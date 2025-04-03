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Foram apenas cinco os votos contra as listas de candidatos a deputados na comissão política do PS. Depois de divergências iniciais, sobretudo em Braga, em que continua José Luís Carneiro, e em Coimbra, em que o número um vai ser Pedro Delgado Alves, as listas foram aprovadas por larga maioria. Doze dos 22 cabeças de lista são renovações, mas há também regressos como Pedro do Carmo por Beja ou Luís Testa por Portalegre. No final do encontro, o presidente Carlos César assinalou a união à volta do líder.

A unidade e o entusiasmo com que todo o Partido Socialista se envolve nesta campanha para as eleições legislativas próximas. Os socialistas estão empenhados, unidos em torno da sua liderança.

Carlos César a dar eco à votação expressiva, depois de ultrapassadas as dificuldades com os lugares de cada um. À porta fechada, Pedro Nuno Santos criticou a iniciativa do governo no Porto, que considerou uma ação de campanha com dinheiros públicos, e pediu ao partido para não se desanimar com as sondagens. E cá fora, reforçou essa convicção.

E podem ter a certeza de uma coisa: nós vamos ganhar estas eleições. Muito obrigado.

O PS fecha agora as listas de deputados. No sábado apresenta o programa eleitoral atualizado, numa noite em que até os antigos opositores internos de Pedro Nuno ficaram satisfeitos e, por isso, apontaram baterias a Montenegro.

O que nós queremos é servir Portugal, é servir os portugueses. Isso é aquilo que todos nós queremos, independentemente dos lugares que cada um ocupa momentaneamente, servir as pessoas e colocar o Estado ao serviço do país e da sociedade, e não colocar o Estado ao serviço daquilo que hoje mais parecia uma arruada no Porto feita pelo governo da República.

José Luís Carneiro à entrada para a reunião, depois de ter garantido novamente a liderança da lista de Braga.