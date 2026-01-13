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Vanessa, este jornal das 19h começa com António José Seguro, que diz que não quer entrar na lama, ao contrário de outros candidatos destas presidenciais.

Numa rua em Setúbal e sem dizer nomes em concreto, o candidato apoiado pelo PS considera que essa é a diferença que tem feito a campanha crescer.

Eu julgo que o que tem feito a diferença, tem sido o trajeto que eu tenho imprimido à minha candidatura. Eu avancei seguro das minhas convicções. Os debates mostrei aos portugueses ao que venho. Eu quero elevar o debate público no nosso país. Quero centrar-me e focar-me em encontrar soluções para resolver os problemas dos portugueses. Não entro na lama, num debate e num lamaçal, absolutamente desprestigiante da vida pública do nosso país.

António José Seguro, com estas indiretas de campanha, tem aparecido em primeiro nas últimas sondagens e também no radar que agrega os vários estudos de opinião e que é publicado pelo Observador.

E André Ventura atacou esta tarde Cotrim Figueiredo com esta frase, e citamos: "João, este país não é para quem não está bem da cabeça".

Foi num comício junto ao Castelo de Guimarães, o candidato apoiado pelo Chega atirou diretamente ao concorrente apoiado pela Iniciativa Liberal.

Ao ponto que o país tem que estar, pra ter um candidato presidencial que diz: "Eu não estou bom da cabeça, não me lembro o que é que disse". João, se não estás bom da cabeça, este país não é pra quem não está bom da cabeça. Este país é pra quem o ama, pra quem o quer liderar, pra quem o quer modernizar, pra quem o quer fazer avançar.

André Ventura discursou durante cerca de 15 minutos, apelou a uma vitória reforçada e diz que ninguém se deve condicionar por boas sondagens. Nada está ganho.

Um par de horas antes, Cotrim Figueiredo assumia que teve uma declaração que considerou infeliz sobre a hipótese de um eventual voto em André Ventura na segunda volta, caso ele próprio, Cotrim, não passe à segunda volta das presidenciais.

Depois de já ter admitido que tinha sido pouco claro nas declarações iniciais que fez, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal vai agora mais longe nesse mea-culpa.

Eu não queria abrir a porta. E por que é que eu fiz aquelas declarações? Eu próprio gostava muito de as perceber. Não consigo explicar o que é que me passou pela cabeça.

Portanto, não estava uma estratégia por trás dessa declaração.

Não. Daqueles que alguns analistas que acharam que era uma estratégia inteligentíssima da minha parte, também não posso aceitar esse mérito, porque não foi propositado. Foi um momento bastante infeliz da minha parte. Assumo. E a única coisa que eu devia ter dito, é o que eu estou a dizer agora, é que só admito estar em segunda volta em que eu esteja a participar.

João Cotrim Figueiredo a reconhecer que esteve mal nas declarações de ontem sobre os cenários da segunda volta.

E Marques Mendes coloca pela primeira vez o cenário de perder eleições.

Aparece nesta altura em quinto lugar nas sondagens. O candidato apoiado por PSD e CDS corre, por isso, o risco de não passar à segunda volta. Marques Mendes admite essa possibilidade de derrota.

Se entenderem de outra maneira, ganhar ou perder é democracia e respeito os votos de todos. Tento ganhar, mas respeito os votos de todos.

Marques Mendes, ao mesmo tempo que continua a tentar conquistar eleitores que possam votar em Cotrim Figueiredo, acusa o candidato liberal de falso arrependimento depois do episódio de ontem, de que já aqui falámos.

Vanessa Cruz, entretanto, temos um balanço sobre a desinformação associada às eleições presidenciais.

Com este número, Ricardo, mais de 7.700.000 visualizações nas redes sociais de publicações que só desinformam quem as lê.

Sete milhões?

Sete milhões.

E setecentas mil.

Exatamente. O candidato André Ventura, de resto, concentra mais de 85, quase 86% dos casos de desinformação e das chamadas fake news. É o que conclui um estudo do Laboratório de Comunicação da Universidade da Beira Interior, que começou a ser feito quando começaram os debates presidenciais, ainda em novembro.

E há, entretanto, também um outro balanço, neste caso, o balanço dos donativos que recebeu a campanha de André Ventura, que não bate certo com o que estava orçamentado, é isso?

Pois não. De acordo com os dados divulgados à imprensa, esta candidatura presidencial recebeu um total de €675 entre o dia 31 de dezembro e 11 de janeiro, mas no orçamento de campanha, André Ventura prevê um valor bastante superior, €100 mil só para esta categoria dos donativos.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o ano arrancou com uma boa notícia, diz Rangel, o acordo com o Mercosul e avisa que 2026 vai ser um ano decisivo pra Europa.

Paulo Rangel justifica com o atual contexto geopolítico.

Isso porque o contexto internacional é mais volátil e mais imprevisível do que era há um ano atrás e por isso, nós temos desafios, enquanto europeus, de uma magnitude, em muitos casos, sem precedentes.

Na sessão de encerramento da audição pública do programa de trabalho da Comissão Europeia, Paulo Rangel diz que uma rede mundial de acordos de comércio pode contrariar a tendência protecionista e fomentar o crescimento europeu. Por isso, vê no acordo entre os países do chamado Mercosul uma resposta a essa deriva protecionista.

Será muito importante que este possa ser apenas, digamos assim, um primeiro acordo de comércio livre de uma nova geração de acordos que têm que ser concluídos rapidamente.

É o que diz Paulo Rangel, que escolhe a guerra na Ucrânia, o conflito no Medio Oriente e a situação na Venezuela para ilustrar os desafios a que a União Europeia tem de dar resposta, mas salienta também as mais recentes tensões no que toca à intenção dos Estados Unidos de anexarem a Gronelândia.

E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 13 de janeiro.

Vamos olhar para o Irão. Números díspares sobre o número de vítimas mortais nos protestos das últimas semanas, pelo menos 3 mil, mas as agências de notícias e a imprensa internacional apontam para valores bastante superiores, entre 12 mil e 20 mil pessoas que terão perdido a vida. Entretanto, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, encontrou-se com o príncipe exilado do Irão, Reza Pahlavi. Donald Trump diz que a ajuda, sem especificar que tipo de ajuda, está a caminho do Irão. No gabinete de guerra da Rádio Observador, o coordenador de risco geopolítico da Porto Business School considera que a queda do regime iraniano pode dar origem a um caos interno no país. Jorge Rodrigues explica ainda o objetivo do que classifica de jogo de loucura por parte do presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump tem desenvolvido sempre essa sua técnica de pressionar, procurar ir um pouco mais além, demonstrando até um pouco de loucura. É uma técnica reconhecida na teoria de jogos e que procura conquistar algum tipo de espaço para depois ser mais difícil fazer concessões. Nesse sentido, o Irão tem tentado negociações, tem desenvolvido alguns contactos.

É a avaliação de Jorge Rodrigues no gabinete de guerra da Rádio Observador. Diz que uma queda do regime do aiatolá Ali Khamenei seria algo muito complexo nesta fase de tensão no Irão. Em Portugal, no último ano letivo, foram encontradas 54 armas nas escolas portuguesas, a maioria armas brancas. É um aumento em relação ao ano anterior. Apesar disso, o número de ocorrências da PSP em contexto escolar diminuiu para 3900, a maioria de natureza criminal, sobretudo em Lisboa e no Porto. A Igreja Católica portuguesa pede desculpa às vítimas de abuso sexual por não terem sido compensadas financeiramente no prazo previsto, que era o final de 2025 do ano passado. O comunicado sobre a reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, que decorreu hoje em Fátima, justifica este atraso com o alargamento do prazo para acolher mais pedidos, como consta no regulamento. O Conselho assegura que continua a trabalhar para concluir a análise dos primeiros 66 pareceres das vítimas de abuso sexual na Igreja Católica. A marcha da CGTP em Lisboa, esta tarde, contra o pacote laboral, juntou alguns milhares de pessoas. O secretário-geral da Central Sindical anunciou a entrega de um abaixo-assinado ao governo com mais de 190 mil assinaturas. Tiago Oliveira apela ao executivo que ouça quem trabalha. Este protesto é contra a reforma laboral. Acontece a dias de um encontro com a CGTP, a ministra do Trabalho e o primeiro-ministro. Vai ser na próxima semana, dia 20 de janeiro. O novo julgamento do caso da derrocada de uma estrada em Borba vai começar em abril. É o que avança a Agência Lusa. Os seis arguidos no processo voltam a responder em tribunal depois de a relação ter mandado repetir o julgamento. Em causa está o caso da derrocada que aconteceu em Borba, em Évora, em 2018, matou cinco pessoas. A atriz Maria de Medeiros e a realizadora Laura Carreira estão nomeadas para os prêmios espanhóis de cinema Goya. Maria de Medeiros está nomeada para o Goya de Melhor Atriz Secundária, pelo filme "Uma Quinta Portuguesa". Laura Carreira, indicada ao Goya de Melhor Filme Europeu com "On Falling" e ainda para Melhor Curta-Metragem de Animação com "O Estado de Alma". A entrega dos prêmios acontece em Barcelona a 28 de fevereiro. E voltamos, Ricardo, às presidenciais, porque no caso de uma segunda volta, alguns imigrantes portugueses podem ter um boletim de voto diferente.

Então.

Então, podem ter de fazer a escolha nos boletins da primeira volta.

Ou seja, com 14 nomes?

Exatamente. Acaba por ser aqui um plano B para o caso dos novos boletins, que deverão ter só dois candidatos, não cheguem a tempo a alguns dos eleitores portugueses que vivem no estrangeiro. É o que explica o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, André Bemuns.

Resta saber se não vai acontecer o mesmo em território nacional, não é?

Pois, vamos ter ainda de esperar para ver. O presidente do movimento Também Somos Portugueses, um movimento de imigrantes, diz que muitos portugueses no estrangeiro sentem alguma frustração, uma grande frustração até, porque a Assembleia da República não tem tomado medidas para simplificar as leis eleitorais. Há mais de um milhão e 700 mil eleitores a votar no estrangeiro.

E a Vanessa Cruz vai regressar às 19h30 para atualizar as notícias.