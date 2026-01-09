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São 18h. As notícias com Carlos Pedro.

Bom dia, "Jornal das Seis" na Rádio Observador. A começar pela saúde, que voltou a estar esta semana no centro da atualidade em Portugal. O presidente da República exige esclarecimentos sobre a morte de três pessoas que aguardavam o socorro do INEM. Três casos que aconteceram esta semana no Seixal, em Sesimbra e em Tavira. Três pessoas que tiveram de esperar entre 40 minutos a quase três horas por uma viatura médica. Em ambos os cenários, a espera revelou-se fatal. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa pede mais explicações e deixa a decisão sobre a continuidade da ministra da Saúde para o próximo chefe de Estado.

Tem que se esclarecer o que se passou. E esse esclarecimento é muito importante. Num caso, o presidente do INEM fê-lo, nos outros, isso não foi feito imediatamente. Esclarecimento é importante. Segundo, esclarecer o que se passou tudo, porque o presidente do INEM explica como é que o INEM atuou. Mas depois, há problemas de coordenação. Nós estamos a dez dias ou nove dias das eleições presidenciais. Há lugar para pôr de pé o que é preciso pôr de pé para que isso funcione de uma maneira diferente. Depois, o que se passa a seguir? Depois haverá um presidente da República diferente, haverá o primeiro-ministro que decidirá, é o primeiro-ministro que decide permanentemente sobre aquilo que é preciso fazer no governo.

Marcelo Rebelo de Sousa na última noite em declarações à Sic Notícias. Ainda sobre o tema da saúde, o presidente da República promulgou ontem a reforma do governo para o setor. Luz verde dada ao diploma que estabelece um novo modelo organizativo. É baseado no funcionamento centralizado dos serviços de urgência externa do SNS, isto de âmbito regional. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha devolvido ao governo esta semana os diplomas sobre as urgências regionais, o novo sistema de acesso a cirurgias e os médicos tarefeiros. Vamos agora às presidenciais. Os candidatos continuam na estrada esta sexta-feira. Ontem, António José Seguro deixou a garantia de que os candidatos a Belém não são todos iguais. O socialista diz-se na corrida contra a lama e contra os extremismos. Seguro tentou mostrar o que o separa dos outros candidatos e, a título de exemplo, João Gama utilizou o tema da saúde.

Em Portalegre, António José Seguro começou por definir o que Portugal deve ser para lamentar o que Portugal não tem.

Por isso entendi que no primeiro ano do meu mandato, não descansarei um minuto enquanto não conseguir que todos os partidos e o governo acordem numa solução duradoura e estável para que os portugueses possam ter acesso à saúde a tempo e horas.

A saúde tem estado na ponta da língua do candidato a Belém e no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa quebrou o silêncio sobre as dificuldades do INEM, o socialista insiste.

Eu não aceito e indigno-me, porque é para nos indignarmos. Revolto-me mesmo com a falta de socorro e de emergência aos portugueses.

Seguro promete ser o garante da coesão social se chegar ao Palácio de Belém e derrotar a cultura de trincheiras que encontra na política portuguesa.

E para elevar o debate, a qualidade do debate público e o debate político em Portugal contra a lama, contra os extremismos, porque isso é que também afasta as pessoas da política. E é que muitas vezes dizem: "são todos iguais". Não, não somos todos iguais na política.

Candidatos diferentes na corrida a Belém, sem mencionar nomes. António José Seguro diz ser um político diferente, até no trato dos adversários.

Um dos deveres de um democrata é tratar bem os seus adversários, com consideração, com estima, porque isso induz um comportamento na sociedade.

O discurso de António José Seguro, em Portalegre, pede o candidato a Belém, que os portugueses votem para eleger um presidente da República que não quer deixar tudo na mesma.

O discurso de António José Seguro, resumido aqui pela voz do jornalista João Gama. Hoje, a caravana socialista vai passar pela Figueira da Foz e também por Coimbra. Já Luís Marques Mendes insiste na estratégia da estabilidade para convencer o eleitorado da AD. O antigo líder social-democrata esteve ontem em Torres Novas. Aí, Marques Mendes contou com o apoio de Leonor Beleza, numa noite em que carregou no discurso da estabilidade. Ainda assim, quis ressalvar que isso não o torna o candidato do governo, Miguel Viterbo Dias.

Marques Mendes insiste na estratégia.

Não, eu não sou o candidato do governo. Eu sou o candidato do país.

Ou seja...

Eu vou fazer tudo, tudo, tudo em Portugal para que não tenhamos crises políticas.

Mas volta a insistir que esta postura não significa assinar de cruz tudo o que o governo faz, mas sim respeitar a normalidade.

Defender isto não é ser o presidente do governo, é ser o presidente que cumpre a Constituição, é ser o presidente da normalidade constitucional.

Luís Marques Mendes aplaudiu a promulgação da reforma para a saúde, procurando puxar dos galões do aviso que fez sobre o assunto, e atirou cotri Figueiredo, aproveitando o slogan do adversário.

Imaginem Portugal ter um presidente inexperiente, ter um presidente, por exemplo, que nunca na vida passou por um governo.

Antes de Marques Mendes, Leonor Beleza subiu ao palco para lembrar o motivo de alguns apoios.

Lutou e luta por regras decentes, como fez quando era líder. Em virtude disso que nessa altura aconteceu, é possível explicar hoje atitudes de algumas pessoas.

E sobre Sá Carneiro.

Votava no Chega? É preciso ou ser muito ignorante sobre quem era o doutor Francisco Sá Carneiro ou apostar na ignorância de todos os outros.

Lembrando também o pedido do fundador do PSD, que agora anda na boca de outros.

Defendeu um governo, um presidente em sintonia.

A vice-presidente do partido, numa noite em que se procura responder aos maus indicadores das sondagens com uma garantia.

Se alguns pensavam que nos desanimavam, enganem-se. E já se enganaram. Nós estamos aqui para vencer

Miguel Vitorino Dias no jantar-comício de Luís Marques Mendes, ontem em Torres Novas. Hoje, antes de participar no Conselho de Estado, Luís Marques Mendes almoça com Carlos Moedas, Nuno Питера Lopes e Marco Almeida. Vamos ao almirante. Henrique Gouveia e Melo eleva o tom da campanha e volta a referir-se a Sá Carneiro para acusar Marques Mendes de ter as prioridades erradas. Críticas que surgiram ontem num jantar com apoiantes em Fafe, precisamente a terra natal de Marques Mendes. Gouveia e Melo utiliza a cartada da Marinha para reforçar a experiência em liderança. Nadine Soares.

Na terra natal de Marques Mendes, Gouveia e Melo volta a puxar da memória de Sá Carneiro. Num jantar com apoiantes em Fafe, o almirante acusa o adversário de ter as prioridades invertidas.

É muito interessante, porque cá nesta terra, há alguém que considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro. Eventualmente, tem uma ligação espírita a Sá Carneiro. Disse, ao longo da sua vida, que na ordem das prioridades, a primeira prioridade era Portugal. Um dos apoiantes que diz encarnar o espírito de Sá Carneiro, apoia alguém que tem as prioridades invertidas.

Ainda com a referência do antigo primeiro-ministro, Gouveia e Melo afina a pontaria a Cotrim de Figueiredo.

O doutor Sá Carneiro era um social-democrata no sentido em que achava que os bens de produção deviam estar na parte privada, e não na parte pública ou no Estado, mas achava que o Estado devia ter uma grande componente social. E por isso, o neoliberalismo não é, certamente, um herdeiro do pensamento de Sá Carneiro.

Sem se esquecer também de André Ventura.

Era um verdadeiro democrata e qualquer partido com ideias antidemocratas também não é herdeiro de Sá Carneiro.

Gouveia e Melo eleva o tom do discurso para atirar à excessiva partidarização.

Este sistema tem medo de mim, porque eu digo a verdade. O que os dois grandes partidos não fizeram foi um pasto da limpeza que tinham que fazer na administração pública das suas clientelas.

O almirante puxa ainda da cartada da Marinha para defender que é um candidato com perfil de liderança.

A minha experiência é a experiência de servir Portugal, servir esta Constituição há 45 anos, sem desistir. E a única coisa que eu ganhei foi o meu ordenado. Não ganhei mais nada.

Os destaques do discurso do almirante Gouveia e Melo em Fafe, no distrito de Braga.

Um trabalho da jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Henrique Gouveia e Melo. Também em campanha presidencial, André Ventura deixou ontem críticas ao governo. Diz que Luís Montenegro perdeu a ligação ao povo português. Perante o anúncio de que a ministra da Saúde se vai manter no cargo, André Ventura fala em insensibilidade por parte do chefe do Executivo. Em Vila de Rei, no quartel dos bombeiros, o candidato presidencial não poupou Luís Montenegro.

Se o governo decide ignorar os candidatos a Presidente da República, o Presidente da República e o repto do país, eu só posso chegar à conclusão que temos um governo insensível, incapaz de governar, e isso, sim, tem que ter consequência. E como Presidente da República, chamarei a atenção do povo português para essa insensibilidade numa área fundamental. Quer dizer, se o primeiro-ministro acha que está tudo bem em matéria de saúde e que há pouco a fazer, então este primeiro-ministro perdeu a sua ligação ao povo e deixou de ser uma pessoa que compreenda o povo português.

O candidato apoiado pelo Chega considera que perante a situação que se vive no setor da saúde no país, é impossível segurar o governo. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, escreveu uma carta ao primeiro-ministro a comprometer-se a ajudar o governo a introduzir reformas. O anúncio surgiu ontem durante um jantar-comício em Vila Nova de Gaia.

Quero informar-vos que dirigi hoje uma carta ao senhor primeiro-ministro, carta essa que tornarei pública, em que me comprometo a ser um aliado do governo e a fornecer o respectivo respaldo político, se o governo optar decididamente e corajosamente por introduzir mudanças substantivas, reformas, se quiserem chamar-lhe assim.

Reformas na saúde, na economia e na Segurança Social são as três áreas em que Cotrim de Figueiredo se mostra aberto a uma aliança com o governo. O candidato sublinha ainda que é preciso que o Presidente da República colabore com o Executivo e que, por isso, enviou precisamente a carta a Luís Montenegro. Fechamos lá por fora. As cidades de Kiev e Lviv foram alvo de um ataque massivo por parte da Rússia durante esta madrugada. De acordo com o jornal ucraniano The Kyiv Independent, vários bairros da capital ucraniana foram bombardeados. Também a cidade de Lviv ficou maltratada, informou o presidente da Câmara de Lviv. Dá conta de que várias infraestruturas críticas foram destruídas. Quatro pessoas morreram em Kiev, outras 13 ficaram feridas, cinco delas foram hospitalizadas. Fica por aqui este jornal. Já a seguir, conferência de imprensa com o jornalista João Costa Campos.