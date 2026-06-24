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Das Horas. As notícias com Teresa Freire. Boa noite. Começamos pelo mundial. Portugal venceu o Uzbequistão por cinco bolas a zero e lidera, para já, o grupo K. A primeira vitória na prova, depois do empate inicial frente ao Congo. Este jogo contou com dois gols de Cristiano Ronaldo, o capitão da equipa, um de Nuno Mendes, outro de Rafael Leão e ainda um autogolo, no final do jogo. Na conferência de imprensa, o selecionador Roberto Martínez considera que a principal diferença deste jogo para o primeiro, com o Congo, foi a parte mental. Já quando questionado sobre as críticas feitas durante a semana, Roberto Martínez considera que a seleção nacional ficou mais madura.

Foram dias muito importantes ao nível psicológico. Acho que o grupo ficou muito responsável, fechou do barulho de fora e acho que isso fez com que o balneário tornasse-se mais forte, mais unido, para poder controlar as emoções, porque o aspecto tático desta equipa, falei ontem, que é uma equipa que tem uma flexibilidade tática, que todos falamos disso, a qualidade individual, todos os aspectos positivos para poder ter um desempenho como hoje. Mas hoje também marcar o segundo gol ajuda.

Roberto Martínez a destacar esta vitória. Já Cristiano Ronaldo mostra-se feliz e orgulhoso depois deste jogo. No entanto, o capitão da seleção nacional recorda a última semana como uma muito difícil, tanto para si mesmo como para toda a equipa.

Eu sabia, quem trabalha Deus ajuda. Sabia que os meus companheiros iam ajudar também. Foi uma semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que noutra coisa. Foi difícil, não vou-- tenho que confessar, mas estamos de volta.

Cristiano Ronaldo à margem desta vitória para Portugal. Quanto às reações, o primeiro-ministro, que assistiu a esta partida em Houston, disse estar muito orgulhoso da atitude e da mentalidade da equipa. Luís Montenegro elogia o capitão da seleção nacional pela forma como geriu as críticas apontadas e pela atitude que demonstrou.

O Cristiano Ronaldo vive nesta pressão há mais de duas décadas. Portanto, ninguém como ele sabe gerir, do ponto de vista emocional, do ponto de vista motivacional também, aquilo que é a sua responsabilidade como um dos membros da equipa que entra em campo e que está na preparação desta jornada. E eu sinto que ele soube analisar tudo aquilo que foi o desempenho da nossa equipa no primeiro jogo.

Já em Portugal, no Porto, foi onde assistiu ao jogo o presidente da República, que já saudou a seleção portuguesa pela vitória. António José Seguro fez uma pausa na participação nos festejos de São João, no Porto, para assistir ao jogo na Casa do Roseiral, na companhia do presidente da Câmara, Pedro Duarte. E depois da partida, aos jornalistas, aproveitou para dar os parabéns à seleção das Quinas.

Tinha dito que nós precisávamos, o país todo precisava e merecia uma grande vitória. E tivemos ela. Parabéns à seleção.

Um desempenho bem diferente daquele que vimos no primeiro jogo.

Parabéns à seleção.

O presidente da República, que vai estar nas bancadas do Estádio Hard Rock, em Miami, para assistir ao último jogo de Portugal na fase de grupos. A partida contra a Colômbia está marcada para a madrugada de domingo, à meia-noite e meia de Lisboa. Ainda no Campeonato do Mundo, já terminou o jogo entre o Panamá e a Croácia. O jogo do grupo L deu a vitória à seleção croata por uma bola a zero. Depois deste jogo, o Panamá fica fora da competição. Mais cedo, a Inglaterra empatou com o Gana. Esta partida, também do grupo L, terminou sem gols. Já às 15:00, arranca outro jogo do grupo de Portugal, o grupo K, entre a Colômbia e o Congo. A acompanhar o jogo vai estar o jornalista Martim Madeira. Martim, uma hora antes do jogo, já temos os 11.

Já temos os 11 iniciais dessas duas equipas, que são do grupo de Portugal, como bem disseste. A Colômbia vai alinhar num 4-2-3-1. Esta equipa de Néstor Lorenzo, que vai começar com Vargas na baliza. Depois, os quatro da defesa estão Muñoz na direita, Mojica do lado esquerdo. Depois, no eixo, no meio desta defesa, vai estar Lucumi e Davinson Sánchez. Os dois médios mais defensivos são Puerta e Lerma. E depois o número 10 desta equipa, capitão e médio-centro ofensivo, é um jogador que já foi um botador do mundial, um menino dor de mundial, especificamente no mundial 2014, para quem bem se lembra. James Rodríguez vai estar aqui a capitanear esta equipa da Colômbia e na posição de médio-centro ofensivo. Já os três da frente, no lado direito, está o número 11, Jhonatan Arias. No lado esquerdo está um ex-Porto, agora do Bayern de Munique, um dos melhores extremos do mundo, que pertence a um dos melhores ataques do mundo no Bayern de Munique, Luis Díaz. E na frente está um conhecido do Sporting, Luis Suárez está na frente desta equipa da Colômbia. Já a República Democrática do Congo, que empatou contra Portugal, vai alinhar numa tática muito defensiva. Já era de esperar, fez o mesmo com Portugal. Num 5-3-2, na baliza vai estar Mpasi Nzau. Depois, no lado direito desta defesa do Congo, está Aaron Wan-Bissaka, que até há pouco tempo era internacional inglês, agora naturalizou-se do Congo para este mundial. Depois, no lado esquerdo, vai estar Masuaku, que também se naturalizou do Congo recentemente. Depois, os três centrais vão ser um já conhecido do Futebol Clube do Porto, o Mabemba, é o capitão desta equipa, já foi central do Futebol Clube do Porto. Depois Kapuadi e outro inglês que também se naturalizou do Congo para este mundial, Alex Tuanzebe, que era do Manchester United. Depois, três homens no meio-campo. Está Mukairu, Motosami e Kayembe. E na frente temos Bakambu e o autor do gol contra Portugal, Wissa. São estes os 11 desta Colômbia-Congo, um jogo que pode ditar muito das contas deste grupo Portugal. O melhor a sair daqui seria um empate, porque assim Portugal só teria de empatar contra a Colômbia para passar em primeiro do grupo.

Martim Madeira, com os 11 do jogo entre a Colômbia e o Congo, a começar daqui a menos de uma hora. Noutros temas, três bombeiros ficaram feridos no combate a um incêndio que lavra na freguesia do Ameixial, em Loulé. De acordo com o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, tratam-se de feridos ligeiros. Foram assistidos no hospital devido a pequenos traumas físicos. Apesar da rapidez com que o fogo tem estado a deflagrar desde o início, à hora do início da noite, Abel Gomes fala numa janela de oportunidade para o combate nestas horas.

As próximas horas vão ser muito importantes, porque temos aqui uma janela de oportunidade durante a noite com os fenómenos meteorológicos, quer o vento, que vai diminuir a intensidade, quer a umidade relativa, que vai aumentar e que vão criar potências para podermos dominar este incêndio durante a noite.

São declarações do segundo comandante regional de emergência e proteção civil do Algarve, Amélio Gomes, em registros captados pela RTP Notícias. E a agência Lusa, por volta da meia-noite, avançava que por essa hora estavam 390 operacionais no terreno e 134 meios técnicos. E a noite de São João, no Porto, está em festa e o Observador esteve presente. O jornalista Miguel Pinheiro Correia andou pelas ruas da Invicta para retratar a noite mais longa do ano na cidade do Porto.

Vozes afinadas, martelo na mão e sardinhas na brasa. Está tudo a postos para a noite mais longa do ano na cidade do Porto. Se o São João é motivo suficiente para cantar, hoje houve motivos redobrados para esvaziar os pulmões. Também nas ruas, o metro quadrado passou a ser, mais do que caro, raro. Entre tripeiros e forasteiros, há sempre espaço e comida para todos.

Já tivemos a oportunidade, eu e o senhor presidente da Câmara, de comer uma bela sardinha, muito bem assada, e beber um vinho tinto verde. Prová-lo.

Se o presidente da República, no papel de convidado, não se queixou, o anfitrião olhou com orgulho para a cidade vestida de gala.

Sinto um orgulho diferente, eu diria, para ser muito honesto e genuíno, porque poder sentir que estou a liderar uma cidade como esta é, de facto, um privilégio enorme.

A chuva não estragou os planos e a seleção nacional acrescentou o último ingrediente para a receita de sucesso dos festejos perfeitos.

É a mistura perfeita, cheira a sardinha, Portugal ganhou 5x0, o Cristiano marcou dois gols e está toda a gente a dançar na rua, está toda a gente bem disposta, tudo a martelar na cabeça uns dos outros, está um espetáculo.

Mas o espetáculo só ficou completo nos céus. Primeiro, e para quem sabe, com os balões.

É preciso deixar bem aquecer, encher de ar quente e só depois soltar.

Depois, o fogo de artifício.

Foi curtinho. Eu acho que já houve anos melhores. Acho que é giro dispersarem o fogo pelo Rio Douro até à Ponte Arrábida e dispersar um pouquinho mais o fogo.

O brilho do fogo deixou as ruas em êxtase, mas mesmo com o cansaço nas pernas, o São João não terminou. E agora, assim que as energias estiverem recuperadas, é tempo de começar a preparar a festa do próximo ano.

O jornalista Miguel Pinheiro Correia, que acompanhou os festejos do São João na cidade do Porto. Na atualidade internacional, o presidente iraniano diz que o programa de mísseis do país não está concluído no memorando de entendimento com os Estados Unidos. Citado pela CNN, o responsável garante que a discussão sobre os mísseis iranianos não existe, nem nunca vai existir. No memorando, o presidente iraniano sublinha ainda que o programa de mísseis é essencial para a defesa nacional. Considera que sem os mísseis, o Irão já teria sido devastado por Israel e pelos Estados Unidos. Omã anunciou um corredor marítimo temporário para a passagem de embarcações pelo Estreito de Ormuz. A informação é avançada pela Al Jazeera, que cita a agência de notícias estatal do país. Os barcos que pretendam utilizar o corredor devem coordenar a passagem com a Organização Marítima Internacional e seguir as indicações dadas pela mesma e pelas autoridades do país. Ponto final neste jornal das duas da manhã. A informação está de regresso às 15h em ponto.