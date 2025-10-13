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Vanessa Cruz, vamos ao jornal das 19 horas.

É um sonho tornado realidade. Cabo Verde faz história e acaba de garantir o apuramento para o Mundial de Futebol do próximo ano. Os Tubarões Azuis bateram a seleção do Eswatini por 3 x 0. Estão pela primeira vez num campeonato do mundo. Em Cabo Verde, em pleno estádio, a euforia a esta hora. Muitas bandeiras, muitos abraços, muitos sorrisos. É um feito histórico da seleção de Cabo Verde. Também em Lisboa, num café em Alfragide cheio de cabo-verdianos. Martim Madeira, agora em direto. Dá para perceber a euforia.

Dá para perceber a euforia. Não sei se consegues perceber, Vanessa, está aqui tudo muito ao rubro. É o bilhete garantido para o Mundial 2026. Depois de ganhar de 3 x 0 contra o Eswatini, que marcou no final. E aqui tenho o senhor José. José, diga-me, isso sabe melhor desta forma, carimbar esta vitória, esta presença no Mundial? Assim sabe bem, não é? E muitos afirmaram que este é o segundo dia mais importante, a seguir à independência. Concorda que é o dia mais importante de Cabo Verde a seguir à independência?

Olha, estou arrepiado. Eu não acho que é depois da independência, mas vou dizer-te uma coisa. Depois da independência, mostrar para o mundo aquilo que nós temos, aquilo que Amílcar Cabral visionou. Amílcar Cabral lutou pela independência de dois países e cá perdeu um deles. Guiné-Bissau o segundo. E hoje nós estamos no Mundial contra países como Camarões, Angola, países com milhões de habitantes, milhões em dinheiro, recursos naturais. E nós fomos superiores a eles. Isso mostra a essência do nosso povo, inteligência.

Pronto, Vanessa, está aqui bastante barulho. As pessoas estão bastante contentes hoje por esta vitória. É a primeira vez que Cabo Verde vai ao Mundial 2026 e é o país mais pequeno de sempre a ir ao Mundial 2026. Muitos aqui a dizer que este é o segundo dia mais importante a seguir à independência. Também de declarar que Angola empatou com os Camarões, portanto, Cabo Verde nem sequer precisava de ganhar este jogo. Felizmente venceu e assim é a festa aqui no café em Alfragide, provavelmente também em Cabo Verde. Primeira vez na história que Cabo Verde está no Mundial 2026.

Cabo Verde na história do futebol e, como dizias, Martim Madeira, há festejos também em Cabo Verde. Vamos aqui escutar esses festejos no estádio. Uma euforia, uma multidão a celebrar esta passagem de Cabo Verde para o Mundial de 2026, do próximo ano, que é organizado pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. Também Portugal e Hungria jogam amanhã, às 19h45, no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Um jogo que pode garantir também a qualificação da equipa das Quinas para esta fase final do Mundial de 2026. Estiveste aí muito atento, sempre, Ricardo Conceição, a esta partida de Cabo Verde. Quem é que marcou os gols?

Os gols foram apontados por Dádá no Livramento, que joga no Casa Pia, em Portugal, Willis Medo, aos 54 minutos, e já a terminar o jogo, aos 90 mais um, Yannick dos Santos Tavares marcou o terceiro gol. Um 3 x 0, Cabo Verde frente a Eswatini, a antiga Suazilândia, e assim é um sonho tornado realidade. Cabo Verde, o país mais pequeno do mundo a conseguir entrar no Mundial de Futebol. Hoje é certamente dia de festa em Cabo Verde e também por cá.

É um feito histórico. Vamos agora ao encontro da Comissão Política do PS, agendado para amanhã.

E estamos a um dia dessa reunião da Comissão Política do PS e Pedro Costa, um dos membros do Secretariado Nacional, acusa Alexandra Leitão de não ter sido capaz de apresentar ideias para Lisboa.

Defende até que João Ferreira, o candidato da CDU, que concorreu sozinho, esteve melhor durante a campanha e apontou dedo a esse desempenho da coligação que juntou PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN.

O que não ficaram, com certeza, foi com a ideia de que essa coligação de esquerda era uma alternativa para a cidade. Durante toda a campanha, a coligação não foi capaz de apresentar nenhuma ideia que marcasse o debate. Passamos vagamente pela ideia dos passes gratuitos. Aliás, que o PCP explicava, e bem, por que não era sequer uma boa proposta para a cidade.

João Ferreira esteve melhor do que Alexandra Leitão, por exemplo, nos debates e na campanha?

Incomparavelmente melhor, tirando na matéria de higiene urbana.

Tirando na higiene urbana, é o que diz Pedro Costa, socialista, foi entrevistado na tarde política. Amanhã reúne-se a Comissão Política Nacional do PS para analisar não só a derrota nas eleições autárquicas, mas também para tomar uma posição sobre o orçamento do Estado.

E em Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes não fecha a porta a diálogo com o PS ou com o Chega.

Uma convicção do novo autarca de Vila Nova de Gaia, apresentada na primeira entrevista depois da vitória, na noite eleitoral. Luís Filipe Menezes diz que apesar da larga maioria na Assembleia Municipal e do empate de vereadores com o PS, não exclui entendimentos com outros partidos.

Nós temos uma postura aberta. Já no passado me aconteceu de situações semelhantes e, portanto, nós iremos dialogar com os autarcas do Partido Socialista, com o autarca que foi eleito Chega, que aliás, me parece uma pessoa muito cordata e com discurso muito construtivo. Eu não tenho preferência por ninguém, mas eu tenho como metodologia dialogar com os dois partidos previamente.

Luís Filipe Menezes, 12 anos depois, recupera Vila Nova de Gaia ao PS.

E também temos de falar do Chega, que tinha no Algarve uma aposta forte para estas autárquicas. Acabou por conseguir Uma câmara, a de Albufeira. Depois da entrevista ao novo presidente da Câmara, Rui Cristina, que já ouvimos esta tarde aqui na Rádio Observador, vamos agora tentar perceber como é que a população de Albufeira está a reagir a esta vitória, Vanessa.

O autarca do Chega, o novo autarca, assume que é uma grande responsabilidade para o partido ter agora esta presidência de Câmara. Vasco Maldonado Correia, tens estado por aí em Albufeira. Foi ou não uma surpresa esta eleição para quem aí vive?

Para alguns sim, para outros nem tanto, Vanessa. É importante sublinhar que estive aqui também em reportagem há cerca de uma semana e, na altura, a vontade de mudança sentia-se mais ardentemente. E agora que aconteceu, a reação da população é mais cautelosa. Eu estive em reportagem, como dizias, ao longo do dia, na baixa de Albufeira. Agora estou na Rua da Hora, nesta altura mais calma do que o habitual, e onde há pouco falei com uma funcionária de uma loja de souvenirs, que me sublinhou que agora o Chega tem de se portar bem, foi a expressão usada. Uma outra funcionária, mais nova, de cerca de 25 anos, sublinhava que o partido não se pode ficar pelas promessas, que se o fizer, tão rápido como chegou ao poder local, ainda mais rápido vai sair. E por isso a postura, nesta altura, depois dessa vitória, é agora de expectativa, para ver como governa o Chega na maior autarquia das três que conquistou. Falei também com um empresário que gere aqui um pequeno bar no início da rua, que pede ao partido que mostre maturidade, converse com o PSD para conjugar a experiência com o dinamismo de um partido mais novo que agora entra. Mas deixou-me uma garantia: se o rumo político de facto mudou, é porque alguma coisa estava mal. Mas uma coisa fica clara, Vanessa, é que apesar dos problemas da imigração serem uma das razões mais citadas para o voto no Chega, e em Albufeira há muita imigração, o problema é bastante mais profundo. Diz respeito a questões bastante mais universais, como a habitação, a economia e aqui em específico em Albufeira e na Rua da Hora, onde estou, o excesso de procura do turismo e o controle dos turistas que para aqui vêm.

Reportagem do Vasco Maldonado Correia, que está também a escrever um artigo para o site do Observador com mais detalhes.

E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira.

Cimeira de líderes mundiais no Egito. Donald Trump é o anfitrião do encontro que começou esta tarde. Diz que as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas. Em cima da mesa está o fim da guerra em Gaza e uma solução de paz e estabilidade no Médio Oriente. Os responsáveis políticos do Egito, do Qatar, da Turquia e dos Estados Unidos assinaram já um documento que, de acordo com o presidente norte-americano, estabelece muitas regras e regulações. Não foram ainda avançados detalhes, mas de uma coisa Donald Trump não tem dúvidas: é um acordo histórico.

Este é o dia pelo qual as pessoas de todo o mundo têm trabalhado, lutado, esperado e rezado. Nós temos feito coisas impensáveis nos últimos meses. Ninguém pensou que isto pudesse acontecer. Com o acordo histórico que acabamos de assinar, as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas.

O próximo passo é a reconstrução de Gaza, é o que garante Donald Trump no dia em que foram libertados os últimos reféns vivos.

E às 19h30 voltamos a atualizar as notícias.