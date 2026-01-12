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Seis horas. As notícias com Carlos Pedro.

Muito bom dia, Jornal das Seis na Rádio Observador. Entramos na última semana de campanha para as presidenciais e a sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN, JN e TSF continua a dar a liderança a António José Seguro nas intenções de voto. Ontem, o socialista esteve em Viana do Castelo para deixar um apelo a todos os moderados. O candidato apoiado pelo PS não esqueceu os adversários a quem deixou algumas farpas. Depois deixou alertas sobre o risco que a democracia vive em Portugal. Um retrato de um dia, João Gama, que também passou pelas festas de São Gonçalinho em Aveiro.

Nem a chuva impediu António José Seguro de distribuir cavacas nas ruas de Aveiro com cautela, mas não em demasia.

Eu serei um presidente da República corajoso. Agora, não sou irresponsável.

E os cavacos?

Diga?

Os cavacos assustam ou não?

Não, as cavacas, os cavacos, eu sou pela igualdade de género. Olá, viva! Protejam-se dali.

António José Seguro a fitar uma referência a Aníbal Cavaco Silva. Estava de guarda-chuva erguido bem alto para o proteger da água e das cavacas que caíam em plena festa de São Gonçalinho e como manda a tradição, as cavacas foram acompanhadas por alguns copos de licor de Aveiro.

Só um bocadinho. Não, mas tem que ser mesmo um bocadinho. Um quarto, só para provar. Basta. Não.

Bebe só o que quiser.

Não, eu tenho que beber.

Depois a caravana voltou a subir em direção a Viana do Castelo para Seguro partilhar receios sobre a democracia.

Antigamente, como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Hoje, já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus.

De dedo apontado aos extremismos, insiste no apelo ao voto e não apenas aos eleitores de esquerda.

Quero dirigir-me a todos os moderados deste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

Sala cheia em Viana do Castelo, onde António José Seguro admitiu encontrar um país que o revolta, mas assumiu ser, acima de tudo, uma força tranquila.

A reportagem do jornalista João Gama com os apelos ao voto de António José Seguro. O socialista vai continuar hoje no norte do país, bem cedo em Barcelos e durante a tarde em Vila Real. António José Seguro lidera, como já dissemos, a tracking poll da TVI e CNN Portugal, tem agora 21,4% das intenções de voto. Ora, em terceiro lugar nesta sondagem diária surge André Ventura, atrás de João Cotrim de Figueiredo. O candidato presidencial e líder do Chega quer que os próximos dias de campanha sirvam para discutir os reais problemas do país. Em campanha por Aveiro, o candidato do Chega voltou a criticar a saúde e evitou deixar críticas aos adversários. O repórter Miguel Cordeiro acompanhou a visita do candidato a Belém, também às festas de São Gonçalinho, onde André Ventura teve de enfrentar as cavacas.

Dezoito de janeiro! Como é que é? Ventura! Ventura!

Apesar de alguns apoiantes ainda terem dúvidas, André Ventura segue confiante numa vitória no dia 18. O candidato do Chega até antecipa o plano para os próximos dias de campanha.

Eu vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está e ver o país que não queremos ser.

Ventura entra pela zona histórica de Aveiro para participar na tradição. Nestes dias celebra-se o São Gonçalinho. Do cimo da capela, atiram-se cavacas para pedir desejos e pagar promessas. O candidato não quis subir e por isso ficou à mercê das cavacas.

Estão a aproveitar.

Com os chapéus de chuva ao alto, mas virados ao contrário para apanhar as cavacas, o candidato vai respondendo aos jornalistas.

O pessoal acha que estava bom estar lá em cima a atirar umas cavacas para a gente. Acho que sim, acho que eles gostavam de estar lá em cima. Mas também estamos protegidos aqui, vocês já levaram aí quando eu estou com três. Eu atirava uma cavaca a alguém. Não, eu sou de paz. A descavaca de cavacas. A descavaca.

E lá vem mais uma cavaca.

Tudo bem, pessoal? Muita força.

Entre a multidão, há um jovem que pede um brinde, que deixa o candidato a descobrir.

Acho que temos mais guarda-chuvas ou não? Olha, isso que é coragem. Olha, pega aí, leva você. Tranquilo. Caralho. Isso é que é.

Ninguém se aleijou e cumpriu-se a tradição, apesar dos sustos para a equipa de segurança de Ventura.

Temos que sim, está bem?

André Ventura, ontem em campanha por Aveiro. Hoje, a caravana do candidato apoiado pelo Chega vai passar por Vila Real e mais tarde por Mirandela. Falamos agora de Henrique Gouveia e Melo. As sondagens dão, por agora, o quarto lugar ao almirante, que ontem aproveitou o dia para subir o tom do discurso e atirar a quase todos os adversários. No comício em Ponte de Lima, Gouveia e Melo contou com o apoio de Isaltino Morais para carregar baterias. Do falso socialista ao tio de Cascais, quase todos receberam novas alcunhas na última noite. Nadine Soares.

No Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, Isaltino Morais discursa pela primeira vez na campanha e chega com alcunhas para todos. O autarca de Oeiras recupera a referência de mentalidade de Ronaldo de Luís Montenegro para dizer que Gouveia e Melo é o CR7 das presidenciais.

O primeiro-ministro dizia que devíamos ter todos a atitude de Ronaldo. Entendi aquelas palavras como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui. Estamos com o nosso Ronaldo.

Os adversários do almirante não ficam de fora da crítica e dos apelidos de Isaltino Morais.

Votar na pacotilha liberal é votar nos queques , que apenas durante a campanha descem ao povo e veem os pobres. E dar o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer, para além de incutirem o ódio aos outros? Votar num proto ditadorzeco que traie a nossa história?

Gouveia e Melo aproveitou o ritmo deixado no palco pelo autarca apoiante e na mesma onda subiu o tom do discurso.

Podem ter certeza, eu não sou um quilo de cascaies, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população, e com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro.

No arranque da segunda semana de campanha, o almirante afina a mira para tentar ganhar terreno na corrida de Belém.

A jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Henrique Gouveia e Melo, aqui com os destaques do jantar-comício da última noite em Ponte de Lima. A campanha do almirante começa hoje em Espinho, na terra de Luís Montenegro. Fechamos esta ronda pelas caravanas presidenciais com Luís Marques Mendes. O candidato apoiado por PSD e CDS deixou ontem elogios a Pedro Passos Coelho e procurou ficar à margem das trocas de palavras com os adversários. Em Lamego, Marques Mendes quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses devido aos vários anos de comentário televisivo. Deixou também a garantia de que não se candidata por vaidade. Isto tudo numa tarde, Miguel Viterbo Dias, em que Marques Mendes quis trazer Passos Coelho para cima da mesa.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembram-se do que aconteceu entre 2011 e 2005? Que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeiro-ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconómicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam, de facto, transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando para as notícias, quase campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra. Pois eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições, achando que pelo caminho, nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem que ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

Miguel Viterbo Dias, com os destaques do comício de Luís Marques Mendes em Lamego. A caravana do candidato apoiado pela AD arranca hoje em Paredes. Dar conta ainda de que Luís Marques Mendes continua em quinto nas intenções de voto, diz a tracking poll da TVI e CNN Portugal, mas agora com a particularidade de não estar dentro do empate técnico. Lá fora, Donald Trump diz estar aberto a um encontro com a presidente interina da Venezuela, posição assumida pelo líder da Casa Branca a bordo do Air Force One, depois de questionado pelos jornalistas. Delcy Rodríguez é a atual líder da Venezuela, depois da captura de Nicolás Maduro a 3 de janeiro. Trump confirmou ainda que Washington e Caracas estão a trabalhar muito bem. Também a bordo do avião presidencial, Trump comentou a atualidade no Irão. Isto para dizer que foi contactado por líderes iranianos para iniciar negociações. É pelo menos o que garante Donald Trump, depois de ter ameaçado com uma ação militar no país, que enfrenta, por esta altura, protestos antigovernamentais. O presidente norte-americano admite a possibilidade de agendar uma reunião com responsáveis iranianos, mas deixa também um aviso: diz que os Estados Unidos talvez tenham de agir antes desse encontro. Trump avisou para um possível ataque a Teerão caso houvesse mortes nos protestos. A verdade é que ativistas dos direitos humanos anunciaram ontem que a repressão dos protestos já terá feito, pelo menos, mais de 500 mortes. Fechamos este jornal com o futebol. O Futebol Clube do Porto renovou o contrato com o treinador Francesco Farioli por mais uma temporada. O italiano tinha contrato até 2026/2027. Depois de ontem, passa a ter contrato até 2027/2028. A imprensa desportiva nacional avança também que a cláusula de rescisão do técnico aumentou para os 20 milhões de euros. É um tema para explorarmos no Vamos à Bola, que vem já a seguir com o João Lourenço. Por agora, fica por aqui este jornal e já a seguir a conferência de imprensa com o jornalista João Costa Campos.