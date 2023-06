Episódio 4: "A Última Bala"

O sequestrador está encurralado. O governo português recusou as exigências. As forças especiais continuam a cercar o avião e podem entrar a qualquer momento. O copiloto começa a pôr em prática o seu próprio plano para tentar resolver o sequestro. Rui revela finalmente os seus motivos para desviar o avião. No final, vai sobrar apenas uma bala na arma que levou para fazer o sequestro.

