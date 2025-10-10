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Nelson Batista, é o último dia de campanha. Perguntar-lhe como é que está a confiança para estas últimas horas e também para domingo. E como é que vai fazer com que o PSD governe em Loures pela primeira vez?

Bom dia, antes de mais, muito obrigado. Cada vez a confiança é maior. Sinto uma grande adesão, uma grande participação, nomeadamente com o apoio dos candidatos às juntas de freguesia. Hoje é um exemplo disso, aqui em Camarate, com o Marco Fernandes, que está a mobilizar, a trabalhar aqui incansavelmente, e eu estou convencidíssimo que nós vamos ganhar também esta união de freguesias de Camarate, Unhos e Pação. E simultaneamente, ao ganhar freguesias, que é o que eu tenho dito sempre, conseguimos ganhar a Câmara também. Estamos a sentir que cada vez mais há um apoio constante. Os nossos candidatos às juntas de freguesia estão a fazer um trabalho extraordinário e eu sinto agora nestas últimas horas que vai ser possível e que nós vamos ganhar a Câmara. Ainda ontem tivemos uma ação de campanha em Sacavém, um território que não é nada fácil para o PSD nos últimos anos e nas últimas décadas, e sentimos realmente ali uma grande participação e uma quantidade de pessoas a declarar o apoio a esta coligação da AD. Por isso, eu acho mesmo que é possível nós ganharmos a Câmara, a Assembleia Municipal, e estou convencidíssimo, nós neste momento só temos uma junta de freguesia, que vamos ter no mínimo, pelo menos três juntas de freguesia neste mandato 2025 a 2029.

E que balanço geral é que faz desta campanha?

Primeiro, a campanha correu muito bem, porque o balanço que eu faço é em termos de candidaturas, não houve qualquer ofensa. Constatei que cordialmente cruzamos com algumas campanhas, quer com o PS, quer com a CDU, curiosamente com o Chega não me cruzei, mas com todas as que me cruzei, sempre cordialmente e com simpatia, e achei que nesse ponto correu muito bem. Acho que as pessoas estão um bocadinho cansadas das campanhas. Esta campanha do porta a porta e estes últimos dias têm sido cansativo, porque têm sido umas atrás das outras. Nós estamos a sair, está a entrar uma outra campanha, mas eu acho que as pessoas percebem que para as autárquicas é muito importante votar nas pessoas, independentemente dos partidos, porque realmente o nosso rosto, quer nas freguesias, quer para a Câmara Municipal, quer eu para a Câmara, quer o Jorge Antunes para a Assembleia Municipal, quer, volto aqui dizer, o Marco Fernandes agora aqui, que estamos em Camarate, Unhos e Pação, são pessoas reconhecidas e autarcas, e pessoas que estão numa missão para tentar ajudar as populações, ajudar as empresas e a melhorar a qualidade de vida destas freguesias e nomeadamente do Conselho. Por isso, eu acho que tem havido um feedback muito positivo por parte das populações, ao reconhecerem que as nossas candidaturas e as pessoas que nós avançamos para o rosto da candidatura, conjuntamente com o grupo que os acompanham, são pessoas reconhecidas e que podem fazer um bom trabalho no Conselho de Loures.

Uma última pergunta. O PSD nunca governou em Loures. O que é que pode fazer com que as pessoas passem a votar no PSD, passem a votar mais à direita? O que mudou nestes últimos anos e o que tem sentido nas ruas, nesse sentido?

O que eu posso dizer é que as pessoas ponham os olhos no que o PSD faz enquanto governo. O PSD, enquanto governo, tem estado sempre a governar numa perspectiva de tirar o país de uma situação precária e com dificuldades. Nós, infelizmente, o PSD, nunca conseguimos resolver numa situação constante e em condições de governabilidade. Acontece que nós temos salvado sempre o país. E eu peço que dêem-nos estabilidade e dêem-nos condições para governar. E neste momento estamos a governar e a AD está a governar e está a dar condições. Por isso, temos melhores condições de vida, mais salários, mais oportunidades e eu acho que essa perspectiva é ótima e passar essa mensagem também para o Conselho. Depois, no Conselho, o que eu digo sempre é: quando eu cheguei, eu fui candidato à Junta de Freguesia de Loures em 2009. Era o PS que estava a governar. Nunca o PSD tinha governado. E viu-se a transformação que aquela freguesia levou de 2009 até à presente data. Portanto, o que eu peço é que ponham os olhos naquela freguesia para poder abalancar para o Conselho. E depois dou o exemplo de uma outra freguesia, que nós tivemos, uma freguesia que foi a Portela, que sempre foi PSD, e perdemos a Portela, infelizmente, e vejam como é que a Portela estava anteriormente com a governação do PSD e como ela está hoje, em termos de limpeza urbana, em termos de zonas verdes, em termos de qualidade de vida. É só ir lá e ver. Portanto, eu peço que os lourenses vejam o que foi feito ou que está a ser feito pelos eleitos do PSD, para poder realmente replicar nestas freguesias que não está a ser feito. Efetivamente, o nosso Conselho está uma miséria em termos de limpeza urbana, em termos de espaços verdes, em termos de recolha de lixo e em termos de condições de vida. Portanto, tudo o que nós temos estado a fazer é visível. E por último, dou-lhe um grande exemplo. Eu estive, enquanto vereador, neste mandato, eleito pelo PSD, quatro anos. Eu atrevo-me a dizer, e alguém que me possa contrariar, em quatro anos eu consegui captar mais investimento que nos últimos 20 anos no Conselho. Eu consegui captar 500 milhões de investimento para o Conselho. Aumentamos de 20 mil empresas para 25 mil empresas, postos de trabalho, de 79 para 89 mil postos de trabalho. Consegui fazer com que, em termos de investimento nas linhas de água, temos zonas suscetíveis de cheias. Não vamos resolver o problema das cheias, mas estamos a minimizar na questão da limpeza das linhas de água. Os parques urbanos, todos eles, foram revitalizados. O Poesia, o Parque Cabeço Monte Chico, o Parque Adão Barata em Loures, todos os parques urbanos do Conselho de Loures foram todos revitalizados, coisa que nunca aconteceu, nem com a CDU, nem com o PS. Portanto, se eu, enquanto vereador, fiz este trabalho no Departamento do Ambiente e na Divisão de Economia e Inovação, se eu fosse presidente, o que seria do Conselho de Loures?