tão importante na vossa história?

Claro que é possível e estamos todos a contar que Cabo Verde marque e consiga vencer o jogo, que é para ficarmos livre dos Camarões. Portanto, estamos aqui todos a apoiar, não é só Cabo Verde, é toda a comunidade que está fora de Cabo Verde a apoiar Cabo Verde, de maneira que nós estamos aqui também a assistir o jogo, mas a torcer para que Cabo Verde marque e ganhe o jogo.

Estou aqui a esperança de que Cabo Verde ganhe o jogo. Neste precisamente, os Camarões estão empatados com Angola por 0 a 0, o que faz com que... E é gol do Cabo Verde neste precisamente também. Tenho que dizer, é o primeiro gol do Cabo Verde no jogo. Cabo Verde está neste precisamente a ganhar o jogo, está aqui muita barafunda. Portanto, Vanessa, está 1 x 0 para Cabo Verde. Em princípio, tudo indica que os Tubarões Azuis vão mesmo passar para o Mundial de 2026.

E se assim for, será um feito histórico. Fica aqui a alegria dos adeptos. Um gol em direto nesta edição das 18h.

Nem é pedido. O artilheiro de Cabo Verde marcou um gol no meio de uma confusão e Cabo Verde segue na frente, 1 x 0 neste jogo. E se tudo acabar assim, vai para o Mundial.

E Portugal também pode garantir já amanhã esse apuramento para o Mundial de Futebol de 2026. Jogo frente à Hungria, em Alvalade, às 19h45, amanhã. Relato em direto aqui na Rádio Observador, se a seleção vencer e se a Armênia empatar ou perder contra a Irlanda, a equipe das Quinas carimba o passaporte para a nona presença numa fase final de um campeonato do mundo. No Egito, já começou a Cimeira da Paz. Depois de um discurso de abertura, Donald Trump assina um documento sobre o acordo de cessar-fogo. Documento assinado pelos responsáveis políticos também do Qatar, do Egito e da Turquia. Vai, diz o presidente norte-americano, estabelecer muitas regras e regulações. Não foram avançados detalhes até agora, mas Donald Trump diz que é um documento que, sem dúvida, vai perdurar. Ainda antes desta cimeira, Donald Trump tinha estado num encontro bilateral com o presidente do Egito e garantiu que o plano de paz está a avançar. A próxima fase implica a desmilitarização do Hamas e a reconstrução de Gaza.

A segunda fase já começou e, como sabem, as fases estão todas um pouco misturadas umas com as outras. Vamos começar a limpar. Se olharem para Gaza, veem que precisa de muita limpeza.

Donald Trump refere ainda que depois da libertação dos reféns vivos, a busca pelos corpos das vítimas continua. O presidente norte-americano preside a esta cimeira que reúne mais de 20 líderes mundiais a propósito do fim da guerra em Gaza e à procura de uma solução de paz e estabilidade no Médio Oriente. No Brasil, o juiz Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro. Mantém assim o antigo presidente do Brasil em prisão domiciliar. De acordo com a imprensa do país, o juiz considera que existe ainda um fundado receio de fuga. Além disso, Alexandre de Moraes recorda que a decisão da prisão domiciliar é para substituir a prisão preventiva, uma medida que considera ser razoável e proporcional.

A Vanessa Cruz vai regressar às 18h30 com mais notícias aqui na Rádio Observador. Entretanto, fui confirmar quem era o autor do gol do Cabo Verde. É Livramento, um jogador do Casa Pia. Tem 24 anos e é avançado do Casa Pia, joga em Portugal e acaba de marcar o gol que poderá dar a Cabo Verde o acesso ao Mundial de Futebol. A ver vamos. Ainda há muito jogo, 50 minutos nesta altura.