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Duas horas. As notícias com Ricardo Lopes.

Muito boa noite. Mantêm-se duas frentes ativas no incêndio em Ligares, no Conselho de Freixo de Espada à Cinta, mas já está a lavrar com média intensidade. Quem o diz é o comandante dos bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, Vítor Rentas, que está no local a acompanhar a evolução deste incêndio e garante que as chamas já estão a ceder aos meios. Ainda assim, neste balanço que faz à Rádio Observador, Vítor Rentas admite que a noite ainda vai ser longa e de muito trabalho para os mais de 100 bombeiros no terreno.

Neste momento, o incêndio continua com duas frentes ativas, a arder com média intensidade. O flanco esquerdo do incêndio está praticamente dominado. O flanco direito ainda está a arder com pouca intensidade. Meios no terreno a trabalhar e a progredir favoravelmente. E vai ser uma noite em que teremos combate e assim que conseguirmos dominar o incêndio, passaremos para a fase de vigilância e será para estar aqui durante a noite.

Declarações do comandante dos bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, Vítor Rentas, em declarações à Rádio Observador a partir do local. Há cerca de hora e meia estavam no terreno 145 operacionais, apoiados também por 65 veículos e já tinham sido dispensados os meios aéreos. E o risco de incêndio pode agravar-se com o calor que se vai fazer sentir durante esta semana. A partir de quinta-feira, uma nova onda de calor vai passar por Portugal e de olhos postos nessas temperaturas, o IPMA colocou sob aviso amarelo cinco distritos no interior do país, já a partir de amanhã. São eles Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, que esperam temperaturas máximas até aos 37 graus. A partir de terça-feira, este aviso estende-se aos distritos de Bragança e Vila Real. No dia seguinte, quarta-feira, o aviso amarelo estende-se a todo o território nacional. Passamos agora para a política. Carlos César, o presidente do PS, diz que o primeiro-ministro tem síndrome de Estocolmo em relação ao Chega. Diz Carlos César que Luís Montenegro, apesar de maltratado e enganado, estou a citar, pelo Chega, o primeiro-ministro gosta e vai voltar a tentar negociar com o partido de André Ventura. Carlos César fez uma curta intervenção na Comissão Nacional do PS, que decorreu este domingo em Lisboa, no Hotel Altis. O presidente do Partido Socialista diz que não é por o PSD ter recorrido ao PS no caso da Prestação Social Única, que o paradigma político português mudou.

A circunstância do PSD ter recorrido ao PS no caso da PSU não traduz uma mudança substancial na política portuguesa e na orientação do Governo da República. É que, apesar de maltratado e enganado sucessivamente pelo Chega, o doutor Montenegro revela inequivocamente estar tocado pela síndrome de Estocolmo.

Acusações do presidente do Partido Socialista, Carlos César, que acrescenta também que na sociedade portuguesa está cada vez mais evidente que a alternativa ao extremismo não são os menos extremistas, mas sim os não extremistas. Também sobre estas negociações entre os partidos, André Ventura deixou um aviso, diz que a aproximação dos partidos do governo ao PS tem consequências. Foram declarações do líder do Chega sobre a votação da reapreciação do decreto sobre a perda de nacionalidade. Essa votação que vai acontecer na próxima sexta-feira no Parlamento, mas André Ventura antecipa e diz que espera do PSD e do CDS uma posição firme.

O que eu espero é que o PSD e o CDS não deixem passar a oportunidade de assumirmos na sexta-feira, uma coisa que nos comprometemos, que é: quem vem para Portugal adquirir a nacionalidade portuguesa e comete crimes com essa nacionalidade, deve perdê-la. Isto não parece ser nem desumano, nem injusto. Nós damos um benefício a uma pessoa que vem de fora, obtém a nacionalidade através de um processo. O que nós propusemos na nossa lei é que se cometer um crime de violação, de terrorismo, de homicídio, perde essa nacionalidade, se tiver outra nacionalidade, evidentemente. Isto parece-me do mais justo que há. Se o PSD e o CDS também mudarem nisso, significa que se estão a aproximar mais do Partido Socialista do que daquilo que é a visão do Chega. E isso, obviamente, tem consequências.

André Ventura defende a perda de nacionalidade para cidadãos estrangeiros que cometam crimes graves e diz que se o PSD e o CDS mudarem de opinião, estão a aproximar-se do Partido Socialista e sublinha que tudo o que for feito pelos partidos do governo será avaliado quando chegar o momento do Orçamento do Estado para o próximo ano. Já o PCP acusa o PS de dar a mão a um governo derrotado e isolado para salvar a Prestação Social Única. No final da reunião do Comitê Central do partido, Paulo Raimundo acusa os socialistas de darem uma cobertura ao Executivo de Montenegro, um Executivo que classifica como derrotado e isolado, a quem o PS estendeu a mão sem ser capaz de resolver o problema da PSU. Paulo Raimundo, aqui no ataque ao Partido Socialista, recusa também atribuir qualquer mérito ao PS pela queda da reforma laboral. O líder comunista diz que a vitória pertence, sim, aos trabalhadores e deixa um aviso: se o governo tentar voltar à carga com o mesmo pacote laboral, pode esperar a rejeição dos trabalhadores. Na Venezuela subiu para 53 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos que afetaram o país. É o que revela um balanço feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que dá conta também que dos 53 mortos, 46 são lusodescendentes, seis são portugueses e uma pessoa tinha nacionalidade portuguesa atribuída através de casamento. Neste balanço, é também dada a informação que entre as vítimas estão 45 adultos e oito crianças. O total de mortos na Venezuela já ultrapassa as 1400. O Irão não marcou presença nas negociações deste domingo. Entretanto, os dois países já concordaram em voltar a interromper os ataques para se sentarem novamente à mesa negocial já durante esta semana. Um responsável da administração de Donald Trump confirma que as hostilidades entre os dois países vão ser suspensas este domingo. O Irão justificou a não presença nas negociações com os ataques dos Estados Unidos no estreito de Ormuz. Tratava-se de uma ronda negocial de negociações técnicas ao abrigo do memorando de entendimento com os Estados Unidos. Segundo a Reuters, uma fonte iraniana explica que, além dos ataques dos últimos dias, o facto também de haver algumas condições por cumprir levou a que o Irão não participasse nesta ronda negocial. Mas os dois países querem sentar-se novamente para conversar já durante esta próxima semana. É o que garante o portal Axios. Este domingo estava previsto falar-se da questão nuclear. O encontro ia acontecer na Suíça, mas as negociações não foram retomadas na sequência dos ataques trocados entre os dois países nos últimos dois dias. Vamos terminar com desporto. O Benfica é bicampeão nacional de futsal. Venceu o Sporting em casa por 4 x 3, no jogo em que quem ganhasse era campeão nacional. O Benfica levou a melhor na última partida da final, que é jogada a melhor de cinco jogos. Há 18 anos que a equipa da Luz não ganhava dois campeonatos seguidos. Do lado do Benfica, durante este jogo, nesta noite de domingo, os gols foram apontados por Léo Gurgel, guarda-redes, André Coelho, Silvestre e Cucci. No final do jogo, o treinador do Benfica, Cassiano Klein, destaca o apoio dos adeptos encarnados e fala na importância deste título para alguns jogadores do Benfica que estão de saída do plantel.

Esse carinho dos adeptos é incrível. Desde que nós chegamos aqui, isso que é mais gratificante, não é agora que nós vencemos. Nós conseguir presentear eles com o bicampeonato, dentro do nosso pavilhão, foi algo muito marcante pra nós. Marca uma geração de jogadores que estão encerrando o ciclo, trabalharam muito no clube, passaram por momentos desafiantes, porque a equipe está sendo construída, faz parte, e hoje ele sai daqui junto com o grupo, de cabeça erguida e sabendo que conseguiram conquistas grandiosas pelo Benfica.

Declarações de Cassiano Klein, o técnico do Benfica. Já os responsáveis pelos gols do Sporting foram Diogo Santos e Tomás Bassok, que bisou na partida. Na zona de entrevistas rápidas, Nuno Dias, técnico leonino, dá os parabéns ao adversário, mas ressalva que se não fossem os milagres de Léo Gurgel, guarda-redes encarnado, o desfecho do jogo podia ter sido outro.

Da maneira como nós, condicionados, mais uma vez, viemos jogar o quinto jogo e em que equilibrámos e em muitos momentos fomos melhores. E não tivesse sido o Léo Gurgel a fazer alguns milagres, o resultado poderia ter sido outro. Parabéns ao Benfica, só isso.

"Parabéns ao Benfica", diz Nuno Dias, técnico leonino. O Benfica tornou-se este domingo bicampeão nacional de futsal. É desta forma que terminamos este jornal das 02h. A informação regressa à Rádio Observador às 14h30. Até lá.