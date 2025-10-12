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As notícias com Rui Casanova.

Dia de eleições autárquicas. As urnas abrem daqui a uma hora, em Portugal continental, mais de nove milhões de eleitores estão inscritos para votar. Nas autárquicas, cada eleitor vai receber três boletins, um para a Câmara Municipal, outro para a Assembleia Municipal e ainda um terceiro para a Assembleia de Freguesia. Vão ser eleitos hoje os presidentes de 308 Câmaras Municipais e Assembleias Municipais e também mais de três mil assembleias de freguesia. O presidente da República apela ao voto. Marcelo Rebelo de Sousa destaca a importância de ir hoje às urnas para a democracia.

Autarca como eu fui, durante 19 anos, governante e presidente da República Portuguesa, eu garanto-vos uma coisa: sem poder local forte, tudo o mais é como um edifício sem alicerces, é como uma árvore sem raízes, é como um poder com menos poder ou mesmo sem poder nenhum de base essencial para a democracia.

Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração ao "País" ontem, ao início da noite, a partir de Belém, o chefe de Estado deixou ainda uma mensagem aos próximos autarcas: há que aproveitar os fundos europeus nos próximos anos.

Os próximos quatro anos serão decisivos para o uso dos dinheiros de Bruxelas, desde logo do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local. Votar amanhã não é só votar naquelas e naqueles que de fato melhor conhecemos. É, ao mesmo tempo, votar para que apliquem milhões que não voltam mais.

O presidente da República, na terceira e última mensagem de apelo ao voto nas eleições autárquicas, depois de o ter feito em 2017 e 2021. As urnas abrem às 08h e fecham mais logo, às 19h, hora de Portugal continental. A Rádio Observador vai acompanhar estas eleições autárquicas a par e passo ao longo do dia, há emissão especial e é um assunto que vai estar também em destaque, naturalmente, no nosso site. Falamos agora de um incidente que aconteceu no início deste mês em Lisboa. Um derrame de combustível no aeroporto entrou no saneamento da cidade. Na origem, esteve o furo de uma conduta de abastecimento. O derrame provocou um cheiro intenso saído das sarjetas e foi sentido na zona oriental da cidade, nomeadamente entre Chelas e Beato, no dia 2 de outubro. Em causa esteve a perfuração de uma conduta de combustível durante uma obra e a consequente fuga de milhares de litros para o saneamento da cidade. Ao Observador, fonte oficial da Proteção Civil confirma que não há registro de um incidente assim no passado. A ANA Aeroportos também adianta que em poucos minutos foram derramados 19 metros cúbicos de combustível. No local estiveram bombeiros e PSP. A Procuradoria-Geral da República não diz ao Observador se abriu inquérito a este incidente no aeroporto. Este é o artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. Voltamos ao presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa considera que não vale a pena fazer uma questão diplomática da passagem dos aviões militares com destino a Israel pela base das Lajes, nos Açores. Foi a 23 de abril, três aeronaves F-35 vendidas pelos Estados Unidos a Israel fizeram escala na base das Lajes, sem conhecimento prévio do governo português. O Ministério dos Negócios Estrangeiros reconheceu que houve uma falha de procedimento a nível interno, ao não ter sido informado sobre esta passagem dos aviões por Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa considera que está esclarecido sobre o que aconteceu e defende que não é motivo para elevar o assunto a uma questão diplomática.

Eu acho que ou se tratava de aviões já israelitas, e era preciso uma autorização específica para passarem, ou eram americanos, e aí o deferimento está certo. Depois pode-se discutir como é que a administração americana apresentou a questão. Falou que era para dar aos israelitas ou não falou, disse só que era passagem ou que ia para Israel. Bom, eu acho que não vale a pena fazer disso uma questão diplomática.

Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações esta noite à RTP3, à margem do jogo de Portugal com a Irlanda, questionado sobre se vai pedir explicações ao governo, o presidente da República diz que não. PS, PCP e Livre já anunciaram que vão chamar ao Parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e também o ministro da Defesa, Nuno Melo. O Bloco de Esquerda pediu mesmo a demissão de Nuno Melo, uma demissão que foi recusada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro. Continuamos a falar do conflito no Médio Oriente. Milhares de palestinianos continuam a voltar à casa, na Faixa de Gaza, numa altura em que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas perdura. As imagens têm mostrado filas com dezenas de milhares de civis a regressar a casa, depois de terem sido deslocados por causa do conflito, mas muitos só encontram escombros e alertam que há falta de água e comida. A Al Jazeera dá conta de que há equipas no terreno a limpar os destroços e os profissionais avisam que este trabalho vai demorar meses ou anos. Entretanto, a libertação dos reféns israelitas mantidos em Gaza pelo Hamas deve acontecer amanhã de manhã. A informação é confirmada por um alto responsável do Hamas à agência de notícias France Presse. Depois, Israel deve libertar cerca de 2 mil palestinianos detidos. É o que indicam os termos da primeira fase do acordo de cessar-fogo, que vai ser assinado amanhã. Também amanhã decorre no Egito uma cimeira sobre este conflito em Gaza, que deverá ser copresidida por Donald Trump e que vai contar com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres. Vamos ao futebol. Portugal teve de sofrer, mas venceu a Irlanda por 1 x 0 na caminhada para o Mundial 2026. O único gol da partida foi marcado aos 90+1 por Rúben Neves, depois de um grande cruzamento de Trincão. Antes, Cristiano Ronaldo tinha desperdiçado um pênalti. Ainda assim, Portugal conseguiu a vitória. Roberto Martínez, selecionador nacional, admite que Portugal não esteve no seu melhor no Estádio de Alvalade.

Faltou mais rapidez na bola, faltou utilizar a largura do campo para poder encontrar o espaço entre linhas. A Irlanda fechou muito bem o espaço. Estamos a falar de uma equipa que tinha 11 jogadores no último terço. Então nós, acho que já fizemos isso muito melhor, mas acontecem jogos que sem o último passe virtuoso, sem a última decisão, faltou encontrar o gol mais cedo.

Roberto Martínez à RTP no final deste jogo confirmou ainda que Gonçalo Inácio foi substituído ao intervalo por lesão. Também em declarações à RTP, o autor do golo, Rúben Neves, recordou o amigo Diogo Jota e sublinhou a importância deste triunfo para a equipa.

Foi um golo com a vontade do Diogo Jota, sem dúvida. Aquilo que ele nos levava para dentro de campo. Eu disse anteriormente que cada um de nós ia herdar um bocadinho do que era o Diogo Jota. Fizemos hoje com muita vontade, muita paixão, muito espírito de sacrifício e conseguimos os três pontos, que era o mais importante.

Ao minuto 21 desta partida no Estádio de Alvalade, o estádio levantou-se para aplaudir Diogo Jota, que envergava a camisola 21, que agora passou para o colega e amigo Rúben Neves, autor deste golo. Vitória sofrida, mas importante para a seleção nacional, que aproveitou a derrota da Arménia com a Hungria e pode carimbar o apuramento para o Mundial 2026 já na próxima terça-feira, em caso de vitória precisamente contra os húngaros. Portugal volta a jogar no Estádio de Alvalade contra a Hungria na próxima terça-feira. Este jogo vai estar em análise no "E o Campeão É" desta manhã, que hoje, por causa das eleições autárquicas, vai para o ar mais cedo. Começa depois da síntese, das 08h30. Para já, ponto final neste jornal das 07h00. Eu estou de regresso às 07h30 para atualizar toda a informação. Até já.