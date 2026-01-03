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Carlos Schultz Nunes, muito obrigado pela sua disponibilidade. Pode contar-nos como foi essa madrugada em Caracas? Como é que viveu o que se passou esta madrugada?

Muito boa tarde aqui desde Caracas. Complicado de explicar, não é fácil o momento que estamos a viver. Nunca na vida tinha estado numa guerra e às duas da manhã, a dormir, em pleno sono profundo, acordo com uma grande explosão, seguida de outra, da qual obviamente assustado, vou à janela e vejo um terceiro míssil a acertar a 300, 400 metros da nossa casa, numa base aérea militar.

Mas portanto, foi perfeitamente audível e percebeu-se nessa altura o que estava a acontecer?

Nesse momento, são duas da manhã, estamos a dormir, num momento de sono profundo, naqueles primeiros segundos não estamos a perceber, quando vemos que não está nem a trovejar, nem é um tremor de terra. O estrondo foi tão grande, a casa abanou, as portas abanaram, os vidros. Ouviam-se pequenos vidros a partir, janelas a abanar. Obviamente que já me faz levar ir à janela ver, dar um olhar diretamente para a base militar e pensar que podia ser um ataque dos Estados Unidos que estivesse a acontecer.

Porque essa ameaça estava no ar, não é?

Essa ameaça estava no ar e até as pessoas já tinham alguns bens essenciais em casa, porque essa ameaça já vinha das últimas largas semanas, o espaço aéreo fechado, e de repente sentimos este grande estrondo. A partir daí, são duas horas de terror, de pânico, onde ouvimos os mísseis a passar por cima de nós, os aviões a passar por cima de nós e as bombas a explodirem constantemente. Portanto, ouvimos bombas a explodirem e foram duas horas de um terror inexplicável, não dá para explicar o momento que se viveu.

Quando é que começaram a perceber o que se estava a passar?

No mesmo instante, nós, no meu caso, porque temos uma base aérea no centro de Caracas, estamos a 300, 400 metros da base aérea e vemos que os mísseis estão a cair aí, portanto, dá logo por entender o que é que poderia ser.

Com o avançar das horas e depois com a divulgação das notícias, com a diferença horária, nós estamos a gravar esta conversa às 18h30 de Lisboa, aí em Caracas-

Agora são 14h30

14h30. Como é que foi vivida esta manhã em Caracas?

Ninguém conseguiu dormir, porque um, tínhamos já alguns familiares a acordarem em Portugal, em Espanha, a comunicarem-se, e nós acompanhamos as notícias e os grupos de redes sociais. Então, o pânico que estávamos a viver era impossível conseguir dormir. Por outro lado, havia algo que surpreendeu-nos a todos, que as comunicações estão a funcionar, há energia elétrica, portanto, as coisas mínimas, tudo funciona. Não há registos maiores, de momento, da nossa comunidade ter sido afetada, a nossa comunidade portuguesa. Portanto, tivemos uma calma após as duas horas dos mísseis que sentimos que passavam e das explosões. Estamos a viver uma calma num sábado de Caracas que muita gente tinha ido para a praia ou que ia para a praia, porque ainda é as férias de Natal. Portanto, estamos a viver agora uma calma que pouco a pouco começamos a ver as pessoas a sair à rua, a ir comprar o pão, a fazer as compras, mais tranquilos neste momento.

Há muitos portugueses, há milhares de portugueses na Venezuela, o Carlos é um deles. Não há notícia ou registo de algum problema com portugueses?

Neste momento, até pelas notícias que correm dos ataques, não foi a alvos civis, portanto, ao que parece, não há civis em grande número afetados. Não sabemos ainda os números, mas na nossa comunidade não há, de momento, nos grupos com quem funcionamos no nosso entorno, registos de vítimas ou de algum sucesso menos feliz que tenha acontecido.

Houve algum contacto por parte das autoridades portuguesas?

Sim. Isso há que sempre salientar. Tanto a nossa embaixada e consulado localmente, pelas redes sociais, pela comunicação, estão em contacto com a população portuguesa e o nosso Estado, em Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Secretaria de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, todos eles têm estado em contacto com a nossa comunidade e têm feito um papel excelente em saber qual é o ponto de situação da nossa comunidade e em que é que se pode ajudar. Neste momento há que ter calma, não há nenhum incidente maior com a nossa comunidade, com portugueses, portanto vamos manter a calma, vamos esperar as próximas horas, dias, e com a nossa Virgem de Fátima que vai sempre pegada à nossa comunidade portuguesa, ter a fé que tudo vai por um bom caminho.

Ou seja, pela descrição que está a fazer depois da apreensão da manhã, agora à tarde há um lento retomar da normalidade possível, dada a situação que se está a viver?

Exatamente. Há também a questão que nós, como temos esta diferença horária, na Europa estão a sair as notícias todas e há mais preocupação quase na Europa do que aqui. Nós aqui estamos tranquilos, calmos, com uma vida recortada no momento, mas com um dia de sol que estamos a ter, com muita calma e pouco a pouco as coisas a retomarem, se Deus quiser.