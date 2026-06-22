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Esta é a Rádio Observador, a fechar a tarde política aqui na Rádio Observador. Passamos para o Jornal das sete, com o jornalista Luís Soares. No Palácio de Belém, o Presidente da República condecorou esta tarde o antigo presidente do Tribunal Constitucional com a Ordem Militar de Cristo.

Elogiou o papel que José João Abrantes teve nas alturas mais difíceis do Tribunal Constitucional. Foi na cerimônia que aconteceu esta tarde no Palácio de Belém e, na hora da saída, José João Abrantes diz, Vasco Maldonado Correia, que sai com a sensação de dever cumprido.

Ao contrário do que tem sido habitual no mandato deste Presidente da República, teve espaço para discursos, curtos, é verdade, mas discursos tanto do homenageado como do chefe de Estado. António José Seguro percorreu o longo percurso profissional de José João Abrantes e diz que desde que ocupa o Palácio de Belém, pôde ver o papel importante que foi tomado pelo agora ex-presidente do Tribunal Constitucional.

Eu próprio, ainda com o curto mandato como Presidente da República, fui testemunha direta dos contributos relevantes que prestou ao longo desse percurso, em especial, num momento particularmente singular e desafiante da vida da instituição, que exigiu ponderação, firmeza e elevado sentido de responsabilidade.

Não é claro a que momento singular se refere o Presidente da República, mas é provável que se refira aos vários meses em que o Palácio Ratton funcionou sem todos os lugares de juiz preenchidos, período que só terminou, de resto, este mês, com a tomada de posse de quatro novos juízes para ocupar esses lugares. Depois do Presidente da República, foi a vez do próprio José João Abrantes tomar a palavra num discurso mais pessoal e de balanço de uma carreira de mais de 50 anos, diz que sai do Tribunal Constitucional com sentimento de dever cumprido.

O cargo de presidente do Tribunal Constitucional trouxe-me uma honra enorme, a maior de toda a minha vida profissional, mas trouxe também pesadas responsabilidades. Espero ter conseguido estar à altura dessa honra e dessas responsabilidades. Aqui neste tribunal aprendi muito, inclusivamente sobre mim próprio nestes seis anos. Saio com a consciência do dever cumprido.

Sentimento aqui manifestado por José João Abrantes, homenageado pelo Presidente da República com a Gran-Cruz da Ordem Militar de Cristo, numa cerimônia em que esteve presente também o socialista Manuel Alegre, também antigos colegas do agora ex-presidente do Tribunal Constitucional e o Procurador-Geral da República, sendo que o governo se fez representar pelo secretário de Estado adjunto e da Justiça. Para esta hora, para a próxima hora, está também marcada aqui no Palácio de Belém, nova cerimônia, agora para assinalar o Dia da Liberdade Religiosa.

O Vasco Maldonado Correia, que está a esta hora no Palácio de Belém, onde assistiu à condecoração do ex-presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes.

E antes desta sessão, António José Seguro recebeu o Bloco de Esquerda, que pede a saída da ministra do Trabalho, isto depois do chumbo do pacote laboral.

É essa a exigência de José Manuel Pureza, o líder do Bloco reage dessa forma ao anúncio de Maria do Rosário Palma Ramalho, no Congresso do PSD, de que ainda não desistiu de aprovar a reforma do Código Laboral.

Uma ministra que apostou tudo, com o patrocínio do primeiro-ministro, em fazer do pacote laboral o seu legado ao país, diante da derrota, que já era uma derrota face aos sindicatos, que já era uma derrota face à opinião pública, acrescenta uma derrota face ao Parlamento, não tem outra alternativa senão procurar outro trabalho.

José Manuel Pureza acusa também o presidente da Assembleia da República de estar a atrasar o processo de revisão constitucional para favorecer um eventual entendimento entre o Chega e o PSD.

Noutro plano da atualidade, o ministro da Presidência considera que a imigração está hoje controlada. É a reação do governo aos dados divulgados sobre residentes em Portugal pelo INE.

São dados que mostram que Portugal tem mais de 11 milhões de cidadãos, mais de milhão e meio são estrangeiros. António Leitão Amaro considera com estes dados que o controle migratório está a produzir efeitos e defende que sem as alterações introduzidas pelo governo, o peso da população imigrante poderia ser superior.

O governo não governou na imigração com base em percepções. O governo mudou políticas porque eram necessárias, porque a imigração estava descontrolada, e esta mudança de política resultou. Hoje, a imigração estabilizou, a economia continua a ter acesso à mão de obra. As portas não estão já nem escancaradas, nem todas fechadas.

Ideia defendida por António Leitão Amaro, que considera que antes das medidas tomadas pelo governo, a imigração estava descontrolada. Apesar do crescimento populacional, impulsionado pela imigração, os dados do INE mostram também que o envelhecimento continua a aumentar no país.

França é um dos países mais afetados pela mais recente vaga de calor que assola a Europa Central. Quase metade da França está nesta altura sob aviso vermelho.

É o nível mais alto, o resto do país está em aviso laranja. Pelo menos cinco pessoas já morreram. Entre as vítimas mortais estão três idosos. Há também duas crianças que foram encontradas hoje sem vida, fechadas dentro de um carro. Várias escolas fizeram ajustes nos horários por causa das temperaturas altas. E há também quem evite andar na rua nas horas de maior calor, mesmo com festas que decorrem um pouco por todo o país, como explica o jornalista na França, Carlos Pereira.

As ruas estão praticamente desertas à hora de maior calor. Ontem foi a Festa da Música em França, é uma festa nacional, em todas as localidades a gente vai para a rua tocar música. É um dia por ano e foi ontem, no dia 21 de junho, e aqui em Clermont-Ferrand, onde eu estou, durante a tarde, não havia nenhum grupo de música a tocar na rua e depois com o cair da noite, foram às centenas de grupos a tocar. Mas durante o dia estava desértico, ninguém andava na rua, muito raramente. E hoje passou-se exatamente a mesma coisa.

Carlos Pereira, jornalista do Lusa ao Jornal, que vive há 40 anos em França, diz que nunca se viveu nada assim no país.

E há outras notícias a marcar esta tarde.

O acesso à fisioterapia no Serviço Nacional de Saúde está cada vez mais difícil com o aumento da procura. De acordo com a Ordem dos Fisioterapeutas, há doentes a esperar vários meses para iniciar a reabilitação e a lista de espera não para de aumentar. É um cenário que o bastonário dos fisioterapeutas lamenta. Confrontada com este alerta, a direção executiva do SNS diz que não consegue dar uma confirmação, explica que não existem dados relativos apenas à especialidade de fisioterapia. O preço do petróleo está hoje a cair mais de 3%, a negociar abaixo dos US$ 78 por barril. Reação depois do Departamento do Tesouro norte-americano ter autorizado por 60 dias a venda de petróleo produzido pelo Irão. Na passada quinta-feira, já o Brent se situava no fecho do mercado por volta destes valores, em antecipação à reabertura definitiva da passagem pelo Estreito de Ormuz. E vamos ao Mundial de Futebol. O jogo entre Argentina e Áustria está no intervalo, mas Diogo Varela já tem um recorde.

O melhor marcador da história de todos os Campeonatos do Mundo, Lionel Messi, ultrapassou Miroslav Klose, antigo avançado alemão que já não está no ativo. Messi fez o 17º gol. Já tinha igualado o atacante alemão quando fez o hat-trick na primeira jornada. Agora torna-se, de forma oficial, o melhor marcador da história em todos os Campeonatos do Mundo. Ainda é perseguido também pela estrela da França. Kylian Mbappé já leva 14 gols em Campeonatos do Mundo e é bastante mais novo que Lionel Messi. Mas para a história deste jogo, Luís, fica esse minuto 39. É uma grande jogada por parte da Argentina. A condução de Thiago Almada liberta para Facundo Medina no corredor canhoto, cruzamento rasteiro e Lionel Messi no balcão da grande área, pé esquerdo inconfundível a bater o guarda-redes Alexander Schlager. Ora, Luís, Ricardo, se me perguntarem quem é o destaque do Campeonato do Mundo e por que ele se chama Lionel Messi.

Quem é, Diogo?

Ele está aqui a responder dentro do campo. Falhou um pontapé de penalti, não deixou que isso o afetasse mentalmente e já dá vantagem à seleção argentina. Muito rapidamente, em termos das estatísticas, 60% de posse de bola favorável aos argentinos, três remates contra dois do lado austríaco. A nível de pontapé de canto, curiosamente, a Argentina ainda não teve nenhum, a Áustria já dois, mas é o suficiente para a Argentina estar na frente.

Foi um golaço do Messi.

Foi sim.

E o Diogo Varela vai continuar muito atento e trazer aqui também o minuto 90 ali antes das 20h. E de vez em quando, Ricardo, são encontradas obras de artistas famosos de forma inusitada. Desta vez foi um quadro original de Picasso que a polícia francesa descobriu e que vale cerca de € 15 milhões.

€ 15 milhões?

€ 15 milhões.

E onde é que estava o quadro? Como é que isso...?

Ora bem, foi encontrado, curiosamente, durante uma operação contra o tráfico de droga. As autoridades estavam a realizar buscas na casa da tia de um suspeito de tráfico quando se depararam com essa pintura, estranharam e levaram a pintura, perceberam que era um quadro que tinha sido roubado. Três suspeitos foram detidos. Um segurança também já foi detido depois disso, de uma empresa que armazena obras de arte valiosas em Paris. Ele foi preso. Terá admitido que retirou o quadro do armazém, alegando que queria mostrar falhas de segurança dentro da empresa. Ora bem, este quadro foi parar a esta casa de um suspeito de tráfico de droga em França.

Um Picasso no valor de € 15 milhões. O Luís Soares vai regressar às 19h30.