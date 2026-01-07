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Começa agora a edição de quarta-feira do "Português Suave". Só para responder às dúvidas, eu sou o João Costa e Silva. Olá, Marco Neves. Hoje à distância.

Exato. Hoje não estou aí no estúdio, mas é como se estivesse.

Sim, é quase a mesma coisa. Ainda por cima com este som ótimo, parece que estás aqui ao meu lado mesmo.

Ainda bem. Fico contente. A culpa não é minha, é do microfone, mas tudo bem.

Não vamos fazer publicidade, ninguém te paga para isso.

Não.

Vamos às dúvidas, o que temos para hoje?

Temos duas dúvidas, uma sobre uma cidade portuguesa aqui perto de Lisboa e sobre o adjetivo que está nessa cidade, e outra sobre azeite.

Pronto. Duas dúvidas ótimas. Começamos por essa da cidade.

A Catarina Santos. Eu posso ler a dúvida?

Sim.

"O meu nome é Catarina Santos, ouço sempre o vosso podcast. Muitos parabéns." Obrigado, Catarina. "A minha dúvida é relativa à palavra "vedra" ou "vedras", ou no masculino, como vemos no nome da cidade Torres Vedras. Estará a palavra "vedras" relacionada com "velhas", dado que temos o local Torres Novas e este seria o local Torres Velhas, mais antigas? Também se vê esta palavra na terra de Alhos Vedros, no distrito de Setúbal", e ela deseja a nós e a todos um excelente 2026. E nós respondemos que também desejamos um excelente 2026.

Olha, nunca tinha pensado nisso.

Mas é verdade, a Catarina tem razão, "vedras" quer dizer "velhas". Nós vemos, por exemplo, em cantigas medievais, nos primeiros séculos da nossa língua, a palavra "vedras". Aparecia a expressão "testamento vedro", que é o antigo testamento, testamento velho. E temos também na Galiza, onde nós sabemos que a nossa língua vem lá de cima, também da Galiza, e do norte de Portugal, e aparece também em Pontevedra. Pontevedra é ponte velha. Portanto, ela tem razão, não há muito a dizer. Vedras tem o mesmo significado de velhas. E posso dizer ainda que esta palavra está relacionada, na sua origem, com uma palavra menos usada e menos conhecida, que é vetusto, que penso que algumas pessoas ainda conhecerão, uma pessoa mais velha, num sentido mais carinhoso, mas ao mesmo tempo erudito. A forma de dizer a palavra vetusto é muito curiosa. Vetusto também está relacionado com vedras. Portanto, sim, Torres Vedras é mesmo Torres Velhas, em comparação com Torres Novas. A questão dos Alhos Novos é que eu não sei.

Exato. Então a Catarina Santos, no fundo, veio nos dar aqui uma lição, quase. Veio só confirmar uma informação, mas na realidade tinha razão, não é?

Sim, tem razão. Portanto, a dúvida já vinha com a resposta incluída. Obrigado, Catarina.

Exato, estas daqui dão-nos menos trabalho. Recebemos também um áudio do Paulo Ricardo Ribeiro e que vamos ouvir agora com mais uma dúvida.

Bom dia, sou o Ricardo, de Guimarães, e ontem quando estava a regar o bacalhau com um bocadinho de azeite, lembrei-me: por que a azeitona não vem da azeitoneira? E por que não chamamos oliva ao fruto que vem da oliveira? E pronto, era isto. Um bom Natal para todos, um bom ano e continuem o bom trabalho. Obrigado.

Marco, esta dúvida chegou um bocadinho depois do Natal, não é?

Sim, o Natal é quando os ouvintes quiserem.

É isso mesmo.

Vamos começar pelo bacalhau. O bacalhau, só pra dizer que é uma dúvida antiga sobre a origem da palavra bacalhau. Havia a ideia de que viria do basco, porque os bascos foram dos primeiros a pescar o bacalhau, mas parece que a verdade é que vem do neerlandês, lá de cima. E eu digo isto neste contexto do azeite e da azeitona, porque há línguas em que bacalhau, a palavra bacalhau, com a forma particular naquela língua, não estou a dizer que é esta palavra exatamente igual à nossa, quer dizer bacalhau fresco, ou seja, bacalhau antes de ser salgado, e outras quer dizer bacalhau depois de salgado, havendo depois uma palavra para o bacalhau antes de ser salgado. Em português, nós usamos bacalhau para designar duas espécies, em particular, de peixe, e também o prato de bacalhau, os vários pratos de bacalhau, os 1001 pratos de bacalhau. Depois, noutros contextos, o bacalhau vai, por exemplo, para o Brasil, onde há outros peixes que sofrem o mesmo tratamento que o bacalhau e as pessoas continuam a chamar bacalhau. Portanto, a mesma palavra pode ficar mais específica.

Tendo em conta o sítio.

Sim, dependendo do sítio, da história de cada palavra, às vezes especializam-se, outras vezes generalizam-se, e foi o que aconteceu com o azeite. Ou seja, nós tínhamos, com origem latina, a palavra oliva e oliveira. Oliva existia, chegou a ser usada, ainda hoje se encontra em certos textos, oliva com sentido de azeitona. Depois, houve uma outra palavra, que veio do árabe, que queria dizer óleo, que era uma palavra que se diria algo parecido com azeite, em árabe. Esta palavra foi importada para o português e para o castelhano também, para outras línguas ibéricas. Em castelhano, ficou a querer dizer óleo, em geral, qualquer tipo de óleo é o azeite. Em português, especializou-se para o óleo da oliva. Tanto que ainda se consegue encontrar também em vários textos, azeite de oliva.

Exato.

Azeite de oliva, azeite da azeitona. Depois, o azeite acabou por se especializar em português e ficou apenas com este sentido particular de óleo de azeitona ou azeite de oliva. Como nós estamos a ver, há várias palavras pra mesma coisa, só que depois as línguas vão abandonando umas por um lado e vão abandonando outras por outro lado, ou vão procurando outras, e não se faz isto de forma planeada. Portanto, ninguém esteve a pensar: "Temos uma oliveira, então quer dizer que o que sai dali tem que ser olivas e o óleo tem que se chamar óleo de oliva". Não, o que aconteceu foi: os falantes foram ficando com o termo oliveira pra árvore e, por outro lado, no caso do que sai daquela árvore, ficaram com azeitona e também ficaram com azeite para o óleo. Isto é uma resposta um pouco, como é que eu hei de dizer Que as pessoas ficam um pouco incomodadas.

Porque não há uma solução.

Não, nós depressa dizemos: "Olha, foi porque sim." Mas a verdade é que os falantes são assim. Às vezes é porque sim. Em Espanha ficou de uma maneira, em Portugal ficou de outra. Temos muitos materiais à nossa volta, muitas palavras, e os falantes vão devagarinho escolhendo uma, não de forma consciente, mas porque cada vez mais as pessoas usam aquela forma em particular na nossa comunidade de falantes e ela fica assim cristalizada e é assim que as línguas se fazem. Às vezes é mesmo uma questão de deriva semântica. As palavras vão por um certo caminho e nós nem sempre sabemos exatamente por quê. Portanto, não há nenhuma lógica particular para termos a azeitona, a saída, a oliveira. A única coisa que eu posso dizer é que tínhamos estes grupos de palavras, umas de origem latina, outras de origem árabe, e para um lado ficamos com umas palavras, para o outro lado ficamos com outras. Não sei se o Ricardo ficou contente, espero que sim.

Fica aqui a explicação. Paulo Ricardo Ribeiro, assim é o nome deste nosso ouvinte. Um grande abraço.

Repara, tivemos um abraço e um bom ano para todos os que nos enviam dúvidas e podem continuar a enviar, espero que sim, mas repara que tivemos aqui uma pergunta que já vinha com a resposta incluída.

Sim.

Tivemos aqui uma pergunta que não há aparentemente resposta.

Exato.

É assim, às vezes, acontecem estas coisas.

Não sei se te lembras, no último episódio, respondi aqui a um comentário que nos surgiu no Spotify. Já tivemos resposta do Paulo Lopes. Se não ouviu o último episódio, tem de ouvir para perceber melhor aquilo que nos estamos a referir. O Paulo Lopes pede desculpa por me ter chamado Diogo Teixeira, diz que nem sabe de onde é que isso vem, e diz que era só pela questão de colocar tudo no mesmo saco. Ele diz que é de Bragança, viveu em várias localidades do país, de norte a sul, e conviveu com muita gente a dizer: "Ah, vós falais desta forma." É assim que ele diz. E diz que não é verdade. E deixa-nos também uma sugestão para convidarmos um falante nativo de mirandês. E deixa ainda também, Marco, desculpa, uma provocação. Diz que abaixo do Douro, para ele, tudo é Sul. Portanto.

Sim, a fronteira do Sul.

Estamos quites.

Não sei, será que o Paulo é falante mirandês? Ele pode dizer.

Pois, se for, é vir aqui ao "Português Suave". Fica aqui o convite feito. Um grande abraço para o Paulo Lopes. E Marco, nós temos encontro marcado no domingo para um episódio habitual de domingo, mas podem enviar as suas dúvidas para o e-mail:

portuguesSuave@observador.pt.

Muito bem.

Português suave é sem acento, com os dois S seguidos, como já é habitual. E o número de telefone, eu vou dar-te a oportunidade de dizer, se quiseres.

É isso. 910024185. Envie-nos mensagens de voz até 30 segundos através do nosso WhatsApp. Marco, um grande abraço e até domingo.

Até domingo, João.