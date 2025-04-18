Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Bom dia, meu nome é João Gama. Tempo para o Noticiário da sete da Rádio Observador e depois de ter aberto uma averiguação preventiva à compra de duas casas, Pedro Nuno Santos vai entregar um requerimento para ser ouvido pelo Ministério Público. O líder do Partido Socialista rejeita quaisquer equivalências com Luís Montenegro. Foi durante o debate de ontem à noite frente a Rui Tavares. O secretário-geral do PS publicou, ainda durante o dia de ontem, a documentação sobre casas de Lisboa e Montemor-o-Novo no site da campanha do partido e o tema marcou o arranque do frente a frente com o porta-voz do Livre. Depois de anunciar que vai fazer um requerimento para poder ser ouvido pelo Ministério Público, à entrada dos estúdios da SIC, Pedro Nuno Santos diz mesmo que as denúncias anônimas que motivaram a averiguação tiveram objetivos políticos.

Qualquer pessoa percebe que as denúncias anônimas tinham um objetivo político. Acho que tinham mesmo dois objetivos: tinha como objetivo intimidar-me e tinha como objetivo passar uma ideia de equivalência, nomeadamente entre mim e Luís Montenegro. E não há equivalência nenhuma. Que eu saiba, não há nenhuma suspeita de que alguém tenha ajudado a financiar, fora do meu circuito familiar, as minhas casas. Agora, há uma coisa que eu garanto: eu não fiz a reestruturação de uma empresa que fatura € 7 milhões e tem o resultado líquido de € 12 mil por € 240 mil. É um péssimo serviço que prestamos à democracia quando tentamos fazer de conta que somos todos iguais. Eu não sou igual a Luís Montenegro.

Esclarecimentos feitos, Rui Tavares respondeu e assegurou que o Livre mantém o mesmo critério para com todos os casos e todos os políticos. Depois de serem entregues os documentos, os jornalistas e a Justiça devem fazer o seu trabalho de investigação. O debate ficou marcado pelo apelo ao voto útil à esquerda. O porta-voz do Livre diz que a vitória do PS não passa por conquistar mais votos à esquerda, mas sim ao centro.

Não precisas de ir roubar 50 mil votos ao Livre.

Eu não quero roubar nada, os votos são das pessoas, não são meus, nem do Rui.

Sim, mas só precisarias de ir buscar 25 mil à AD, que é o que te faltou da outra vez. Não foi os 50 mil do Livre. Os 50 mil do Livre poderiam significar que em Setúbal não elegíamos ou no Porto não elegíamos e que ideias novas, como o imposto dos super-ricos, não teriam chegado à Assembleia da República. O PS esteve oito anos no governo e só voltará ao poder se demonstrar capacidade de aprender rápido na sua cura da oposição, que foi muito curta. Isso significa perceber, de uma vez por todas, que as pessoas não querem ver o PS sozinho com os seus defeitos no governo, a sua complacência, a sua arrogância no exercício do poder.

Eu não tenho.

E portanto, para demonstrar isso, é preciso demonstrar que se aprendeu rápido.

Rui Tavares e Pedro Nuno Santos num debate no qual o secretário-geral do PS pediu o voto útil à esquerda e contou inclusive os círculos eleitorais onde acha que não vale a pena votar no Livre ou no Bloco de Esquerda, círculos como Braga, Aveiro e Santarém. No segundo debate da noite, Rui Rocha e André Ventura concordam que Pedro Nuno Santos tem ainda explicações para dar, depois ter sido aberta uma averiguação preventiva por parte do Ministério Público. Mas quanto a possíveis acordos à direita, a Iniciativa Liberal fecha a porta ao Chega. Foi um desafio deixado por André Ventura no debate esta noite com Rui Rocha, embalado pela mais recente sondagem, que dá 21% das intenções de voto ao Chega. O líder do partido está cada vez mais confiante numa vitória à direita e estende a mão à Iniciativa Liberal.

Neste momento, há três partidos acima dos 20% dos votos. As pessoas têm duas opções: ou voltam a dar uma maioria histórica à direita ou dão à esquerda. Se a direita tiver maioria, e com direita eu nem estou a incluir muito o PSD, porque infelizmente o PSD deixou de ser um partido de direita. E eu estou a incluir a Iniciativa Liberal, não estou a deixar de fora. Se essa maioria existir, e é uma questão que deixo ao Rui Rocha, eu acho que nós só não governamos se não quisermos. Ou seja, se houver uma maioria sólida à direita, Montenegro já disse que vai embora se não ganhar as eleições. E portanto, depois de Montenegro, se forá, quem vem? Agora, sei uma coisa. Sei que eu conto vencer o espaço do centro-direita. E conto ter mais votos do que o PSD. Conto ter mais votos do que o PSD. Portanto, nós podemos ganhar. Eu quero ganhar à direita. Se me pergunta assim, conto com o Rui Rocha e com a Iniciativa Liberal? Conto.

A resposta não tardou. Rui Rocha é perentório e recusa qualquer entendimento com o Chega, que diz ter ajudado a conduzir o país a um cenário de instabilidade. O presidente do partido diz ainda que continua a olhar para o partido de André Ventura como o Partido Socialista.

Eu há um ano, num debate, disse ao André Ventura e enumerei um conjunto de coisas que demonstravam que o Chega tem uma visão socialista. E isso não melhorou. Isso continuou durante esta legislatura. Nós propusemos a privatização da TAP. O Chega votou contra. O Livre propôs rácios salariais. O Chega votou a favor. Se nós formos ver as propostas legislativas do Chega, há dois partidos que são aqueles que votaram mais vezes a favor do Chega. São, curiosamente, o Livre e o Bloco de Esquerda. E por último, o Chega derrubou um governo de centro-direita quando havia uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer as coisas e, portanto, o que quis foi trazer instabilidade ao país, e é isso que diverge. Não há entendimento possível com um partido como o Chega. Não, eu voto contra.

Na resposta, André Ventura acusa a Iniciativa Liberal de ser um andarilho do PSD e Rui Rocha de ser um Rui Tavares, mas de gravata. E quanto à política internacional, o presidente da Iniciativa Liberal atira Donald Trump contra o presidente do Chega e os dois discordam sobre quem é o verdadeiro herdeiro da Argentina de Javier Milei. Luís Montenegro, presidente do PSD, diz que não precisa de atacar pessoalmente os adversários para fazer política. É uma referência do primeiro-ministro ainda em funções ao caso das casas do líder socialista Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro diz que não precisa de atacar ninguém para fazer valer os seus argumentos políticos.

Eu não preciso de atacar pessoalmente ninguém para fazer vingar as ideias que defendo e as convicções que tenho.

Mas o que acha de todas as explicações depois de publicados os novos documentos?

Não me compete a mim estar a fazer essa avaliação. Há uma averiguação que tem que ser feita.

Mas desafiou também a si a dar mais explicações.

Eu vou repetir, eu não preciso de atacar pessoalmente ninguém para fazer vencer os meus argumentos. Eu acho que cada um deve fazê-los.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Castro Daire, a propósito de uma inauguração de equipamentos sociais no distrito de Viseu. O primeiro-ministro acrescenta ainda que não lhe compete fazer a avaliação sobre a decisão de Pedro Nuno Santos de apresentar documentos relacionados com a compra de duas casas em Lisboa e em Montemor-o-Novo. Se as eleições fossem hoje, a AD voltaria a vencer, desta vez com uma margem superior à registrada no ano passado, resultado da mais recente sondagem do Instituto de Ciências da Universidade de Lisboa e do ISCTE para a SIC e para o semanário Expresso. A AD aparece na frente com 33% dos votos e, apesar de descer um ponto percentual face às eleições do ano passado, fica quatro pontos à frente do Partido Socialista e fora da margem de erro de apenas 3,5 pontos percentuais. Com 21%, o CHEGA mantém-se como a terceira força política nas intenções de voto, mas distantes ficam a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o CDU, a CDU e o PAN, que ficam entre os 4% e os 2%. O LIVRE não vai além do um ponto percentual. Esta foi uma sondagem realizada entre os dias 5 e 14 deste mês e inclui, por isso, a perceção dos inquiridos sobre a primeira semana de debates. Ainda de acordo com os dados, mais de 70% dos inquiridos já não está indeciso nesta altura, não pensa em mudar o sentido de voto. O presidente da Câmara de Vizela e o líder do PS Braga está a ser investigado por crimes de violência doméstica. A Procuradoria-Geral da República e a GNR confirmam a existência de um inquérito que foi aberto contra Vítor Hugo Salgado. A mulher terá dado entrada nas urgências em Guimarães após alegadas agressões. O autarca de Vizela está agora a ser investigado pelo crime de violência doméstica. Este é um caso que remonta a fevereiro deste ano e alegadamente a mulher de Vítor Hugo Salgado foi obrigada a receber tratamento médico hospitalar duas vezes em menos de 24 horas. Ao Observador, o Hospital de Guimarães recusou prestar informações acerca desta ocorrência. É um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. Entrou hoje em vigor a lei que agrava penas para quem agredir polícias. De acordo com o diploma, que já está publicado em Diário da República, o crime de ofensa à integridade física simples contra agentes de forças e serviços de segurança e guardas prisionais passa a ser punido com entre um e quatro anos de prisão, quando até agora não ia além dos três, caso a agressão a estes profissionais seja considerada uma ofensa à integridade física qualificada, a pena máxima aplicável aumenta de quatro para cinco anos de prisão. Vamos ao desporto. O Sporting recebe o Moreirense num jogo a contar para a jornada 30 do campeonato. Em caso de vitória, os Leões ficam isolados na liderança da Primeira Liga, à condição, à espera do jogo do Benfica, e vingam o resultado da primeira volta. O Moreirense ganhou por 2x1 ao Sporting esta temporada. Nesta primeira volta, o treinador leonino, Rui Borges, volta a encontrar uma equipa que já orientou e sublinha a qualidade da formação de Moreira de Cónegos.

O Sporting está focado e concentrado naquilo que controla, que é o jogo. Por isso é o Moreirense, que é uma equipa que em sua casa venceu o Sporting, venceu o Porto, empatou com o Benfica, perdeu por um golo no Estádio da Luz e fez um belíssimo jogo, se calhar o melhor jogo do Moreirense da época. Por isso uma equipa muito competitiva, uma equipa muito bem organizada, que já vem com muito, já vem daí há dois, três anos.

Rui Borges a fazer a antevisão deste frente a frente com o Moreirense, aqui num registo da página oficial do Sporting. Mas antes, entra hoje em campo o Futebol Clube do Porto, no Estádio do Dragão, onde recebe o Famalicão. Neste momento, os Dragões estão a lutar pelo terceiro lugar e o treinador Martín Anselmi diz que a fórmula para a vitória pode passar pelo controle do jogo através do posse de bola.

Penso que é uma equipa que está a fazer as coisas muito bem. São muito dinâmicos na hora de atacar, têm um bom jogo ofensivo e exploram muito as faixas com os extremos e os laterais que cruzam muito bem pra área. Por isso, penso que é um adversário que temos de estar atentos em cada duelo e quando a bola entra na nossa área, porque podem fazer dano desta forma. Mas temos de tentar fazer o nosso jogo, que é controlar através da posse, porque se tivermos a bola, vamos defender menos.

Martín Anselmi, num registo do Porto Canal, o Futebol Clube do Porto e Famalicão. Tem relato em direto aqui na Rádio Observador às 18h, depois às 20h30. Há relato do Sporting e Moreirense. Tudo aqui para ouvir na Rádio Observador na noite desta sexta-feira.