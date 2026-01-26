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Começa agora o Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com o jornalista João Lourenço. Bom dia.

Bom dia.

E começamos, naturalmente, com a vitória do Benfica frente ao Estrela da Amadora e com os gols vindos diretamente do Seixal.

Do Benfica Campus para o mundo da seleção sub-17, campeã do mundo, para o relvado do Estádio da Luz. Decorem estes nomes, se ainda não os sabem: Anísio Cabral e Daniel Banjaki. Os jovens pupilos contribuíram para os quatro gols que o Benfica marcou frente ao Estrela da Amadora nesta noite de domingo, mas já lá vamos. Depois de uma reunião descrita como amigável entre equipa e adeptos, a pressão atingia níveis superlativos. Pavlídis regressou aos gols, Sidney Lopes Cabral e Anísio Cabral marcaram os restantes tentos. A equipa encarnada respondeu à pressão com mais objetividade no segundo tempo. Quem o diz é José Mourinho, treinador das Águias.

Uma segunda parte muito bem conseguida, uma primeira parte dominadora. Sem jogar brilhantemente na primeira parte, criamos duas ou três muito boas oportunidades de gol, principalmente aquela do Aursnes, que é uma posição em que normalmente acaba em gol. Mas depois na segunda parte, acho que a entrada do Barreiro deu outra dinâmica à equipa, seja na pressão mais alta, seja na velocidade nas transições. E depois é uma segunda parte bem conseguida.

Já o técnico da equipa da Amadora, João Nuno, atira que os dois gols de Pavlídis retiraram o Estrela da Amadora da luta dos três pontos.

O gol de bola parada a terminar a primeira parte acho que nos deixa um bocadinho em dificuldade, depois logo o pênalti a fazer 2 x 0, tiram-nos completamente do jogo. Depois a jogar aqui no Estádio da Luz, fica tudo mais difícil, mas a atitude dos jogadores está lá e vamos ter que continuar. Isto não é para perder dois jogos. Vamos zero pontos, mas para a semana temos um jogo com o Alverca para tentar ganhar.

Os meninos do Seixal voltaram a brilhar nos grandes palcos. Anísio Cabral diz que o gol pode ser o início de um percurso com muito sucesso.

É um sentimento inesquecível. Nem nos meus sonhos habitava que no primeiro toque ia marcar o gol. Estou muito feliz pela assistência do Banjaki, que ainda tornou o gol mais importante. Agora temos que continuar a trabalhar, que isto é o início de uma coisa muito grande.

E José Mourinho concorda.

Estou, de facto, muito contente com o episódio de modo particular, por a estreia do Anísio em absoluto. O Banjaki faz um jogo extraordinário. O Anísio melhor não se podia pedir a um atacante. É fantástico.

Resultado final: Benfica 4, Estrela da Amadora 0. O extremo português Rafa regressou aos relvados da Luz depois do Benfica ter fechado negócio com os turcos do Beşiktaş. Com este triunfo, os encarnados reduzem a distância pontual para o topo da classificação e fazem figas para que esta noite o Foco do Porto tenha um deslize.

E é mesmo no emblema azul e branco que prosseguimos este Vamos à Bola. Um jogo no Estádio do Dragão frente à equipa sensação desta liga, o Gil Vicente.

A equipa dos Dragões tem uma baixa de peso, o médio Viktor Fruelund. O dinamarquês sofreu um toque na partida da Liga Europa frente ao Vitória Pilsen. O Gil Vicente está no quarto posto desta tabela classificativa com uma pontuação recorde na história do emblema gilista. Por isso, o técnico do Foco do Porto, Francesco Farioli, mostra-se impressionado com o feito alcançado.

"Com certeza que é um jogo que vai exigir muito de nós, devido ao facto de o Gil Vicente, desde o início da temporada, estar a ir muito bem em termos de resultados, mas especialmente em termos de desempenho. É uma equipa que pode ser perigosa de muitas maneiras diferentes, uma equipa que honestamente joga muito bom futebol, especialmente com a bola, com algumas semelhanças conosco também. Por isso, respeito muito o trabalho que estão a fazer."

Em tempo de mercado de transferências, as mexidas podem ser muitas. Farioli está contente com o plantel que tem, mas está aberto a novas soluções.

"O presidente foi claro e eu também há alguns dias. Estamos felizes com a equipa que temos, mas também estamos abertos a boas possibilidades de fortalecer a equipa e também temos de estar preparados para oportunidades que os nossos jogadores possam ter. Se alguém sair, alguém tem de entrar para substituir."

Do lado da equipa de Barcelos, César Peixoto quer ser a primeira formação a derrotar os azuis e brancos neste campeonato.

Nós não vamos lá para passear ou para nos mostrar individualmente ou para jogar bonito e perder por três ou quatro. Não sei o que vai acontecer no jogo, mas nós vamos lá para competir enquanto equipa, enquanto ideia de jogo, da forma como temos feito até então. Não vamos facilitar em nada dentro do que nos é permitido, sabendo o que temos pela frente. Como eu já disse várias vezes, é o Porto que está em primeira há muitas jornadas, é um Porto que sofre muito poucos gols, ou seja, uma equipa muito competitiva que nos vai dificultar a vida.

Jogo a partir das 18h15 e tem emissão especial aqui na Rádio Observador.

E o relato é de Vítor Tomé, comentários de Filipe Coelho, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques e ainda Nelson Ferreira a conduzir a emissão em estúdio. E João, em outros resultados da Primeira Liga, houve muitos gols.

E para além da vitória do Benfica, houve mais duas goleadas. Concretamente, começamos na cidade de Braga, onde a equipa bracarense venceu o Alverca por 5 x 0. Na Ilha da Madeira, no Estádio da Choupana, a equipa da casa, o Nacional, recebeu e venceu o Rio Ave por 4 x 0. Em Vila Nova de Famalicão, o emblema famalicense triunfou por 3 x 0 frente ao Tondela.

E neste fim de semana também terminou a fase regular da Liga 3. João, vamos saber quais são as oito equipes que podem subir de escalão.

E começamos na Série A. Vitória Sport Clube B, Amarante, Trofense e Varzim estão apurados para a fase de rodada desta prova. Na Série B, Bolenses, Mafra, União de Santarém e Associação Académica de Coimbra também se juntam à festa. Todas as equipes começam esta nova fase do campeonato com zero pontos, jogam todos contra todos, um jogo em casa e outro fora. As duas primeiras equipes sobem diretamente ao segundo escalão do futebol português. Já o terceiro classificado joga um playoff com o antepenúltimo lugar da Segunda Liga.

E pela Europa fora, o Manchester United continua a vencer depois da saída de Ruben Amorim.

E é um registo 100% vitorioso de Michael Carrick. Os Red Devils deslocaram-se até Londres para defrontar o líder da Premier League, o Arsenal. Triunfo da equipa do norte de Inglaterra por 3 x 2. O golo decisivo apenas foi marcado nos últimos minutos, com um grande pontapé do extremo brasileiro Matheus Cunha. O United está agora no quarto lugar da classificação com 38 pontos, ou seja, em lugar de provas europeias. Ainda no campeonato britânico, temos um Newcastle 0 antes Aston Villa 2, um Crystal Palace 1, Chelsea 3 e Brentford 0, Nottingham Forest 2. Em outras ligas por essa Europa fora, o Barcelona recebeu e venceu o Real Oviedo por 3 x 0. Também o Atlético de Madrid recebeu e venceu o Mallorca por 3 x 0 e em França, o Lyon venceu o Metz fora por 5 x 2, com destaque para um hat trick de Hendric.

Na Dinamarca, a seleção de andebol tem jogo decisivo frente à Noruega.

Partida de extrema importância para a equipa de Paulo Jorge Pereira. Recordar que na main round Portugal perdeu os dois jogos já disputados frente à seleção da Alemanha e também da França. Agora é tempo da voz de experiência. O central Rui Silva esclarece que neste momento tudo é possível.

As coisas não estão tão claras como aquilo que podiam estar, mas a verdade é que nós não vamos desistir. Vamos agora entrar com a Noruega pra ganhar o jogo. Sabemos que ainda há quatro pontos em disputa pra todas as seleções. Tudo é possível. Sabemos que é difícil, mas não é isso que nos vai abalar, nem é isso que vai nos fazer estar menos focados pra ganhar os jogos.

Da experiência à irreverência, Francisco Costa está nomeado para melhor jovem jogador do mundo desta modalidade. Ainda assim, o lateral direito de apenas 20 anos trocava um possível prêmio pela continuidade da seleção em prova.

Seria especial, mas acho que seria mais especial se conseguíssemos uma das melhores classificações de sempre no Campeonato da Europa. Por isso, não troco ganhar o prêmio de melhor jogador para ficar no ano. Por isso, o meu pensamento está em Portugal, na nossa equipa, no que nós podemos fazer, até onde podemos chegar. O resto é bom, mas o importante é nós, Portugal, e o que nós podemos fazer para chegar mais longe.

Jogo de Portugal frente à Noruega. Ambas as equipas têm dois pontos. Apito inicial marcado para às 14h30. E para terminar, Nadine, e até porque estamos num tempo em que se fala muito de cibersegurança, de várias alternativas às plataformas também digitais e à segurança das mesmas, pergunto-lhe: tens muito cuidado com as palavras-passe?

João, por acaso sim, até são todas diferentes.

O segredo é, acima de tudo, não ser muito óbvio. Algo que a equipe italiana Atalanta não é.

O que aconteceu, João?

Um adepto britânico conseguiu entrar sem ser incomodado no Gewiss Stadium, o estádio da Atalanta, e o exercício foi bastante simples. A porta de acesso tinha de ser aberta com um código de quatro dígitos. Ao lado da porta estava o símbolo da Atalanta com o ano de fundação do clube, 1907. Nadine, adivinha qual era o código da porta.

Não me digas que era 1907.

Era mesmo. O adepto teve o mesmo raciocínio, introduziu os quatro algarismos e passeou livremente no estádio. O vídeo está nas redes sociais e está a causar bastante furor nas caixas de comentários.

Bem acaso para dizer que é melhor não ser assim tão óbvio nas passwords. E fica por aqui o "Vamos à Bola" da Rádio Observador. Está de regresso amanhã.