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Edição das 6, com Vasco Maldonado Correia. Começamos com o incêndio de um autocarro no concelho de Loures, que está a obrigar ao corte de uma das faixas da A8.

Um autocarro ardeu por completo junto do quilômetro 14 na A8, sentido norte-sul, junto a Lousã, no concelho de Loures. No autocarro seguiam 30 pessoas que conseguiram sair do veículo em segurança, tendo apenas sido registado um ferido leve por inalação de fumo. Esta informação já foi confirmada pelo Observador junto de fonte da Proteção Civil de Lisboa. A circulação na A8 está, neste momento, condicionada com uma faixa interrompida, mas a fonte da Proteção Civil afirma que o trânsito nas outras duas faixas está a fluir com normalidade, apesar de ter alastrado para a zona de mato à beira da A8, tendo sido acionados até 10 veículos e ainda um meio aéreo, o incêndio está já em fase de rescaldo.

E Vasco, um jovem foi hoje baleado na Amadora. O autor dos disparos está em fuga.

Informação avançada por fonte da Polícia de Segurança Pública. De acordo com a mesma fonte, o jovem, com cerca de 20 anos, foi baleado na cabeça e transportado em estado muito grave, inconsciente, para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Os disparos foram ouvidos ao final da manhã, na zona da estrada militar na Amadora, o que obrigou um reforço do policiamento no local. O alerta foi dado através da linha 112. No local, não foi encontrada qualquer testemunha. O autor dos disparos está em fuga. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

José Luís Carneiro reafirma que só o Partido Socialista é a alternativa ao que chama de namoro entre AD e Chega e reclama vitória na reforma laboral e na PSU.

Documentos que foram levados ao Parlamento pelo governo e em que o voto do Partido Socialista acabou por ser decisivo, num dos casos da reforma laboral para o chumbo do pacote, no outro, a Prestação Social Única para a aprovação dessa proposta. Ambos os casos, garante o secretário-geral do PS, são prova da influência dos socialistas na vida dos trabalhadores e das famílias portuguesas.

Nos últimos dias, depois de meses de trabalho persistente, fomos capazes de travar duas medidas profundamente injustas, profundamente desumanas: a contrarreforma laboral e a Prestação Social Única. Foi uma vitória do Partido Socialista, foi uma vitória do PS, mas foi uma vitória dos 5.334.700 trabalhadores.

Líder do PS a reclamar vitória na reforma laboral e na PSU, aqui no arranque da reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, garante que o governo não está a conseguir dar resposta aos problemas da saúde e da habitação, por exemplo, por causa da aproximação ao Chega.

O governo tem que ser capaz de dar resposta a estas prioridades, em vez de andar em manobras ideológicas com o partido da extrema-direita. A AD ganhou as eleições prometendo facilitar a vida das pessoas. Dois anos depois, o que é que nós encontramos? Mais dificuldades, mais espera, mais insegurança. Dois anos perdidos, dois anos a falhar. Senhor primeiro-ministro Luís Montenegro, tire a cabeça da areia. O seu governo não está a funcionar.

Dois anos perdidos é o que diz José Luís Carneiro na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, no dia em que se assinala um ano da primeira eleição de Carneiro para a liderança socialista.

E Vasco, a partir de quarta-feira, as encomendas de produtos vindos de fora da União Europeia vão estar mais caras.

O mês de julho arranca com uma taxa provisória aplicada pela União Europeia em todas as encomendas que venham de fora do espaço europeu. Este aumento que traz algumas especificidades aqui explicadas e detalhadas pela Maria Miguel Marques.

São mais €3 que vão ser aplicados em produtos que vêm de fora da União Europeia por cada categoria de encomenda até €150. Ou seja, na compra de qualquer quantidade de um só tipo de produto, por exemplo, na compra de cinco camisolas, a taxa fixa de direitos aduaneiros é €3. Já na compra de uma camisola e um relógio, passa a ser €6 o custo total da taxa nessa encomenda. Por isso, o que varia é a quantidade de categorias, sendo que há uma cobrança cumulativa de taxas por cada categoria e não existe um limite máximo de taxas a pagar. É o que avança a Deco. A União Europeia justifica esta taxa aduaneira adicional não como um imposto sobre os consumidores, mas sim como a substituição de uma isenção de direitos desatualizada. Isto porque, até agora, mais de 60% dos produtos vindos de mercados chineses online, como as plataformas Shein e Temu, não respeitaram as normas de segurança da União Europeia. Mas na ótica da Ordem dos Despachantes Oficiais, representante aduaneiro, esta é também uma medida protecionista para proteger o mercado interno europeu. Esta taxa aduaneira da Europa prolonga-se por dois anos, com fim a 1 de julho de 2028, de acordo com a União Europeia.

Maria Miguel Marques, com a notícia que faz manchete ainda a esta hora no site do Observador, um artigo que é assinado pela jornalista Cátia Rocha.

E a onda de calor na Europa causou a morte de 1300 pessoas só na última semana.

É o que mostram os dados da Organização Mundial de Saúde. O diretor da organização explica que estas mortes adicionais que foram registadas estão relacionadas com as ondas de calor na Europa e que o continente é o que registra o mais rápido aquecimento no planeta, duas vezes acima da média global, o que está a obrigar escolas a fechar e a pôr redes elétricas à prova. O líder da OMS avisa também que, neste momento, 150 milhões de pessoas vivem sob calor extremo, que este tipo de fenômeno ocorria antigamente uma vez a cada geração, mas acontece agora quase de ano a ano.

O Rock in Rio vai voltar ao Parque Tejo em 2028.

E já com datas confirmadas, o evento volta a realizar-se no Parque Papa Francisco, nos fins de semana de 17 e 18 e 24 e 25 de junho de 2028, ou seja, daqui a dois anos. O anúncio foi feito pela organização do festival esta tarde, que descreve a edição deste ano e que termina hoje, ainda decorre, como a maior edição de sempre do Rock in Rio. A organização estima que tenham passado cerca de 330 mil pessoas pelo recinto ao longo dos quatro dias.

Olhamos ainda para o desporto. George Russell venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1.

Vitória para o piloto da Mercedes na oitava ronda da temporada, o sétimo triunfo da carreira do britânico. Bateu o neerlandês Max Verstappen, da Red Bull, e o italiano, colega de equipa, Kimi Antonelli, segundo e terceiros classificados. Com estes resultados, Antonelli mantém o comando do mundial com 171 pontos, agora mais 40 do que George Russell, que passa agora para a segunda posição.

A fechar, no mundial de MotoGP, vitória para o japonês Ai Ogura.

No Grande Prêmio dos Países Baixos, décima ronda da temporada, Ogura bateu o companheiro de equipa, o espanhol Raúl Fernández, com o espanhol Jorge Martín a ficar em terceiro, ele que, apesar do resultado, ascende ao comando do mundial.

Desporto a fechar o Jornal das Seis.