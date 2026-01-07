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Ainda saindo de campanha, a caravana de António José Seguro puxa atrás a ficha do tempo e lembra uma canção bem conhecida.

Seguro é fixe! Seguro é fixe! Seguro é fixe!

"Seguro é fixe" no lugar de "Soares é fixe", hino de campanha do fundador do Partido Socialista, quando venceu as eleições presidenciais de 86. E o agora candidato a Belém, responde assim.

Claro que cada presidente, no seu tempo, deixa uma marca e eu espero deixar várias.

Na ação mais participada da campanha do socialista, António José Seguro promete manter o mesmo rumo, com ou sem desistências à esquerda.

O caminho da minha candidatura, a natureza da minha candidatura, sou eu que o decido e não cedo à pressão nenhuma, nem negocei nada.

Diz que ouviu as declarações de Jorge Pinto com atenção, quando o candidato disse que não será por ele que Seguro não irá chegar à segunda volta.

Ou que dizem que eu devo ser o próximo presidente da República, eu não havia de ficar feliz? Claro que fico feliz. E aquilo que eu sinto é que esta onda de confiança e esta onda de esperança em torno da minha candidatura está a crescer. Isso é ótimo.

A tirar a Avenida da Igreja, o candidato presidencial encontrou três possíveis eleitores mais jovens e trocou por miúdos as explicações sobre uma candidatura presidencial independente.

Vamos fazer aqui um teste. Tu és de clube?

Benfica.

Sporting.

Porto.

Benfica.

Pronto. Então temos aqui dois do Benfica, um do Porto, outro do Sporting. Isso divide-vos?

Não.

Mais ou menos.

Ah!

"Seguro em Belém" ou "Seguro é fixe", hinos de uma campanha cada vez mais embalada pelas sondagens.

Um, dois, três. Seguro vai chegar.

Boa tarde. Peço desculpa desta invasão.