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Em ponto. É o Jornal das 9 da Rádio Observador, com a jornalista Beatriz Félix. E Beatriz, subiu para 53 o número de portugueses ou lusodescendentes mortos na sequência dos sismos que afetaram o país.

É o que revela o novo balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. São mais dois do que no último balanço. Dos 53 mortos, 43 são lusodescendentes, seis são portugueses. Há ainda um com nacionalidade portuguesa por casamento. Destes 53, 45 são adultos e oito são crianças. Há ainda 83 desaparecidos.

E as operações de socorro e resgate continuam na Venezuela. Já foram resgatadas 33 pessoas dos escombros durante este fim de semana.

Um anúncio que foi feito pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, citada pela Sky News. São operações que estão a ser feitas pelas autoridades venezuelanas com o apoio de cerca de 1600 socorristas estrangeiros, incluindo portugueses. Até à chegada desta ajuda, eram famílias e grupos de voluntários que ajudavam as autoridades a retirar sobreviventes e corpos dos escombros. No terreno têm sido também muitas as críticas à limitada resposta de emergência do governo.

E Beatriz, aos poucos as regiões vão recuperando.

Exatamente. Os transportes estão lentamente a voltar a funcionar em Caracas. O Ministério dos Transportes da Venezuela anunciou que o metrô da capital volta a funcionar este domingo, depois de concluída a inspeção à rede. Também a rede de autocarros vai voltar a funcionar hoje. O Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o principal da Venezuela, reabriu também este fim de semana para ser capaz de receber os voos com ajuda humanitária.

Na política nacional, o presidente do PS, Carlos César, considera que o primeiro-ministro tem síndrome de Estocolmo em relação ao Chega. Apesar de ser maltratado e enganado, gosta e vai voltar para o partido de André Ventura.

Carlos César fez uma curta intervenção na Comissão Nacional do PS, que decorreu hoje em Lisboa, no Hotel Altis. O presidente do Partido Socialista diz que não é por o PSD ter recorrido ao PS no caso da Prestação Social Única que o paradigma político português mudou. Até porque, diz Carlos César, que Luís Montenegro gosta do Chega e vai voltar para o partido de André Ventura. Acrescenta ainda que na sociedade portuguesa está cada vez mais evidente que a alternativa ao extremismo não são os menos extremistas, mas sim os não extremistas.

E José Luís Carneiro reafirma que só o Partido Socialista é a alternativa ao que chama de namoro entre a AD e o Chega e reclama vitória na reforma laboral e na PSU.

São documentos que foram levados ao Parlamento pelo governo, em que o voto do Partido Socialista acabou por ser decisivo. Num dos casos, o da reforma laboral, foi decisivo para o chumbo deste pacote. No outro, a Prestação Social Única para a aprovação da proposta. Ambos os casos, garante o secretário-geral do PS, são prova da influência dos socialistas na vida dos trabalhadores e das famílias portuguesas.

Nos últimos dias, depois de meses de trabalho persistente, fomos capazes de travar duas medidas profundamente injustas, profundamente desumanas: a contrarreforma laboral e a Prestação Social Única. Foi uma vitória do Partido Socialista, foi uma vitória do PS, mas foi uma vitória dos 5.334.700 trabalhadores.

O líder do PS, no arranque da Comissão Nacional do Partido Socialista, garante que o governo não está a conseguir dar resposta aos problemas da saúde e da habitação por causa da aproximação ao Chega.

O governo tem que ser capaz de dar resposta a estas prioridades, em vez de andar em manobras ideológicas com o partido da extrema-direita. A AD ganhou as eleições prometendo facilitar a vida das pessoas. Dois anos depois, o que é que nós encontramos? Mais dificuldades, mais espera, mais insegurança. Dois anos perdidos, dois anos a falhar. Senhor primeiro-ministro Luís Montenegro, tire a cabeça da areia. O seu governo não está a funcionar.

São declarações de José Luís Carneiro na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, no dia em que assinala um ano da primeira eleição pra liderança socialista.

E o PCP afirma que o PS deu a mão a um governo derrotado e isolado para salvar a Prestação Social Única.

Foi depois de terminada a reunião do Comitê Central do partido que Paulo Raimundo acusou os socialistas de darem cobertura ao Executivo de Montenegro, um Executivo derrotado e isolado, a quem o PS estendeu a mão, mas sem ser capaz de resolver o problema da PSU. Raimundo recusa-se também a ceder ao PS qualquer mérito pela queda da reforma laboral, porque diz que essa vitória pertence aos trabalhadores e deixa também um aviso. Diz que se o governo tentar voltar à carga com o mesmo pacote laboral, pode esperar do lado dos trabalhadores a unidade e a rejeição.

Já André Ventura deixa um aviso, diz que a aproximação dos partidos do governo ao PS tem consequências.

Foram declarações do líder do Chega sobre a votação da reapreciação do decreto sobre a perda de nacionalidade. Essa é uma votação que vai acontecer só na próxima sexta-feira no Parlamento, mas André Ventura já antevê esse dia e espera do PSD e do CDS uma tomada firme de posição.

O que eu espero é que o PSD e o CDS não deixem passar a oportunidade de assumirmos na sexta-feira, uma coisa que nos comprometemos, que é: quem vem pra Portugal adquirir a nacionalidade portuguesa e comete crimes com essa nacionalidade, deve perdê-la. Isto não parece ser nem desumano, nem injusto. Nós damos um benefício a uma pessoa que vem de fora, obtém a nacionalidade através de um processo. O que nós propusemos na nossa lei é que se cometer um crime de violação, de terrorismo, de homicídio, perca essa nacionalidade, se tiver outra nacionalidade, evidentemente. Isto parece-me do mais justo que há. Se o PSD e o CDS também mudarem nisso, significa que se estão a aproximar mais do Partido Socialista do que daquilo que é a visão do Chega. E isso, obviamente, tem consequências

André Ventura defende a perda de nacionalidade para cidadãos estrangeiros que cometam crimes graves e diz que nesta votação, se PSD e CDS mudarem de opinião, estão a aproximar-se do Partido Socialista e sublinha que tudo o que for feito pelos partidos do governo será avaliado quando chegar o momento do Orçamento do Estado para o próximo ano.

E da política vamos para os destaques do Mundial.

E com o primeiro jogo destes 16 avos de final que opõe Canadá e África do Sul, duas equipes pela primeira vez nesta fase da competição. Martim Madeira, jornalista do Observador, tem estado a acompanhar este jogo, assim como todos os outros jogos do Mundial, através do programa do Observador Minuto 90, que pode também ouvir em direto nas plataformas de podcast. Martim, já muito perto do intervalo, o que é que nos contas desta partida?

Aliás, até digo melhor, Beatriz, já passamos do intervalo, já vamos na segunda parte, porque já vamos nos 47 minutos, está zero a zero. O que eu posso dizer é que o jogo foi totalmente o que eu já tinha dito que se esperava. Portanto, a África do Sul muito mais defensiva, o Canadá muito mais ofensivo. O Canadá, de facto, tem jogadores muito melhores que os da África do Sul. Tem, por exemplo, Jonathan David, da Juventus, Stefan Ljsic que esteve no Futebol Clube do Porto, Buchanan, que também é um jogador que passou pelo PSV. Portanto, tem muitos melhores jogadores que a África do Sul. E já houve aqui pelo menos dois momentos de destacar. Houve o momento de um possível pênalti, João Pinheiro, o árbitro português, teve aqui um momento difícil de analisar. Se calhar, o Pedro Henriques poderia analisar melhor que eu, mas não está cá Pedro Henriques, estou eu. E, de facto, o que aconteceu foi que um jogador da África do Sul acabou por tentar ganhar a frente ao jogador do Canadá que ia fazer o cruzamento e esse jogador da África do Sul acabou por pontapear o jogador do Canadá e isso depois levou a que o lance tivesse que ser revisto no VAR e houve alguns protestos por parte do estádio também, porque a maior parte do estádio é do Canadá, são canadenses, portanto, estão a favor do Canadá e o João Pinheiro teve aqui um momento difícil, que acabou por não considerar que existisse pênalti. Agora estávamos a rir, porque vimos uma imagem de uma senhora que acabou por perder o telefone na bancada, caiu possivelmente para a zona do fosso do estádio. Coitada, já não tem o telefone, mas de facto foi esse lance. E depois houve outro lance que houve uma espécie de tripla defesa, o guarda-redes Ron Williams, como eu disse, ia dar dificuldades ao Canadá e está a dar. Os jogadores canadianos tiveram um momento à frente da baliza que acabou por ser defendido por Ron Williams. A bola voltou outra vez para o avançado do Canadá, arrematou, Ron Williams defendeu outra vez e defendeu mais uma vez. E portanto, aqui a mostrar que é uma parede desta África do Sul. Entretanto, a África do Sul foi a única equipa a fazer uma alteração. Trocou Mofokeng por Mbata e Mbata é um médio muito mais defensivo do que Mofokeng, que é um número 10 clássico, mais ofensivo. E portanto, com esta troca de jogadores, mostra que a África do Sul e que a equipa de Hugo Broos vai provavelmente jogar ainda mais à defesa. Se calhar vai tentar levar este jogo para o prolongamento ou para as grandes penalidades. De resto, o jogo, como eu disse, tem estado muito nisto. A África do Sul é um bocadinho mais defensiva, às vezes vai procurando ataques, mas não tem conseguido chegar muito bem ao último terço. Já o Canadá tem conseguido chegar. O problema é que está lá uma muralha chamada Ron Williams. Não é à toa que é considerado o nono melhor guarda-redes do mundo.

É um jogo com muitas emoções, telefones perdidos e um árbitro português. Martim Madeira, que nos vai trazendo aqui os desenvolvimentos do jogo Canadá contra África do Sul. Já no segundo tempo, Martim vai regressar mais daqui a pouco.

Ainda no desporto, o Benfica está empatado com o Sporting. Está empatado, não, marcou há pouco. Está agora 3x2 para o Benfica no jogo cinco das finais do Campeonato Português de Futsal.

E no Pavilhão da Luz, as Águias começaram a ganhar, como estão agora, o jogo que decide o título. O primeiro gol foi marcado pelo guarda-redes Léo Gugiel. Logo a seguir marcou o segundo, com André Coelho a ser o ator. O Sporting respondeu na primeira parte com o gol de Tomás Passos. Entretanto, conseguiu marcar um segundo gol, foi Diogo Santos. O jogo já retomou, está então na segunda parte, três para o Benfica, dois para o Sporting. O vencedor, um deles, será campeão nacional de futsal.

E agora são 9h11, vamos ao noticiário local.

O Shopping Rio Sul tem um novo mural dedicado ao Seixal. O Vozes do Rio foi inaugurado no âmbito dos 20 anos do centro comercial da margem sul do Tejo. Esta obra artística, criada em parceria entre associações e participantes de todas as idades, celebra a diversidade e o espírito de comunidade do Seixal. As histórias de vida e contributos destes participantes podem ser consultadas pelos visitantes através da leitura de um QR code junto a cada ilustração no mural. A Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra alerta para possíveis constrangimentos pontuais no atendimento nos próximos dias. Em causa está a implementação de novos sistemas de informação clínicos e administrativos. Esta implementação vai permitir uma maior integração da informação clínica e administrativa, a harmonização de processos e o reforço da articulação entre as diferentes equipas, de acordo com aquilo que adianta a ULS ao Correio da Manhã. Santarém está a queimar os últimos cartuchos das Festas dos Santos Populares. A festa termina hoje, mas a noite ainda é longa com a atuação de Emanuel Moura, que acontece agora no Largo Emílio Infante da Câmara e que se segue do DJ set do DJ Sassá até às 3h. A Diocese de Aveiro está a promover a realização de um ofertório extraordinário no próximo fim de semana, a entregar-se ao bispo de La Guaira. O bispo D. António Moiteiro contactou o bispo de La Guaira, na Venezuela, que descreveu a situação da diocese venezuelana como uma zona muito danificada e sem meios para reconstruir as habitações dos mais pobres. A Diocese de Aveiro afirma ter uma dívida de gratidão para com os irmãos venezuelanos que ajudaram na construção de várias igrejas paroquiais e de centros sociais paroquiais. Seguimos com a equipa do Futebol Clube do Porto Vintage, que é campeã nacional de handebol. A formação portista venceu os bracarenses e conquistou o título nacional de masters masculinos. Dário Andrade, com 11 gols, foi o melhor marcador do Futebol Clube do Porto Vintage. E fechamos na Praia de Pedrogão, em Leiria, que recebeu este fim de semana a 30ª bandeira azul. Desde 1987, a zona centro da única praia do Conselho de Leiria recebe a bandeira azul, tendo sido também colocadas este ano uma bandeira de praia acessível e uma bandeira de qualidade de ouro.

E voltamos a atualizar toda a informação às 9h30, também com a jornalista Beatriz Félix. Até já.