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Rádio Observador. Jornal das 8 com Vanessa Cruz. Vanessa, o presidente francês lamenta as ambiguidades sobre quem governará Gaza depois da cimeira de líderes mundiais no Egito.

Emmanuel Macron foi um dos presentes nesse encontro na cidade egípcia de Sharm El-Sheikh. Apesar de considerar esta reunião um verdadeiro avanço, França também tem críticas a fazer sobre a incerteza em relação a quem vai estar à frente dos destinos do enclave. Para o presidente francês, a autoridade palestiniana deve ter um lugar na governação da Faixa de Gaza. Emmanuel Macron destaca que Donald Trump tem sido extremamente atencioso e amigável com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas. Entretanto, o Hamas não aceita que haja um governo sem presença de palestinianos, mas é ainda um ponto bastante incerto sobre o futuro da Faixa de Gaza.

Vanessa, os responsáveis políticos do Egito, Qatar, Turquia e Estados Unidos assinaram nesta cimeira um documento, mas ainda se sabe pouco.

É, não foram divulgados detalhes. Donald Trump diz apenas que é um acordo histórico.

Este é o dia pelo qual as pessoas de todo o mundo têm trabalhado, lutado, esperado e rezado. Nós temos feito coisas impensáveis nos últimos meses. Ninguém pensou que isto pudesse acontecer. Com o acordo histórico que acabamos de assinar, as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas.

Um acordo sobre o fim da guerra em Gaza e a paz e estabilidade no Médio Oriente nos próximos tempos. O próximo passo é, garante Donald Trump, a reconstrução da Faixa de Gaza.

Noutros temas, depois da derrota nas eleições autárquicas, o PS reúne a Comissão Política amanhã à noite e um dos membros do Secretariado Nacional atacou o desempenho de Alexandra Leitão em Lisboa.

Pedro Costa tem assento nesse órgão da Comissão Política do PS e antes do encontro de amanhã no Largo do Rato, acusa Alexandra Leitão de não ter sido capaz de apresentar ideias para Lisboa. Pedro Costa defende até que João Ferreira, o candidato da CDU, que concorreu sozinho, esteve melhor e diz que a coligação que juntou PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN não soube mostrar um projeto aos eleitores.

O que não ficaram, com certeza, foi com a ideia de que essa coligação de esquerda era uma alternativa para a cidade. Durante toda a campanha, a coligação não foi capaz de apresentar nenhuma ideia que marcasse o debate. Passamos vagamente pela ideia dos passes gratuitos. Aliás, que o PCP explicava, e bem, por que não era sequer uma boa proposta para a cidade.

João Ferreira esteve melhor do que Alexandra Leitão, por exemplo, nos debates e na campanha?

Incomparavelmente melhor, tirando na matéria de higiene urbana.

Tirando na higiene urbana, é o que diz Pedro Costa. O socialista foi entrevistado na "Tarde Política" da Rádio Observador. Amanhã à noite, como dizíamos, reúne-se a Comissão Política Nacional do PS para analisar a derrota nas eleições autárquicas e tomar também uma posição sobre o Orçamento do Estado. Da parte da manhã, por volta das 10h30, reúne-se outro órgão socialista, a Comissão Permanente Nacional. A Rádio Observador vai acompanhar estes dois encontros.

Em Sintra, a vitória fugiu ao Chega por 17 mil votos. Rita Matias admite que queria mais, mas desvaloriza a dimensão da derrota.

O Chega ficou atrás do PS e também do PSD. As sondagens apontavam para uma luta renhida por Sintra. Em todo o país, o partido de André Ventura elegeu menos autarcas que o CDS e a CDU. Ainda assim, a deputada Rita Matias acredita que o termo de comparação deve ser as eleições autárquicas de 2021 e não as legislativas deste ano.

Não fica tão aquém do que se esperava, conforme têm pintado em todas as televisões e todos os comentariados ao longo do dia de hoje. Se o Chega queria mais, claro que sim, mas o termo de comparação tem que ser o termo de comparação autárquico, porque era a isto que nos candidatávamos.

Rita Matias, na "Tarde Política" da Rádio Observador. O telefone da deputada do Chega ainda não tocou com uma chamada de Marco Almeida para negociar pelouros em Sintra. Ainda assim, assegura que vai, sim, assumir o cargo de vereadora na oposição.

E Luís Marques Mendes separa as autárquicas das presidenciais.

Até porque cada eleição é diferente. É o que diz o candidato a Belém, que é apoiado pelo PSD. Ao mesmo tempo, destaca que a noite eleitoral de ontem não deixa espaço para dúvidas, Filipa. De um lado, a vitória social-democrata, do outro, a derrota do Chega.

Desde 2013 até hoje, foi o Partido Socialista o vencedor. A partir de ontem, o vencedor é o Partido Social-Democrata. Evidentemente que também relativamente a quem perdeu e ficou muito aquém das expectativas, acho que também não existe uma única dúvida.

Embora não diga diretamente que é o Chega, Luís Marques Mendes responde desta forma quando é questionado sobre o resultado do partido de André Ventura e sobre o resultado do PSD.

Vamos ao desporto. Vanessa, é um sonho tornado realidade. Cabo Verde faz história, está no Mundial de Futebol do próximo ano.

Os Tubarões Azuis bateram a seleção do Eswatini por 3x0 e estão pela primeira vez num campeonato do mundo. Em Cabo Verde, em pleno estádio, a euforia. Houve quem dissesse mesmo, Filipa, que este é o dia mais importante a seguir à independência de Cabo Verde. Os Tubarões Azuis estão no Mundial de Futebol do próximo ano, que vai ser organizado por Estados Unidos, Canadá e México. Amanhã também Portugal pode garantir o apuramento para o Mundial. Portugal recebe a Hungria às 19h45 no Estádio de Alvalade, em Lisboa. Pode garantir essa qualificação. Há relato em direto aqui na Rádio Observador.

Para já e com seis minutos para lá das 20h, Vanessa, que outros temas estão em destaque?

A Autoridade para as Condições do Trabalho está a investigar as causas do acidente que vitimou hoje duas pessoas numa obra em Lisboa, na zona do Campo Grande. As duas vítimas são dois homens, um deles de origem cabo-verdiana. Tinham cerca de 30 anos. Não se sabe ainda se estariam num andaime ou em cima de um edifício em construção, quando uma grua foi contra a estrutura onde estavam. De acordo com o INEM, o alerta foi dado por volta do 12h. Espera-se agora a chegada do Instituto de Medicina Legal para levar os corpos. Informações apuradas pelo Observador no local. Filipa, não sei se conheces o livro "Uma Casa é Uma Montanha, é um Chapéu".

Não estou a par, este não conheço.

Acho que todos devíamos conhecer. Foi agora selecionado pela Biblioteca Internacional da Juventude como uma das melhores obras de literatura para crianças e jovens de 2025, deste ano. É mesmo. E há aqui uma característica muito especial.

Não sei qual é, mas tenho a certeza que vais partilhar comigo e com os nossos ouvintes.

É um livro português ilustrado para crianças cegas. Os textos são de Filipa Tomás e Letícia do Carmo. O trabalho de acessibilidade e de textura é da Fátima Alves. A Biblioteca Internacional da Juventude, que fica em Munique, selecionou outros dois livros, também com autores portugueses, para estarem na lista dos 200 melhores de todo o mundo. Que livros são esses? "As Pessoas são Esquisitas", com ilustrações de Catarina Sobral. Não vamos qualificar aqui, mas provavelmente são. E "Toda a Ciência em Três Grandes Perguntas", um livro desenhado pelo português Bernardo Carvalho.

É uma boa notícia. Ficam estas recomendações. Este jornal das 20h teve edição da Vanessa Cruz.