Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São seis horas.

Bom dia, eu sou a Teresa Ferreira. É tempo de atualizar toda a informação. Começamos pela política nacional, porque a Comissão Nacional do Partido Socialista reúne-se hoje para aprovar a calendarização do próximo congresso e das próximas eleições diretas para a liderança do partido. A reunião realiza-se em Lisboa e tem também na ordem de trabalhos a análise da situação política. Está previsto que o encontro comece com uma intervenção do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que se vai recandidatar à liderança do partido. O calendário proposto aponta para a realização das eleições e do congresso em março. Nas eleições presidenciais, André Ventura acusa António José Seguro de fugir ao escrutínio. Em causa está a recusa do candidato apoiado pelo Partido Socialista, em aceitar participar em apenas um dos três debates que André Ventura queria realizar durante a campanha para a segunda volta. Numa ação de campanha ontem no Montijo, o candidato apoiado pelo Chega critica António José Seguro de ter medo de se comprometer com medidas para o país.

Eu quero debater os problemas do país na imigração, na habitação, na saúde, nos salários baixos. É isso que eu quero debater. O senhor António José Seguro está com medo de qualquer coisa que haja para debater. Eu quero debater o país e acho que ele viu na primeira volta, que eu procurei debater o país, debater o que nos divide, o que nos distingue, ver onde é que nos aproximamos. Ou seja, eu quero discutir Portugal. Agora, se há um candidato que quer passar nisso, tipo Miss Portugal, que ninguém lhe pode dizer nada e que passa pelos pingos da chuva sem ter que se comprometer com nada, isso é um mau exemplo pra democracia, mas sobretudo levanta uma suspeita que está com medo de alguma coisa e que está com medo de ser sujeito ao escrutínio.

André Ventura reagiu ainda aos apoios da direita ao adversário. O candidato apoiado pelo Chega critica principalmente a iniciativa liberal a quem antecipa a morte política. Já António José Seguro considera que cada um deve fazer a campanha que quer. Reação do candidato apoiado pelo Partido Socialista, quando questionado sobre a recusa para participar em mais dois debates, para além daquele que está marcado.

Que nenhum candidato fez tantos debates. Portanto, é muito simples. Eu estou aqui para fazer a minha campanha. A minha campanha privilegia o contato direto com cada portuguesa e com cada português. É isso que eu vou fazer. Portanto, cada um faz a campanha que entende. Muito obrigado.

António José Seguro ontem, no final de uma visita ao Centro de Engenharia e Desenvolvimento em Matosinhos. Nestas declarações aos jornalistas, Seguro também se mostrou satisfeito com o apoio de Luís Marques Mendes. João Cotrim de Figueiredo anuncia que vai lançar um movimento cívico-partidário chamado Movimento 2031. O ex-candidato presidencial vai ser o líder deste movimento, explica que o objetivo é que quem votou nele tenha uma voz ativa no debate público.

Não é um partido político, que fique claro. Pretende apenas que esses 900 mil votos que aderiram, e aderiram em massa, a uma forma de fazer política mais positiva, mais otimista, mais exigente também com o país, com mais ambição, e que vieram de todos os partidos, não fiquem, no fundo, sem um sítio onde possam manter aquela energia e manter aquela vontade de colaborar e de participar. Portanto, é um movimento que é cívico e pretende o quê? Pretende participar no debate público, condicionando no sentido de ser muito exigente com o que seja o governo que esteja em funções.

João Cotrim de Figueiredo em entrevista à Sic Notícias na noite passada, onde não revela a intenção de voto para a segunda volta, mas exclui votar em André Ventura.

A escolha nesta segunda volta é, de fato, péssima para os portugueses. Eu percebo aqueles que agora nas sondagens da segunda volta começam a aparecer em grande número, dizendo que não vão votar ou que vão votar em branco. Eu percebo, a escolha é, de fato, péssima. Entre alguém que, no fundo, quer que Portugal esteja parado e entre alguém que quer Portugal para trás.

João Cotrim de Figueiredo em entrevista à Sic Notícias. O atual eurodeputado da Iniciativa Liberal garante ainda que não vai abandonar Estrasburgo, nem pensa em regressar à liderança do partido. A Depressão Ingrid provocou quase 900 ocorrências ao longo do dia de ontem. São dados da Proteção Civil. A zona mais afetada foi a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 361 ocorrências, seguida pela região Norte, com 243. A maior parte das ocorrências foram relativas à queda de árvores e de estruturas, movimento de massas e inundações. O oficial de operações, José Costa, diz que as autoridades da Proteção Civil estão em prontidão especial face aos avisos emitidos e às previsões que continuam para o dia de hoje. Deixou, por isso, várias recomendações à população.

Evitar atividades relacionadas com o mar, não se aproximar da orla costeira, não praticar desportos ou corridas perto da orla costeira e também não deixar lá os veículos estacionados. Depois, se tiver que viajar, faça só se for mesmo necessário. Evitar deslocações que possam ser adiadas.

José Costa, em declarações à Rádio Observador. O oficial de operações da Proteção Civil faz ainda o apelo para que seja adotada uma condução defensiva, de modo que sejam evitados riscos desnecessários. E também por causa da Depressão Ingrid, o Metro de Lisboa está a manter abertas, durante as madrugadas, as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio até terça-feira. Acontece no período noturno para permitir que pessoas em situação de sem-abrigo possam pernoitar. O Metro toma esta medida devido ao frio, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa. Na atualidade internacional, a capital ucraniana foi alvo de ataques russos esta noite. A notícia avançada pelo jornal Kyiv Independent adianta que o ataque causou uma vítima mortal e quatro feridos. A Força Aérea Ucraniana confirma que os sistemas de defesa aérea foram ativados e o jornal ucraniano fala no ataque que aconteceu com o recurso de drones e mísseis, e há relatos de explosões. Antes deste ataque, o presidente da Ucrânia disse que era muito cedo para tirar conclusões das negociações entre os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia, que começaram ontem nos Emirados Árabes Unidos. Volodymyr Zelensky não quis abrir o jogo sobre as conclusões do primeiro dia de conversas. Ainda assim, nas redes sociais, o presidente da Ucrânia manifestou o desejo de desenvolvimentos favoráveis e sublinha que o mesmo tem de ser esperado do lado russo No Médio Oriente, o primeiro-ministro israelita vai hoje reunir-se com os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner em Jerusalém. Um encontro que surge na sequência do convite de Donald Trump a Benjamin Netanyahu para integrar o Conselho de Paz. Em cima da mesa vai estar a segunda fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza. De acordo com o Canal 12 de Israel, a reunião vai abordar também o desarmamento do Hamas, os esforços para garantir o repatriamento do corpo do último refém israelita que ainda está no enclave palestiniano e também é esperado que se aborde a situação no Irão. No desporto, o Sporting joga hoje com o Arouca. Rui Borges diz que os leões têm de mudar o chip depois da vitória na Liga dos Campeões. O Sporting venceu em casa o PSG na última terça-feira. Ainda assim, na conferência de imprensa da antevisão do jogo com o Arouca, o treinador dos verde e brancos diz que não quer excessos de confiança e destaca as dificuldades de jogar na casa do adversário de hoje.

Espero um jogo difícil, como eu disse, vai ser algo que vamos ter que perceber mais em cima do jogo, daquilo que serão as circunstâncias do jogo, daquilo que serão as circunstâncias do tempo, mais propriamente disso. Em relação àquilo que será o adversário, é um adversário que tem uma ideia muito vincada, não muda. O seu treinador é fiel a ele, e bem, na minha opinião, faz sempre grandes trabalhos, são equipas sempre muito bem trabalhadas, por isso será um jogo difícil, é sempre uma saída difícil.

Rui Borges em conferência de imprensa. O treinador do Sporting abordou ainda a possibilidade de nevar durante o jogo, diz que a equipa está preparada. Do lado do Arouca, o treinador Vasco Seabra diz que o Sporting chega a este jogo com a motivação no máximo depois ter vencido o PSG, mas acredita que a equipa da casa vai ser capaz de contrariar o poderio dos bicampeões nacionais. O Arouca-Sporting começa às 18h, uma partida que conta com relato na antena da Rádio Observador. E ainda no desporto, a seleção portuguesa de andebol defronta hoje a França na segunda jornada da fase de grupos do Europeu de Andebol. Uma partida que pode tornar-se decisiva para Portugal continuar a sonhar com as meias-finais da competição. Neste momento, Portugal está empatado com a França. Ambas as seleções contam com dois pontos. O jogo começa pelas 14h30 na cidade dinamarquesa Herning. É o ponto final deste jornal. A informação regressa às 18h30.