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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Entramos na última semana de campanha eleitoral rumo às presidenciais do próximo domingo. Luís Marques Mendes elogia Pedro Passos Coelho e procura ficar à margem das trocas de palavras com os oponentes. Em Lamego, o candidato apoiado pela AD quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses, devido aos vários anos de comentário televisivo, mas numa tarde em que procurou ficar à margem dos ataques com os adversários, Luís Marques Mendes trouxe novamente Pedro Passos Coelho para cima da mesa. Miguel Vitor Dias.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembram-se do que aconteceu entre 2011 e 2005, que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeiro-ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconômicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam de fato transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando aí para as notícias quase de campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra. Pois eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições, achando que pelo caminho nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem que ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos, não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes, em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

Miguel Vitor Dias com os destaques do comício de Luís Marques Mendes em Lamego. Já esta segunda-feira, a caravana do candidato apoiado pela AD arranca para Paredes. E Gouveia Melo sobe o tom do discurso e atira a quase todos os adversários. Num comício em Ponte de Lima, o almirante contou com o apoio do autarca de Oeiras, Isaltino Morais, para carregar baterias do falso socialista Altino de Cascais. Quase todos receberam novas alcunhas esta noite. Nadine Soares.

No Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, Isaltino Morais discursa pela primeira vez na campanha e chega com alcunhas para todos. O autarca de Oeiras recupera a referência de mentalidade Ronaldo de Luís Montenegro para dizer que Gouveia e Melo é o CR7 das presidenciais.

O primeiro-ministro dizia que devíamos ter todos a atitude de Ronaldo. Entendi aquelas palavras como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui. Estamos com o nosso Ronaldo.

Os adversários do almirante não ficam de fora da crítica e dos apelidos de Isaltino Morais.

Votar na pacotilha liberal é votar nos queques, que apenas durante a campanha descem ao povo e veem os pobres e dar o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer para além de incutirem o ódio aos outros? Votar num proto ditadorzeco que trai a nossa história?

Gouveia Melo aproveitou o ritmo deixado no palco pelo autarca apoiante e na mesma onda subiu o tom do discurso.

Podem ter certeza, eu não sou um Tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população e com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro.

No arranque da segunda semana de campanha, o almirante afina a mira para tentar ganhar terreno na corrida de Belém.

Jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Henrique Gouveia Melo, os destaques deste jantar-comício em Ponte de Lima. A campanha do almirante retoma esta segunda-feira em Espinho, na terra do primeiro-ministro Luís Montenegro. António José Seguro estende o apelo ao voto a todos os moderados, acha farpas aos restantes candidatos e diz que é o moderado que está em melhor posição de chegar à segunda volta. O dia terminou mais cedo da caravana socialista, com um comício ao início da noite em Viana do Castelo, no qual Seguro deixou vários alertas sobre o risco que a democracia vive em Portugal. No final do dia de campanha, que passou João Gama por Aveiro, em plenas festas de São Gonçalinho.

Nem a chuva impediu António José Seguro de distribuir cavacas nas ruas de Aveiro com cautela, mas não em demasia.

Eu serei um presidente da República corajoso. Agora, não sou irresponsável.

E os cavacos assustam ou não?

Não, as cavacas, os cavacos, eu sou pela igualdade de género. Olá, viva. Protejam-se dali.

António José Seguro a fitar uma referência a Aníbal Cavaco Silva. Estava de guarda-chuva erguido bem alto para o proteger da água e das cavacas que caíam em plena festa de São Gonçalinho e como manda a tradição, as cavacas foram acompanhadas por alguns copos de licor de Aveiro.

Não, mas tem que ser mesmo um bocadinho. Um quarto, só para provar, está bom? Basta. Não.

Olha, só o que quiser, bebe só o que quiser.

Não, eu tenho que beber.

Depois a caravana voltou a subir em direção a Viana do Castelo para Seguro partilhar receios sobre a democracia.

Antigamente, como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Hoje já não é assim Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus.

De dedo apontado aos extremismos, insiste no apelo ao voto e não apenas aos eleitores de esquerda.

Quero dirigir-me a todos os moderados neste país, dizendo aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

Sala cheia em Viana do Castelo, onde António José Seguro admitiu encontrar um país que o revolta, mas assumiu ser, acima de tudo, uma força tranquila.

Reportagem do jornalista João Gama com os apelos ao voto de António José Seguro. O socialista vai continuar, já esta segunda-feira, no norte do país, bem cedo em Barcelos e durante a tarde em Vila Real. André Ventura quer que os próximos dias de campanha sirvam para discutir os reais problemas do país. Em campanha por Aveiro, o candidato do CHEGA voltou a criticar a saúde, evitou deixar críticas aos adversários. O repórter Miguel Cordeiro acompanhou a visita de Ventura às festas de São Gonçalinho, em Aveiro, onde o candidato teve de enfrentar as cavacas.

18 de janeiro! Ai, como é que é? Ventura! Ventura!

Apesar de alguns apoiantes ainda terem dúvidas, André Ventura segue confiante numa vitória no dia 18. O candidato do CHEGA até antecipa o plano para os próximos dias de campanha.

Eu vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está e ver o país que não queremos ser.

Ventura entra pela zona histórica de Aveiro para participar na tradição. Nestes dias, celebra-se o São Gonçalinho. Do cimo da capela, atiram-se cavacas para pedir desejos e pagar promessas. O candidato não quis subir e, por isso, ficou à mercê das cavacas.

Estão a aproveitar.

Com os chapéus de chuva ao alto, mas virados ao contrário para apanhar as cavacas, o candidato vai respondendo aos jornalistas.

Os seus adversários gostavam de estar lá em cima a atirar umas cavacas para baixo. Acho que sim, acho que eles gostavam de estar lá em cima, mas eu também estou meio que protegido aqui. Se salvaram aí quando eu deixo só com três. Atirava uma cavaca a alguém? Não, eu sou de paz. É descavaca de cavacas. É descavaca.

E lá vem mais uma cavaca.

Tudo bem, pessoal? Muita força. Stress!

Entre a multidão, há um jovem que pede um brinde que deixa o candidato a descobrir.

Acho que temos mais guarda-chuvas ou não. Olha, isto é coragem. Olha, pega aí, leva você. Tranquilo. Caraca, isso é que é.

Ninguém se aleijou e cumpriu-se a tradição, apesar dos sustos para a equipa de segurança de Ventura.

Temos que sair agora, está bem? Temos que sair.

Aqui fica mais um resumo do dia de campanha de André Ventura, pela voz do jornalista Miguel Cordeiro. Amanhã o candidato apoiado pelo CHEGA, neste caso segunda-feira, vai passar por Vila Real e mais tarde por Mirandela. Este domingo foi dia de voto antecipado para milhares de portugueses, incluindo para Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente da República deixou um apelo aos portugueses de que seria uma pena deitar o direito ao voto pela janela. Marcelo Rebelo de Sousa escolheu votar este domingo em mobilidade, uma vez que no final da próxima semana vai receber o presidente da Estónia. Não teria, por isso, tempo de ir até São Borico de Bastos, onde está recenseado. Considera assim que o voto antecipado é um avanço muito grande na democracia.

Os que estão hoje a votar mostram como vale a pena votar. Antigamente, se dizia uma arma da democracia, não digo uma coisa assim tão violenta, mas é de facto um direito que a democracia dá e é uma pena deitá-lo pela janela. Pode-se votar como se quiser. Vota-se em A, B, C, D, E, F. Vota-se branco. Nulo é um desperdício. Agora, o não votar, depois é a pessoa dizer: "Que diabo, eu gosto ou não gosto daquilo que aconteceu, por que eu não usei o meu direito de voto?" Pode fazer a diferença, às vezes, pode ser por um.

O presidente da República, momentos depois de ter votado antecipadamente na cidade universitária, em Lisboa. E terminamos este noticiário com António Guterres, que fez um apelo ao Irão para evitar força desproporcionada. É o pedido feito pelo secretário-geral da ONU depois de se terem ultrapassado as 500 mortes em protestos no país, que começaram há duas semanas contra a gestão económica. António Guterres diz estar impactado com os relatos de violência e o uso excessivo da força das autoridades iranianas contra os manifestantes. Sublinha que todos deveriam poder expressar queixas pacificamente e sem medo, de acordo com os valores da liberdade de expressão. Por isso, pede máxima moderação às autoridades iranianas, onde não há internet nem cobertura de telemóvel há mais de 72 horas. É um ponto final neste noticiário das quatro da manhã. O meu nome é João Lourenço. Regresso dentro de meia hora para a seguinte informativa.