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Bem-vindos a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje com a edição do jornalista Hugo Fortunato de Oliveira. Muito bom dia, Hugo.

Bom dia, Carlos.

Vamos começar pelo Sporting. Os Leões conquistaram este fim de semana o Troféu Cinco Violinos e reforçaram a confiança para o arranque da nova temporada.

A equipa orientada por Rui Borges venceu o Mónaco por duas bolas a zero, no Estádio de Alvalade, naquele que é o jogo de apresentação da equipa aos sócios. Na primeira parte, as redes não mexeram. Rafael Nel abriu o marcador aos 54 minutos. O avançado marcou de cabeça na sequência de um cruzamento de Luís Guilherme. O segundo gol chegou aos 68 minutos com a assinatura de Jesse Derry, o reforço inglês que se estreou a marcar de leão ao peito com remate colocado. A bola ainda bateu no poste, mas acabou por entrar na baliza. Derry diz que a estreia em Alvalade não podia ter sido melhor.

"Foi incrível, a equipa esteve muito bem hoje. Obviamente, o Mónaco é um excelente adversário. Foi uma sensação surreal, completamente louca, quando a bola entrou na baliza. No início, até pensei que a bola não tivesse entrado, porque o guarda-redes nem se mexeu. Achei que tinha passado ao lado. Quando vi a bola no fundo das redes e os adeptos a festejar, foi incrível. Espero que seja o primeiro de muitos, muitos mais. Sinceramente, não podia ter sonhado com uma estreia melhor. Este lugar é fantástico, os adeptos apoiaram-nos do início ao fim e fizeram muito barulho durante todo o jogo. É inacreditável. Isso dá-me ainda mais motivação para continuar a trabalhar e marcar muitos gols para os adeptos."

O balanço da estreia de Jesse Derry com a camisola do Sporting, aos microfones da Sport TV. Com este triunfo, o Sporting soma seis vitórias em seis jogos de preparação para a nova temporada. A pré-temporada termina na próxima sexta-feira para os Leões. O último teste é frente ao Nottingham Forest, no Estádio do Algarve.

Ainda antes da partida frente ao Mónaco, Frederico Varandas pode ter confirmado as saídas de Pod e de Diomande.

Se ainda havia dúvidas, o presidente leonino parece tê-las desfeito. Enquanto falava aos jornalistas antes da assembleia geral de sábado, Varandas deixou escapar os nomes do avançado e do defesa central ao referir-se às recentes saídas do clube.

Saíram já grandes jogadores. Jogadores que, juntamente a outros, como o Vítor, como o Pedro Porro, Trincão, Morton, Pod, Takada, Diomande. Ou seja, o Sporting nos últimos anos tem contratado jogadores de classe mundial. Alguns ainda cá estão, outros saíram. Faz parte do nosso ciclo, faz parte do que nós entendemos que queremos para o futuro, porque, na verdade, insubstituível é só o Sporting.

Insubstituível é só o Sporting. O presidente dos Leões foi ainda questionado sobre as vendas de Francisco Trincão e de Morton Diomande, duas transferências que deram que falar, sobretudo pelos valores envolvidos. Varandas rejeita as críticas e diz que vendas maiores são mesmo na liga inglesa.

Exceto o mercado interno da Premier League, não vejo vendas superiores às nossas para fora. Por isso, e tendo em conta a idade e a posição dos jogadores, era de justiça deixá-los ir e para nós fica um eterno agradecimento. Esses dois jogadores foram dois jogadores fantásticos, dois homens fantásticos. Eles deram sempre tudo pelo Sporting e as portas estarão sempre abertas para eles.

O eterno agradecimento do Sporting a Trincão e Diomande. Declarações de Frederico Varandas aos jornalistas antes da assembleia geral de sábado. O presidente do Sporting avisa que o plantel ainda vai sofrer mais alterações com saídas, mas também com reforços.

E das palavras de Frederico Varandas passamos ao relvado. A transferência continua por oficializar, mas Pod já se despediu de Alvalade.

O camisola oito viveu uma noite especial frente ao Mónaco. Entrou apenas ao intervalo, jogou menos de meia hora e acabou ovacionado de pé pelos adeptos naquele que poderá ter sido o último jogo com a camisola verde e branca. Pedro Gonçalves deverá protagonizar mais um negócio das Arábias. O internacional português tem sido apontado para o Al-Dihrah, orientado por Bruno Lage, mas nos últimos dias também o Al-Ittihad entrou nesta corrida por Pod. Independentemente do destino, o negócio será milionário.

Fim de semana de apresentação também no Estádio do Dragão, com o Futebol Clube do Porto a vencer o Aston Villa.

Os campeões nacionais bateram os vencedores da Liga Europa por 2 x 1, num jogo em que Francesco Farioli apresentou um 11 muito próximo daquele com que deverá iniciar a época oficial. Os azuis e brancos inauguraram o marcador logo aos cinco minutos, com gol de William Gomes. Os ingleses ainda conseguiram responder e restabelecer a igualdade através de Luca Lynch aos 12 minutos, mas o Futebol Clube do Porto voltou a colocar-se em vantagem ainda antes do final da primeira parte. Pepe, na sequência de uma bola parada, fez o 2 x 1 aos 42 minutos. No final do encontro, o extremo mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa e garante que o foco agora está na Supertaça.

Acho que fizemos um bom jogo, conseguimos implantar aquilo que a gente veio preparando durante a pré-época, e é continuar seguindo esse mesmo foco, esse mesmo objetivo, que a gente já tem uma final para disputar. A gente sabe que cometemos alguns erros durante esse jogo, mas valorizar muito aquilo que a gente foi, aquilo que é o primeiro jogo da época. Então é continuar trabalhando, porque a gente sabe que a exigência de uma final é muito grande.

Pepe na flash interview da Sport TV. Francesco Farioli também elogiou a prestação da equipa. O técnico portista diz que este foi um bom teste na preparação para o arranque da nova época.

É um bom teste contra um adversário muito forte. É bom ver como abordámos o jogo. Tivemos um início muito forte. É também bom ver que pela primeira vez conseguimos dar mais ritmo aos jogadores durante 70 minutos. Acho que este é o impulso certo para nos prepararmos para a nova época, começando, claro, pelo jogo do próximo fim de semana contra o Torriense. É já um jogo em que está um troféu em jogo, por isso temos que estar na nossa melhor forma para tentar conquistá-lo. "To be in our best version to try to grab it."

Francesco Farioli de olhos já postos no Torreense. Declarações à Sport TV no final do jogo frente ao Aston Villa. Os Dragões defrontam o Torreense já no próximo sábado, naquele que é o primeiro troféu oficial da época.

É a Supertaça. Sem muito tempo para descansar, o foco do Porto voltou a entrar em campo poucas horas depois do triunfo frente ao Aston Villa.

Desta vez frente ao São João de Ver, da Liga 3, os Dragões repetiram o resultado conseguido diante dos ingleses e voltaram a vencer por 2-1, naquele que foi o último teste de preparação antes do arranque oficial da temporada. Um encontro particular realizado à porta fechada, mas que permitiu a Francesco Farioli dar minutos a vários jogadores do plantel. Numa nota divulgada nas redes sociais, o FC Porto detalha que Rodrigo Mora abriu o marcador logo aos sete minutos. A resposta do São João de Ver chegou já no início da segunda parte, por intermédio de Rodrigo Valente. O golo da vitória apareceu já aos 90 minutos e teve a assinatura de Eduardo Ferreira, que garantiu um novo triunfo aos azuis e brancos antes da Supertaça Cândido Oliveira.

No mercado de transferências, o Benfica poderá agora ter a vida mais facilitada em relação ao dossiê João Palhinha. O futuro do internacional português deverá ficar decidido ainda esta semana.

O Mais Futebol avança que o Bayern de Munique baixou as exigências para libertar João Palhinha. Os bávaros já admitem um empréstimo. A preferência passa por um negócio com obrigação de aquisição, mas um acordo com a opção de compra também não está fora da equação. Consoante os moldes da negociação, inicialmente, o Bayern pedia cerca de 25 milhões de euros pelo médio português de 31 anos. Agora, segundo o Mais Futebol, o clube alemão está disposto a ir até perto dos 20 milhões. O Benfica mantém o interesse em João Palhinha, no entanto, pela frente tem a feroz concorrência da Juventus e, sobretudo, do Aston Villa.

Lá fora, Hugo, o primeiro grande teste de Ruben Amorim ao leme do AC Milan não correu bem nem mal. A equipa italiana empatou de dois frente ao Celtic.

Num encontro em que recuperaram de uma desvantagem de dois golos. A jogar em casa, a equipa escocesa entrou mais forte e chegou ao intervalo a vencer por 2-0. Kamil Duran inaugurou o marcador aos 11 minutos e aos 27 assistiu James Forrest para o segundo golo do Celtic. Na segunda parte, o Milan reagiu de imediato. Francesco Camarda reduziu de grande penalidade aos 47 minutos e cinco minutos depois voltou a marcar. O Milan continua agora a preparação para a nova temporada, que arranca oficialmente a 23 de agosto, frente ao Torino.

E do futebol passamos para o ténis. Luca Van Assche é o novo campeão do Estoril Open.

O tenista francês conquistou o torneio de singulares ao vencer já na final o belga Alexander Blockx. Van Assche venceu em três sets por 6-4, 4-6 e 7-5 em 2h24. À final do tempo, a vitória na 11.ª edição do Estoril Open é o primeiro título ATP da carreira do tenista de 22 anos.

Este domingo terminou também a Volta a França. Tadej Pogačar sagrou-se vencedor da maior competição mundial de ciclismo pela quinta vez.

O esloveno é já o mais novo ciclista com tantos títulos na prova. Na última etapa em Paris, acabou por ser Van der Poel a terminar em primeiro lugar, mas Pogačar, com 27 anos e uma média de velocidade de 33 km/h na competição, que se junta ao restrito clube dos ciclistas mais vitoriosos da história da Volta a França. Acaba assim uma competição marcada pelas ondas de calor que encurtaram o caminho, mas também pelos incêndios florestais que se fizeram sentir no território francês.

E Hugo, vamos fechar com a Fórmula 1. O campeão do mundo em título, Lando Norris, conquistou este domingo a primeira vitória da temporada.

Triunfo no Grande Prêmio da Hungria. O piloto britânico da McLaren partiu da pole position, a primeira do ano, e liderou a corrida do princípio ao fim. Norris cruzou a meta com mais de 15 segundos de vantagem sobre Max Verstappen, da Red Bull. Kimi Antonelli, da Mercedes, fechou o pódio. Apesar do terceiro lugar, o italiano saiu da Hungria com motivos para sorrir, porque reforçou a liderança do mundial. Antonelli beneficiou do sétimo lugar do companheiro de equipa, George Russell, que teve problemas logo ao arranque e aproveitou também a penalização de cinco segundos aplicada a Lewis Hamilton, da Ferrari, que terminou a corrida em quinto lugar. Feitas as contas, o piloto da Mercedes soma agora 219 pontos no campeonato. Tem uma vantagem de 50 pontos sobre o segundo classificado, Hamilton.

Foi o Vamos à Bola com o Hugo Fortunato de Oliveira.