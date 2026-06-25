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Atualizar a informação. Jornal das 11 com Laura Figueiredo e Laura subiu para seis o número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos na Venezuela.

Tratam-se de quatro portugueses e dois lusodescendentes, número confirmado à Rádio Observador por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há também mais de 50 portugueses desaparecidos, número que o ministro Paulo Rangel diz que pode vir a aumentar. Por enquanto, na Venezuela, o número oficial de vítimas mortais é 188. Há também mais de 1500 feridos. Desde os dois sismos registados ontem à tarde, com uma intensidade superior a sete na escala de Richter, a Venezuela já registou mais de 135 réplicas.

E Laura, Portugal é um dos oito países europeus que vai enviar ajuda para a Venezuela.

O ministro Paulo Rangel explica que o processo está a ser coordenado entre vários ministérios.

Quer o Ministério da Defesa, através da Força Aérea, quer o Ministério da Administração Interna, quer o Ministério da Saúde e com a coordenação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós estamos a tudo fazer para que esse voo saia o mais depressa possível.

O que é que isso quer dizer?

Isso pode ser durante esta madrugada, pode ser só amanhã de manhã. É preciso ver que temos, desde logo, uma coordenação também com outros países europeus que estão a enviar as suas equipas e com as autoridades venezuelanas e com a disponibilidade de voos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista na RTP. Entretanto, em comunicado, o Ministério da Defesa adianta que as Forças Armadas estão disponíveis para assegurar meios aéreos para transporte de pessoas e equipamentos, ações de repatriamento e apoio médico e logístico às populações afetadas. Na rede social X, a presidente da Comissão Europeia confirmou também que Portugal, Espanha, Itália, República Checa, França, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos vão enviar ajuda imediata. Ursula von der Leyen acrescenta ainda que a União Europeia está preparada para enviar mais ajuda, incluindo assistência médica.

Na política nacional, foi aprovada de forma definitiva a criação da Prestação Social Única.

Aprovada com os votos a favor da AD, com a abstenção do PS e da Iniciativa Liberal, o Chega e a restante esquerda votaram contra. No final da votação, o Partido Socialista justificou a viabilização com as mudanças que diz que tornaram a proposta mais humanista.

Não votámos a favor. Não votámos a favor porque é uma autorização legislativa, porque o processo legislativo merecia ter tido mais espaço, mais tempo. Mas com esta autorização legislativa, com esta proposta de lei, foi salvaguardado o essencial da proteção daqueles que precisam de políticas de inclusão. O combate à pobreza está presente neste documento. O humanismo está presente neste documento final.

Eurico Brilhante Dias, do PS, perante um Chega que critica a falta de critérios de rigor nesta proposta.

Aquilo que o Chega queria era simples: para além de, obviamente, quem é imigrante e vem para Portugal, tem que descontar antes de ter acesso a apoios sociais. Cinco anos, tal como acontece em Itália, cinco anos, tal como acontece na Alemanha e aliás, na Dinamarca, são nove anos. E eu pergunto: será Portugal um país mais rico do que algum destes três que eu mencionei?

Cristina Rodrigues, do Chega. Já o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, diz que o partido tentou negociar com todos até ao fim.

Laura, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

Começamos na Grande Lisboa. Este verão, a Carris Metropolitana volta a reforçar as ligações aos principais destinos balneares. A partir de 4 de julho, regressam as linhas do mar, o serviço sazonal de verão da transportadora, com ligações mais rápidas e diretas às praias da região. Até ao final de agosto vai ser reforçada a oferta de transportes para a costa da Caparica, também para as praias de Sesimbra, que vão receber duas novas ligações. Em Vila do Conde, abriram hoje as candidaturas à quinta edição do Programa Municipal de Apoio Social ao Arrendamento Habitacional. As candidaturas, decorrentes até 10 de julho, podem ser submetidas no site da Câmara Municipal ou através do Balcão Único. O programa destina-se a famílias residentes no município há pelo menos dois anos e que enfrentem dificuldades económicas para assegurar o pagamento da renda. A Câmara Municipal de Estarreja vai entregar amanhã quase 50 bolsas de estudo a jovens do município que frequentam o ensino superior. As bolsas referentes ao ano letivo 2025/2026 preveem o apoio financeiro mensal de até €125 durante 10 meses. O investimento global da autarquia é de cerca de €40 mil. Em Oeiras, foram encontrados pela primeira vez cavalos-marinhos ao longo da costa. O registo foi feito durante mergulhos científicos do Projeto BiomarCo, dedicado ao estudo dos ecossistemas costeiros. A descoberta é considerada um marco para a investigação na região. Vai permitir aprofundar o conhecimento sobre a distribuição da espécie e as condições que favorecem a presença na costa portuguesa. O centro histórico da Marinha Grande recebe no próximo dia 4 de julho o evento Quarteirão da Fábrica. O programa transforma as ruas numa galeria viva de arte, com exposições, música e artes circenses. A iniciativa é promovida pelo município da Marinha Grande, em parceria com a Fábrica e com a Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande. Terminamos em Santarém. O centro histórico da cidade volta a transformar-se, a partir de hoje, num grande arreal para mais uma edição dos Santos Populares. A festa estende-se até domingo. Até lá, a cidade recebe concertos, DJs, folclore, animação de rua e gastronomia.