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Que junta-se a este jornal das 9:00, Dias Ferreira. Foi também dirigente do Clube de Alvalade. Dias Ferreira, bom dia, obrigada por estar conosco. Começo por lhe perguntar precisamente que memória tem e o que recorda de José Maria Ricciardi como adepto e pelo amor ao clube.

Em primeiro lugar, fui surpreendido esta manhã com esta tristíssima notícia, embora, de algum modo, ele acabou com o sofrimento grande.

Claro, estava doente já há algum tempo.

Exatamente, já há bastante tempo. Ele foi perseguido por esta maldita doença. Fui surpreendido esta manhã com uma notícia que não será uma surpresa. Infelizmente, o José Maria Ricciardi era um dos grandes amigos que eu tinha, que eu conheci no Sporting Clube de Portugal e que apreciava muito o seu sportinguismo. E ainda agora o jornalista que estava a falar, numa característica que era efetivamente ele era muito emocional a discutir qualquer coisa e, por isso, muitas vezes, as nossas discussões eram de dois emocionais a discutir o Sporting, dois sportinguistas a discutir emocionalmente o Sporting. E às vezes a gente ultrapassava aquilo que era legítimo ou aquilo que seria lícito entre dois amigos, mas voltava tudo ao mesmo, porque ambos compreendíamos que era uma questão de feitio.

Imagino que tenha visto muitos jogos do Sporting perto dele.

Sim, em alguns, quando o sábado a tribuna ou o camarote do Espírito Santo era ali bem perto. Mas vivi com ele muitas situações, inclusivamente em 2018, ambos fomos candidatos à presidência do Sporting. Tivemos algumas discussões, mas o que permaneceu sempre foi uma boa relação, uma boa amizade, e por isso é com muita tristeza que o vejo partir. Sobretudo porque sei que ele tinha dois sonhos principais, um deles era realmente ser sócio do Sporting e podia ter sido, talvez noutra ocasião, podia ter sido se quisesse, mas achou que era preferível e que podia melhor de uma posição no Conselho Fiscal, ajudar o Sporting e ajudou. E o outro sonho que ele tinha, e que me confessou várias vezes nos últimos tempos, foi que realmente queria reconstruir o nome do Espírito Santo, da família Espírito Santo. Não fez nem um nem outro, terá prestado grandes serviços tanto num lado como noutro, e sobretudo tenho a certeza absoluta que deixa muitos amigos. E onde quer que esteja, a única coisa que eu lhe desejo é que descanse em paz.