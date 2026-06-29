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Na Rádio Observador. Começa agora o jornal com edição da jornalista Laura Figueiredo. Laura, subiu o número de portugueses mortos na sequência dos sismos na Venezuela, são agora 60.

Destas 60 vítimas mortais fazem parte 10 crianças. Quanto ao número de portugueses e lusodescendentes desaparecidos, vai agora em 87. É o novo balanço divulgado há pouco pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Entretanto, também o número total de vítimas dos sismos na Venezuela subiu. São já contabilizados 1719 mortos, número revelado ao final da tarde pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez. Dá também conta de uma subida do número de feridos, passou para 5034.

Laura, o ministro dos Negócios Estrangeiros reitera que Portugal vai ajudar financeiramente a reconstrução da Venezuela.

Em entrevista à SIC, Paulo Rangel anunciou a abertura de uma conta para que as pessoas possam contribuir.

Donativos que as pessoas possam vir a fazer e por isso eu pedia que não fizessem nenhum enquanto não forem divulgadas contas oficiais, que é para não haver aqui enganos nem-

Nem burlas.

Nem burlas. O ministério já pôs €400 mil para isto. Já temos também para as associações portuguesas no terreno, portanto, associações da comunidade portuguesa. Temos já €257 mil e vamos reforçar isso.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, expressa ainda especial preocupação com quem sobreviveu, mas perdeu tudo.

Sabemos que nos desalojados também há, especialmente em La Guaira, muitos portugueses. Isso mesmo, as nossas missões de salvamento que estiveram no terreno e o embaixador em Caracas também esteve, já se aperceberam. Imensas famílias que perderam absolutamente tudo. Estamos a falar de famílias, muitas delas, obviamente que havia nesta fase, na Venezuela, algumas famílias portuguesas que viviam relativamente mal, mas também havia algumas que eram classes médias, médias altas.

Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista na SIC.

André Ventura acusa o PSD e o PS de irresponsabilidade na imigração.

Posição defendida pelo presidente do Chega numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, onde André Ventura pegou nos dados do Instituto Nacional de Estatística que apontam para um elevado crescimento da imigração entre 2021 e 2025. Ora o líder do Chega diz que tanto o PS como o PSD são responsáveis por isto e dá um exemplo.

Recordo, a título de exemplo, o pacto de migrações e asilo, aprovado na União Europeia, com os votos contra do Chega e dos partidos associados ao Chega, mas com o voto favorável dos partidos associados ao PS e ao PSD. Foi este pacto de migrações e asilo na Europa, sublinho, apoiado pelo PSD e pelo PS, que levou a que pudessem vir de todas as partes do mundo imigrantes para a União Europeia, que não se travasse o asilo, que já passa o número de 1 milhão de pessoas por ano, só em pedidos de asilo. E mais, que Estados da União Europeia tenham que pagar €20 mil por cada imigrante que recusam receber.

André Ventura diz que a prova dos nove vai acontecer na sexta-feira, no Parlamento, quando for votado o pedido do Chega de confirmação do decreto que altera o Código Penal para criar a pena de perda da nacionalidade por crimes graves. Um decreto que o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional, por unanimidade, por violação dos princípios da igualdade e da proporcionalidade.

Na sexta-feira teremos mais uma vez essa prova de fogo. Vai ou não o Parlamento reconfirmar que quem comete crimes em Portugal deve perder a nacionalidade portuguesa? Aquilo que parece ser inaceitável, que alguém obtenha a nacionalidade portuguesa, cometa crimes e se mantenha português. PS e PSD permitiram e na sexta-feira provavelmente vão permitir que isto continue em Portugal.

Ainda nesta conferência de imprensa, André Ventura rejeitou também a ideia, hoje transmitida pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, de haver uma relação de beijos e amuos entre o Governo e o Chega.

O antigo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, não descarta a possibilidade de novos entendimentos entre o PS e o Governo.

Ainda assim, deixa um aviso ao primeiro-ministro. Diz o antigo ministro socialista que Luís Montenegro não deve colocar o PS e o Chega no mesmo cesto. Vamos escutar as declarações de Augusto Santos Silva.

Há, digamos, um pecado original na forma como o doutor Luís Montenegro tem dirigido o Governo e o PSD. E esse pecado original é a falsa equivalência que ele estabelece entre o PS e o Chega. Ele diz que tanto faz negociar com o Chega como negociar com o PS. E consoante os assuntos, assim se inclinará mais para um lado ou para o outro.

Já sobre o orçamento do Estado e sem fazer grande futurologia, Augusto Santos Silva pede reflexão ao Governo.

Se fosse ao Governo, pensava bem no que o Governo fez na apresentação e no conteúdo da proposta de lei do orçamento para este ano e meditasse sobre o que, na forma como apresentou e no conteúdo da proposta, pôde viabilizar a aprovação do orçamento com a abstenção do PS. Agora, se o Governo quiser negociar com o Chega ou se o Governo quiser forçar, sem qualquer espécie de compromisso, um voto favorável do PS, eu acho que vai por mau caminho.

Citações de Augusto Santos Silva no Explicador da Rádio Observador.

O Estado português foi condenado a indenizar José Sócrates em €15 mil no âmbito da Operação Marquês.

Uma informação avançada pela CNN e confirmada pelo Observador. O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa conclui que o ex-primeiro-ministro foi lesado no decorrer da investigação. De acordo com o acórdão a que o Observador teve acesso, o Estado foi condenado pelos danos não patrimoniais sofridos em virtude de má administração da Justiça quanto à divulgação de informações sujeitas a segredo de Justiça pelos respectivos órgãos. O tribunal admite que o segredo de Justiça não foi cumprido durante outras diligências de investigação que o Ministério Público levou a cabo, em conjugação com o juiz de instrução criminal e o órgão de polícia criminal. Foi, no entanto, rejeitada uma parte substancial da ação de José Sócrates, que exigia €205 mil de indenização, acrescentando também queixas sobre a duração excessiva do inquérito. A indenização é, assim, atribuída parcialmente, uma vez que o tribunal conclui que não houve qualquer atuação ilícita do Estado, apontando para o elevado grau de complexidade associado a esta investigação.

E neste jornal, vamos ainda olhar para o Mundial de Futebol. O Brasil conseguiu a qualificação para os oitavos de final, depois de vencer o Japão por 2 x 1.

Os brasileiros começaram a perder. O gol da reviravolta surgiu apenas aos 90 minutos mais seis, foi marcado por Martinelli. No final do jogo, o jogador mostrou-se emocionado.

Não tenho nem palavras para descrever a alegria que está no meu coração agora de ver todo o povo brasileiro feliz com a classificação, minha família, minha esposa, minha mãe, meu pai, amigos. Não tenho nem como explicar o que eu estou sentindo agora. Acho que a ficha só vai cair daqui a um tempo. Estava falando com a minha família no outro dia, acertei uma bola na trave. Eu sabia que eu ia ter outra oportunidade, graças a Deus hoje consegui fazer o gol da classificação.

Também o selecionador do Brasil, Ancelotti, mostrou-se satisfeito com o resultado, mas admite que o Japão foi, ainda assim, um adversário difícil.

Japão não é uma equipe fácil, equipe bem organizada, muito intensa. O feito que merecemos ganhar é muito importante. Estava esperando o Neymar na prorroga. Falei com ele, se não vamos empatar o jogo, entrava minuto 60, minuto 65.

O selecionador do Brasil a falar também sobre Neymar, que acabou por ficar no banco de suplentes. O adversário do Brasil para a próxima fase sai do jogo de amanhã entre Costa do Marfim e Noruega. Dentro de meia hora começa também mais um jogo dos dezesseis avos de final. Alemanha e Paraguai medem forças. Diogo Varela conosco em estúdio. Boa noite, o que é que podemos esperar deste jogo?

As odds estão muito favoráveis. A Alemanha, esse plano teórico, Laura, dá claramente vantagem à seleção germânica, que venceu o grupo. O grupo E, em igualdade pontual com a Costa do Marfim, e encontra aqui o Paraguai, que é dos terceiros classificados, vem do grupo de Estados Unidos e também Austrália. As duas equipas, naturalmente, apresentam-se na força máxima, com destaque para o lado germânico, o capitão Joshua Kimmich, do lado do Paraguai é Gustavo Gómez, o árbitro é marroquino, Jalal Jaied, sendo que este jogo é do lado da árvore de Portugal, ao contrário do Brasil e Japão, que estivemos a escutar, que está no outro lado. Portugal só poderá encontrar ou a Alemanha ou o Paraguai nas meias-finais, porque está exatamente do mesmo lado da árvore, mas em sítios opostos. Portugal está mais abaixo. A Alemanha e o Paraguai estão logo no início da árvore, vão cruzar depois com o adversário do jogo entre a França e a Suécia. Aí, já é um jogo mais equilibrado. Aqui espera-se, naturalmente, Laura, que a Alemanha possa vencer de forma confortável o Paraguai, mas já percebemos que neste campeonato do mundo não há favas contadas.

Diogo Varela, que vai acompanhar também este jogo entre Alemanha e Paraguai, começa daqui a 20 minutos.

E Laura, tempo ainda para o habitual espaço de informação local.

O município de Vila Nova de Famalicão formalizou a constituição das primeiras quatro unidades locais de proteção civil. A medida pretende reforçar o dispositivo municipal de vigilância florestal e aumentar a capacidade de prevenção e resposta de situações de emergência no território. A Câmara Municipal do Barreiro dá conta de que o abastecimento d'água vai ser interrompido durante o dia de amanhã. A intervenção vai ser feita entre as 09:00 e as 18:00, no âmbito das obras de ligação de novas condutas de água. As ruas afetadas são a da Estremadura e a da Rua do Ouro. O corte de água pode condicionar a qualidade do abastecimento nas zonas envolventes. O município da Batalha diz que vão ser executados trabalhos de requalificação do arruamento de acesso ao novo Centro de Saúde da Batalha. O trânsito proveniente da Estrada Nacional 356, em direção ao centro, vai ser desviado. A intervenção acontece até dia 3 de julho. A cidade da Amadora vai ser palco da partida inaugural da sexta edição da Volta a Portugal Feminina. A partida acontece 1 de julho, junto à Praça São Silvestre. Estão previstos também condicionamentos temporários de trânsito e estacionamento na zona da estação Amadora Este. O município de Cadaval promove no dia 3 de julho uma sessão dedicada ao Startup Voucher Inovate. É uma iniciativa promovida pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, que apoia jovens na criação do próprio emprego. Este programa prevê uma bolsa mensal de €900 durante nove meses. O Festival da Cerveja Artesanal de Santa Maria da Feira está de volta entre 3 e 5 de julho. Apresenta a primeira cerveja artesanal produzida apenas com ingredientes portugueses. Este evento vai reunir dezenas de produtores, mais de 90 referências de cerveja, propostas gastronômicas nacionais e internacionais e também uma programação musical.

E é o ponto final no Jornal das Nove, edição da jornalista Laura Figueiredo. Daqui a pouco temos guerra traduzida. Deixe ficar conosco.