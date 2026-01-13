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É o Jornal das 11 da Rádio Observador, edição de Laura Figueiredo. E Laura, António José Seguro eleva a fasquia, quer ser o candidato mais votado na primeira volta das eleições presidenciais.

Uma ideia sublinhada no dia em que a sondagem da Católica para a RTP e para o Jornal Público coloca Seguro apenas um ponto percentual atrás de André Ventura. Seguro insiste, é o único moderado que pode passar à segunda volta, mas tem que passar em primeiro lugar.

Mas não chega passar à segunda volta, e aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar, porque não podemos permitir que passado 50 anos sobre o 25 de Abril, o candidato do extremismo e do radicalismo, que insiste em nos dividir e pôr português contra português, possa passar em primeiro lugar nesta eleição.

António José Seguro a elevar a fasquia para o próximo dia 18 de janeiro, esta noite num comício no Barreiro.

Com a nova sondagem que o coloca fora da segunda volta, a candidatura de Marques Mendes insiste em Cotrim de Figueiredo e no apelo ao voto útil.

Em Ansião, Marques Mendes continua a criticar o candidato liberal e visa que se o querem ver em Belém não podem desperdiçar o voto na primeira volta. Pouco antes de ser conhecida a nova sondagem, a candidatura atirou aos estudos de opinião, pede concentração de votos. Miguel Viterbo Dias.

O guião está definido e vai tendo apenas ligeiras alterações. O ataque é a Cotrim Figueiredo e aos votos que podem voltar ao bolso de Marques Mendes.

Imagine-se uma crise política. Imagine-se um conflito do governo com o Parlamento por causa do orçamento. Imagine-se um veto político numa lei muito sensível e muito delicada. E agora imagine-se ter na Presidência da República, nesses momentos, alguém que não sabe onde é que tem a cabeça.

E por isso aproveita um dos poucos dados positivos das sondagens.

Não pode haver aqueles que dizem: "Não, eu quero o Marques Mendes na segunda volta, mas na primeira vou fazer aqui uma experiência". Não.

Marques Mendes a avisar os que o colocam como futuro presidente que o voto útil tem que existir logo na primeira volta. E a poucas horas de ser conhecido um novo estudo de opinião em que Marques Mendes continua em quinto lugar, o dirigente do PSD, Luís Campos Ferreira, deixa um aviso.

Quem desceu duas décimas, quem subiu dois pontos, é a novela das sondagens. Mas é assim que nós queremos eleger um presidente da República?

E sugerindo que a divulgação de sondagens durante a campanha deve ser proibida, contra-ataca.

Não faz uma campanha a mostrar a sua destreza física, não faz uma campanha a mostrar os seus dotes de beleza, porque nós não estamos numa campanha para Mister Mundo, para os Jogos Olímpicos.

Num final de tarde em Ansião, em que também esteve o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, novo toque de rebate aos que deram vitórias recentes à AD.

Aquele eleitorado moderado, não socialista, aquele eleitorado que está no centro-direita de alguns, perdoem-me a expressão, cantos de sereia. Mas isso tem um risco enorme.

Joaquim Miranda Sarmento, o sexto ministro a discursar em comícios de Luís Marques Mendes.

Miguel Viterbo Dias com os destaques do comício em Ansião, no Distrito de Leiria. Amanhã o dia começa em Arcos de Valdevez.

Gouveia e Melo volta a apontar erros às sondagens e recusa desânimo nesta fase da campanha.

É a reação do almirante à sondagem da RTP, que o coloca fora da segunda volta e empatado com Marques Mendes. Ora, Gouveia e Melo desvaloriza os resultados.

Não desanima nada. Eu tenho constatado, no meu contacto com a população, uma grande adesão à minha candidatura. Por outro lado, ainda tem uma grande dose de indecisos e se olharem pra ficha técnica da sondagem, mais de 50% das pessoas dizem que podem mudar de opinião. Portanto, há muita coisa que está em jogo neste momento.

A sondagem mostra ainda uma possível segunda volta entre António José Seguro e André Ventura. Quanto a esse cenário, o almirante aproveita para criticar os adversários.

Essa segunda volta, se assim fosse, mostraria que o doutor António José Seguro, que praticamente não disse nada, sem posições redondas, é uma pessoa que não está preparada para os tempos que aí vêm, tinha ganho a confiança dos portugueses, porque estou convencido que não seria o doutor André Ventura, não me parece credível, face à taxa de rejeição que tem, conseguisse ganhar as eleições.

Declarações de Gouveia e Melo aos jornalistas à entrada do jantar comício na Terrugem, no Conselho de Sintra. O almirante volta a defender que a verdadeira sondagem é no dia 18, já este domingo.

E vamos então olhar com mais detalhe para a sondagem conhecida esta noite. Se as eleições fossem hoje, Ventura e Seguro ficavam na frente com Cotrim em terceiro.

É o que indica a mais recente sondagem da Universidade Católica pra RTP Antena Um e Público. De acordo com o estudo, André Ventura aparece em primeiro lugar com 24% das intenções de voto, separado por apenas um ponto percentual de António José Seguro, que surge com 23%. Cotrim de Figueiredo aparece em terceiro lugar com 19% dos votos. Pode, ainda assim, passar à segunda volta, tendo em conta a margem de erro da sondagem. De fora de uma segunda volta ficam Gouveia e Melo e Marques Mendes, ambos empatados com 14%. À esquerda, Catarina Martins e António Filipe registam 2%. Jorge Pinto fica então com 1,5% das intenções de voto. A sondagem mostra ainda 15% de eleitores indecisos.

João Cotrim de Figueiredo enaltece o resultado da sondagem que o coloca em terceiro lugar e afirma que Marques Mendes está fora da corrida à segunda volta.

Declarações num jantar comício em Coimbra. Para além de Marques Mendes, Cotrim de Figueiredo apontou ainda outros adversários, Seguro, Ventura e Gouveia e Melo, para dizer que o único voto útil é na candidatura apoiada pela Iniciativa Liberal.

A sondagem da Universidade Católica, que acabou de sair, comprova isso mesmo

Continuamos a crescer e comprova outra coisa: Marques Mendes já está fora da corrida. E com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal. Para quem não quer Ventura ou Seguro como presidente da República, só pode votar nesta candidatura. Um voto em Marques Mendes ou em Guilherme Melo já não conta, porque não tem a hipótese de chegar à segunda volta. Um voto em André Ventura garante que António José Seguro, do Partido Socialista, é eleito.

Coutinho Figueiredo diz ainda que a candidatura que lidera é a que cresce mais e que é por isso que é atacada por todos.

Sabemos que estamos a incomodar, sabemos que estamos a crescer quando somos o alvo de todos os ataques. Sabemos que há muita gente desesperada a tentar suster um voto que, na verdade, não lhe pertence, que já lhe escapou, mas não vale tudo. Se estão desesperados, trabalhem mais. Se estão desesperados, trabalhem melhor. Nós fazemo-lo e por isso é que continuamos a crescer.

Coutinho Figueiredo, esta noite, num comício que contou com a presença de mais um militante e antigo deputado do PSD, Nuno Freitas.

Já António Filipe desvaloriza as sondagens e critica os adversários que estão a jogar o campeonato da moderação.

É a expressão utilizada pelo candidato presidencial, que esteve esta noite numa sessão pública na Amora, no Conselho do Seixal. O comunista lembra as declarações de Coutinho de Figueiredo, que reconheceu moderação a André Ventura, para fazer um diagnóstico aos candidatos que seguem na frente das sondagens.

Nós temos visto agora que há uma espécie de campeonato da moderação. Vemos os candidatos, todos querem ser moderados. Hoje até já há uns candidatos a dizer que até os candidatos da extrema-direita até parecem moderados. Mas eu quero dizer que isso da moderação é uma outra forma de dizer que querem deixar tudo na mesma ou para pior. Nós não precisamos disso. Nós precisamos é da resolução dos problemas.

António Filipe, nas duas sondagens conhecidas hoje, António Filipe não passa dos 2% nas intenções de voto. Aos jornalistas, garante estar de consciência tranquila.

Não ando na vida política de calculadora na mão, não faço cálculos relativamente a eventuais resultados. Isso deixo aos comentadores e, naturalmente, em função daquilo que for o resultado, o veredito popular é sempre para aceitar e eu continuarei com a minha intervenção política, tal como venho feito até aqui.

António Filipe, que esteve esta noite no Seixal, acompanhado pelo líder parlamentar comunista, Paulo Santos, amanhã arranca o dia com um almoço com juristas na Casa do Alentejo, em Lisboa.

E são agora praticamente 11:10. Vamos ao habitual espaço de informação local.

Começamos pelo Porto. A TAP vai investir 20 milhões de euros na criação de um centro de manutenção no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. O centro vai ter capacidade para dois Airbus A321 ou aviões semelhantes. A obra deve estar concluída dentro de dois anos. Vai criar cerca de 200 postos de trabalho. A Brisa começa amanhã a reabilitação da passagem superior da A2 nos Fóruns de Amora, no Conselho do Seixal. Prevê-se que a intervenção dure cerca de quatro meses. A circulação vai estar condicionada na Rua dos Fóruns de Amora. O município de Loures acompanhou 14 doentes internados às urnas de voto antecipado no último domingo. Os utentes pertencem à Casa de Saúde Santa Maria, em Camarate. O vereador da Câmara Municipal, André Antunes, esteve ao comando desta operação. Os donos do clube italiano Parma vão investir na União de Leiria. É o que avança o jornal Record. O processo da compra da maioria da sociedade anônima desportiva do clube pela Krauss Group está na fase final. A oficialização deve acontecer ainda este mês. Em Santarém, o Teatro Sá da Bandeira vai acolher, em janeiro, cinema e teatro contemporâneo, com destaque para a presença da atriz Sara Carinhas no documentário "Estavas Curso na Barriga do Lobo". Vão também estrear a peça "Lilith" e o filme "Justa", de Teresa Vila Verde. Em Santa Maria da Feira, o mercado municipal vai associar-se à Festa das Fogueiras entre 17 e 20 de janeiro. Estão previstas iniciativas que destacam a fogueira, os produtos locais e as tradições culturais do Conselho durante este evento, que é a mais antiga festividade religiosa do Conselho.

E ficam as sugestões a fechar o jornal das 11, edição da jornalista Laura Figueiredo. Até já.

Até já.