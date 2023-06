Episódio 3: "Cercado"

O voo 131 da TAP aterra em Madrid e é imediatamente cercado pelas forças especiais espanholas, que estão preparadas para uma intervenção armada. Na torre de controlo, os diplomatas portugueses correm contra o tempo para evitar uma ação violenta contra o sequestrador, um jovem de apenas 16 anos. Em Lisboa, o primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro tem de decidir sobre as exigências: 10 milhões de dólares e um salvo-conduto para a Suíça. No Feijó, os pais e amigos de Rui são surpreendidos com a notícia na televisão e não querem acreditar.

Mostrar mais Mostrar menos