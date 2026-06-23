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Observador. Jornal das 11, na Rádio Observador, com António José Soares. E António, Portugal venceu o Uzbequistão por 5 x 0 e lidera, para já, o grupo K do Campeonato do Mundo.

É a primeira vitória da equipe das Quinas na prova, depois do empate inicial frente ao Congo. Na goleada por 5 x 0 de Portugal ao Uzbequistão, valeram dois gols de Cristiano Ronaldo, um de Nuno Mendes, outro de Rafael Leão e ainda um autogolo. No final do jogo, na conferência de imprensa, o selecionador Roberto Martínez considera que a principal diferença desta partida para a do Congo foi a parte mental.

Controlar as emoções. Foi isso na estreia, no primeiro jogo, marcamos o gol e já perdemos o controle do jogo naquilo que nós queríamos fazer, a disciplina, as nossas posições. Já era trabalhar com o marcador. Hoje foi, acho que tudo aquilo que aconteceu durante o primeiro jogo, os jogadores utilizaram muito bem a intensidade. Continuamos até o intervalo com uma clareza naquilo que nós precisávamos fazer. Chegamos ao último terço, mas controlar as emoções é ainda mais importante do que o que aconteceu depois de marcar o primeiro gol.

A reação do selecionador nacional, Roberto Martínez, depois da vitória por 5 x 0 frente ao Uzbequistão, na segunda partida do Mundial.

E Cristiano Ronaldo mostra-se feliz e orgulhoso com esta goleada por 5 x 0 frente ao Uzbequistão.

O capitão da Seleção Nacional recorda a última semana, que diz ter sido muito difícil para a equipe e, sobretudo, para ele próprio.

Eu sabia, quem trabalha Deus ajuda. Sabia que os meus companheiros iam me ajudar também. Foi uma semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que noutra coisa. Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta.

A reação de Cristiano Ronaldo no final da segunda partida de Portugal na fase de grupos do Campeonato do Mundo.

O primeiro-ministro diz estar muito orgulhoso da atitude e da mentalidade da equipe.

Luís Montenegro elogia o capitão da Seleção Nacional pela forma como geriu as críticas apontadas e a atitude que demonstrou.

O Cristiano Ronaldo vive nesta pressão há mais de duas décadas. Portanto, ninguém como ele sabe gerir, do ponto de vista emocional, do ponto de vista motivacional também, aquilo que é a sua responsabilidade como um dos membros da equipe que entra em campo e que está na preparação desta jornada. E eu sinto que ele soube analisar tudo aquilo que foi o desempenho da nossa equipe no primeiro jogo.

O chefe de governo, que assistiu a esta partida nos Estados Unidos, sublinha que não pode haver falhas caso Portugal passe a fase de grupos. A equipe das Quinas defronta já a seguir, no próximo domingo, a Colômbia, no dia 28, pela 00h30, hora de Lisboa, uma partida que vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador.

Ainda no Campeonato do Mundo. Terminou há minutos o jogo entre Inglaterra e Gana.

Uma partida do grupo L, que foi acompanhada pelo Diogo Varela. Olá de novo, Diogo. Como é que se portou a seleção orientada pelo português Carlos Queiroz frente à Inglaterra?

Olá, António. Portou-se muito bem. Consegue sair com empate, um empate que obviamente sabe mais a vitória à seleção africana do que propriamente à favorita Inglaterra. A seleção orientada pelo germânico Thomas Tuchel tentou tudo, mas pela frente encontrou um bloco muitíssimo bem montado pelo Gana, que depois da vitória inaugural, soma agora mais um ponto e vai liderando este grupo L em igualdade pontual com a Inglaterra, as duas seleções com quatro pontos. Mas claramente, António, que este empate, sobretudo à equipe de Carlos Queiroz, fá-los sorrir. Foi uma bela exibição por parte de um Gana, que tem aqui aspirações para continuar na prova.

Obrigado, Diogo. Ficam então esses apontamentos sobre este Inglaterra-Gana, que terminou com o empate. Mais logo, joga-se a partir da meia-noite o Panamá-Croácia, também deste grupo L. A ronda fecha às 3h com o Colômbia-Congo, também um jogo do grupo onde está Portugal.

Mudamos de tema. Três bombeiros ficaram feridos no combate ao incêndio que lavra na freguesia do Ameixial, em Loulé.

Segundo o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, tratam-se de feridos ligeiros. Os três bombeiros foram assistidos no hospital devido a pequenos traumas físicos. Abel Gomes acrescentou ainda que o incêndio continua a lavrar em duas frentes ativas com intensidade.

Nós temos um incêndio com duas frentes, tanto uma frente do flanco esquerdo, que é aquela que nos oferece menor preocupação, apesar de continuarmos a combatê-la e a tentar extingui-la. Depois temos uma frente no flanco direito, que essa sim, com a rotação do vento que se faz sentir e o potencial que ela tem para abrir, oferece-nos muita preocupação e é aquela onde estamos a incidir com o maior número de meios e umas ações combinadas para tentarmos dobrar este incêndio e evitar que ele ganhe proporções ainda maiores para este lado do incêndio.

Declarações do segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, num registo captado pela RTP Notícias. A esta hora estão no terreno 385 operacionais apoiados por 130 meios terrestres.

O Senado dos Estados Unidos votou contra novos ataques coordenados por Donald Trump ao Irã.

O presidente norte-americano pode ser impedido de realizar novas ofensivas contra o regime de Teerão, sem a autorização prévia do Congresso. Os rumos do conflito sob as ordens de Donald Trump estão a preocupar o Senado norte-americano, que votou então contra estas novas ações e a favor da retirada das tropas norte-americanas do conflito. Segundo o New York Times, 50 senadores votaram a favor, incluindo quatro republicanos, 48 votaram contra. A proposta não precisa de ser assinada por Donald Trump, mas a sua aplicação não tem força de lei.

Em França, foi registado hoje o dia mais quente de sempre.

Pelo menos desde que existem medições, em 1947. Foram batidos vários recordes absolutos de temperatura na região ocidental do país, de acordo com o Instituto Meteorológico Francês. Por exemplo, em cidades como Cazaux, foram atingidos 43,3 °C, 42,2 °C em Niort e em Bordeaux os termômetros marcaram 42,1 °C, em Rennes, 41,3 °C. O calor vai continuar em França, com máximas semelhanças, pelo menos até ao final desta semana.

António, vamos agora atualizar as notícias de âmbito local.

Filipa, vamos começar por Lisboa, onde o metro vai lançar um projeto-piloto em outubro para abrir mais cedo. O anúncio foi feito hoje numa conferência sobre transportes públicos no Cais do Sodré. A empresa quer antecipar em uma hora o início da operação, ou seja, passar a abrir às 05h30 para adaptar o serviço às novas necessidades de mobilidade. Há um projeto que prevê quadriplicar a Linha do Norte entre a Castanheira do Ribatejo e a Azambuja. Para além da passagem para quatro vias, a Infraestruturas de Portugal tem planeadas obras de reabilitação nas estações e apeadeiros da zona. Apenas o estacionamento da Azambuja fica de fora. O projeto está em consulta pública até dia 3 de julho. O trânsito vai estar condicionado quinta e sexta-feira em Almada, devido a uma intervenção dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para execução urgente de trabalhos de reparação e repavimentação. A Rua da Liberdade, junto ao Parque Comandante Ramiro Correia, vai estar com a circulação condicionada. Na Marinha Grande, os proprietários de terrenos afetados pela tempestade Cristina podem receber apoio até 1.500 € por hectare para limpeza florestal. As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 30, ou seja, até amanhã, nesta terça-feira. Os trabalhos devem ficar terminados até 15 de novembro. A ajuda integra a estratégia de redução do risco de incêndio e recuperação do território. O evento Gin and Street Food Session 2026 vai decorrer amanhã e quinta-feira em São João da Madeira. A entrada é gratuita e vai realizar-se na Praça Luiz Ribeiro e ruas envolventes. Os GNR, Cromos da Noite e a dupla de DJs Rich&Manes são alguns dos artistas que integram o programa musical. E terminamos na Biblioteca Municipal de Famalicão, que vai promover uma sessão sobre apoios ao emprego, ao empreendedorismo e ao investimento. A iniciativa, no âmbito do projeto Famalicão Made IN, inclui a apresentação dos programas e esclarecimento de dúvidas aos participantes. A sessão, que vai ter lugar no dia 2 de julho às 16h, dirige-se a empresários e potenciais interessados em conhecer mecanismos de apoio ao investimento e ao desenvolvimento de projetos.

Notícia de fecho do Jornal das Onze.