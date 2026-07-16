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Não sei se já sabem, mas o futebol não vai voltar a casa. Vai continuar sem voltar a casa. Os ingleses, todos os campeonatos do mundo e até da Europa, eles agora já estão por tudo, voltam sempre com a conversa do "football is coming home", à espera de levar a taça pra casa, mas ainda não vai ser desta e ainda não foi desta que a Inglaterra conseguiu chegar a uma final fora de portas, ou seja, no estrangeiro. Só tem uma final no mundial, foi em 1966, pra nossa infelicidade, porque nos ganharam nas meias-finais.

É assim, caso fazem, caso pagam.

Acho que podemos inventar aqui uma maldição, a maldição portuguesa. A maldição das lágrimas de Eusébio, eu acho que assim fica bem. Nos últimos campeonatos, seja do mundo ou da Europa, a Inglaterra não tem tido maus resultados. Meias-finais em 2018, no Campeonato do Mundo, a final no Euro 2020, que foi em 2021, depois quartos de final no Mundial do Qatar, final novamente no Europeu contra a Espanha em 2024 e agora meias-finais. Resultado de tudo isto: um redondinho zero títulos. E ontem esteve mesmo quase. Quer dizer, não esteve.

Quase, quase não. Mas a partir daí estive quase a não conseguir. Até o fim.

Até o fim. Eu acho que estava toda a gente a ver que era aquilo que ia acontecer. A Inglaterra conseguiu adiantar-se no marcador. Eu acho que fez aquilo que à partida seria até mais difícil, ficar em vantagem com o gol do Anthony Gordon aos 55 minutos. E depois disso, só deu Argentina. Basicamente, com uma ajudinha da Inglaterra e do treinador Thomas Tuchel, o alemão. Ele é alemão, não é? Então agora já estão a imaginar as reações, algumas reações dos ingleses. Claro.

Estava-se mesmo a ver. Eu não queria.

Então um alemão, põe um alemão à frente da seleção inglesa. Também é importante dizer que, na relação aos treinadores, vamos continuar com esta outra maldição, pelo menos regra dos Campeonatos do Mundo, que é: nenhum treinador a orientar uma seleção do outro país foi campeão do mundo. E Thomas Tuchel nunca aconteceu. Eu já disse aqui que quando estivemos mais perto ou fomos mais longe em Campeonatos do Mundo, foi com treinadores brasileiros, o Telê Santana em 66 e Scolari em 2006. 2006. 2004 foi a final-

Tens razão, sim, foi Euro. Estavas a falar de mundiais, claro.

De mundiais.

Não te enganas nas datas.

Às vezes. Mas nunca nenhum treinador a orientar uma seleção de outro país conseguiu ser campeão do mundo. Também não vai acontecer agora, porque vamos ter Scaloni a orientar a Argentina e Luis de la Fuente a orientar a Espanha. Há aqui uma série de curiosidades. Scaloni e a Argentina podem conseguir o que já ninguém consegue desde o Brasil em 1962, que é ganhar dois Campeonatos do Mundo seguidos. Além do Brasil, em 58 e 62, só a Itália em 34 e 38 é que conseguiu, mas isso já está muito longe. Houve outros que estiveram perto. A Argentina esteve perto de conseguir em 1990, tinha vencido o mundial de 1986, podia ter repetido o feito, mas perdeu para a Alemanha. E há aqui também outras curiosidades com os finais da Argentina. A Argentina chega à sua terceira final em quatro edições, repetindo aquilo que fez entre 1978 e 1990, onde também chegou a três finais em quatro edições. Na altura, ganhou duas vezes, agora também pode ganhar duas vezes. Ganhou em 2022, perdeu em 2014 para a Alemanha. E Messi. O que falta dizer sobre o Messi? É olharmos para os números. Estava a ouvir há pouco o Miguel Cordeiro aqui a falar de números, e é verdade que Messi chega à sua terceira final dos mundiais. Pelé ganhou três mundiais, mas não disputou a final de 1962. E Messi pode conseguir aquilo que só um jogador conseguiu até agora na história dos mundiais, que é jogar em três finais do Campeonato do Mundo. O único jogador que conseguiu fazer isso, ou que fez isso, foi o brasileiro Cafu, que jogou em 94. Em 94 creio que entrou já durante o jogo, mas jogou. Em 94, 98 e 2002. Aí era capitão da seleção do Brasil e foi campeão. Messi iguala, quase de certeza. Vai entrar.

Por que não? Então e quem é que achas que vai ganhar?

Ora, isto agora. Eu ontem acertei.

Acertaste na lógica invertida.

Acertei. Eu estava a torcer, confesso, estava a torcer pela Inglaterra. Acho que foi um resultado justíssimo. A Argentina acordou, despertou para o futebol com o gol da Inglaterra e mereceu. Foi claramente merecida a passagem da Argentina. Eu estava a torcer por Inglaterra, mas como vos disse também aqui ontem, a Argentina é uma equipe que não se pode dar por morta. Eles são campeões do mundo. Às vezes esquecemo-nos desse pequeno pormenor e não chegaram lá por acaso. E basta lembrar o que aconteceu na final de 2022, em que a Argentina, a certa altura, estava a dar um banho de bola à França, e França foi resgatada pelo talento individual do Mbappé, para pensarmos que esta seleção argentina é alma, sim, é muita garra.

Mas também são um bocadinho-

Às vezes um bocadinho excessiva. Eu devo dizer que não gostei nada-

São convencidões, não é?

São, é verdade que são. E além disso, ontem entraram com uma estratégia de provocação e de intimidação desses filhos.

Não foi bonito.

Não cai bem. Por isso é que, neste momento, eu acho que todo mundo, à exceção dos argentinos, e alguns fãs do Messi e outros.

Sim, há fãs.

Não, há fãs do Messi que ultrapassam essas questões.

Não deve ser o mundo contra a Argentina.

Mas os argentinos até gostam disso, eles não se importam nada.

Até funciona, se calhar.

Até funciona como motivação.

Sim, motivação.

Mas ontem, eu acho que além dessa garra, além dessa entrega dos argentinos e dessa postura, eu acho que houve futebol. A Argentina jogou melhor a partir do momento em que se viu em desvantagem e mereceu claramente essa passagem à final. Agora, olhando para a final, Espanha e Argentina. Depois do que vimos nesses dois jogos, são estilos completamente opostos. A Espanha, um estilo de domínio, de posse de bola, de controle do jogo. A Argentina muito na fé também. Ontem vimos aquelas avalanches de ataques. A Argentina encontrou ontem uma maneira de ferir a Inglaterra e foi até antes da Inglaterra ter posto quatro centrais, tudo à defesa. Arranjou maneira de conseguir chegar com perigo à área, usando, claro, muitas vezes Messi, e isso pode ser um problema para a Espanha. A Espanha, até agora, eu ontem também dizia isso, não esteve em desvantagem neste mundial.

Mas é mesmo, quase classicamente, um estilo de futebol mais europeu e um estilo de futebol mais sul-americano.

Mais sul-americano.

Vão ser dois estilos de futebol muito diferentes ali em jogo.

Claro.

Vamos ver qual é o mais forte.

São filosofias de jogo. A Argentina também sabe ter a bola, mas não é uma equipe de posse. Depois tem ali um elemento de força, de combate, também de ruptura, e com excelentes jogadores. Não há dúvida que a Argentina tem excelentes jogadores. Será o suficiente para contrariar aquele jogo que às vezes enerva um bocadinho também da Espanha, que é que parece impossível tirar-lhes a bola? Não sei. A minha aposta, vou já deixar aqui feita.

É a Argentina.

Não, é a Espanha. Estou a tentar ser o mais imparcial possível, não é por eu querer mais que a Espanha ganhe.

É que no fim ganha a Argentina, já começámos a perceber que uns contra os outros ganha a Argentina.

Tem que ser atualizada a velha máxima de Gary Lineker. Vamos ver como é que as coisas vão correr. Antes disso, ainda vamos ter um espetacular Inglaterra-França para o terceiro e quarto lugar. Por que não acabam com isso?

São mais uns milhares de espectadores a pagar.

São mais, mas para os jogadores é sempre o pior jogo. É o jogo que ninguém quer disputar.