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Quatro horas. As notícias com Teresa Freire.

Boa noite. Os dois sismos que se sentiram na Venezuela já causaram a morte de 235 pessoas. Há, pelo menos, 4300 feridos. Os dados foram divulgados há pouco pelo Ministro da Saúde venezuelano, na rede estatal. Carlos Alvarado adianta ainda que o maior número de feridos e mortos está no estado de La Guaira. O anterior balanço apontava para 188 mortos e 1500 feridos. Entre as vítimas mortais, sabe-se que há quatro portugueses e dois lusodescendentes. A informação foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e, entretanto, confirmada pelo Presidente da República, que enviou as condolências às famílias das vítimas.

Lamentamos muito essa situação, estas mortes. Expresso as condolências às famílias que estão enlutadas e desejamos todos que os contactos que estão a ser estabelecidos com as pessoas que ainda não foi possível contactar, nos tragam a todos boas notícias.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros avançou ainda que há mais de 50 portugueses desaparecidos. Paulo Rangel antecipa que o número pode vir a aumentar. E Portugal é um dos oito países europeus que vai enviar ajuda para a Venezuela. O Presidente da República, em Miami, confirma ter recebido do governo a confirmação de que o apoio à Venezuela está a ser preparado para chegar ao país o mais rapidamente possível.

A informação que eu recebi do governo, que é o governo que tem essa responsabilidade, é que está tudo a ser preparado e no mais curto espaço de tempo, para que o apoio possa chegar à Venezuela rapidamente. E por isso todos os esforços que possam ser feitos neste momento, são esforços bem-vindos. Todo o apoio e toda a ajuda que todos os Estados possam neste momento dar à Venezuela. E o que nós desejamos é boas notícias e eu deixo esta palavra de solidariedade e de esperança às famílias portuguesas.

O Presidente da República, em declarações aos jornalistas em Miami, onde vai assistir ao próximo jogo da Seleção Nacional. Mais cedo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, explicou que o processo está a ser coordenado entre vários ministérios.

Quer o Ministério da Defesa, através da Força Aérea, quer o Ministério da Administração Interna, quer o Ministério da Saúde e com a coordenação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós estamos a tudo fazer para que esse voo saia o mais depressa possível. O que é que isso quer dizer? Isso pode ser durante esta madrugada, pode ser só amanhã de manhã. É preciso ver que temos, desde logo, uma coordenação também com outros países europeus que estão a enviar as suas equipas e com as autoridades venezuelanas e com a disponibilidade de voos.

Paulo Rangel, em entrevista à RTP. Além de Portugal, também Espanha, Itália, República Checa, França, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos vão enviar ajuda imediata para a Venezuela. A informação foi avançada pela presidente da Comissão Europeia na rede social X, onde o presidente do Brasil também garantiu a ajuda à Venezuela. Lula da Silva avança que vão enviar uma equipa de resgate e equipamentos de ajuda humanitária. Na política nacional, foi aprovada de forma definitiva a criação da Prestação Social Única. A AD votou a favor, o PS e a Iniciativa Liberal abstiveram-se. Já o Chega e a restante esquerda votaram contra. No final da votação, o Partido Socialista, pelas palavras de Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar, justificou a viabilização com as mudanças que tornaram a proposta mais humanista.

Não votámos a favor. Não votámos a favor, porque é uma autorização legislativa. Porque o processo legislativo merecia ter tido mais espaço, mais tempo. Mas com esta autorização legislativa, com esta proposta de lei, foi salvaguardado o essencial da proteção daqueles que precisam de políticas de inclusão. O combate à pobreza está presente neste documento. O humanismo está presente neste documento final.

Eurico Brilhante Dias, no Parlamento, perante um Chega que critica a falta de critérios de rigor nesta proposta pela voz de Cristina Rodrigues.

Aquilo que o Chega queria era simples: para além de, obviamente, quem é imigrante e vem para Portugal, tem que descontar antes de ter acesso a apoios sociais. Cinco anos, tal como acontece em Itália, cinco anos, tal como acontece na Alemanha, e aliás, na Dinamarca são nove anos. E eu pergunto: será Portugal um país mais rico do que algum destes três que eu mencionei?

Cristina Rodrigues, deputada do Chega no Parlamento. Já do líder do PSD, o líder da bancada, Hugo Soares, diz que o partido tentou negociar com todos até ao fim.

Conversamos, negociamos e dialogamos com os partidos com representantes da atividade parlamentar, designadamente com os dois que podiam constituir a maioria necessária para que acontecesse aquilo que hoje aconteceu, que foi a aprovação da Prestação Social Única. Não tenho, quero dizer, nenhuma razão de deslealdade em nenhum dos diálogos. Foi possível chegar a um acordo com o Partido Socialista, ainda bem, não foi com o Chega

Reação dos partidos à aprovação da Prestação Social Única. A Assembleia da República também aprovou, nesta quinta-feira, a proposta de lei do governo para a atribuição de um apoio financeiro excepcional aos municípios afetados pelo mau tempo do início do ano. O diploma foi aprovado por todas as bancadas parlamentares, à exceção do PCP, que se absteve. A lei aprovada permite, de forma temporária, até agosto, recorrer a empréstimos e realizar despesas urgentes com menos restrições. Estas regras mais flexíveis aplicam-se apenas a situações diretamente ligadas às intempéries. Na atualidade internacional, o secretário de Estado norte-americano diz que Israel e o Líbano estão próximos de um acordo. Isto numa altura em que os dois países estão reunidos em Washington para uma ronda de negociações de paz. O Departamento de Estado norte-americano já garantiu que as negociações, que estavam previstas para terminar esta quinta-feira, ainda vão prosseguir. Estão a ser mediadas pelos Estados Unidos. Ora Marco Rubio, citado pela Al Jazeera, adianta que Israel e o Líbano estão próximos de um compromisso de intenção. E o Brent, que serve de referência para a Europa, valorizou cerca de US$ 1,5 para pouco mais de US$ 75 por barril. Já o Crude WTI, referência do mercado americano, avançou para perto dos US$ 72 por barril, um aumento de mais de US$ 1,5 face ao valor registado ao início desta quinta-feira. Vamos ainda ao Campeonato do Mundo de Futebol. É esta a hora de se dilencem as contas do grupo D. Paraguai joga com a Austrália e a Turquia defronta os Estados Unidos. A acompanhar estes dois jogos está o jornalista Martim Madeira. Boa noite, Martim. Arranca agora a segunda parte, mas como é que correu a primeira?

Vamos começar pela Turquia-Estados Unidos, porque foi o jogo mais emocionante desta jornada, deste grupo. Pelo menos no Sofi Stadium, os Estados Unidos começaram a ganhar. Até demos esse golo em direto. Weston Trusty, aos três minutos de jogo, acabou por marcar de um canto. A bola foi para o segundo poste e Trusty, sem muito ângulo, conseguiu meter a bola no buraco da agulha, mesmo entre o guarda-redes e o poste, e a bola acabou por entrar e fez assim o primeiro dos Estados Unidos. Depois, os Estados Unidos até pareciam estar bem no jogo, parecia que estava tudo a correr bem, estavam a controlar, estavam a ir para a frente. Até parecia que iam marcar o segundo, mas um bocadinho contra a corrente, Arda Güler acabou por marcar aos 10 minutos de jogo, sete minutos depois desse primeiro golo dos Estados Unidos, empataram o jogo. E depois, aos 31 minutos, depois dos Estados Unidos terem perdido um bocadinho o gás com o golo de Arda Güler, a Turquia começou a pressionar, e depois Orkan Kokçu, jogador que já foi do Benfica, acabou por marcar um golo que veio de primeira dos pés de Arda Güler, passou para Helmar, que cruzou para dentro da área e depois Orkan Kokçu apenas teve de encostar esta bola e fez assim o 2 x 1 da Turquia. A verdade é que isto não serve de nada, portanto, qualquer que seja o resultado desta Turquia, ganhe, perca, o que for, até pode ganhar por 7 x 0, que não vale a pena, porque não consegue sequer se qualificar. Portanto, este é um jogo que está a ser muito emocionante, é verdade, mas é completamente secundário para as contas deste grupo. Já o Austrália-Paraguai está um verdadeiro aborrecimento, é a maior das verdades. A Austrália está um bocadinho por cima do jogo, mas não tem havido praticamente nada de acontecimentos muito importantes. O jogo até está bom, está equilibrado, mas em termos de oportunidades, o Paraguai não teve muitas. A Austrália fez três remates à baliza, o guarda-redes do Paraguai acabou por defender todas as três. Um dos jogadores já partiu a cabeça, teve que ser ligado na cabeça porque começou a deitar muito sangue e isso não é permitido na FIFA, então teve que ligar a cabeça. Mas de resto, o jogo tem estado muito físico, era de se esperar, são duas equipas bastante físicas, mas parece que nenhuma delas quer ganhar o jogo. Porque nenhuma delas precisa de ganhar o jogo, porque se empatarem, passam na mesma.

Não estão a dar tudo.

Não, porque passam na mesma, de qualquer maneira. Mesmo que ganhem, os Estados Unidos vai sempre passar em primeiro. Portanto, é isto que temos neste grupo D, os Estados Unidos em primeiro, a Austrália em segundo, Paraguai em terceiro, Turquia já está eliminada. E com estas contas, com este empate, como estava a dizer, ao que tudo indica, passam estes três e não é preciso nenhuma vitória do lado do Paraguai, nem do lado da Austrália. Mantendo-se assim, por exemplo, o Paraguai vai defrontar a Alemanha se continuar o jogo assim. Já os Estados Unidos vai defrontar a Bósnia-Herzegovina. Isso também já é uma confirmação, tendo em conta que já vão ficar em primeiro lugar deste grupo. Já a Austrália pode defrontar o número dois do grupo entre o Irão, o Egito. Pode ser o Irão, pode ser o Egito, pode ser a Bélgica. Esse grupo ainda está muito aberto e a Austrália tem aqui um adversário que ainda não sabe qual é que é, mas isto é se ficar na posição número dois, mas pelo andar do jogo, não me parece que vai sair deste empate.

O jornalista Martim Madeira a acompanhar estes dois jogos. Ainda antes ficaram fechadas as contas do grupo E e F. Alemanha, Costa do Marfim, Países Baixos e Japão já estão apurados. O Equador e a Suécia ficaram em terceiro lugar, em princípio também passam. Já a Tunísia e o Curaçau disseram esta noite adeus ao Campeonato do Mundo de Futebol, porque ficaram ambas em quarto nos respectivos grupos. Ponto final neste jornal das 16h00. A informação volta a ser atualizada às 16h30.