Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Matilde Malva Sabino. Bom dia. É dia de eleições autárquicas em Portugal. São mais de nove milhões de eleitores que vão escolher os órgãos dirigentes de mais de 300 câmaras e assembleias municipais e ainda mais de 3200 assembleias de freguesia. O Presidente da República apela ao voto e utiliza os fundos europeus como razão adicional. Marcelo Rebelo de Sousa falou na Sala das Bicas, no Palácio de Belém, para dizer que não votar nestas eleições é renunciar à oportunidade de beneficiar de uma situação financeira irrepetível. O chefe de Estado sublinha a importância de os autarcas aproveitarem os fundos de Bruxelas. Depois de descrever a campanha como intensa e civilizada, o Presidente da República afirma que os próximos anos vão ser fundamentais.

Os próximos quatro anos serão decisivos para o uso dos dinheiros de Bruxelas. Desde logo, do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local. Votar amanhã não é só votar naquelas e naqueles que de fato melhor conhecemos. É, ao mesmo tempo, votar para que apliquem milhões que não voltam mais.

Marcelo Rebelo de Sousa recorda ainda o próprio percurso político para sublinhar a importância do poder local para o futuro da democracia.

Autarca como fui durante 19 anos, governante e presidente da República Portuguesa, eu garanto-vos uma coisa: sem poder local forte, tudo o mais é como um edifício sem alicerces, é como uma árvore sem raízes, é como um poder com menos poder ou mesmo sem poder nenhum de base essencial para a democracia.

Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, na última mensagem de apelo ao voto nas autárquicas enquanto chefe de Estado. Foi a terceira vez que o fez, depois de 2017 e 2021. Este domingo pode votar a partir das 08h e até às 19h. Vai receber três boletins de voto, um para a Câmara Municipal, outro para a Assembleia Municipal e ainda um terceiro para a Assembleia de Freguesia. Destaque para as 37 freguesias que vão escolher o Executivo em plenários de cidadãos, por terem menos de 150 votantes. São mais de 9.300.000 os inscritos para estas eleições, de acordo com a administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. A Rádio Observador vai acompanhar todas as incidências deste dia, de manhã à noite, sobretudo a partir das 18h, em permanência, com uma emissão especial que vai arrastar-se, certamente, noite dentro. O Presidente da República entende que não vale a pena fazer uma questão diplomática da passagem dos aviões militares com destino a Israel pela base das Lajes, nos Açores. A 23 de abril, três aeronaves F-35, vendidas pelos Estados Unidos a Israel, fizeram escala na base de Lajes, sem conhecimento prévio do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Marcelo Rebelo de Sousa considera que está esclarecido sobre o que aconteceu e diz que não é motivo para elevar o assunto a uma questão diplomática.

Eu acho que ou se tratava de aviões já israelitas e era preciso uma autorização específica para passarem, ou eram americanos e aí o deferimento está certo. Depois pode-se discutir como é que a administração americana apresentou a questão. Falou que era para dar aos israelitas ou não falou, disse só que era passagem ou que ia para Israel. Bom, eu acho que não vale a pena fazer disso uma questão diplomática.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações esta noite de sábado à RTP3, à margem do jogo de qualificação para o Mundial de Futebol 2026 entre Portugal e a Irlanda. Questionado sobre se vai pedir explicações ao governo, o chefe de Estado respondeu que não. O novo sistema europeu de controle de fronteiras entra em funcionamento este domingo em Portugal, mas também nos restantes países do espaço Schengen. Vem substituir os tradicionais carimbos nos passaportes, nos aeroportos e nos portos. As entradas e saídas de viajantes de países terceiros passam a ser registradas eletronicamente, com indicação da data, hora e posto de fronteira. Aplica-se a todos os cidadãos que não pertençam à União Europeia, que entrem no território para estadias de curta duração, independentemente de necessitarem de visto. É a explicação dada pelo sistema de segurança interna. Na atualidade internacional, o Hamas vai começar a libertar os reféns na manhã de segunda-feira, mas confirma que não participa na assinatura oficial do acordo de paz com Israel. A garantia foi deixada por um dirigente do grupo islâmico em entrevista à AFP. Osama Badran diz que o Hamas vai ser representado pelos mediadores do Qatar e do Egito. O dirigente islâmico abriu livro sobre as negociações para uma segunda fase do acordo de paz, diz que vão ser mais complexas e mais longas. Badran classificou ainda como absurda a ideia de expulsar membros do Hamas da Faixa de Gaza. Antes disso, referiu que estava fora de questão qualquer desmilitarização do Hamas. Na análise a esta decisão, o especialista em relações internacionais, Francisco Pereira Coutinho, diz que isto pode complicar a segunda fase de negociações. À Rádio Observador, refere que esta ausência pode indicar que o grupo islâmico tem apenas o objetivo de recuperar os prisioneiros detidos por Israel.

Isto significa, muito provavelmente, que não reconhecem qualquer tipo de valor a este acordo que não seja recuperarem os prisioneiros.

Isto poderá ser um mau sinal para a segunda fase. Portanto, é difícil ler o Hamas neste momento e perceber aquilo que eles querem fazer, porque verdadeiramente não têm uma estrutura hierarquizada neste momento, é um movimento que está muito disperso.

Francisco Pereira Coutinho em declarações à Rádio Observador. O Hamas já confirmou que a libertação dos reféns começa na segunda-feira de manhã. Depois da entrega, Israel deverá libertar também cerca de 2000 detidos palestinianos. Para segunda-feira é também certo que mais de 20 líderes mundiais vão reunir-se no Egito para debater o processo de paz em Gaza. Donald Trump, Emmanuel Macron e Keir Starmer são presenças já confirmadas, assim como António Guterres. Entretanto, morreram três diplomatas do Qatar este sábado num acidente de carro quando se dirigiam para o resort egípcio onde se vai celebrar este acordo. É uma informação avançada pelas autoridades de saúde. Outros dois diplomatas ficaram feridos. Segundo o canal Al Qahira News, ligado aos serviços de segurança egípcios, o acidente deveu-se a uma perda de controle ao volante. A Ucrânia anunciou novas sanções a oito pessoas e 14 entidades que apoiam a máquina militar russa. É a expressão utilizada por Volodymyr Zelensky, que assinou um novo pacote de sanções. Trata-se de um alinhar de medidas ucranianas com aquelas que foram impostas pelo Japão no mês passado. Em comunicado, o gabinete de Volodymyr Zelensky informa que este movimento é mais um esforço para adicionar pressão económica a Moscovo. O presidente ucraniano falou este sábado à noite com Donald Trump por telefone. Zelensky saudou o cessar-fogo em Gaza e pediu ao líder da Casa Branca que aproveite o momento para negociar a paz também na Ucrânia. A China acusa os Estados Unidos de ter dois pesos e duas medidas. Uma crítica feita este domingo, na sequência do anúncio de tarifas feito por Donald Trump às importações chinesas. O presidente norte-americano tinha anunciado no sábado a imposição de direitos aduaneiros adicionais de 100% sobre as mercadorias chinesas, em causa as exportações de tecnologias relacionadas com terras raras, um sector particularmente estratégico. Um porta-voz do Ministério do Comércio Chinês fala em dois pesos e duas medidas. Em comunicado, o Ministério do Comércio Chinês considera que as ações de Washington prejudicam gravemente os interesses da China e minam o clima das discussões económicas e comerciais entre as duas partes. No desporto, Portugal ainda teve de suar, mas venceu a República da Irlanda por 1 x 0. Valeu o gol do Rúben Neves no primeiro jogo da Seleção Nacional em solo português depois da morte de Diogo Jota. Golo com direito de dedicatória especial, o médio português, que agora utiliza a camisola 21 em homenagem ao antigo colega e amigo, foi decisivo ao responder de cabeça ao cruzamento de Francis Tricão, já para lá dos 90 minutos. Uma partida que ficou marcada pela grande penalidade desperdiçada por Cristiano Ronaldo. O número sete português atirou para o meio e permitiu a defesa com o pé do guarda-redes irlandês. Portugal aproveitou a derrota da Arménia com a Hungria e pôde carimbar o apuramento para o mundial já na próxima terça-feira, em caso de vitória, precisamente contra os húngaros. No final do encontro, o selecionador nacional admitiu que Portugal já teve melhores dias e destacou o que esteve em falta na equipa portuguesa.

Faltou mais rapidez na bola, faltou utilizar a largura do campo para poder encontrar o espaço entre linhas. A Irlanda fechou muito bem o espaço. Estamos a falar de uma equipa que tinha 11 jogadores no último terço. Acho que já fizemos isso muito melhor, mas acontecem jogos que sem o último passe virtuoso, sem a última decisão, faltou encontrar o golo mais cedo.

Roberto Martínez, à RTP, no final do jogo, confirmou ainda que Gonçalo Inácio foi substituído ao intervalo devido a lesão. Também em declarações à RTP, o autor do golo, Rúben Neves, recordou Diogo Jota e sublinhou a importância do triunfo.

Foi um golo com a vontade do Diogo Jota, sem dúvida. Aquilo que ele nos levava para dentro de campo. Eu disse anteriormente que cada um de nós ia herdar um bocadinho do que era o Diogo Jota. O que fizemos hoje foi muita vontade, muita paixão, muito espírito de sacrifício e conseguimos os três pontos, que era o mais importante.

Rúben Neves no final deste Portugal 1 x 0 Irlanda. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 18h30. Até já.