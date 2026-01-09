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Começa agora o Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador. A edição hoje é do jornalista João Lourenço. Bom dia, João.

Bom dia, Carlos.

E vamos começar este Vamos à Bola com a Taça da Liga, isto porque o derby de domingo está a provocar uma autêntica corrida aos bilhetes.

Os 240 km que separam a região minhota do Estádio Magalhães Pessoa vão ser curtos. No caso do Vitória, os 4 mil ingressos disponibilizados pela Liga Portugal de Futebol esgotaram em apenas duas horas. O Conselho de Arbitragem, entretanto, já nomeou esta quinta-feira Hélder Malheiro como árbitro principal para o duelo. O juiz da Associação de Futebol de Lisboa será auxiliado pelos assistentes Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro. Rui Costa será o vídeo-árbitro. Esta será a primeira final da carreira do árbitro de 45 anos, que esta temporada ainda não tinha apitado qualquer jogo do Braga e também do Vitória.

E João, na véspera deste grande derby de domingo, a Rádio Observador entrevistou muitas lendas e figuras incontornáveis dos dois clubes.

E é o caso de Quim Berto, antigo lateral direito e lateral esquerdo do Vitória, que esteve cinco épocas e meia ao serviço do emblema de Dom Alfonso Henriques, e também Barroso, jogador do Braga, que esteve 11 anos na cidade dos arcebispos. Duas figuras míticas que estiveram à conversa para uma antevisão a esta derradeira partida. Barroso acredita que o momento da equipa do Braga vai ser importante para esta partida.

Na teoria, o Sporting Braga acaba por ser favorito, mas depois na prática as coisas podem não ser bem assim. O Guimarães também vai fazer tudo para ganhar e com certeza vai ter uma palavra a dizer. Agora estou confiante que o Sporting Braga pode estar neste momento em vantagem, porque de facto está com uma equipa com uma grande capacidade e com grande moral.

Já Quim Berto atira o favoritismo para o Braga. O antigo defesa vitoriano acredita que o adversário é a melhor equipa a jogar futebol em Portugal, mas refere que este jogo pode ser derradeiro para o emblema de Guimarães.

Acho que o Vitória não tem nada a perder, mas tem muito a ganhar, porque é um jogo que é uma final. Quando se joga uma final, joga-se para ganhar. O Vitória tem essa oportunidade. Acredito que as coisas possam acontecer, independentemente do adversário que vai disputar, seja uma das melhores equipas ou senão a melhor equipa a jogar futebol no Campeonato Português. E partindo desse princípio, acho que o Vitória tem que agarrar esta oportunidade.

Derby é derby e segundo Quim Berto, o ambiente nas bancadas vai estar a ferver. A regra é muito simples: nunca perder frente ao rival direto.

Esta primeira final entre o Vitória e o Braga, independentemente de ser uma competição que no nosso tempo, o Barroso sabe tão bem como eu, não existia, mas sendo uma final e sendo um derby, há aquela expressão que nós vitorianos e o Braga também, e os sócios do Braga também pensam assim: "Podemos perder para todos, menos para o Braga" e vice-versa.

Barroso elogia o trabalho que está a ser feito por Carlos Vissens. O antigo médio bracarense não tem dúvidas: mais tarde ou mais cedo, o troféu de campeão nacional vai chegar à cidade de Braga.

Acredito perfeitamente que o Sporting Braga, continuando assim, vai ser uma equipa que poderá lutar pelos objetivos, que é conquistar o título nacional. Será difícil, mas é o grande objetivo do António Salvador e do clube, dos adeptos. Agora, claro que também temos que dar algum desconto, porque não é fácil implantar um novo modelo onde uma equipa vem de um modelo de jogo e depois mudar para outro, mas acredito que o Sporting Braga poderá perfeitamente, dentro de pouco tempo, estar muito melhor ainda, porque tem evoluído desde o início da época.

A conversa de Quim Berto e Barroso aqui na Rádio Observador. Vai poder ouvir esta entrevista na íntegra no nosso site ainda nesta sexta-feira. Também vai ouvir uma parte desta conversa já amanhã, durante a emissão especial de desporto a partir do Estádio Municipal Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria. O jogo vai ter relato de Diogo Varela e Alexandre Luna Pais. Ao longo dessa hora, entre as 19h e as 20h, vamos ter vários convidados especiais. Antes dessa final, para terminar, o campeão de inverno. E Carlos, vamos já revelar o primeiro nome.

Diz lá.

Vamos ter como primeiro convidado de amanhã dessa emissão especial, o antigo jogador do Braga, Alan.

Muito bem. E neste Vamos à Bola, vamos seguir com mais uma polêmica sobre as arbitragens.

O Porto apresentou queixa contra o Sporting. Em causa estão declarações proferidas por Frederico Varandas no final do encontro com o Vitória, realizado a 23 de dezembro do ano passado. Varandas visou os antigos líderes de Águias e Dragões, Luís Filipe Vieira e Jorge Nuno Pinto da Costa, e passo a citar: "Insustentável foram 40 anos de fruta, 40 anos de reuniões de presidentes Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa." Foram estas declarações que deram azo a mais uma queixa dos azuis e brancos, que também demonstraram descontentamento perante a falta de ação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e também da APAF.

Na Liga Portuguesa há mexidas nas equipas técnicas. Álvaro Pacheco é o novo treinador do Casa Pia.

O técnico português estava sem clube desde que deixou o Al-Horayath, da Arábia Saudita, na época passada. No currículo, já conta com passagens pelo Vasto da Gama do Brasil, pelo Vitória, pelo Estoril e também pelo Vizela. Em comunicado, o emblema de Pina Manique indicou ainda que iniciou as negociações para a revogação de contratos de trabalho dos treinadores Gonçalo Brandão, Alexandre Santana e também João Aguiar. Álvaro Pacheco já vai estar no banco do Casa Pia na visita ao Alvalade para afrontar o Sporting.

E na Supertaça Espanhola já há um segundo finalista. Quem é, João?

Sim, é o Real Madrid. A equipa merengue venceu o rival Atlético em Jedá, na Arábia Saudita. A turma blanca abriu o marcador logo aos dois minutos com um autêntico míssil de Fede Valverde, através de um livre. Já na segunda metade, aos 54 minutos, Rodrygo ampliou a vantagem. Do lado contra o nero, Alexander Sörloth ainda reduziu, mas não foi suficiente para alcançar a final da prova. Real Madrid junta-se ao Barcelona, ​​que goleou o Atlético de Milão por 5 x 0 e também carimbou essa passagem à final da Supertaça Espanhola. Esse jogo está marcado para domingo, às 19h.

E na Premier League, o jogo grande da jornada 21 terminou com empate a zeros.

Arsenal zero, Liverpool zero. Com este resultado, os Gunners mantêm o primeiro posto com 49 pontos. Já o Liverpool está em quarto com 35.

Tempo ainda para as modalidades. No hóquei em patins, o Benfica goleou o Sporting por 4 x 1.

Encarnados seguem assim 100% vitoriosos na liderança do grupo B desta prova milionária de hóquei em patins. À passagem da quarta jornada, os leões ainda entraram melhor e chegaram à vantagem por intermédio de Rafa Bessone logo aos quatro minutos. Roberto Di Benedetto, Diogo Rafael e também Lucas Ordóñez marcaram pelo Benfica ainda no primeiro tempo. Já na segunda metade do encontro, Gonçalo Pinto fechou o resultado. O Benfica lidera assim o grupo B, 12 pontos, ao passo que o Sporting e também o Liceu da Corunha estão na perseguição aos encarnados com sete pontos. Em outros jogos desta noite, o hóquei Barcelos empatou em casa da Oliveirense por 4 x 4, em jogo também da quarta jornada da Liga dos Campeões. E agora, Carlos, vou te lançar, estamos no final da semana, uma perguntinha. Não quero aqui chamar más energias, mas se o jornalismo falhasse, o que farias? Tens algum sonho de carreira que ficou por realizar, alguma ambição fora desta mui nobre profissão que temos?

Confesso que fiz uma carreira toda na formação do futebol, portanto, gostaria de ter tido a oportunidade de continuar.

Alguma posição em concreto?

Era médio.

Médio?

Não era craque.

Não eras craque. Eu posso também comprovar isso, porque vou contar a história de um treinador de futebol que mudou a vida. Falo de Alexander Nouri, antigo técnico da Bundesliga, que trocou a vida de treinador por outras opções. Depois da última experiência na Grécia em 2022, nessa altura dedicou-se à restauração e tornou-se gerente de duas franquias de uma cadeia de restaurantes fast food na Alemanha. Até lá chegar, andou literalmente a virar hambúrgueres na grelha, até subir ao cargo de gerente.

Bem, duas carreiras completamente diferentes. Confesso que apanhaste-me de surpresa com esta revelação logo pela manhã, João.

Exatamente, é uma mudança, mas estás enganado quanto à falta de ligação entre as duas. O protagonista desta história diz que tanto nos relvados como nos restaurantes, o sucesso passa por saber conquistar as pessoas. No futebol, os jogadores e na restauração, são os clientes.

É começar a tomar notas, ouvinte Rádio Observador, caso um dia nos aconteça querer mudar de vida.

Vou lá te ver aí, algum dia, sei lá, também a virar hambúrgueres ou carne, por exemplo.

Quem sabe?

Quem sabe.

Quem sabe. Fica por aqui este "Vamos à Bola", o último da semana, o próximo jornal de esporte da Rádio Observador acontece na segunda-feira.

Bom fim de semana.

Bom fim de semana.