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A feira são 08:01. A Suíça confirma que as negociações que iam acontecer hoje entre Estados Unidos e Irão foram canceladas. O anúncio foi feito pelo ministro suíço dos Negócios Estrangeiros, depois da Casa Branca ter dito que não iria estar presente por questões de logística. Foi essa a justificação que deu Washington para não marcar presença hoje na cidade de Burgenstock. Em comunicado, a administração Trump anunciou que o vice-presidente norte-americano, JD Vance, não iria afinal viajar para a Suíça, onde se iria encontrar com representantes iranianos. A Casa Branca evoca que os planos para as próximas negociações técnicas ainda não foram finalizados. Acrescenta, por escrito, que a logística destas negociações nunca foi simples ou previsível e, por isso, decidiu adiar a viagem prevista para hoje. O primeiro-ministro paquistanês também já confirmou esta manhã que não vai viajar para a Suíça. Para já, ainda não há qualquer reação do Irão. Tema em análise hoje no Domínio da Guerra, com o major-general Armando Moreira, para ouvir, como sempre, depois das 09:30. Nove elementos do grupo neonazi Movimento Armilar Lusitano foram acusados de 29 crimes, incluindo terrorismo. O Ministério Público diz que a organização tinha uma lista de indesejáveis com mais de uma centena de nomes, incluindo políticos. Como o primeiro-ministro Luís Montenegro ou o ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, eram dois dos alvos do Movimento Armilar Lusitano, que foi desmantelado há um ano numa operação da Polícia Judiciária. A acusação do Ministério Público, agora conhecida, dá conta da dimensão do grupo e também das intenções. Carlos Pedro.

Este grupo construiu uma base de dados com todas as figuras e organizações que entendia ser os responsáveis pelo declínio da nação. Queria, por isso, investigá-los e até ponderava criar tribunais populares para julgar e punir os condenados. O Movimento Armilar Lusitano propunha enfrentar as ameaças contra Portugal e os portugueses e apresentar uma alternativa ao regime instalado. Esta alternativa seria apoiada por uma milícia paramilitar. De acordo com o Ministério Público, as intenções não chegaram a ser executadas por falta de meios, tanto humanos como materiais.

Ainda assim, a acusação do Ministério Público diz-nos que este grupo neonazi ponderou atacar a casa onde vive o primeiro-ministro.

Na acusação é referido que o agente da PSP, Bruno Gonçalves, atualmente em prisão preventiva, terá proposto o disparo de uma granada para o interior da casa de Luís Montenegro. Tinha a morada da casa graças ao sistema da Polícia Municipal de Lisboa, precisamente onde estava colocado este agente. Além do chefe de governo, também foram considerados alvos pessoas como Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Marques Mendes, Cavaco Silva ou Carlos Moedas, também as irmãs Mortágua ou Rui Tavares e ainda figuras públicas como Nuno Markl, Rui Ricardo Araújo, a Pereira, Tânia Graça ou Diogo Faro. Na lista constavam também associações como o Observatório de Violência Obstétrica, a Climáximo ou o Movimento Vida Justa.

E Carlos, quais eram as motivações deste grupo?

Recorremos aqui mais uma vez ao despacho de acusação. O Movimento Armilar Lusitano nasceu a partir de outros movimentos neonazis em setembro de 2019. É um grupo de extrema-direita, nacionalista, neonazi, fascista, supremacista branco e antissistema. Em junho do ano passado, foi desmantelado pela Unidade Nacional Contra o Terrorismo da Polícia Judiciária.

Carlos Pedro, com o despacho de acusação do Ministério Público a que o Observador teve acesso. Quatro dos suspeitos do Movimento Armilar Lusitano, entre eles o líder e o número dois, estão a aguardar julgamento em prisão preventiva. E falamos agora, Carla, de um caso que está a chocar o país, o da criança de oito anos que foi morta pela madrasta em Valpaços. A aldeia onde vivia esta menina está em choque e negação. É o relato que nos chega do repórter da Rádio Observador, Miguel Pinheiro Correia, que esteve durante o dia de ontem na localidade de Carrazedo de Montenegro.

Eu acho que para já, e estando tão a quente, acho que a maioria das pessoas com quem eu falei estava mesmo em negação. E eles diziam mesmo: estes crimes, mesmo a GNR dizia, um homem matar outro por alguma desavença, às vezes vai acontecendo aqui. Agora, uma madrasta matar, ou mesmo que não fosse madrasta, mas um adulto, uma adulta, matar uma criança choca muito mais. E sendo uma pessoa que eles viam regularmente ali na rua, uma criança por quem eles tinham algum carinho, é complicado.

O jornalista do Observador, Miguel Pinheiro Correia, na história do dia de hoje. A madrasta suspeita da morte desta criança de oito anos, é suspeita do crime de homicídio, já foi detida pela Polícia Judiciária, confessou o crime. O pai acredita que se trata de um crime premeditado e que a madrasta planeou este homicídio depois de uma desavença familiar. A criança foi morta, o corpo abandonado na Serra da Pedreira, no Conselho de Vila Pouca de Aguiar. A praia de Santo Amaro de Oeiras foi ontem interditada aos banhistas por causa de um episódio de poluição. Importa, por isso, Carla, sabermos os impactos desta medida no local. Até porque foi uma interdição comunicada pela Agência Portuguesa do Ambiente, em causa uma ruptura de uma conduta de uma empresa de gestão de resíduos. O Ricardo Lopes está esta manhã na praia de Santo Amaro de Oeiras. Ricardo, há alguma indicação nesta praia a propósito da interdição?

Bom dia, Carla. Há sim indicação, mas é preciso estar bem atento ou procurar ativamente essa informação. Quando chegamos ao passadiço que percorre a praia, vemos ao longo deste paredão alguns cartazes que indicam, por exemplo, o período da época balnear ou até a proibição de animais no areal. No entanto, só encontrei a indicação de que a praia está interditada a banhos numa folha A4, afixada sensivelmente a meio do passadiço. É um documento que está assinado por três entidades, o Ministério da Defesa, a Autoridade Marítima Nacional e também a Capitania do Porto de Lisboa, onde se pode ler que durante o dia de ontem ocorreu um incidente de poluição com descarga de lixiviados, para se perceber melhor o que está aqui em causa, são líquidos que resultam da passagem da água por resíduos, como os que se encontram, por exemplo, em aterros sanitários. E pode ler-se nesta nota que o acesso da população à praia está interdito temporariamente, isto até haver evidência da qualidade da água balnear. Esta indicação termina com a recomendação de que sejam adiadas as atividades programadas para esta praia. Praia essa, Carla, deixa-me dizer que está deserta, está calor, mas o horário não é muito convidativo também. Não há também, por enquanto, qualquer sinal de nadadores-salvadores. O posto de vigia ali ao centro do areal está sem ninguém neste momento. O único sítio que se veem, de facto, pessoas é mesmo aqui no passadiço onde está afixada essa informação de que a praia está interditada. Há muita gente a dar uma corrida matinal e também a aproveitar o sol. O que é certo é que se quiserem refrescar o corpo depois do exercício físico, não poderão ir à água aqui na praia de Santa Marta de Oeiras.

Ricardo Lopes, em direto desta praia que foi ontem interditada temporariamente por causa de um episódio de poluição. São 08h08 antes dos Momentos de Glória, Carla, que outras notícias há a destacar. São votadas hoje no Parlamento as alterações propostas pelo Governo ao Código do Trabalho. O Chega deve viabilizar o projeto de lei e levar o documento à especialidade. Foi isso que deixou nas entrelinhas André Ventura, no debate que decorreu ontem. Também o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, deu como certa a aprovação do documento na generalidade. O México é a primeira equipa apurada para os 16 avos de final do Mundial de Futebol. Venceu ontem a Coreia do Sul por 1 x 0. Lidera o grupo A, tem seis pontos. Portugal continua hoje a preparação para o jogo da segunda jornada da fase de grupos. O jogo vai ser na próxima terça-feira frente ao Uzbequistão.