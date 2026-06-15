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As notícias com Miguel Pina Andrade.

A Rússia atacou de forma massiva Kiev e atingiu um mosteiro histórico da capital ucraniana. Há relatos de explosões. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas depois de um ataque russo ao mosteiro Pechersk Lavra, que se incendiou esta madrugada. As autoridades locais apelaram aos residentes na área para procurarem abrigo. O ataque aéreo com drones atingiu um símbolo espiritual e cultural da capital ucraniana e danificou a rede elétrica, tendo deixado 140 mil pessoas sem energia. O autarca da cidade, Vitali Klitschko, afirmou numa mensagem no Telegram que o fogo afetou tanto casas como carros. O mosteiro, um monumento classificado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, foi seriamente danificado. Kiev estava a ser alvo de ataques massivos com mísseis, segundo testemunhos recolhidos pela Reuters, um edifício residencial também estava a arder e várias explosões foram ouvidas. O acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão vai ser assinado na sexta-feira, na Suíça. É o que anuncia o chefe de governo do Paquistão, país que tem desempenhado um papel de mediador nas negociações. Escreve o primeiro-ministro paquistanês na rede social X que após intensas negociações, o Paquistão tem o prazer de anunciar que o acordo de paz foi alcançado. Donald Trump confirmou também a assinatura deste acordo com o Irão. O presidente norte-americano escreve na rede Truth Social, de forma taxativa, que o acordo com a República Islâmica do Irão está agora concluído. Donald Trump dá os parabéns a todos os envolvidos nas negociações e garante que o documento prevê, com efeito imediato, a abertura do estreito de Ormuz, bem como o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos da América. O Irão ainda não se pronunciou oficialmente sobre o acordo de paz anunciado por Trump e pelo primeiro-ministro paquistanês. No entanto, e de acordo com o New York Times, a emissora estatal iraniana afirma em tom glorioso que os Estados Unidos foram forçados a aceitar o fim da guerra. O secretário-geral das Nações Unidas já reagiu a este anúncio. Na rede social X, António Guterres saudou o acordo de paz, descreve-o como um passo crucial. Também no X reagiu o primeiro-ministro britânico. Keir Starmer afirma que está convicto de que a liberdade de navegação sem restrições deve ser restabelecida no estreito de Ormuz. Acrescenta que o Irão não deve ter uma arma nuclear nunca. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, diz que os líderes do G7 vão discutir a reabertura a longo prazo do estreito de Ormuz. Vão também analisar as consequências do acordo de paz, o apoio ao Líbano e também a conclusão de um acordo sobre as atividades nucleares e balísticas no Irão. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou também sobre o acordo de paz este domingo. Barack Obama diz ter dúvidas quanto à eficácia do acordo. Para o antigo presidente norte-americano, nada garante que este acordo venha a trazer mais benefícios em relação ao que já estava estabelecido anteriormente.

É duvidoso que qualquer acordo que venha a surgir seja significativamente diferente ou represente uma melhoria substancial em relação ao acordo que já tínhamos e que funcionou durante muito tempo antes de nós, Estados Unidos, sairmos dele. Por isso, o que espero é que os bombardeamentos parem e que as pessoas comuns deixem de sofrer as consequências da guerra.

O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão, que vai ser assinado dia 19 de junho, em entrevista à ABC News. Declarações de Barack Obama, em entrevista à televisão norte-americana. Paulo Raimundo lança um desafio a Luís Montenegro. Quer que o primeiro-ministro retire o pacote laboral já no próximo debate quinzenal no Parlamento, na próxima quinta-feira. O secretário-geral do PCP diz que Luís Montenegro faria um grande serviço ao país se retirasse o pacote laboral da equação.

Eu acho que um grande serviço que o senhor primeiro-ministro devia fazer ao país na próxima quarta-feira, é retirar o pacote laboral e poupar o país a isto. Não tem jeito nenhum. Os únicos que defendem hoje o pacote laboral é o senhor primeiro-ministro e membros do governo, os senhores da Iniciativa Liberal e do CDS, o Chega, envergonhado, mas defende, e depois são as confederações patronais. Não vai sobrar para as confederações patronais, pois não? O pacote laboral. Não vai sobrar a precariedade para os membros das confederações patronais. Não vai sobrar os justamentos injusta causa para as confederações patronais.

O secretário-geral do PCP, questionado sobre a última reunião entre Luís Montenegro e André Ventura, acusa o Chega de não ter credibilidade no posicionamento relativo ao pacote laboral. Ora, Paulo Raimundo afirma que se o Chega for coerente, vai votar contra.

Se nós pudéssemos levar em conta a palavra do Chega, se fosse uma palavra credível, não via nenhuma razão sequer para ser agendado. Certo? Mas como a gente não pode levar em conta a palavra do Chega, estamos sempre à espera de tudo. Há uma coisa que eu sei, é que o Chega, eu ia dizer para ser coerente, o Chega, segundo aquilo que tem afirmado, vai votar contra. Ora, se vai votar contra, o pacote laboral está chumado, não há nenhuma alternativa.

O secretário-geral do Partido Comunista, Paulo Raimundo, em declarações aos jornalistas sobre a discussão da reforma da lei do trabalho no Parlamento Olhemos agora para o Mundial de Futebol. O treino da Seleção Nacional foi cancelado devido a um aviso de tempestade. Os protocolos de segurança das autoridades locais para este tipo de eventos obrigaram ao cancelamento do treino. Depois de chegar ao Gardens North County District Park, a equipe recolheu para local seguro, cumpriu trabalhos de preparação devidamente programados para este tipo de situações de emergência. Depois, os jogadores realizaram um treino de ativação física num pavilhão coberto. Devido aos avisos de mau tempo, a conferência de imprensa da Seleção Nacional em Palm Beach também foi cancelada. Matheus Nunes ia ser o porta-voz da comitiva, mas todas as atividades com imprensa foram canceladas. É uma informação confirmada também pelo enviado especial d'O Observador aos Estados Unidos, que se encontra um pouco mais ao sul, na cidade de Miami, onde Miguel Cordeiro, uma espécie de festival do futebol na maior fanzone do mundial, foi também cancelada devido à chuva.

É o primeiro grande evento a ser interrompido em Miami, evento ligado ao mundial, o FIFA Fan Festival. É uma espécie de festival de verão, mas apenas dedicado ao mundial de futebol, com imensos ecrãs gigantes, com várias atividades para os mais novos, com stands de venda de camisolas, de produtos ligados ao mundial. Um festival gigantesco que foi evacuado. Todas as pessoas tiveram de deixar, uma autêntica debandada. O Observador conseguiu acompanhar esse momento. Nos ecrãs gigantes, avisos que diziam que, devido às previsões meteorológicas, todas as pessoas tinham de abandonar o recinto. E assim foi. Em poucos minutos, todas as pessoas abandonaram. O céu também começou a ficar cinzento. Espera-se chuva e tempestade de trovoada para as próximas horas. Não é propriamente uma tempestade tropical, com ventos a superar muito fortes. É, sim, uma preocupação com a tempestade de trovoada. Trovoada é um problema sério na região da Flórida. É uma situação que provoca vários mortos. Ainda recentemente, houve notícias de uma criança morta num jardim na Flórida devido à trovoada e, portanto, não se brinca com esse assunto aqui nesta região. Todas as pessoas neste FIFA Fan Festival tiveram de sair do recinto. Foi muito rápido esse momento de evacuação e os adeptos, alguns ainda continuam à porta a tentar perceber se podem voltar, mas grande parte já deixou esta zona na baía de Miami.

O jornalista Miguel Cordeiro, enviado especial d'O Observador ao Campeonato do Mundo de Futebol. Já acabou o jogo entre Costa do Marfim e Equador. Vitória da seleção africana por 2-0. Por 1-0, aliás, o gol foi marcado no final da partida. Vamos à crônica deste jogo do grupo E. Comigo está o jornalista João Lourenço. Boa noite, João. Para ti, quem foi a pérola deste jogo?

Teremos que entregar a pérola ao jogador, neste caso, do Red Bull Leipzig, Yan Diomande, o atleta que teve bastante acutilante em termos ofensivos, quer na primeira parte, quer na segunda parte. Foi sempre alguém que causava dores de cabeça à defesa do Equador. É alguém que, em termos de mercado de transferência, já tem causado bastante furor, quer, neste caso, para a Liga Espanhola, mas principalmente para a Premier League. Há aqui um bom sinal, neste caso, para adeptos, quer, por exemplo, do Manchester City ou Liverpool, até porque estão a precisar de um extremo-esquerdo. Yan Diomande pode ser alguém que pode fazer frente, por exemplo, a outros atletas, como por exemplo, Ian Maatsen, que é o defesa-esquerdo do Arsenal e que hoje teve que fazer muito para travar este extremo-esquerdo. É alguém que tem feito uma muito boa temporada no Red Bull Leipzig, que esteve na Liga Espanhola, que inclusive teve no verão passado associado a algumas equipes portuguesas, mas já na altura o valor da transferência era demasiado alto para a capacidade dos emblemas nacionais. Foi para a equipe do Red Bull e agora certamente está numa montra muito maior, quer na Bundesliga, quer neste mundial e, para além disso, para além da boa exibição, vê a sua equipe vencer o primeiro de um dos jogos que podiam ser capitais nas contas do grupo.

E depois deste jogo, quem foi o joker?

Temos que atribuir o joker a Amad Diallo. Ele marcou ao minuto 90. Foi, neste caso, o jogador-chave para este triunfo da seleção dos Elefantes. Eu estive agora aqui muito rapidamente a ver os dados dele. Ele teve apenas dois gols no Manchester United. Foi lançado, na altura, pelo mister Ruben Amorim, numa posição mais de ala-direito, muito no esquema 3-4-3. No entanto, ele nos últimos jogos, acima de tudo com o Michael Carrick, não teve tanto espaço. Mas acima de tudo, apesar destes dois gols, ainda fez 23 jogos. Tem 23 anos, chega a este mundial, que pode muito bem ser o joker, não só desta crônica, mas acima de tudo para a equipe da Costa do Marfim. Alguém que salta do banco, que consegue descongelar muitas vezes o ataque, dar esse novo ritmo, novo sangue, novos pulmões à equipe da Costa do Marfim. Entra muito bem, por acaso apanha a bola numa zona em que nem é muito dele. Teoricamente, quem devia estar a fazer o cruzamento era o Diallo. Não foi ele que fez o cruzamento, foi um receptor. Remate seco ao segundo poste, o guarda-redes do Equador não tinha hipótese.

O joker deste jogo, Amad Diallo, que um jogo a contar para o grupo E, na tarde deste domingo, a Alemanha venceu por 7-1 o Curaçao. Depois deste resultado, Costa do Marfim 1, Equador 0, qual é a sentença?

É o confirmar das previsões já para este grupo. Era um grupo que tinha Equador, tem também Curaçao, Alemanha e Costa do Marfim. Sabíamos que num lote destas quatro equipes, havia três que podiam almejar bons resultados, principalmente uma. Estamos a falar da Alemanha. Não é a Alemanha de outros tempos, é certo, mas com grandes valores, Jamal Musiala, Kai Havertz, Pavlenka, o jogo de Joshua Kimmich também Em inclusive ainda à presença titular de Manuel Neuer, seria certamente sempre o favorito, mas tanto a Costa do Marfim como o Equador estariam certamente em busca não só do segundo lugar, quem sabe do primeiro, até porque a Alemanha ainda vai ter que jogar tanto com a Costa do Marfim como com o Equador, mas acima de tudo um lugar à espera de confirmar não só o segundo lugar, mas acima de tudo ser o melhor para além da Alemanha. Ganha vantagem à Costa do Marfim. A seleção africana vai ter o próximo encontro frente à Alemanha. No Canadá, decidirão, certamente, o primeiro lugar do grupo. No entanto, a Costa do Marfim já tem esse mais ou menos equilíbrio em termos de passar à próxima fase. Quanto ao Equador, tem que correr atrás do prejuízo, terá essa partida frente ao Curaçao, que sempre é um adversário, eu não vou dizer mais fácil, porque nenhum adversário é fácil neste campeonato do mundo, um adversário mais simpático, mais acessível para as ambições do Equador. Vimos, e será um dos argumentos nesta crônica da mentira, que têm poder ofensivo, vimos que temos individualidades, ficam aquém do resultado, um pouco de falta de sorte também por sofrerem o gol ao minuto 90, mas irão ter que correr atrás do prejuízo.

Fica só por fim, por dar a mentira desta partida, João, que já deste aqui um cheirinho.

E é a falta de gols. Uma partida que teve tantas oportunidades, tanto na primeira parte como na segunda parte, três bolas aos ferros da Beliza, jogadores que do meio-campo para frente são bastante bons, neste caso, predicados muito superlativos. Os jogadores como, por exemplo, Nicolas Pepe e Andy Diomande, de um lado da Costa do Marfim, de um lado do Equador, temos certamente Gonzalo Plata, o próprio Enner Valencia, que já está um pouco mais velho, mas acima de tudo continua a entregar bastante qualidade. Há um jogador que não entra no Equador e que para mim poderia ter sido fator-chave, que é o Kendry Páez, um jovem valor que joga no Brasileirão. Não saiu do banco, não sei quais as razões de Kendry Páez não ter entrado nesta partida. Gonzalo Plata, Enner Valencia, o próprio Moisés Caicedo, que é um box-to-box do Chelsea, com muita qualidade, por isso haveria certamente argumentos tanto de uma equipe como de outra para dar mais gols. A sorte não esteve nem de um lado nem do outro. Quer dizer, esteve de um lado porque houve um gol, mas apenas ao minuto 90. Muitos bolas ao poste, trabalho defensivo mais ou menos exímio, duelos muito violentos entre as duas equipes. O árbitro François Letexier teve que ir várias vezes ao bolso buscar do cartão amarelo, mas esperava mais gols. E acho que acima de tudo, quem esteve a ver este jogo a estas horas da noite também esperava muito mais.

Crônica desta partida com o jornalista João Lourenço, que também vai acompanhar o próximo jogo deste Campeonato do Mundo de futebol entre a Suécia e a Tunísia. Até já, João. A notícia de fecho do jornal das 14h. A informação regressa daqui a nada, às 14h30.