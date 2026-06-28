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Notícias na Rádio Observador. É o Jornal das 7, com edição da jornalista Beatriz Félix. Beatriz, mais de 100 operacionais estão a esta hora a combater um incêndio em Freixo de Espada à Cinta.

O alerta foi dado pouco antes das 14h. À Agência Lusa, fonte do Comando Sub-regional do Douro explica que as chamas estão a lavrar numa área de mato, um terreno de difícil acesso para os meios de combate. Há neste momento duas frentes ativas, mas a situação parece estar a evoluir de forma favorável. Estão neste momento no terreno 142 operacionais, apoiados por 37 veículos e seis meios aéreos.

E seguimos com outro incêndio de um autocarro no Conselho de Loures, que está a obrigar ao corte de uma das faixas da A8.

Um autocarro ardeu junto ao quilômetro 14 na A8, no sentido norte-sul, junto a Louzã, no Conselho de Loures. No autocarro seguiam 30 pessoas que saíram do veículo em segurança, tendo apenas sido registado um ferido leve por inalação de fumo. É uma informação já confirmada pelo Observador junto de fonte da Proteção Civil de Lisboa. Ora, a circulação da A8 está neste momento condicionada com uma faixa interrompida, mas a Proteção Civil afirma que o trânsito nas outras duas faixas está a fluir com normalidade. Apesar de ter alastrado para a zona de mato à beira da A8 e terem sido acionados 10 veículos e um meio aéreo, o incêndio já está em fase de rescaldo.

E passamos agora à política. José Luís Carneiro reafirma que só o Partido Socialista é alternativa ao que chama de namoro entre AD e Chega e reclama vitória na reforma laboral e na PSU.

Documentos que foram levados ao Parlamento pelo governo e em que o voto do Partido Socialista acabou por ser decisivo. Num dos casos, o da reforma laboral, para o chumbo do pacote, no outro, a Prestação Social Única para a aprovação da proposta. Ambos os casos, garante o secretário-geral do PS, são prova da influência dos socialistas na vida dos trabalhadores e das famílias portuguesas.

Nos últimos dias, depois de meses de trabalho persistente, fomos capazes de travar duas medidas profundamente injustas, profundamente desumanas: a contrarreforma laboral e a Prestação Social Única. Foi uma vitória do Partido Socialista, foi uma vitória do PS, mas foi uma vitória dos 5.334.700 trabalhadores.

O líder do PS, no arranque da reunião da Comissão Nacional do Partido Socialista, garante que o governo não está a conseguir dar resposta aos problemas da saúde e da habitação por causa da aproximação ao Chega.

O governo tem de ser capaz de dar resposta a estas prioridades, em vez de andar em manobras ideológicas com o partido da extrema-direita. A AD ganhou as eleições prometendo facilitar a vida das pessoas. Dois anos depois, o que é que nós encontramos? Mais dificuldades, mais espera, mais insegurança. Dois anos perdidos, dois anos a falhar. Senhor primeiro-ministro Luís Montenegro, tire a cabeça da areia. O seu governo não está a funcionar.

José Luís Carneiro, na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, no dia em que assinala um ano da primeira eleição para a liderança socialista.

E Beatriz, a partir de quarta-feira, as encomendas de produtos vindos de fora da União Europeia vão estar mais caros.

O mês de julho arranca com uma taxa provisória aplicada pela União Europeia em todas as encomendas que vêm de fora do espaço europeu. Um aumento que traz algumas especificidades aqui explicadas pela Maria Miguel Marques.

São mais €3 que vão ser aplicados em produtos que vêm de fora da União Europeia por cada categoria de encomenda até €150. Ou seja, na compra de qualquer quantidade de um só tipo de produto, por exemplo, na compra de cinco camisolas, a taxa fixa de direitos aduaneiros é €3. Já na compra de uma camisola e um relógio, passa a ser €6 o custo total da taxa nessa encomenda. Por isso, o que varia é a quantidade de categorias, sendo que há uma cobrança cumulativa de taxas por cada categoria e não existe um limite máximo de taxas a pagar, é o que avança a DECO. A União Europeia justifica esta taxa aduaneira adicional não como um imposto sobre os consumidores, mas sim como a substituição de uma isenção de direitos desatualizada. Isto porque, até agora, mais de 60% dos produtos vindos de mercados chineses online, como as plataformas Shein e Temu, não respeitaram as normas de segurança da União Europeia. Mas na ótica da Ordem dos Despachantes Oficiais, representante aduaneiro, esta é também uma medida protecionista para proteger o mercado interno europeu. Esta taxa aduaneira da Europa prolonga-se por dois anos, com fim a 1 de julho de 2028, de acordo com a União Europeia.

Maria Miguel Marques, com um artigo assinado pela jornalista Cátia Rocha, que pode ler com mais detalhe no site do Observador.

E Beatriz, a onda de calor na Europa causou a morte de 1300 pessoas só na última semana.

É o que mostram os dados da Organização Mundial de Saúde. O diretor desta organização explica que estas mortes adicionais que foram registadas estão relacionadas com as ondas de calor na Europa e que o continente é o que regista o mais rápido aquecimento do planeta, duas vezes acima daquilo que é a média global, o que está a obrigar as escolas a fechar e a pôr redes elétricas à prova. Avisa também que neste momento, 150 milhões de pessoas vivem sob calor extremo e que este tipo de fenômeno ocorria antigamente uma vez a cada geração, mas acontece agora quase de ano a ano.

Na Venezuela, as operações de socorro e resgate continuam. Já foram resgatadas 33 pessoas dos escombros durante o fim de semana.

Um anúncio que foi feito pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, citada pela Sky News, numa altura em que o número de mortes na sequência destes sismos, que afectaram o país na quarta-feira, sobe para os 1450. Ainda assim, continuam a decorrer as operações de socorro e resgate, que estão a ser feitas pelas autoridades venezuelanas, com o apoio de cerca de 1600 socorristas estrangeiros, incluindo alguns portugueses. Até à chegada desta ajuda, eram famílias e grupos de voluntários que ajudavam as autoridades a retirar sobreviventes e corpos dos escombros. No terreno são também muitas as críticas à resposta limitada de emergência do governo.

E Beatriz, aos poucos as regiões vão recuperando.

Sim, os transportes estão lentamente a voltar a funcionar em Caracas. O Ministério dos Transportes da Venezuela anunciou que o metro da capital vai voltar a funcionar já este domingo, depois de concluída a inspeção à rede. A rede de autocarros também vai voltar a funcionar hoje. Já o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o principal do país, reabriu este fim de semana para receber os vários voos de ajuda humanitária.

E a Starlink está a oferecer comunicações gratuitas aos clientes das principais operadoras venezuelanas.

A empresa de Elon Musk fornece, sem qualquer custo, serviços de internet nas regiões mais afetadas pelos sismos, especialmente na região de La Guaira. Através de uma publicação na rede social de X, a Starlink anuncia que os clientes da Movistar, uma das maiores empresas de telecomunicações da Venezuela, já têm comunicações gratuitas. Esta empresa, a empresa de Elon Musk, diz que continua a trabalhar no sentido de alargar o mais rapidamente possível a oferta aos clientes da Digitell e da Movilnet, as outras duas empresas de telecomunicações do país.

Ainda na atualidade internacional, o exército israelita aprovou a continuidade das operações militares no sul do Líbano.

A luz verde foi dada pelo chefe de Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, depois de ter feito aquilo que diz ser uma avaliação da situação à luz da realidade. Feita esta análise, aprovou planos para as operações em curso, já depois do acordo anunciado entre os dois países. Foram também feitos novos ataques israelitas ao Líbano depois deste anúncio de entendimento, entendimento esse que, segundo o chefe de Estado-Maior israelita, é histórico e importante, e sublinha também que foram as Forças Armadas de Israel que criaram condições para que isto fosse possível.

E é o ponto final no jornal das 19h, edição da jornalista Beatriz Félix. Está de regresso às 19h30. Até já.

Até já.