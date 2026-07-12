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Bom dia, são 8 horas.

Jornal das 8, com edição do jornalista Carlos Pedro. Nova vaga de ataques no Médio Oriente. O Irão fechou por tempo indeterminado o Estreito de Ormuz.

O anúncio partiu da Marinha iraniana e de acordo com a televisão estatal do Irão, IRIB, em causa várias embarcações que ignoraram avisos para corrigirem a rota e navegarem pelo corredor autorizado. Uma delas terá desligado os sistemas de identificação e foi interceptada depois de terem sido disparados tiros de advertência. A Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana acrescenta que nenhuma embarcação poderá atravessar o estreito de Ormuz enquanto persistir a presença e interferência dos Estados Unidos na região. O comunicado termina com o aviso de que, caso continuem os ataques norte-americanos e israelitas, as respostas do Irão serão ainda mais devastadoras.

Entretanto, Estados Unidos e Irão trocaram vários ataques em grande escala depois do Irão declarar que o estreito de Ormuz está fechado.

Washington atingiu 140 alvos militares do Irão. Já Teerão reivindicou ataques a bases aéreas norte-americanas de seis países do Golfo, Bahrein, Qatar, Jordânia, Koweit, Omã e Emirados Árabes Unidos. Os ataques seguiram-se ao anúncio de encerramento do estreito de Ormuz. Entretanto, do lado norte-americano, reagiu o secretário da Defesa, Pete Hegseth. Escreve na rede social X que o Irão vai pagar pela má escolha que fez. Já o presidente do Parlamento iraniano, Abbas Araqchi, escreve que a era dos acordos unilaterais terminou.

Por cá, falamos agora da crise da água em Almada. O arranque do novo furo para captar água estava agendado para o fim do mês, mas o processo foi acelerado e vai começar a funcionar já hoje.

Espera-se que consiga reforçar em cerca de 20% a distribuição na rede pública de Almada. De acordo com a CNN Portugal, esta captação suplementar assume um papel crucial para mitigar os problemas na região, que atravessou vários dias de interrupções na distribuição de água. Os responsáveis pelo processo dizem que o sistema foi montado e testado num prazo recorde e que permitiu antecipar bastante os prazos definidos no início, que apontavam para a entrada em funcionamento apenas no fim do mês. Desde quinta-feira que não há qualquer interrupção no fornecimento de água em todo o concelho, além dos cortes noturnos programados. Nesta última madrugada foram 10 as localidades afetadas por esses cortes.

Entretanto, a FENPROF vai avançar mesmo com uma denúncia formal junto da Procuradoria-Geral da República para abrir um inquérito às notas dos exames nacionais.

Em comunicado, a estrutura que representa os docentes refere que vai submeter o documento na próxima sexta-feira, dia 17, precisamente o dia previsto para a publicação das pautas. A intenção é atribuir responsabilidades sobre o nível de segurança e de confiança do programa informático que está a ser utilizado. No texto emitido, a federação realça que os professores não assumem culpas por falhas sistémicas que não controlam. Ao mesmo tempo, há relatos de que muitos professores corretores continuam sem receber os exames nacionais físicos que estão em falta.

E Carlos, o Bloco de Esquerda quer a saída imediata do Ministro da Educação e propõe até uma comissão parlamentar de inquérito para o caso dos exames nacionais.

É uma hipótese que também não foi descartada ontem pelo líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro. Agora, o Bloco de Esquerda atribui a Fernando Alexandra a culpa pelo colapso na gestão e na correção das avaliações e afirma que o ministro perdeu a legitimidade para continuar no cargo. José Manuel Pureza diz ainda que pagar horas extraordinárias aos professores é apenas o normal cumprimento da lei.

Havendo trabalho suplementar, ele tem que ser evidentemente remunerado. Sobre isso, não há a menor das dúvidas. Há aqui um princípio básico do direito do trabalho, da decência, que é a remuneração do trabalho pela intensidade desse mesmo trabalho. E, portanto, é estranho que um dirigente político venha anunciar a remuneração do trabalho como se isso fosse uma coisa extraordinária. Não há nada de extraordinário, é apenas dizer aquilo que é uma verdade do senhor de La Palisse. Há trabalho, deve ser remunerado.

O dirigente do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, à saída da reunião interna da força política. Entretanto, a Federação Nacional de Educação classifica como justo e imperativo o pagamento destas horas extra aos professores que corrigem os testes. A FNE faz notar que constitui um dever legal e nunca um bônus excepcional.

Dia dois, e o último do Congresso do LIVRE, termina hoje e Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto devem assumir a liderança partilhada do partido.

Rui Tavares vai deixar o cargo de porta-voz após quatro anos, propõe-se a ficar na direção com o pelouro da estratégia, comunicação e formação. Os trabalhos deverão encerrar hoje com uma intervenção da atual líder, Isabel Mendes Lopes, e do deputado Jorge Pinto, que se candidatam ao cargo de porta-voz em dupla. Antes disso, pelas 10h30, está previsto discursar o co-porta-voz do Partido Verde Europeu, Vula Zetsi. O LIVRE faz parte desta família europeia.

Fechamos no Mundial de Futebol, quadro das meias-finais definido. França, Espanha, Inglaterra, Argentina são os jogos da próxima fase.

A Inglaterra venceu ontem à noite a Noruega no prolongamento por 2x1. A formação dos Três Leões esteve a perder graças a um grande gol de Schjelderup. Bellingham empatou na segunda parte e o mesmo Jude Bellingham deu a volta já no prolongamento. Os ingleses vão agora enfrentar a seleção da Argentina, que venceu nesta última madrugada a Suíça por 3x1. O jogo também foi resolvido apenas no prolongamento. Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez marcaram para a Argentina. Dan Ndoye fez o gol da Suíça. Este jogo foi arbitrado pelo português João Pinheiro, que aos 72 minutos expulsou o atacante da Suíça, Breel Embolo. A Argentina segue até às meias-finais, enfrenta uma Inglaterra que traz boas memórias. Em 1986, no ano em que a Argentina foi campeã do mundo, Maradona fez um gol com o pé e um gol com a mão, deu a vitória aos argentinos. Mais recentemente, as duas seleções mediram forças no Mundial de 2002. Aí, a Inglaterra venceu por 1x0. Inglaterra x Argentina, na quarta-feira, dia 15, às 20h. Na outra meia-final, um dia antes, dia 14, na terça-feira, a França x Espanha, também às 20h.

E vamos falar sobre isto no Diário do Mundial. É um pouco depois das 20h30 com ti, Carlos Pedro. Até já.

Até já.