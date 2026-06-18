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Notícias. Notícias das 11 com a Laura Figueiredo. Laura, pela primeira vez num ano e meio, os líderes da União Europeia aprovaram por unanimidade conclusões sobre a Ucrânia. Os líderes dos 27 estados membros estão hoje e sexta-feira reunidos em Bruxelas para debater o apoio à Ucrânia, numa fase de avanço do alargamento do bloco. Portavoz de António Costa, presidente do Conselho Europeu, dá conta de que as conclusões foram aprovadas por unanimidade e também que os líderes decidiram renovar as sanções à Rússia por mais 12 meses. A última vez que uma cimeira do Conselho Europeu tinha aprovado, por unanimidade, conclusões sobre a Ucrânia, tinha sido em dezembro de 2024. Quanto às sanções a Moscovo, o Conselho Europeu reitera a importância de reduzir ainda mais as receitas energéticas da Rússia, de travar as operações da frota paralela e também de restringir ainda mais o sistema bancário russo. São algumas das medidas que constam no pacote número 21 de sanções contra a Rússia, que está atualmente em discussão. Outra das medidas propostas passa pela proibição de entrada em solo europeu de qualquer combatente russo que tenha participado na guerra na Ucrânia. E na análise, o especialista em relações internacionais, Orlando Samões, considera que podemos estar agora numa fase de reequilíbrio de posições entre Rússia e Ucrânia, não só no campo de batalha, mas também no campo diplomático.

Agora no G7, com esta imagem, que não é surpreendente, mas que deve ser sublinhada, de termos Zelensky sentado no conjunto do acordo entre as maiores economias e com a presença da União Europeia. E Trump apenas falar ao Putin pelo telefone, faz com que possamos argumentar que algum reequilíbrio se estabeleceu.

Declarações do especialista em relações internacionais, Orlando Samões, que acrescenta ainda que a Ucrânia está atualmente apetrechada com um nível tecnológico muitíssimo avançado. E o Irã anunciou a suspensão de portagens no estreito de Ormuz durante 60 dias e compromete-se com as operações de desminagem do estreito. Informação avançada num comunicado do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Os navios retidos no Golfo Pérsico voltaram hoje a navegar pelo estreito de Ormuz, mas apenas em duas vias. De acordo com a CBS News, a principal rota está ainda fechada. Estima-se que terá cerca de 80 minas que precisam de ser retiradas. Entretanto, Steve Witkoff, negociador norte-americano, anunciou que Teerão terá convidado inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica para visitar as infraestruturas nucleares do país. Na atualidade nacional, o diretor de Recursos Humanos da ULS de Lisboa Ocidental foi suspenso e está a ser alvo de um processo disciplinar. A informação foi confirmada pela instituição à Agência Lusa, na sequência de uma notícia avançada pela TVI. André Coelho Dias é acusado de ter prendido uma funcionária a uma cadeira com fita-cola e de ter proferido expressões intimidatórias. Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental garante que o responsável vai ficar afastado de funções enquanto decorrer o apuramento deste e de outros casos. Já de acordo com o jornal Público, também a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde instaurou um processo para esclarecer as denúncias que envolvem o diretor de Recursos Humanos da ULS de Lisboa Ocidental. E o governo está a preparar uma reforma no Ministério da Saúde. O plano vai ser conhecido no próximo mês. Uma informação avançada hoje pelo ministro da Reforma do Estado e também pela ministra da Saúde. À margem de uma iniciativa sobre inteligência artificial na saúde, o ministro Gonçalo Matias atentou que as linhas mestras estão a ser ultimadas. Em julho, o plano é revelado.

Serão anunciados as linhas dessa reforma. É uma reforma que tem como objetivo a colaboração do Serviço Nacional de Saúde com os privados e nessa colaboração inclui-se, naturalmente, também a questão dos dados. A questão dos dados é muito importante, a questão da interoperabilidade, a garantia de que os dados estão disponíveis para todos. Nós hoje já temos no SNS 24 os meios complementares de diagnóstico em larga medida disponíveis, mas é importante que esse alargamento também se dê aos privados e, portanto, que nós consigamos constituir aqui uma capacidade de resposta à saúde entre o Serviço Nacional de Saúde e também os vários atores privados.

O ministro Gonçalo Matias explica ainda que a reforma que está em andamento no INEM está também integrada nesta transformação do Ministério da Saúde. E a ministra da Saúde garante que o SNS está a postos para o período de maior calor que se avizinha. Ana Paula Martins assegura que o plano para o verão já está em marcha.

O plano de verão já está feito há algum tempo. A Direção-Geral de Saúde e a Direção Executiva, da parte da saúde, coordenam a resposta durante o verão, como aliás coordenam durante o inverno. O SNS 24, naturalmente, tem aqui, e o INEM, um papel também determinante, assim como todas as unidades locais de saúde e centros de saúde. Isto é muito complexo, como aqui ouviram.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, esta tarde numa iniciativa sobre inteligência artificial na saúde, em Lisboa. Nove membros do grupo neonazi Movimento Armilar Lusitano foram hoje acusados do crime de terrorismo. Planeavam um atentado contra o primeiro-ministro. Luís Montenegro era um dos alvos mencionados na lista, bem como Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco Silva e António Costa. De acordo com a acusação do Ministério Público, a que o Observador teve acesso, um dos elementos deste grupo chegou mesmo a conseguir a morada de Luís Montenegro em Lisboa e também a informação de que a PSP vigiava permanentemente a casa do primeiro-ministro. Nas conversas do grupo, os indivíduos ponderaram raptar Luís Montenegro, mas desistiram da ideia. O plano passou, depois, a ser disparar uma granada para o interior da casa do primeiro-ministro através de uma janela. Além do crime de terrorismo, os nove neonazis do Movimento Armilar Lusitano estão também acusados de incitamento, recrutamento, posse de arma proibida e tráfico de armas.

A UGT não exclui uma nova greve geral se as alterações às leis laborais forem aprovadas no Parlamento.

Mário Mourão assistiu esta tarde ao debate no Parlamento, que terminou com a ideia de que o Chega deverá viabilizar a proposta de reforma laboral do governo para avançar para a discussão na especialidade. Caso isso aconteça, o líder da UGT, Mário Mourão, diz que há espaço para novos protestos.

Vamos acompanhando e evoluindo, porque aquilo que foi hoje aqui discutido, amanhã, se calhar, podem ter outras opiniões. Alguns partidos que fizeram algumas declarações, já nos vêm habituando a isso. Portanto, vamos assistir com toda a serenidade. Dizer o seguinte: a UGT não vai desistir de lutar. A UGT vai continuar a lutar contra este pacote laboral. E não está excluída nenhuma forma de luta, incluindo uma greve geral.

Mário Mourão, líder da UGT, que avança ainda que a Central Sindical vai pedir reuniões com os vários grupos parlamentares. Já o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, esteve esta tarde com os trabalhadores que se concentraram no exterior do Parlamento, garantiu que amanhã vai também marcar presença e deixou um apelo à responsabilidade de todas as bancadas parlamentares.

Vamos agora olhar para o Mundial. A esta hora o Canadá defronta o Catar numa partida do grupo B.

Antes, a Suíça venceu por 4 x 1 a Bósnia. Agora, a acompanhar o Canadá-Catar, está o jornalista João Lourenço, conosco em estúdio. João, boa noite. Tanto o Canadá como o Catar têm de vencer este jogo, caso queiram ficar em primeiro lugar no grupo.

Isto porque a Suíça já fez o trabalho nesta noite, venceu por 4 x 1 em Los Angeles frente à Bósnia. Neste momento, minuto oito, o Canadá que joga em casa nesta fase final do Campeonato do Mundo e continua no ataque. Dar conta de um sinal mais por parte do avançado canadiano Jonathan David, o avançado do Lille, que à passagem do minuto cinco, fez um remate difícil para a defesa do guarda-redes do Catar. Catar treinado pelo antigo técnico do Futebol Clube do Porto, Julen Lopetegui. O árbitro da partida é a Cristián Garay, o árbitro chileno de 37 anos. É a primeira vez que este juiz está a apitar uma fase final do Campeonato do Mundo. Neste momento, há uma falta perigosa para um lado do Catar. Sai o primeiro amarelo para o número 13 da equipe canadiana, Cornelius, o central da equipe do Canadá. Minuto oito. Neste momento, a partida mantém-se a zeros. Canadá zero, Catar também zero.

João Lourenço, a analisar aqui o início desta partida entre Canadá e Catar.

Laura, vamos também atualizar a informação de âmbito local.

Começamos na Marinha Grande. O trânsito vai estar condicionado a partir de amanhã, devido à empreitada Medidas de Acalmia de Tráfego no Conselho da Marinha Grande. Informação avançada pela autarquia. Em comunicado, explica que a circulação vai ser feita de forma alternada na Rua do Repouso e na Rua Cravos de Abril. Os condicionamentos duram até domingo. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos garante que está a preparar uma solução para responder às reivindicações dos doentes com esclerose múltipla. Está prevista uma resposta nas próximas semanas. Isto surge depois de uma petição pública em que os utentes denunciam anos de espera, acompanhamento disperso e também falta de condições especializadas. A Câmara Municipal de Santarém lançou um concurso público para a aquisição de serviços de execução para elaboração de projetos de reabilitação de 10 edifícios habitacionais e para a construção de outros dois. O preço base ronda os €221 mil sem IVA. O contrato tem prazo de execução de 120 dias. As propostas devem ser apresentadas até dia 16 de julho. A Câmara de Oliveira de Azeméis vai instalar pilares de controle de acesso nas ruas pedonais da cidade, limitando assim a circulação de carros. O objetivo é reforçar a segurança de peões, bem como melhorar a mobilidade urbana. Os acessos permanecem autorizados a moradores e comerciantes. Em Alma, a Associação de Nadadores Salvadores de Fonte da Telha alerta para novos perigos no mar. O coordenador da associação, Armando Abolho, dá conta de 12 salvamentos entre a última semana de maio e esta última semana e, por isso, sublinha que o mar já não é o mesmo desde as tempestades que atingiram o país no início do ano. As praias do Conselho de Sintra contam, a partir de agora, com o reforço do dispositivo de segurança no âmbito da Operação Praia Segura, iniciativa da Câmara Municipal, que pretende assegurar uma resposta mais rápida, eficaz e coordenada a situações de risco nas praias do Conselho. Em comunicado, a autarquia explica que os novos meios afetos ao projeto incluem uma viatura, uma moto quatro e uma moto de água destinados a facilitar os trabalhos dos nadadores salvadores.