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Vamos às notícias. Jornal das 8, com edição do Miguel Viterbo Dias. Miguel, o número de vítimas mortais na Venezuela subiu para 188.

Número adiantado pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. As vítimas dos dois sismos com intensidade superior a 7 na escala de Richter provocaram, até ao momento, 188 vítimas mortais e mais de 1520 feridos. Entretanto, Portugal é um dos oito países europeus que vai enviar ajuda para a Venezuela. Na rede social X, Von der Leyen confirmou que Espanha, Itália, República Checa e também França, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos vão enviar ajuda imediata para a Venezuela. A estes sete junta-se Portugal. Ursula von der Leyen acrescenta ainda que a União Europeia está preparada para enviar mais ajuda, incluindo assistência médica. Durante a tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, deu conta de que o envio de ajuda estava a ser coordenado com o Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Portugal está a organizar já um voo, já tem 53 pessoas escaladas, incluindo seis pessoas do INEM, dois médicos, dois enfermeiros, dois tripulantes de ambulâncias, temos a Unidade de Emergência e Socorro da GNR e temos pessoas da Proteção Civil. Todos estão já em estado de prontidão. Portanto, esta manhã estivemos a tratar disso. Pode demorar algum tempo. A Venezuela estava, disse o meu ministro, a ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, o que, obviamente, nos permite, quer nacionalmente, quer em termos europeus, responder mais agilmente.

Paulo Rangel, em entrevista à TVI, sobre o envio de ajuda portuguesa para a Venezuela.

Entretanto, o presidente do Governo Regional da Madeira dá conta de duas vítimas mortais, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros ainda só confirmou oficialmente uma morte.

Miguel Albuquerque diz ter uma informação não oficial de que existem dois lusodescendentes com ligações à Madeira que morreram na sequência dos sismos da Venezuela.

Aqui é a Madeira Sat.

A informação não oficial que tenho é que há duas vítimas lusodescendentes via contactos pessoais. A situação está muito complicada, é uma situação muito constrangedora. É possível, neste momento, em termos de apuramento de vítimas, que haja mais lusodescendentes entre as vítimas. Felizmente, algumas delas reapareceram agora no meio dos escombros. Ainda há pouco tivemos a notícia de uma amiga que não saiu dos escombros, mas a situação é muito constrangedora.

Miguel Albuquerque, em declarações à SIC. O presidente do Governo Regional da Madeira diz que há muitas pessoas que ainda não responderam às tentativas de contato. Para já, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ainda só confirmou uma vítima mortal. Pouco depois da confirmação, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, adiantou que o homem ainda foi retirado com vida dos escombros.

Com grande tristeza, naturalmente, que há poucos minutos foi identificada a primeira vítima mortal de nacionalidade portuguesa, uma pessoa residente na Venezuela, que ainda foi retirada dos escombros com vida, mas perdeu a vida no caminho para o hospital. Sofrimento, dor, angústia relativamente a mais portugueses. Temos informação que são pessoas que ainda não foi possível contactar.

O ministro da Presidência, depois do briefing do Conselho de Ministros.

Na política nacional, foi aprovada de forma definitiva a criação da Prestação Social Única.

Com os votos a favor da AD, a abstenção do PS e da Iniciativa Liberal, o Chega e a restante esquerda votaram contra. No final da votação, o Partido Socialista justificou a viabilização desta proposta com as mudanças que a tornaram mais humanista.

Não votamos a favor. Não votamos a favor porque é uma autorização legislativa, porque o processo legislativo merecia ter tido mais espaço, mais tempo. Mas com esta autorização legislativa, com esta proposta de lei, foi salvaguardado o essencial da proteção daqueles que precisam de políticas de inclusão. O combate à pobreza está presente neste documento. O humanismo está presente neste documento final.

Eurico Brilhante Dias, do PS, perante um Chega que critica a falta de critérios de rigor nesta proposta.

Aquilo que o Chega queria era simples: para além de, obviamente, quem é imigrante e vem para Portugal, tem que descontar antes de ter acesso a apoios sociais. Cinco anos, tal como acontece em Itália, cinco anos, tal como acontece na Alemanha, e aliás, na Dinamarca são nove anos. E eu pergunto-me: será Portugal um país mais rico do que algum destes três que eu mencionei?

Cristina Rodrigues, do Chega. Já o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, diz que o partido tentou negociar com todos até o fim.

Conversamos, negociamos e dialogamos com os partidos com representatividade parlamentar, designadamente com os dois que podiam constituir a maioria necessária para que acontecesse aquilo que hoje aconteceu, que foi a aprovação da Prestação Social Única. Não tenho, quero dizer, nenhuma razão de deslealdade em nenhum dos diálogos. Foi possível chegar a um acordo com o Partido Socialista, ainda bem, não foi com o Chega.

A reação dos partidos à aprovação da Prestação Social Única. Já o ministro da Presidência diz que o governo preferia a proposta inicial, mas que os ajustes feitos não comprometem os objetivos do governo.

No Mundial, o treino da Seleção Nacional foi cancelado devido a um alerta de tempestade.

Foi ativado o protocolo em vigor nos Estados Unidos, quando uma tempestade se aproxima do centro de treinos. Antes desta decisão, Pedro Neto falou aos jornalistas. O avançado português diz que a Colômbia é um adversário difícil, que o ambiente no estádio é um fator a favor dos sul-americanos. Já sobre os recordes de Cristiano Ronaldo, Pedro Neto diz que são um incentivo para todos dentro do grupo.

Acho que acaba por ser uma motivação extra, acaba por deixar um sabor ainda melhor, no sentido em querermos ajudá-lo a conseguir esse objetivo. É uma coisa que a ele lhe falta e que ele quer muito, tanto como nós queremos. Por isso, acho que é mais uma motivação de nós conseguirmos dar esse último gosto àquilo que ele também nos deu muito a nós.

Pedro Neto, na conferência de imprensa da Seleção Nacional antes dos trabalhos de preparação para o último jogo da fase de grupos.

Miguel Viterbo Dias, com o Jornal das Oito.

[vinheta Jornal das 8]