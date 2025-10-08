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A poucos dias das eleições, João Ferreira continua a esforçar-se para convencer eleitores. No mercado dos Olivais, faz questão de reforçar que já falta pouco.

Não fique só à espera. Dia 12 é importante dar força àqueles que defendem o comércio de proximidade, os mercados, também.

Com alguns vendedores, tem sucesso.

Bom dia!

Voto na CDU.

Pode sim, senhor, que eu gosto muito de si.

Muito obrigado.

De nada.

A senhora é aqui dos Olivais?

Sou, sim, senhor.

Com outros, nem tanto.

A sua mãe? Então e não transmitiu esses bons valores à filha?

Não, não conseguiu.

Não conseguiu?

Não conseguiu. Se soubesse. Peço desculpa.

Tem que pedir desculpa é à sua mãe.

Depois desta visita, a CDU segue em frente num passeio de gira até ao Marquês de Pombal. No entanto, as dificuldades no sistema atrasam a viagem em 40 minutos.

Falta de bicicletas nas estações e problemas na aplicação. O habitual.

João Ferreira não poupa nas críticas ao atual presidente de câmara.

Cidade dos unicórnios. Não se consegue pôr uma aplicação para gerir um sistema de bicicletas partilhadas a funcionar convenientemente. E tudo isto são obstáculos a que aqueles que têm vontade de utilizar este modo de mobilidade o possam fazer.

Para o candidato da CDU, Carlos Moedas não tem visão para a cidade.

Eu tenho visto o Carlos Moedas, nesta campanha, a falar de muita coisa e a falar muito pouco da cidade. Seria de esperar que alguém que tem há quatro anos nas mãos a gestão da cidade, tivesse alguma coisa a dizer sobre a obra que fez. Verdadeiramente, não existem ali ideias, não existe ali uma visão.

E numa arruada em Marvila, João Ferreira aponta as baterias ao governo, que decidiu antecipar a entrega do Orçamento do Estado.

É evidente que há uma intenção do governo de intervir para favorecer os partidos do governo na contenda eleitoral que aí está. Eventualmente, até a partir de uma constatação do óbvio, é que há gente em apuros.

As críticas do candidato da CDU à autarquia de Lisboa, quase na reta final da campanha para as eleições autárquicas.