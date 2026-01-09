Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Na cidade de Faro.

Muito bom dia, são 7h da manhã, as notícias na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. Numa semana marcada pela morte de três pessoas por demora no socorro do INEM, a Ministra da Saúde recusa demitir-se. Ana Paula Martins garante que não pediu, nem vai pedir para sair e avisa que só deixa o cargo quando o Primeiro-Ministro decidir.

Muito pressionada pelos partidos da oposição e criticada pelos candidatos presidenciais, a Ministra da Saúde volta a afastar uma demissão mesmo depois das três mortes por elevados tempos de espera do INEM no socorro. Em declarações ao Expresso, divulgadas ontem à noite, Ana Paula Martins garante que não pediu nem pedirá para sair e afirma que só sai quando Luís Montenegro assim o decidir. A Ministra da Saúde dá a entender que faz depender uma eventual demissão do governo do próprio Primeiro-Ministro, sendo que no debate quinzenal de ontem à tarde no Parlamento, Luís Montenegro voltou a segurar a ministra. O Primeiro-Ministro diz que os problemas da saúde não se resolvem com demissões nem com jogadas políticas, mas sim com competência e resiliência.

Como dissemos, a Ministra da Saúde está a ser muito pressionada pela oposição. O secretário-geral do PS volta a acusar o governo de incompetência pela atual crise na saúde.

Em entrevista ao canal NOW, José Luís Carneiro acusa o governo de simplesmente apresentar planos, mas que não resultam em nada na prática.

São umas atrás das outras, de incompetência atrás de incompetência, de planos atrás de planos. O governo já apresentou não sei quantos planos para quase todas as áreas do governo, mas quando vamos avaliar o resultado desses planos, os resultados são nulos e pior, têm efeitos contrários àqueles que eram os objetivos desses planos.

Questionado sobre os governos do PS e a responsabilidade que terão pela atual situação no SNS, Carneiro diz que estavam a ser corrigidos vários problemas até o executivo de António Costa cair.

Ainda na saúde, as ambulâncias referidas ontem pelo Primeiro-Ministro no debate quinzenal são prometidas desde 2023, ainda no tempo de António Costa. Mesmo que o processo avance agora, nunca deverão chegar antes do verão.

O que significa que já não vão chegar a tempo de ajudar a pressão sentida neste momento pelos hospitais. É o jornal Público a contar que o processo que vai transformar os veículos comprados agora em ambulâncias ou em viaturas médicas demora entre três a seis meses, ou seja, não chegam a tempo de acudir à crise deste inverno, embora resolva o problema do desgaste da frota do INEM. O Público revela também que o ano passado, 2024, foi aquele em que as viaturas médicas do INEM estiveram mais tempo paradas por indisponibilidade, sobretudo por falta de meios humanos. É o pior valor dos últimos 12 anos. Luís Montenegro revelou ontem que foram compradas 275 novas viaturas para o Instituto de Emergência Médica. Sessenta e três serão ambulâncias, 34 viaturas médicas de emergência e reanimação, as chamadas VMER, e ainda outros veículos.

Entretanto, o Presidente da República exige explicações sobre a morte de três pessoas por demora no socorro do INEM.

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que é preciso apurar o que aconteceu. Sobre a Ministra da Saúde, deixa a decisão sobre a continuidade para o próximo Presidente da República.

Tem que se esclarecer o que se passou. E esse esclarecimento é muito importante. Num caso, o presidente do INEM fê-lo, nos outros, isso não foi feito imediatamente. O esclarecimento é importante. Segundo, esclarecer o que se passou tudo, porque o presidente do INEM explica como é que o INEM atuou. Mas depois, há problemas de coordenação. Nós estamos a dez dias ou nove dias das eleições presidenciais. Há lugar para pôr de pé o que é preciso pôr de pé para que isso funcione de uma maneira diferente. Depois, o que se passa a seguir? Haverá um presidente da República diferente, haverá o Primeiro-Ministro que decidirá. É o Primeiro-Ministro que decide permanentemente sobre aquilo que é preciso fazer no governo.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa à SIC ontem à noite. Os casos aconteceram esta semana no Seixal, Susimbra e Tavira. As três vítimas tiveram de esperar entre 40 minutos a quase três horas por uma viatura médica.

A campanha para as eleições presidenciais continua na estrada, entrou hoje no sexto dia. Vamos, por isso, aos destaques das ações de ontem à noite. António José Seguro volta a defender um pacto para a saúde.

O candidato apoiado pelo PS esteve em Portalegre. António José Seguro afirma que está na corrida contra aquilo que descreve como a lama da política e os extremismos. Seguro tentou mostrar o que o separa dos outros candidatos e, a título de exemplo, utilizou precisamente a saúde. João Gama.

Eu não estou a pedir aos partidos que eles abdiquem das suas opiniões e das suas posições ideológicas. O que lhes estou a pedir é um bocadinho de cada um para se encontrar uma solução forte, uma solução eficiente para que os portugueses possam ter saúde a tempo e horas e que não lhes falhe o socorro e a emergência quando mais precisam.

As declarações de António José Seguro, registadas aqui numa reportagem do João Gama, que ouvimos agora.

Em Portalegre, António José Seguro começou por definir o que Portugal deve ser para lamentar o que Portugal não tem.

Por isso entendi que no primeiro ano do meu mandato não descansarei um minuto enquanto não conseguir que todos os partidos e o governo acordem numa solução duradoura e estável para que os portugueses possam ter acesso à saúde a tempo e horas.

A saúde tem estado na ponta da língua do candidato a Belém e no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa quebrou o silêncio sobre as dificuldades do INEM, o socialista insiste.

Eu não aceito e indigno-me, porque é para nos indignarmos. Revolto-me mesmo com a falta de socorro e de emergência aos portugueses.

Seguro promete ser o garante da coesão social se chegar ao Palácio de Belém e derrotar a cultura de trincheiras que encontra na política portuguesa.

E para elevar o debate, a qualidade do debate público e o debate político em Portugal Contra a lama, contra os extremismos, porque isso é que também afasta as pessoas da política. E é que muitas vezes dizem: "são todos iguais". Não, não somos todos iguais na política.

Candidatos diferentes na corrida à Belém, sem mencionar nomes, António José Seguro diz ser um político diferente, até no trato dos adversários.

Um dos deveres de um democrata é tratar bem os seus adversários, com consideração, com estima, porque isso induz um comportamento na sociedade.

O discurso de António José Seguro, em Portalegre, pede, o candidato a Belém, que os portugueses votem para eleger um presidente da República que não quer deixar tudo na mesma.

João Gama a acompanhar a caravana socialista ou do candidato apoiado pelo PS, que hoje vai passar pela Figueira da Foz e por Coimbra.

Já Luís Marques Mendes insiste na estratégia da estabilidade para convencer o eleitorado da AD. Numa altura em que está em queda nas sondagens, repete que não é o candidato do governo.

Marques Mendes juntou os apoiantes da candidatura no jantar em Torres Novas, onde contou com o apoio de Leonor Beleza. Ainda assim, volta a sublinhar a ideia de independência. Miguel Viterbo Diz.

Marques Mendes insiste na estratégia.

Não, eu não sou o candidato do governo. Eu sou o candidato do país.

Ou seja...

Eu vou fazer tudo em Portugal para que não tenhamos crises políticas.

Mas volta a insistir que esta postura não significa assinar de cruz tudo o que o governo faz, mas sim respeitar a normalidade.

Defender isto não é ser o presidente do governo, é ser o presidente que cumpre a Constituição, é ser o presidente da normalidade constitucional.

Luís Marques Mendes aplaudiu a promulgação da reforma para a saúde, procurando puxar dos galões do aviso que fez sobre o assunto e atirou a Cotrim Figueiredo, aproveitando o slogan do adversário.

Imaginem Portugal ter um presidente inexperiente, ter um presidente, por exemplo, que nunca na vida passou por um governo.

Antes de Marques Mendes, Leonor Beleza subiu ao palco para lembrar o motivo de alguns apoios.

Lutou e luta por regras decentes. Como fez quando era líder. Em virtude disso que nessa altura aconteceu, é possível explicar hoje atitudes de algumas pessoas.

E sobre Sá Carneiro.

Votava no Chega? É preciso ou ser muito ignorante sobre quem era o doutor Francisco Sá Carneiro ou apostar na ignorância de todos os outros.

Lembrando também o pedido do fundador do PSD, que agora anda na boca de outros.

Defendeu um governo, um presidente em sintonia.

A vice-presidente do partido, numa noite em que se procura responder aos maus indicadores das sondagens, com uma garantia.

Se alguns pensavam que nos desanimavam, enganem-se. E já se enganaram. Nós estamos aqui para vencer.

Garantia deixada por Luís Marques Mendes num jantar-comício em Torres Novas. Hoje, antes de participar no Conselho de Estado, o candidato vai almoçar com Carlos Moedas, Nuno Pereira Lopes e Marco Almeida.

E vamos agora à campanha do almirante Henrique Gouveia e Melo. Volta a trazer Sá Carneiro para acusar Marques Mendes de ter as prioridades erradas.

Críticas que surgiram num jantar com apoiantes em Fafe, precisamente a terra natal de Marques Mendes. Gouveia e Melo utiliza ainda a cartada da Marinha para reforçar a experiência em liderança. Nadine Soares.

Na terra natal de Marques Mendes Gouveia e Melo volta a puxar da memória de Sá Carneiro. Num jantar com apoiantes em Fafe, o almirante acusa o adversário de ter as prioridades invertidas.

É muito interessante, porque cá nesta terra, alguém que considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro, eventualmente tem uma ligação espírita a Sá Carneiro. Disse, ao longo da sua vida, que na ordem das prioridades, a primeira prioridade era Portugal. Um dos apoiantes que diz encarnar o espírito de Sá Carneiro, apoia alguém que tem as prioridades invertidas.

Ainda com a referência do antigo primeiro-ministro, Gouveia e Melo afina a pontaria a Cotrim de Figueiredo.

O doutor Sá Carneiro era um social-democrata no sentido em que achava que os bens de produção deviam estar na parte privada, e não na parte pública ou no Estado, mas achava que o Estado devia ter uma grande componente social. E por isso, o neoliberalismo não é, certamente, um herdeiro do pensamento de Sá Carneiro.

Sem se esquecer também de André Ventura.

Era um verdadeiro democrata e qualquer partido com ideias antidemocratas também não é herdeiro de Sá Carneiro.

Gouveia e Melo eleva o tom do discurso para atirar a excessiva partidarização.

Este sistema tem medo de mim, porque eu digo a verdade. O que os dois grandes partidos não fizeram foi um pacto da limpeza que tinham que fazer na administração pública das suas clientelas.

O almirante puxa ainda da cartada da Marinha para defender que é um candidato com perfil de liderança.

A minha experiência é a experiência de servir Portugal, servir esta Constituição há quarenta e cinco anos, sem desistir. E a única coisa que eu ganhei foi o meu ordenado. Não ganhei mais nada.

Os destaques do discurso do almirante Gouveia e Melo, em Fafe, no distrito de Braga.

Nadine Soares, que está a acompanhar a caravana de Gouveia e Melo.

Destaque também para João Cotrim Figueiredo, que escreveu uma carta ao primeiro-ministro, na qual se compromete a ajudar o governo a avançar com reformas.

Reformas em três áreas que considera essenciais: saúde, economia e segurança social. O anúncio surgiu ontem, durante um jantar-comício em Vila Nova de Gaia.

Quero informar-vos que dirigi hoje uma carta ao senhor primeiro-ministro, carta essa que tornarei pública, em que me comprometo a ser um aliado do governo e a fornecer o respectivo respaldo político, se o governo optar decididamente e corajosamente por introduzir mudanças substantivas, reformas, se quiserem chamar-lhe assim.

Coutinho Figueiredo sublinha que é preciso que o Presidente da República colabore com o Governo. Já André Ventura critica o Executivo pela manutenção da Ministra da Saúde no cargo. Também António Filipe aponta críticas ao Governo pela atual crise na saúde. Catarina Martins foca-se no contexto internacional, diz que a direita portuguesa é escandalosamente submissa aos interesses de Donald Trump e Jorge Pinto diz que está preparadíssimo para ter um mau resultado no dia 18 de janeiro.

Entretanto, Carla, há uma nova sondagem. André Ventura aparece agora em primeiro, António José Seguro passa para segundo lugar e Marques Mendes continua em quinto.

São os dados da sondagem diária da Pitagórica para a CNN, TVI, JN e TSF. O candidato apoiado pelo CHEGA está neste momento no primeiro lugar, com 20,5% das intenções de voto. O segundo lugar é do candidato apoiado pelo Partido Socialista, António José Seguro surge com 20,1%, sendo que recentemente apareceu em primeiro. João Cotrim Figueiredo reforça o terceiro lugar neste inquérito ao chegar aos 18,1%, atrás Henrique Coveia e Melo, com 17,8. Luís Marques Mendes regista uma ligeira subida para 16,7%, mas mantém-se em quinto lugar, sempre em empate técnico. Mais abaixo nos resultados desta sondagem diária estão Catarina Martins com 3%, António Filipe com 2,4% e Jorge Pinto em último, com 0,8%.

Destaque agora para a atualidade internacional. Donald Trump deverá receber Maria Corina Machado na Casa Branca, já na próxima semana, e admite partilhar com ela o Prémio Nobel da Paz.

Diz que seria uma grande honra. O presidente norte-americano revela que a líder da oposição ou uma opositora de Nicolás Maduro, na Venezuela, vai a Washington para discutir a situação no país. Corina Machado disse nos últimos dias que estava disponível para partilhar o Nobel da Paz com Donald Trump, por ter derrubado Nicolás Maduro, uma ideia que agrada ao presidente norte-americano.

Penso que virá a Buenos na próxima semana. Ouvi dizer que me quer oferecer o Nobel da Paz. Seria uma grande honra e eu realmente acabei com oito guerras. Devia, na realidade, receber oito Prémios Nobel da Paz. Alguns dos conflitos já duravam há 30 anos.

Declarações de Donald Trump, que aconteceram mesmo em entrevista à Fox News. O líder norte-americano ressalva, no entanto, que continua a não apoiar Corina Machado para suceder a Nicolás Maduro.

Entretanto, milhares de pessoas saíram esta noite às ruas no Irão a pedir mais liberdade. Teerão cortou as comunicações do país, incluindo a internet e as linhas telefónicas, o que resultou num apagão informativo.

Os protestos duram há vários dias contra o regime. Esta noite morreram pelo menos dois membros da Guarda Revolucionária Iraniana, é o que avança a imprensa estatal do país. Donald Trump deixou já a ameaça de que os Estados Unidos poderão atingir fortemente o Irão se os protestos forem reprimidos. O príncipe herdeiro do Irão agradeceu estas declarações do presidente dos Estados Unidos pela promessa de responsabilizar o regime iraniano e apela também aos líderes europeus para que tomem medidas decisivas no apoio à população iraniana.

São 07h15, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã?

O Conselho de Estado reúne-se hoje no Palácio de Belém, em plena campanha para as presidenciais. Os candidatos Luís Marques Mendes e André Ventura anunciaram que vão estar presentes. A reunião foi convocada pelo Presidente da República para discutir a guerra na Ucrânia. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa juntou também o ataque dos Estados Unidos à Venezuela para discussão entre os conselheiros de Estado. O pacote de habitação apresentado pelo Governo é hoje discutido no Parlamento. Este pacote prevê medidas como o desagravamento fiscal para incentivar o arrendamento e a construção a preços moderados e também uma revisão dos regimes de licenciamento. O ministro das Finanças disse esta semana que as medidas custam entre 200 a 300 milhões de euros. Esta foi uma noite de ataques russos em Kiev e Lviv. Os bombardeamentos resultaram na morte de quatro pessoas e em 20 feridos. A Força Aérea Ucraniana confirma que o Kremlin lançou quase 40 mísseis sobre território ucraniano. O jornal Kyiv Independent relata que vários bairros da capital ucraniana foram bombardeados na última madrugada. O mesmo cenário foi verificado também na cidade de Lviv. Já do lado de Kiev, um ataque ucraniano deixou 500 mil pessoas sem energia na região oriental de Belgorod, isto de acordo com as autoridades dos dois países. Em França, pelo menos 380 mil casas estão sem energia elétrica. São os efeitos da tempestade Goretti, que afeta sobretudo o norte de França, que está em alerta vermelho e afeta também o Reino Unido. Há registro de feridos ligeiros devido a acidentes rodoviários. Não há vítimas graves na sequência do mau tempo em França. Também no Reino Unido, estas condições levaram ao encerramento de aeroportos e de estações ferroviárias. A depressão afeta também Portugal. Durante o dia de hoje, está prevista a queda de neve nos pontos mais altos, sobretudo na Serra da Estrela. E agora, o que é feito deste artista?

Gosta?

Eu gosto. Bruno Mars.

Pois é.

Pois é.

E vocês acreditam?

Não, esta não conhecia.

Esta não conhecias.

Não.

Não.

Faz parte do álbum que já tem 10 anos.

Pois, foi há 10 anos. Isso eu sei, que ele não lançava um álbum há 10 anos. Não lança, ainda não lançou.

Ainda não lança.

É muito tempo, 10 anos.

É muito tempo.

Já o Paulo Carvalho dizia.

O Bruno dizia que já não lança um álbum há 10 anos, mas está quase. A espera terminou.

Vem aí um novo álbum. É por isso que estás a falar do Bruno Mars.

Tudo indica que sim, porque as redes sociais, essa grande fonte de informação, foi lá que Bruno Mars disse a seguinte frase: "O meu álbum está pronto". Entretanto, já anunciou uma nova turnê para os Estados Unidos. Vai sair dos Estados Unidos, mas ao que tudo indica, não vai passar por Portugal.

Não sabe o que perde.

Opa, caramba!

Não sabe o que perde.

Não, mas eu sabia que ele estava nessa.

Com bacalhau à Brás.

Com pastéis de nata.

Com tanta coisa boa e aí não vem cá.

Com salsichas, com couve à alhada.

Mas o rapaz não esteve parado, que ele andou a cantar muito. Ainda no outro ano cantou com a Lady Gaga.

Pois foi.

Ele canta imenso.

E é uma música que fez muito sucesso.

Muito sucesso.

Imenso.

O álbum é que não tinha lançado.

Não é? Isso é muita giro. Eu gosto da música.

Sim, canta imenso. Todos os dias ando a ouvir.

Tudo bem, sabes, Paulo. Vocês fazem videochamada.

Duetos.